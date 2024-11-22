Тур: 23.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
7' ГолВилья Себастьян
21' Желтая карточкаВилья Себастьян
1:1
39' ПенальтиКолидио Факундо
45' Желтая карточкаСолари Пабло
56' Желтая карточкаКолидио Факундо
75' Желтая карточкаЭчеверри Клаудио
Ход матча
7'
21'
39'
1:1
45'
56'
75'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Lautaro Rios
-
15 Mateo Ortale
-
-
45 Tiago Andino
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Ривер Плейт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
36
120
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.13
|Victorio Gabriel Ramis
|3
|0.13
|Франко Ромеро
|2 (2)
|0.09
|Lautaro Rios
|1
|0.04
|Рамос Гонсало
|1
|0.04
|Ромеро Гастон
|1
|0.04
|Ivan Villalba
|1
|0.04
|Fernando Romero III
|1
|0.04
|Matias Reali
|1
|0.04
|Francisco Petrasso
|1
|0.04
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Diego Ruben Tonetto
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|10 (3)
|0.43
|Колидио Факундо
|6 (1)
|0.26
|Солари Пабло
|4
|0.17
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.09
|Меса Максимильяно
|2
|0.09
|Диас Пауло
|2
|0.09
|Фернандес Игнасио
|1
|0.04
|Мастантуоно Франко
|1
|0.04
|Лансини Мануэль
|1
|0.04
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Барко Эсекьель
|1
|0.04
|Мартинес Гонсало
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Villalba
|5
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Франко Ромеро
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Luis Sequeira
|4
|0
|Вилья Себастьян
|4
|0
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Sheyko Studer
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Мило Федерико
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Tobias Ostchega
|2
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Центурион Эзекиль
|1
|0
|Сеговия Иманоль
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Mauricio Cardillo
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борха Мигель
|5
|0
|Фонсека Николас
|5
|0
|Гаттони Федерико
|3
|1
|Песселья Херман
|4
|0
|Краневиттер Матиас
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Колидио Факундо
|3
|0
|Диас Энцо Эрнан
|3
|0
|Солари Пабло
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Меса Максимильяно
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Эчеверри Клаудио
|2
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Мастантуоно Франко
|1
|0
|Забала Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Ривер Плейт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Индепендьенте Ривадавия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Ривер Плейт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
4
24
Индепендьенте Ривадавия
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
Ривер Плейт
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
55% (12)
41% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
7
26
Голы по времени матча
Забито
7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
3
43%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
7
24
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
3
43%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
29%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
29%
9
38%
76-90
Пропущено
18
8
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
2
25%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
2
25%
76-90
Забито
14
30
11 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
6
43%
4
13%
1-15
2
14%
3
10%
16-30
3
21%
3
10%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
3
21%
10
33%
76-90
Пропущено
24
16
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
17%
2
13%
1-15
6
25%
4
25%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
5
21%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Барракас Сентраль 3:0 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 2:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Ривер Плейт - Банфилд 3:1
Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Ривер Плейт
Точный счет
1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
1:1
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:0
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
13 раз 59%
0
8 раз 36%
2
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
3
6 раз 27%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
102
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
46
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
148
121
814
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|12
|8
|3
|35 - 15
|44
|2.
|23
|11
|9
|3
|27 - 15
|42
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|23
|10
|9
|4
|28 - 22
|39
|5.
|1:1
|23
|9
|10
|4
|31 - 17
|37
|6.
|23
|10
|6
|7
|24 - 22
|36
|7.
|23
|10
|6
|7
|25 - 24
|36
|8.
|23
|9
|7
|7
|28 - 23
|34
|9.
|23
|8
|9
|6
|18 - 16
|33
|10.
|23
|7
|12
|4
|20 - 14
|33
|11.
|23
|9
|5
|9
|29 - 25
|32
|12.
|23
|8
|8
|7
|24 - 24
|32
|13.
|23
|7
|10
|6
|28 - 26
|31
|14.
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|15.
|23
|7
|8
|8
|20 - 20
|29
|16.
|23
|7
|8
|8
|26 - 28
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|18.
|23
|7
|7
|9
|26 - 30
|28
|19.
|23
|6
|10
|7
|24 - 26
|28
|20.
|23
|6
|10
|7
|22 - 28
|28
|21.
|23
|7
|5
|11
|18 - 23
|26
|22.
|23
|6
|8
|9
|24 - 23
|26
|23.
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|24.
|1:1
|23
|6
|8
|9
|16 - 24
|26
|25.
|23
|5
|7
|11
|20 - 29
|22
|26.
|23
|5
|6
|12
|17 - 32
|21
|27.
|23
|4
|9
|10
|15 - 25
|21
|28.
|23
|3
|8
|12
|11 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|1:1
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|7.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|8.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|12.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|13.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|14.
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|15.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|16.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|17.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|18.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|19.
|1:1
|11
|4
|5
|2
|8 - 7
|17
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|22.
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|23.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|25.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|2.
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|8.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|11.
|1:1
|11
|2
|6
|3
|7 - 9
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|13.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|14.
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|16.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|18.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|19.
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|20.
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|21.
|1:1
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|23.
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|24.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|25.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 8