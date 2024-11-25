Тур: 24.
0:0
Второй тайм: 62'
0'
9' Желтая карточкаМинго Сантьяго Рамос
37' Желтая карточкаСото Алексис
45' Желтая карточкаСолер Хулио
58' Желтая карточкаБоджо Лусиано
Ход матча
37'
45'
58'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Касерес
Хуан
22
Солер
Хулио
25
Акино
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
История личных встреч
Ланус
Дефенса и Хустисия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.25
1.31
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
72
68
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.25
|Морено Марселино
|5
|0.21
|Торрес Джонатан
|3
|0.13
|Сальвио Эдуардо
|3
|0.13
|Каррера Рамиро
|1
|0.04
|Санабрия Матео
|1
|0.04
|Муньос Эсекьель
|1
|0.04
|Пенья Фелипе
|1
|0.04
|Родригес Агустин
|1
|0.04
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|5
|0.21
|Осорио Абель
|4 (1)
|0.17
|Juan Bautista Miritello
|3
|0.13
|Gabriel Alanis
|2
|0.08
|Рамирес Матиас
|2
|0.08
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.04
|Luciano Herrera
|1
|0.04
|Matias Sosa
|1
|0.04
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.04
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.04
|Ezequiel Cannavo
|1
|0.04
|Benjamin Schamine
|1
|0.04
|Сото Алексис
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
|Рубио Тобиас
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Торрес Джонатан
|3
|1
|Гонсалес Максимилиано
|1
|2
|Морено Марселино
|4
|0
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Родригес Агустин
|2
|1
|Каррера Рамиро
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Боджо Лусиано
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Перес Гонсало
|2
|0
|Альварес Фавио
|2
|0
|Агуэрре Алан
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Солер Хулио
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
|Онтиверо Октавио
|1
|0
|Leonel Cardozo
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|9
|1
|Lucas Ferreira
|5
|1
|Nicolas Palavecino
|3
|2
|Luciano Herrera
|6
|0
|Facundo Gutierrez
|6
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|5
|0
|Benjamin Schamine
|5
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Juan Bautista Miritello
|3
|0
|Лопес Кевин
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Ezequiel Cannavo
|2
|0
|Осорио Абель
|2
|0
|Перес Сесар
|2
|0
|Matias Sosa
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Рубио Тобиас
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
7
Ланус
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
6
11
Ланус
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
27%
6
46%
76-90
Пропущено
11
22
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
5
45%
4
18%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
16
8
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
5
31%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
23
25
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
0
0%
5
20%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
22%
4
16%
31-45
5
22%
4
16%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
6
26%
9
36%
76-90
Пропущено
27
30
5 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
2
7%
5
17%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
1
4%
6
20%
31-45
7
26%
7
23%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
10
37%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Ланус 0:0 Ланус - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 1:0
Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4 Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1
Результаты матчей
Ланус
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ланус
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
48
38
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
75
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
158
617
617
221
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|12
|9
|3
|35 - 15
|45
|2.
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|23
|10
|9
|4
|28 - 22
|39
|5.
|23
|10
|6
|7
|24 - 22
|36
|6.
|23
|9
|9
|5
|31 - 18
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|25 - 25
|36
|8.
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|9.
|23
|8
|9
|6
|18 - 16
|33
|10.
|23
|7
|12
|4
|20 - 14
|33
|11.
|24
|9
|6
|9
|29 - 25
|33
|12.
|24
|8
|9
|7
|25 - 25
|33
|13.
|24
|8
|8
|8
|21 - 20
|32
|14.
|23
|7
|10
|6
|28 - 26
|31
|15.
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|16.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|17.
|24
|6
|11
|7
|24 - 26
|29
|18.
|0:0
|24
|6
|11
|7
|22 - 28
|29
|19.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|20.
|23
|7
|7
|9
|26 - 30
|28
|21.
|23
|7
|7
|9
|17 - 24
|28
|22.
|0:0
|24
|6
|9
|9
|24 - 31
|27
|23.
|23
|7
|5
|11
|18 - 23
|26
|24.
|23
|6
|8
|9
|24 - 23
|26
|25.
|24
|5
|8
|11
|21 - 30
|23
|26.
|23
|5
|6
|12
|17 - 32
|21
|27.
|23
|4
|9
|10
|15 - 25
|21
|28.
|23
|3
|8
|12
|11 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|8.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|12.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|13.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|14.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|15.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|16.
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|17.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|18.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|19.
|0:0
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|22.
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|23.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|24.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|25.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|2.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|8.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|13.
|11
|2
|5
|4
|7 - 10
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|15.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|16.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|18.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|19.
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|20.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|23.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|24.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|25.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9