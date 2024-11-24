Тур: 24.
0:0
Конец матча
Ход матча
12'
20'
42
Ариас
Рамон
30
Пас
Нехуэн
26
Кавана
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Ариас РамонЗащитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кавана ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
-
-
24 Alan Sosa
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Jimenez
История личных встреч
Тигре
Институто Кордоба
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|6
|0.25
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.13
|Армоа Блез
|3
|0.13
|Гальван Томас
|2
|0.08
|Ортега Мартин
|1
|0.04
|Santiago Gonzalez
|1
|0.04
|Кардосо Агустин
|1
|0.04
|Рамирес Эрик
|1
|0.04
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Пас Нехуэн
|1
|0.04
|Nahuel Banegas
|1
|0.04
|Sebastian Medina
|1
|0.04
|Ezequiel Forclaz
|1
|0.04
|Контин Леандро
|1 (1)
|0.04
|Bernardo Benitez
|0
|0
|Ариас Рамон
|0
|0
|Lorenzo Scipioni
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.21
|Russo Cordero
|5
|0.21
|Damian Puebla
|4 (1)
|0.17
|Gregorio Rodríguez
|4
|0.17
|Facundo Suarez
|2
|0.08
|Fernando Alarcon
|2
|0.08
|Gonzalo Requena
|2
|0.08
|Gaston Lodico
|1
|0.04
|Jonas Acevedo
|1
|0.04
|Jeremias Lazaro
|1
|0.04
|Juan Franco
|1
|0.04
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|3
|1
|Марони Гонсало
|4
|0
|Кардосо Агустин
|3
|0
|Рамирес Эрик
|3
|0
|Гарай Мартин
|3
|0
|Пас Нехуэн
|3
|0
|Nahuel Banegas
|3
|0
|Ортега Мартин
|3
|0
|Ezequiel Forclaz
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Santiago Gonzalez
|2
|0
|Нарделли Джан
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Гальван Томас
|2
|0
|Sebastian Medina
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Alan Sosa
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|6
|1
|Fernando Alarcon
|7
|0
|Nicolas Dubersarsky
|5
|0
|Jonathan Bay
|4
|0
|Damian Puebla
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Damian Batallini
|3
|0
|Gaston Lodico
|3
|0
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Juan Franco
|2
|0
|Facundo Suarez
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|2
|0
|Gonzalo Requena
|2
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|1
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Институто Кордоба
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
5
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Институто Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
8
15
Тигре
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Институто Кордоба
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
4
29%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
24%
4
24%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
4
24%
4
24%
76-90
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
18%
4
24%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
4
36%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Забито
25
29
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
4
16%
5
17%
1-15
4
16%
5
17%
16-30
2
8%
6
21%
31-45
4
16%
4
14%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
8
32%
6
21%
76-90
Пропущено
29
25
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
5
17%
7
28%
1-15
1
3%
3
12%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
6
21%
4
16%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
6
21%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Тигре 0:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4 Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 0:0
Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1
Результаты матчей
Тигре
Институто Кордоба
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тигре
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
83
310
65
211
29
112
110
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
85
47
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
168
717
1014
222
222
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|12
|8
|3
|35 - 15
|44
|2.
|0:0
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|23
|10
|9
|4
|28 - 22
|39
|5.
|23
|10
|6
|7
|24 - 22
|36
|6.
|23
|10
|6
|7
|25 - 24
|36
|7.
|23
|9
|9
|5
|31 - 18
|36
|8.
|0:0
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|9.
|23
|8
|9
|6
|18 - 16
|33
|10.
|23
|7
|12
|4
|20 - 14
|33
|11.
|24
|9
|6
|9
|29 - 25
|33
|12.
|23
|8
|8
|7
|24 - 24
|32
|13.
|23
|7
|10
|6
|28 - 26
|31
|14.
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|15.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|16.
|23
|7
|8
|8
|20 - 20
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|18.
|23
|7
|7
|9
|26 - 30
|28
|19.
|23
|7
|7
|9
|17 - 24
|28
|20.
|23
|6
|10
|7
|24 - 26
|28
|21.
|23
|6
|10
|7
|22 - 28
|28
|22.
|23
|7
|5
|11
|18 - 23
|26
|23.
|23
|6
|8
|9
|24 - 23
|26
|24.
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|25.
|23
|5
|7
|11
|20 - 29
|22
|26.
|23
|5
|6
|12
|17 - 32
|21
|27.
|23
|4
|9
|10
|15 - 25
|21
|28.
|23
|3
|8
|12
|11 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|0:0
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|8.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|9.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|12.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|13.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|14.
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|15.
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|16.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|17.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|18.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|19.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|22.
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|23.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|24.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|25.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|2.
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|8.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|13.
|11
|2
|5
|4
|7 - 10
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|15.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|16.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|18.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|19.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|20.
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|23.
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|24.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|25.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 8