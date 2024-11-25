  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 24.
Ланус
0:0
Второй тайм: 62'
Дефенса и Хустисия
0'
9' Желтая карточка
Минго Сантьяго Рамос
37' Желтая карточка
Сото Алексис
45' Желтая карточка
Солер Хулио
58' Желтая карточка
Боджо Лусиано

Ход матча

9'
 
Минго Сантьяго Рамос
37'
 
Сото Алексис
45'
Солер Хулио
 
46'
 
Luciano Herrera
Лопес Кевин
46'
 
Гонсалес Максимилиано
Перес Сесар
58'
Боджо Лусиано
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Ланус
Ничья
Дефенса и Хустисия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Лосада
Науэль
21
Касерес
Хуан
24
Искиэрдос
Карлос
2
Муньос
Эсекьель
22
Солер
Хулио
14
Сальвио
Эдуардо
5
Пенья
Фелипе
8
Боджо
Лусиано
25
Акино
Дилан
10
Морено
Марселино
27
Торрес
Джонатан
23
Болонья
Энрике
14
Ezequiel
Cannavo
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
25
Перес
Сесар
33
Nicolas
Palavecino
16
Молинас
Аарон
30
Лопес
Кевин
7
Осорио
Абель
Ланус
4-4-1-1
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Ланус
Дефенса и Хустисия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед

История матчей

КПЛ
0:4
КПЛ
0:2
ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛП
2:1
КПЛ
2:1
КС
0:3
КДМЭП
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
П
1:0
ТМК
1:0
П
2:1
П
0:1
П
1:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.31

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

72
68

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.25
Морено Марселино 5 0.21
Торрес Джонатан 3 0.13
Сальвио Эдуардо 3 0.13
Каррера Рамиро 1 0.04
Санабрия Матео 1 0.04
Муньос Эсекьель 1 0.04
Пенья Фелипе 1 0.04
Родригес Агустин 1 0.04
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 5 0.21
Осорио Абель 4 (1) 0.17
Juan Bautista Miritello 3 0.13
Gabriel Alanis 2 0.08
Рамирес Матиас 2 0.08
Nicolas Fernandez I 1 0.04
Luciano Herrera 1 0.04
Matias Sosa 1 0.04
Rodrigo Bogarin 1 0.04
Минго Сантьяго Рамос 1 0.04
Ezequiel Cannavo 1 0.04
Benjamin Schamine 1 0.04
Сото Алексис 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Рубио Тобиас 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Торрес Джонатан 3 1
Гонсалес Максимилиано 1 2
Морено Марселино 4 0
Лусиатти Брайан 2 1
Родригес Агустин 2 1
Каррера Рамиро 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Боджо Лусиано 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Перес Гонсало 2 0
Альварес Фавио 2 0
Агуэрре Алан 2 0
Домингес Нери 2 0
Солер Хулио 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Искиэрдос Карлос 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0
Онтиверо Октавио 1 0
Leonel Cardozo 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 9 1
Lucas Ferreira 5 1
Nicolas Palavecino 3 2
Luciano Herrera 6 0
Facundo Gutierrez 6 0
Минго Сантьяго Рамос 5 0
Benjamin Schamine 5 0
Молинас Аарон 4 0
Juan Bautista Miritello 3 0
Лопес Кевин 2 0
Dario Caceres 2 0
Ezequiel Cannavo 2 0
Осорио Абель 2 0
Перес Сесар 2 0
Matias Sosa 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Francisco Marco 1 0
Рубио Тобиас 1 0
Francisco Meneghini 1 0

Результаты матчей

Ланус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
7
Ланус
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

6
11
Ланус
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
27%
6
46%
76-90

Пропущено

11
22
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
5
45%
4
18%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

16
8
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
5
31%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

23
25
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
0
0%
5
20%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
22%
4
16%
31-45
5
22%
4
16%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
6
26%
9
36%
76-90

Пропущено

27
30
5 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
2
7%
5
17%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
1
4%
6
20%
31-45
7
26%
7
23%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
10
37%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Ланус 0:0 Ланус - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 1:0
Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4 Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1

Результаты матчей

Ланус
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ланус
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
3
8
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
5
2
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
15
8
6
17
1.5
6
17
2
21
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Тальерес Кордоба
 23 10 9 4 28 - 22 39
5.
Унион Санта-Фе
 23 10 6 7 24 - 22 36
6.
Ривер Плейт
 23 9 9 5 31 - 18 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
9.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
10.
Индепендьенте Авельянеда
 23 7 12 4 20 - 14 33
11.
Институто Кордоба
 24 9 6 9 29 - 25 33
12.
Депортиво Риестра
 24 8 9 7 25 - 25 33
13.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
14.
Бельграно
 23 7 10 6 28 - 26 31
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
16.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
17.
Годой Крус
 24 6 11 7 24 - 26 29
18.
Ланус
 0:0 24 6 11 7 22 - 28 29
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 7 9 26 - 30 28
21.
Индепендьенте Ривадавия
 23 7 7 9 17 - 24 28
22.
Дефенса и Хустисия
 0:0 24 6 9 9 24 - 31 27
23.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
24.
Росарио Сентраль
 23 6 8 9 24 - 23 26
25.
Банфилд
 24 5 8 11 21 - 30 23
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 5 6 12 17 - 32 21
27.
Сармьенто
 23 4 9 10 15 - 25 21
28.
Барракас Сентраль
 23 3 8 12 11 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
13.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
15.
Ланус
 0:0 13 5 6 2 14 - 12 21
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
17.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
19.
Дефенса и Хустисия
 0:0 11 4 6 1 11 - 9 18
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 12 - 16 15
23.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
25.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
26.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
2.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
11.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
12.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
13.
Ривер Плейт
 11 2 5 4 7 - 10 11
14.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
15.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
16.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
17.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
18.
Бельграно
 11 1 7 3 10 - 13 10
19.
Росарио Сентраль
 12 2 4 6 10 - 13 10
20.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Дефенса и Хустисия
 0:0 13 2 3 8 13 - 22 9
23.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
24.
Ланус
 0:0 11 1 5 5 8 - 16 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Солер Хулио получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Сото Алексис получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.30
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3.65
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Дефенса и Хустисия
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