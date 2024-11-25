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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 24.
Ланус
0:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
9' Желтая карточка
Минго Сантьяго Рамос
37' Желтая карточка
Сото Алексис
45' Желтая карточка
Солер Хулио
58' Желтая карточка
Боджо Лусиано
84' Желтая карточка
Родригес Агустин
90'+7
26
Лосада
Науэль
21
Касерес
Хуан
24
Искиэрдос
Карлос
2
Муньос
Эсекьель
22
Солер
Хулио
14
Сальвио
Эдуардо
5
Пенья
Фелипе
8
Боджо
Лусиано
25
Акино
Дилан
10
Морено
Марселино
27
Торрес
Джонатан
23
Болонья
Энрике
14
Ezequiel
Cannavo
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
25
Перес
Сесар
33
Nicolas
Palavecino
16
Молинас
Аарон
30
Лопес
Кевин
7
Осорио
Абель
Ланус
4-4-1-1
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Ланус
Дефенса и Хустисия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед

История матчей

КПЛ
0:4
КПЛ
0:2
ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛП
2:1
КПЛ
2:1
КС
0:3
КДМЭП
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
П
1:0
ТМК
1:0
П
2:1
П
0:1
П
1:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.31

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

72
68

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.25
Морено Марселино 5 0.21
Торрес Джонатан 3 0.13
Сальвио Эдуардо 3 0.13
Каррера Рамиро 1 0.04
Санабрия Матео 1 0.04
Муньос Эсекьель 1 0.04
Пенья Фелипе 1 0.04
Родригес Агустин 1 0.04
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 5 0.21
Осорио Абель 4 (1) 0.17
Juan Bautista Miritello 3 0.13
Gabriel Alanis 2 0.08
Рамирес Матиас 2 0.08
Nicolas Fernandez I 1 0.04
Luciano Herrera 1 0.04
Matias Sosa 1 0.04
Rodrigo Bogarin 1 0.04
Минго Сантьяго Рамос 1 0.04
Ezequiel Cannavo 1 0.04
Benjamin Schamine 1 0.04
Сото Алексис 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Рубио Тобиас 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Торрес Джонатан 3 1
Родригес Агустин 3 1
Гонсалес Максимилиано 1 2
Морено Марселино 4 0
Лусиатти Брайан 2 1
Боджо Лусиано 2 1
Каррера Рамиро 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Акоста Лаутаро 2 0
Перес Гонсало 2 0
Альварес Фавио 2 0
Агуэрре Алан 2 0
Домингес Нери 2 0
Солер Хулио 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Искиэрдос Карлос 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0
Онтиверо Октавио 1 0
Leonel Cardozo 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 9 1
Lucas Ferreira 5 1
Nicolas Palavecino 3 2
Luciano Herrera 6 0
Facundo Gutierrez 6 0
Минго Сантьяго Рамос 5 0
Benjamin Schamine 5 0
Молинас Аарон 4 0
Juan Bautista Miritello 3 0
Лопес Кевин 2 0
Dario Caceres 2 0
Ezequiel Cannavo 2 0
Осорио Абель 2 0
Перес Сесар 2 0
Matias Sosa 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Francisco Marco 1 0
Рубио Тобиас 1 0
Francisco Meneghini 1 0

Результаты матчей

Ланус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
7
Ланус
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

6
11
Ланус
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
27%
6
46%
76-90

Пропущено

11
22
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
5
45%
4
18%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

16
8
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
5
31%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

23
25
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
0
0%
5
20%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
22%
4
16%
31-45
5
22%
4
16%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
6
26%
9
36%
76-90

Пропущено

27
30
5 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
2
7%
5
17%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
1
4%
6
20%
31-45
7
26%
7
23%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
10
37%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Ланус 0:0 Ланус - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 1:0
Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4 Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1

Результаты матчей

Ланус
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ланус
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
3
4
9
1.5
3
8
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
6
2
9
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
15
9
6
18
1.5
6
18
2
22
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Тальерес Кордоба
 23 10 9 4 28 - 22 39
5.
Унион Санта-Фе
 23 10 6 7 24 - 22 36
6.
Ривер Плейт
 23 9 9 5 31 - 18 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
9.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
10.
Индепендьенте Авельянеда
 23 7 12 4 20 - 14 33
11.
Институто Кордоба
 24 9 6 9 29 - 25 33
12.
Депортиво Риестра
 24 8 9 7 25 - 25 33
13.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
14.
Бельграно
 23 7 10 6 28 - 26 31
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
16.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
17.
Годой Крус
 24 6 11 7 24 - 26 29
18.
Ланус
 24 6 11 7 22 - 28 29
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 7 9 26 - 30 28
21.
Индепендьенте Ривадавия
 23 7 7 9 17 - 24 28
22.
Дефенса и Хустисия
 24 6 9 9 24 - 31 27
23.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
24.
Росарио Сентраль
 23 6 8 9 24 - 23 26
25.
Банфилд
 24 5 8 11 21 - 30 23
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 5 6 12 17 - 32 21
27.
Сармьенто
 23 4 9 10 15 - 25 21
28.
Барракас Сентраль
 23 3 8 12 11 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
13.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
15.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
17.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
19.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 12 - 16 15
23.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
25.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
26.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
2.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
11.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
12.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
13.
Ривер Плейт
 11 2 5 4 7 - 10 11
14.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
15.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
16.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
17.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
18.
Бельграно
 11 1 7 3 10 - 13 10
19.
Росарио Сентраль
 12 2 4 6 10 - 13 10
20.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
23.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
24.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Солер Хулио получил желтую карточку от судьи
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