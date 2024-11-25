Тур: 24.
0:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаМинго Сантьяго Рамос
37' Желтая карточкаСото Алексис
45' Желтая карточкаСолер Хулио
58' Желтая карточкаБоджо Лусиано
84' Желтая карточкаРодригес Агустин
90'+7
Ход матча
37'
45'
58'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Касерес
Хуан
22
Солер
Хулио
25
Акино
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
История личных встреч
Ланус
Дефенса и Хустисия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.25
1.31
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
72
68
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.25
|Морено Марселино
|5
|0.21
|Торрес Джонатан
|3
|0.13
|Сальвио Эдуардо
|3
|0.13
|Каррера Рамиро
|1
|0.04
|Санабрия Матео
|1
|0.04
|Муньос Эсекьель
|1
|0.04
|Пенья Фелипе
|1
|0.04
|Родригес Агустин
|1
|0.04
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|5
|0.21
|Осорио Абель
|4 (1)
|0.17
|Juan Bautista Miritello
|3
|0.13
|Gabriel Alanis
|2
|0.08
|Рамирес Матиас
|2
|0.08
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.04
|Luciano Herrera
|1
|0.04
|Matias Sosa
|1
|0.04
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.04
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.04
|Ezequiel Cannavo
|1
|0.04
|Benjamin Schamine
|1
|0.04
|Сото Алексис
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
|Рубио Тобиас
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Торрес Джонатан
|3
|1
|Родригес Агустин
|3
|1
|Гонсалес Максимилиано
|1
|2
|Морено Марселино
|4
|0
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Боджо Лусиано
|2
|1
|Каррера Рамиро
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Перес Гонсало
|2
|0
|Альварес Фавио
|2
|0
|Агуэрре Алан
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Солер Хулио
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
|Онтиверо Октавио
|1
|0
|Leonel Cardozo
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|9
|1
|Lucas Ferreira
|5
|1
|Nicolas Palavecino
|3
|2
|Luciano Herrera
|6
|0
|Facundo Gutierrez
|6
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|5
|0
|Benjamin Schamine
|5
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Juan Bautista Miritello
|3
|0
|Лопес Кевин
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Ezequiel Cannavo
|2
|0
|Осорио Абель
|2
|0
|Перес Сесар
|2
|0
|Matias Sosa
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Рубио Тобиас
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
7
Ланус
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
6
11
Ланус
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
27%
6
46%
76-90
Пропущено
11
22
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
5
45%
4
18%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
16
8
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
5
31%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
23
25
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
0
0%
5
20%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
22%
4
16%
31-45
5
22%
4
16%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
6
26%
9
36%
76-90
Пропущено
27
30
5 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
2
7%
5
17%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
1
4%
6
20%
31-45
7
26%
7
23%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
10
37%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Ланус 0:0 Ланус - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 1:0
Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4 Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1
Результаты матчей
Ланус
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ланус
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
83
49
38
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
76
29
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
159
618
618
222
222
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9