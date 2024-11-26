  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 24.
Бельграно
0:1
Второй тайм: 57'
Индепендьенте Ривадавия
0'
0:1
26' Гол
Ivan Villalba
33' Желтая карточка
Luciano Andres Abecasis
41' Желтая карточка
Mauricio Cardillo
54' Желтая карточка
Эстебан Ролон
25
Эспинола
Хуан
2
Anibal
Leguizamon
6
Ребола
Алехандро
13
Мерьяно
Николас
34
Geronimo
Heredia
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
15
Меносси
Лукас
16
Эстебан
Ролон
53
Juan
Velazquez
42
Лукко
Жеремиас
29
Хара
Франко
1
Центурион
Эзекиль
29
Luciano
Andres
Abecasis
40
Ivan
Villalba
42
Sheyko
Studer
16
Tobias
Ostchega
23
Mauricio
Cardillo
26
Франко
Ромеро
11
Diego
Ruben
Tonetto
24
Luis
Sequeira
7
Victorio
Gabriel
Ramis
22
Вилья
Себастьян
Бельграно
3-5-2
Индепендьенте Ривадавия
4-3-1-2

История личных встреч

Бельграно
Индепендьенте Ривадавия

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:0
ПН
1:1
ПБНВФЗА
3:0
ПНЗА
2:2
НБ
0:2
НБ
3:0
НБ
0:3
НБ
0:1

Голы

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.57
2

Среднее время на гол

57
45

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 11 0.46
Nicolas Fernandez I 4 0.17
Рейна Брайан 2 0.08
Суарес Матиас 2 0.08
Чаварриа Пабло 2 0.08
Факундо-Томас Киньон 1 0.04
Эстебан Ролон 1 0.04
Anibal Leguizamon 1 0.04
Баринага Хуан 1 0.04
Mariano Troilo 1 0.04
Geronimo Heredia 1 0.04
Лукко Жеремиас 1 0.04
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Juan Velazquez 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.13
Victorio Gabriel Ramis 3 0.13
Ivan Villalba 2 0.08
Франко Ромеро 2 (2) 0.08
Хэм Эзекиль 1 0.04
Lautaro Rios 1 0.04
Рамос Гонсало 1 0.04
Ромеро Гастон 1 0.04
Fernando Romero III 1 0.04
Matias Reali 1 0.04
Francisco Petrasso 1 0.04
Diego Ruben Tonetto 0 0
Luciano Andres Abecasis 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Gonzalo Alvez 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 7 0
Чаварриа Пабло 5 1
Дельгадо Рафаэль 6 0
Хара Франко 5 0
Факундо-Томас Киньон 5 0
Ребола Алехандро 2 1
Gabriel Compagnucci 3 0
Рейна Брайан 3 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Anibal Leguizamon 2 0
Juan Velazquez 2 0
Метильи Франсиско Гонсалес 1 0
Чикко Игнасио 1 0
Эспинола Хуан 1 0
Марин Матиас 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Лукко Жеремиас 1 0
Juan Cruz Real 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Villalba 5 0
Паласиос Тьяго 5 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Франко Ромеро 4 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Mauricio Asenjo 4 0
Luis Sequeira 4 0
Вилья Себастьян 4 0
Sheyko Studer 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Мило Федерико 2 0
Luciano Gomez 2 0
Tobias Ostchega 2 0
Mauricio Cardillo 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Центурион Эзекиль 1 0
Сеговия Иманоль 1 0
Agustin Mulet 1 0
Lautaro Rios 1 0
Matias Reali 1 0

Результаты матчей

Бельграно
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Индепендьенте Ривадавия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
4
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Индепендьенте Ривадавия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
9
Бельграно
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Индепендьенте Ривадавия
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

16
13

Голы по времени матча

Забито

19
7
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
3
16%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
5
26%
2
29%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
17%
5
28%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
4
33%
2
11%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
3
30%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
38%
1
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

29
16
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
6
21%
7
44%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
8
28%
0
0%
61-75
7
24%
4
25%
76-90

Пропущено

25
25
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
1
4%
4
16%
1-15
2
8%
6
24%
16-30
7
28%
4
16%
31-45
7
28%
2
8%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
7
28%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Барракас Сентраль - Бельграно 1:1 Бельграно - Институто Кордоба 3:1 Банфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2
Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1

Результаты матчей

Бельграно
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
13 раз 57%
0
8 раз 35%
2
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
1
10
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
5
2
9
1.5
1
11
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
15
8
7
16
1.5
2
21
3
20
2.5
2
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Тальерес Кордоба
 23 10 9 4 28 - 22 39
5.
Унион Санта-Фе
 23 10 6 7 24 - 22 36
6.
Ривер Плейт
 23 9 9 5 31 - 18 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
9.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
10.
Индепендьенте Авельянеда
 23 7 12 4 20 - 14 33
11.
Институто Кордоба
 24 9 6 9 29 - 25 33
12.
Депортиво Риестра
 24 8 9 7 25 - 25 33
13.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
15.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 24 8 7 9 18 - 24 31
16.
Бельграно
 0:1 24 7 10 7 28 - 27 31
17.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
18.
Росарио Сентраль
 24 7 8 9 25 - 23 29
19.
Годой Крус
 24 6 11 7 24 - 26 29
20.
Ланус
 24 6 11 7 22 - 28 29
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 7 10 26 - 31 28
23.
Дефенса и Хустисия
 24 6 9 9 24 - 31 27
24.
Архентинос Хуниорс
 0:1 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Банфилд
 24 5 8 11 21 - 30 23
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 5 6 12 17 - 32 21
27.
Сармьенто
 23 4 9 10 15 - 25 21
28.
Барракас Сентраль
 1:0 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 0:1 13 7 4 2 16 - 7 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
13.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
14.
Бельграно
 0:1 13 6 3 4 18 - 14 21
15.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
16.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 11 5 4 2 9 - 7 19
17.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
19.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 12 - 16 15
23.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
24.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 1:0 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
2.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Барракас Сентраль
 1:0 13 4 3 6 7 - 12 15
8.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
11.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
12.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
13.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
14.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 13 3 3 7 9 - 17 12
15.
Ривер Плейт
 11 2 5 4 7 - 10 11
16.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
17.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
18.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
19.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
20.
Бельграно
 0:1 11 1 7 3 10 - 13 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
23.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
24.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 0:1 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Индепендьенте Ривадавия
6.40
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4.70
4.70
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