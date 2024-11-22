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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 23.
Индепендьенте Ривадавия
1:1
Второй тайм: 90+'
Ривер Плейт
0'
1:0
7' Гол
Вилья Себастьян
21' Желтая карточка
Вилья Себастьян
1:1
39' Пенальти
Колидио Факундо
45' Желтая карточка
Солари Пабло
56' Желтая карточка
Колидио Факундо
75' Желтая карточка
Эчеверри Клаудио

Ход матча

7'
Вилья Себастьян
(Diego Ruben Tonetto)
1:0
21'
Вилья Себастьян
 
39'
1:1
Колидио Факундо
45'
 
Солари Пабло
56'
 
Колидио Факундо
62'
 
Борха Мигель
Колидио Факундо
62'
 
Мастантуоно Франко
Солари Пабло
65'
Рамос Гонсало
Mauricio Cardillo
 
70'
Fernando Romero III
Victorio Gabriel Ramis
 
70'
Luciano Gomez
Diego Ruben Tonetto
 
72'
 
Мартинес Гонсало
Меса Максимильяно
72'
 
Альендро Родриго
Симон Сантьяго
75'
 
Эчеверри Клаудио
85'
 
Барейро Адам
Бустос Фабрисио
85'
Хэм Эзекиль
Luis Sequeira
 
86'
Бургос Эстебан
Luciano Andres Abecasis
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Ривадавия
Ничья
Ривер Плейт
8.60
3.85
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4.15
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Центурион
Эзекиль
29
Luciano
Andres
Abecasis
40
Ivan
Villalba
42
Sheyko
Studer
16
Tobias
Ostchega
23
Mauricio
Cardillo
26
Франко
Ромеро
11
Diego
Ruben
Tonetto
24
Luis
Sequeira
7
Victorio
Gabriel
Ramis
22
Вилья
Себастьян
1
Армани
Франко
16
Бустос
Фабрисио
6
Гаттони
Федерико
14
Пирес
Леандро
20
Каско
Милтон
31
Симон
Сантьяго
23
Вильягра
Родриго
8
Меса
Максимильяно
19
Эчеверри
Клаудио
36
Солари
Пабло
11
Колидио
Факундо
Индепендьенте Ривадавия
4-3-1-2
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Индепендьенте Ривадавия
Ривер Плейт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
4:0
КПЛ
2:0
НБ
3:0
НБ
1:3

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

36
120

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.13
Victorio Gabriel Ramis 3 0.13
Франко Ромеро 2 (2) 0.09
Lautaro Rios 1 0.04
Рамос Гонсало 1 0.04
Ромеро Гастон 1 0.04
Ivan Villalba 1 0.04
Fernando Romero III 1 0.04
Matias Reali 1 0.04
Francisco Petrasso 1 0.04
Хэм Эзекиль 0 0
Diego Ruben Tonetto 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Gonzalo Alvez 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 10 (3) 0.43
Колидио Факундо 6 (1) 0.26
Солари Пабло 4 0.17
Эчеверри Клаудио 2 0.09
Меса Максимильяно 2 0.09
Диас Пауло 2 0.09
Фернандес Игнасио 1 0.04
Мастантуоно Франко 1 0.04
Лансини Мануэль 1 0.04
Пирес Леандро 1 0.04
Барко Эсекьель 1 0.04
Мартинес Гонсало 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Вильягра Родриго 0 0
Симон Сантьяго 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Villalba 5 0
Паласиос Тьяго 5 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Франко Ромеро 4 0
Mauricio Asenjo 4 0
Luis Sequeira 4 0
Вилья Себастьян 4 0
Luciano Andres Abecasis 3 0
Sheyko Studer 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Мило Федерико 2 0
Luciano Gomez 2 0
Tobias Ostchega 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Центурион Эзекиль 1 0
Сеговия Иманоль 1 0
Agustin Mulet 1 0
Lautaro Rios 1 0
Matias Reali 1 0
Mauricio Cardillo 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борха Мигель 5 0
Фонсека Николас 5 0
Гаттони Федерико 3 1
Песселья Херман 4 0
Краневиттер Матиас 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Колидио Факундо 3 0
Диас Энцо Эрнан 3 0
Солари Пабло 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Пирес Леандро 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Меса Максимильяно 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Эчеверри Клаудио 2 0
Акунья Маркос 1 0
Барейро Адам 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Мастантуоно Франко 1 0
Забала Даниэль 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Ривер Плейт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Индепендьенте Ривадавия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Ривер Плейт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

4
24
Индепендьенте Ривадавия
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
Ривер Плейт
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
55% (12)
41% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

7
26

Голы по времени матча

Забито

7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
3
43%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

7
24
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
3
43%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
29%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
29%
9
38%
76-90

Пропущено

18
8
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
2
25%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
2
25%
76-90

Забито

14
30
11 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
6
43%
4
13%
1-15
2
14%
3
10%
16-30
3
21%
3
10%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
3
21%
10
33%
76-90

Пропущено

24
16
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
17%
2
13%
1-15
6
25%
4
25%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
5
21%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Барракас Сентраль 3:0 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 2:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Ривер Плейт - Банфилд 3:1
Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Ривер Плейт

Точный счет

1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
1:1
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:0
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
13 раз 59%
0
8 раз 36%
2
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
3
6 раз 27%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
4
6
1
11
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
14
8
1
21
1.5
8
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 23 12 8 3 35 - 15 44
2.
Уракан
 23 11 9 3 27 - 15 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Тальерес Кордоба
 23 10 9 4 28 - 22 39
5.
Ривер Плейт
 1:1 23 9 10 4 31 - 17 37
6.
Унион Санта-Фе
 23 10 6 7 24 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 23 10 6 7 25 - 24 36
8.
Бока Хуниорс
 23 9 7 7 28 - 23 34
9.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
10.
Индепендьенте Авельянеда
 23 7 12 4 20 - 14 33
11.
Институто Кордоба
 23 9 5 9 29 - 25 32
12.
Депортиво Риестра
 23 8 8 7 24 - 24 32
13.
Бельграно
 23 7 10 6 28 - 26 31
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
15.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 8 8 20 - 20 29
16.
Тигре
 23 7 8 8 26 - 28 29
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 7 9 26 - 30 28
19.
Годой Крус
 23 6 10 7 24 - 26 28
20.
Ланус
 23 6 10 7 22 - 28 28
21.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
22.
Росарио Сентраль
 23 6 8 9 24 - 23 26
23.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
24.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 23 6 8 9 16 - 24 26
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 5 6 12 17 - 32 21
27.
Сармьенто
 23 4 9 10 15 - 25 21
28.
Барракас Сентраль
 23 3 8 12 11 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
2.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Ривер Плейт
 1:1 12 7 4 1 24 - 8 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
8.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
13.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
14.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
16.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
18.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
19.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 11 4 5 2 8 - 7 17
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 12 - 16 15
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
25.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
26.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
11.
Ривер Плейт
 1:1 11 2 6 3 7 - 9 12
12.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
13.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
14.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 12 - 17 11
15.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
16.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
17.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
18.
Бельграно
 11 1 7 3 10 - 13 10
19.
Росарио Сентраль
 12 2 4 6 10 - 13 10
20.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
21.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
23.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
24.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Солари Пабло получил желтую карточку от судьи
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