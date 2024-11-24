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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 24.
Тигре
0:0
Конец матча
Институто Кордоба
0'
12' Желтая карточка
Damian Puebla
20' Желтая карточка
Nahuel Banegas
90'+5
12
Сенобио
Фелипе
8
Гарай
Мартин
42
Ариас
Рамон
30
Пас
Нехуэн
3
Nahuel
Banegas
20
Гальван
Томас
5
Кардосо
Агустин
27
Santiago
Gonzalez
26
Кавана
Томас
10
Марони
Гонсало
29
Контин
Леандро
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
31
Gonzalo
Requena
42
Lautaro
Carrera
18
Lucas
Rodriguez
I
30
Диас
Франко
I
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
7
Gregorio
Rodríguez
9
Facundo
Suarez
22
Damian
Puebla
Тигре
4-4-1-1
Институто Кордоба
4-3-3

История личных встреч

Тигре
Институто Кордоба

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
0:1
ПНЗB
0:3
ПНЗB
3:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 6 0.25
Марони Гонсало 3 (1) 0.13
Армоа Блез 3 0.13
Гальван Томас 2 0.08
Ортега Мартин 1 0.04
Santiago Gonzalez 1 0.04
Кардосо Агустин 1 0.04
Рамирес Эрик 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Пас Нехуэн 1 0.04
Nahuel Banegas 1 0.04
Sebastian Medina 1 0.04
Ezequiel Forclaz 1 0.04
Контин Леандро 1 (1) 0.04
Bernardo Benitez 0 0
Ариас Рамон 0 0
Lorenzo Scipioni 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.21
Russo Cordero 5 0.21
Damian Puebla 4 (1) 0.17
Gregorio Rodríguez 4 0.17
Facundo Suarez 2 0.08
Fernando Alarcon 2 0.08
Gonzalo Requena 2 0.08
Gaston Lodico 1 0.04
Jonas Acevedo 1 0.04
Jeremias Lazaro 1 0.04
Juan Franco 1 0.04
Lucas Rodriguez I 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 3 1
Марони Гонсало 4 0
Кардосо Агустин 3 0
Рамирес Эрик 3 0
Гарай Мартин 3 0
Пас Нехуэн 3 0
Nahuel Banegas 3 0
Ортега Мартин 3 0
Ezequiel Forclaz 3 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Santiago Gonzalez 2 0
Нарделли Джан 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Гальван Томас 2 0
Sebastian Medina 2 0
Фернандес Томас 1 0
Контин Леандро 1 0
Alan Sosa 1 0
Florian Monzon 1 0
Angelo Marchese 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 6 1
Fernando Alarcon 7 0
Nicolas Dubersarsky 5 0
Jonathan Bay 4 0
Damian Puebla 4 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Damian Batallini 3 0
Gaston Lodico 3 0
Giuliano Cerato 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Russo Cordero 1 1
Juan Franco 2 0
Facundo Suarez 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Gregorio Rodríguez 2 0
Gonzalo Requena 2 0
Francesco Lo Celso 0 1
Rodrigo Pérez 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0

Результаты матчей

Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Институто Кордоба
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
5
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Институто Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

8
15
Тигре
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Институто Кордоба
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
4
29%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
24%
4
24%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
4
24%
4
24%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
18%
4
24%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
4
36%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

25
29
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
4
16%
5
17%
1-15
4
16%
5
17%
16-30
2
8%
6
21%
31-45
4
16%
4
14%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
8
32%
6
21%
76-90

Пропущено

29
25
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
5
17%
7
28%
1-15
1
3%
3
12%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
6
21%
4
16%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
6
21%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Тигре 0:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4 Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 0:0
Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1

Результаты матчей

Тигре
Институто Кордоба

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тигре
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
3
3
10
1.5
6
5
2
11
2.5
2
9
1
12
3.5
1
10
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
5
4
7
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
16
8
7
17
1.5
10
14
2
22
2.5
2
22
1
23
3.5
1
23
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 23 12 8 3 35 - 15 44
2.
Уракан
 0:0 24 11 10 3 27 - 15 43
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Тальерес Кордоба
 23 10 9 4 28 - 22 39
5.
Унион Санта-Фе
 23 10 6 7 24 - 22 36
6.
Атлетико Тукуман
 23 10 6 7 25 - 24 36
7.
Ривер Плейт
 23 9 9 5 31 - 18 36
8.
Бока Хуниорс
 0:0 24 9 8 7 28 - 23 35
9.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
10.
Индепендьенте Авельянеда
 23 7 12 4 20 - 14 33
11.
Институто Кордоба
 24 9 6 9 29 - 25 33
12.
Депортиво Риестра
 23 8 8 7 24 - 24 32
13.
Бельграно
 23 7 10 6 28 - 26 31
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
15.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
16.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 8 8 20 - 20 29
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 7 9 26 - 30 28
19.
Индепендьенте Ривадавия
 23 7 7 9 17 - 24 28
20.
Годой Крус
 23 6 10 7 24 - 26 28
21.
Ланус
 23 6 10 7 22 - 28 28
22.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
23.
Росарио Сентраль
 23 6 8 9 24 - 23 26
24.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 5 6 12 17 - 32 21
27.
Сармьенто
 23 4 9 10 15 - 25 21
28.
Барракас Сентраль
 23 3 8 12 11 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
2.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Уракан
 0:0 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
9.
Бока Хуниорс
 0:0 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
13.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
14.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
15.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
17.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
19.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 12 - 16 15
23.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
25.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
26.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 11 4 5 2 14 - 11 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
11.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
12.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
13.
Ривер Плейт
 11 2 5 4 7 - 10 11
14.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
15.
Бока Хуниорс
 0:0 13 2 5 6 11 - 16 11
16.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
17.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
18.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
19.
Бельграно
 11 1 7 3 10 - 13 10
20.
Росарио Сентраль
 12 2 4 6 10 - 13 10
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
23.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
24.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 8
Весь список
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