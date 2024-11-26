Тур: 24.
0:1
Второй тайм: 57'
0'
0:1
26' ГолIvan Villalba
33' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
41' Желтая карточкаMauricio Cardillo
54' Желтая карточкаЭстебан Ролон
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.90 Победа «Бельграно»
-
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
48 Lucas BustosПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
43 Franco Rami
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Lautaro Rios
-
45 Tiago Andino
-
15 Mateo Ortale
-
Главный тренер: Alfredo Berti
История личных встреч
Бельграно
Индепендьенте Ривадавия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.57
2
Среднее время на гол
57
45
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|11
|0.46
|Nicolas Fernandez I
|4
|0.17
|Рейна Брайан
|2
|0.08
|Суарес Матиас
|2
|0.08
|Чаварриа Пабло
|2
|0.08
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.04
|Эстебан Ролон
|1
|0.04
|Anibal Leguizamon
|1
|0.04
|Баринага Хуан
|1
|0.04
|Mariano Troilo
|1
|0.04
|Geronimo Heredia
|1
|0.04
|Лукко Жеремиас
|1
|0.04
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.13
|Victorio Gabriel Ramis
|3
|0.13
|Ivan Villalba
|2
|0.08
|Франко Ромеро
|2 (2)
|0.08
|Хэм Эзекиль
|1
|0.04
|Lautaro Rios
|1
|0.04
|Рамос Гонсало
|1
|0.04
|Ромеро Гастон
|1
|0.04
|Fernando Romero III
|1
|0.04
|Matias Reali
|1
|0.04
|Francisco Petrasso
|1
|0.04
|Diego Ruben Tonetto
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|7
|0
|Чаварриа Пабло
|5
|1
|Дельгадо Рафаэль
|6
|0
|Хара Франко
|5
|0
|Факундо-Томас Киньон
|5
|0
|Ребола Алехандро
|2
|1
|Gabriel Compagnucci
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Anibal Leguizamon
|2
|0
|Juan Velazquez
|2
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
|Чикко Игнасио
|1
|0
|Эспинола Хуан
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Лукко Жеремиас
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Villalba
|5
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Франко Ромеро
|4
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Luis Sequeira
|4
|0
|Вилья Себастьян
|4
|0
|Sheyko Studer
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Мило Федерико
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Tobias Ostchega
|2
|0
|Mauricio Cardillo
|2
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Центурион Эзекиль
|1
|0
|Сеговия Иманоль
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Индепендьенте Ривадавия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
4
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Индепендьенте Ривадавия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
8
9
Бельграно
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Индепендьенте Ривадавия
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
16
13
Голы по времени матча
Забито
19
7
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
3
16%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
5
26%
2
29%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
17%
5
28%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
4
33%
2
11%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
3
30%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
38%
1
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Забито
29
16
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
6
21%
7
44%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
8
28%
0
0%
61-75
7
24%
4
25%
76-90
Пропущено
25
25
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
1
4%
4
16%
1-15
2
8%
6
24%
16-30
7
28%
4
16%
31-45
7
28%
2
8%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
7
28%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Барракас Сентраль - Бельграно 1:1 Бельграно - Институто Кордоба 3:1 Банфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2
Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1
Результаты матчей
Бельграно
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
13 раз 57%
0
8 раз 35%
2
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
57
110
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
75
29
111
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
158
716
221
320
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|12
|9
|3
|35 - 15
|45
|2.
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|23
|10
|9
|4
|28 - 22
|39
|5.
|23
|10
|6
|7
|24 - 22
|36
|6.
|23
|9
|9
|5
|31 - 18
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|25 - 25
|36
|8.
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|9.
|23
|8
|9
|6
|18 - 16
|33
|10.
|23
|7
|12
|4
|20 - 14
|33
|11.
|24
|9
|6
|9
|29 - 25
|33
|12.
|24
|8
|9
|7
|25 - 25
|33
|13.
|24
|8
|8
|8
|21 - 20
|32
|14.
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|15.
|1:0
|24
|8
|7
|9
|18 - 24
|31
|16.
|0:1
|24
|7
|10
|7
|28 - 27
|31
|17.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|18.
|24
|7
|8
|9
|25 - 23
|29
|19.
|24
|6
|11
|7
|24 - 26
|29
|20.
|24
|6
|11
|7
|22 - 28
|29
|21.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|22.
|24
|7
|7
|10
|26 - 31
|28
|23.
|24
|6
|9
|9
|24 - 31
|27
|24.
|0:1
|24
|7
|5
|12
|18 - 24
|26
|25.
|24
|5
|8
|11
|21 - 30
|23
|26.
|23
|5
|6
|12
|17 - 32
|21
|27.
|23
|4
|9
|10
|15 - 25
|21
|28.
|1:0
|24
|4
|8
|12
|12 - 30
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|8.
|0:1
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|12.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|13.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|14.
|0:1
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|15.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|16.
|1:0
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|17.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|18.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|19.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|22.
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|23.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|24.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|25.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|1:0
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|2.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|12.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|14.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|9 - 17
|12
|15.
|11
|2
|5
|4
|7 - 10
|11
|16.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|18.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|19.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|20.
|0:1
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|22.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|23.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|24.
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|25.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|0:1
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.90 Победа «Бельграно»
-