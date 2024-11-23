  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 24.
Тигре
0:0
Второй тайм: 67'
Институто Кордоба
0'
12' Желтая карточка
Damian Puebla
20' Желтая карточка
Nahuel Banegas

Ход матча

12'
 
Damian Puebla
20'
Nahuel Banegas
 
31'
Сармьенто Дарио
Марони Гонсало
 
46'
Camilo Viganoni
Контин Леандро
 
46'
Bernardo Benitez
Сармьенто Дарио
 
62'
 
Damian Batallini
Damian Puebla
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Тигре
Ничья
Институто Кордоба
2.58
3.50
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Все Коэффициенты
12
Сенобио
Фелипе
8
Гарай
Мартин
42
Ариас
Рамон
30
Пас
Нехуэн
3
Nahuel
Banegas
20
Гальван
Томас
5
Кардосо
Агустин
27
Santiago
Gonzalez
26
Кавана
Томас
10
Марони
Гонсало
29
Контин
Леандро
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
31
Gonzalo
Requena
42
Lautaro
Carrera
18
Lucas
Rodriguez
I
30
Диас
Франко
I
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
7
Gregorio
Rodríguez
9
Facundo
Suarez
22
Damian
Puebla
Тигре
4-4-1-1
Институто Кордоба
4-3-3

История личных встреч

Тигре
Институто Кордоба

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
0:1
ПНЗB
0:3
ПНЗB
3:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 6 0.25
Марони Гонсало 3 (1) 0.13
Армоа Блез 3 0.13
Гальван Томас 2 0.08
Ортега Мартин 1 0.04
Santiago Gonzalez 1 0.04
Кардосо Агустин 1 0.04
Рамирес Эрик 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Пас Нехуэн 1 0.04
Nahuel Banegas 1 0.04
Sebastian Medina 1 0.04
Ezequiel Forclaz 1 0.04
Контин Леандро 1 (1) 0.04
Bernardo Benitez 0 0
Ариас Рамон 0 0
Lorenzo Scipioni 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.21
Russo Cordero 5 0.21
Damian Puebla 4 (1) 0.17
Gregorio Rodríguez 4 0.17
Facundo Suarez 2 0.08
Fernando Alarcon 2 0.08
Gonzalo Requena 2 0.08
Gaston Lodico 1 0.04
Jonas Acevedo 1 0.04
Jeremias Lazaro 1 0.04
Juan Franco 1 0.04
Lucas Rodriguez I 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 3 1
Марони Гонсало 4 0
Кардосо Агустин 3 0
Рамирес Эрик 3 0
Гарай Мартин 3 0
Пас Нехуэн 3 0
Nahuel Banegas 3 0
Ортега Мартин 3 0
Ezequiel Forclaz 3 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Santiago Gonzalez 2 0
Нарделли Джан 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Гальван Томас 2 0
Sebastian Medina 2 0
Фернандес Томас 1 0
Контин Леандро 1 0
Alan Sosa 1 0
Florian Monzon 1 0
Angelo Marchese 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 6 1
Fernando Alarcon 7 0
Nicolas Dubersarsky 5 0
Jonathan Bay 4 0
Damian Puebla 4 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Damian Batallini 3 0
Gaston Lodico 3 0
Giuliano Cerato 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Russo Cordero 1 1
Juan Franco 2 0
Facundo Suarez 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Gregorio Rodríguez 2 0
Gonzalo Requena 2 0
Francesco Lo Celso 0 1
Rodrigo Pérez 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0

Результаты матчей

Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Институто Кордоба
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
5
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Институто Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

8
15
Тигре
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)
Институто Кордоба
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
4
29%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
24%
4
24%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
4
24%
4
24%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
18%
4
24%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
4
36%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

25
29
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
4
16%
5
17%
1-15
4
16%
5
17%
16-30
2
8%
6
21%
31-45
4
16%
4
14%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
8
32%
6
21%
76-90

Пропущено

29
25
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
5
17%
7
28%
1-15
1
3%
3
12%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
6
21%
4
16%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
6
21%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Тигре 0:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4 Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 0:0
Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1

Результаты матчей

Тигре
Институто Кордоба

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
8 раз 35%
0
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тигре
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
6
5
2
10
2.5
2
9
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
4
7
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
16
7
7
16
1.5
10
13
2
21
2.5
2
21
1
22
3.5
1
22
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 23 12 8 3 35 - 15 44
2.
Уракан
 23 11 9 3 27 - 15 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Тальерес Кордоба
 23 10 9 4 28 - 22 39
5.
Унион Санта-Фе
 23 10 6 7 24 - 22 36
6.
Атлетико Тукуман
 23 10 6 7 25 - 24 36
7.
Ривер Плейт
 23 9 9 5 31 - 18 36
8.
Бока Хуниорс
 23 9 7 7 28 - 23 34
9.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
10.
Индепендьенте Авельянеда
 23 7 12 4 20 - 14 33
11.
Институто Кордоба
 0:0 24 9 6 9 29 - 25 33
12.
Депортиво Риестра
 23 8 8 7 24 - 24 32
13.
Бельграно
 23 7 10 6 28 - 26 31
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
15.
Тигре
 0:0 24 7 9 8 26 - 28 30
16.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 8 8 20 - 20 29
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 7 9 26 - 30 28
19.
Индепендьенте Ривадавия
 23 7 7 9 17 - 24 28
20.
Годой Крус
 23 6 10 7 24 - 26 28
21.
Ланус
 23 6 10 7 22 - 28 28
22.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
23.
Росарио Сентраль
 23 6 8 9 24 - 23 26
24.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 5 6 12 17 - 32 21
27.
Сармьенто
 23 4 9 10 15 - 25 21
28.
Барракас Сентраль
 23 3 8 12 11 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
2.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
8.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 0:0 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
13.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
14.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
15.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
17.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
19.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 12 - 16 15
23.
Тигре
 0:0 13 3 6 4 14 - 17 15
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
25.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
26.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 0:0 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
11.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
12.
Институто Кордоба
 0:0 13 3 3 7 12 - 17 12
13.
Ривер Плейт
 11 2 5 4 7 - 10 11
14.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
15.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
16.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
17.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
18.
Бельграно
 11 1 7 3 10 - 13 10
19.
Росарио Сентраль
 12 2 4 6 10 - 13 10
20.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
23.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
24.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 8
Весь список
  • 12'
    Дамиан Пуэбла получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Институто Кордоба
2.58
3.50
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3.60
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