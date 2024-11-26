Тур: 24.
0:2
Конец матча
0'
0:1
26' ГолIvan Villalba
33' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
41' Желтая карточкаMauricio Cardillo
54' Желтая карточкаЭстебан Ролон
0:2
67' ГолВилья Себастьян
77' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
80' Желтая карточкаБургос Эстебан
87' Желтая карточкаLautaro Rios
90'+9
Ход матча
26'
54'
67'
0:2
80'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.90 Победа «Бельграно»
-
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
48 Lucas BustosПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
43 Franco Rami
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Lautaro Rios
-
45 Tiago Andino
-
15 Mateo Ortale
-
Главный тренер: Alfredo Berti
История личных встреч
Бельграно
Индепендьенте Ривадавия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.57
2
Среднее время на гол
57
45
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|11
|0.46
|Nicolas Fernandez I
|4
|0.17
|Рейна Брайан
|2
|0.08
|Суарес Матиас
|2
|0.08
|Чаварриа Пабло
|2
|0.08
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.04
|Эстебан Ролон
|1
|0.04
|Anibal Leguizamon
|1
|0.04
|Баринага Хуан
|1
|0.04
|Mariano Troilo
|1
|0.04
|Geronimo Heredia
|1
|0.04
|Лукко Жеремиас
|1
|0.04
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|4
|0.17
|Victorio Gabriel Ramis
|3
|0.13
|Ivan Villalba
|2
|0.08
|Франко Ромеро
|2 (2)
|0.08
|Хэм Эзекиль
|1
|0.04
|Lautaro Rios
|1
|0.04
|Рамос Гонсало
|1
|0.04
|Ромеро Гастон
|1
|0.04
|Fernando Romero III
|1
|0.04
|Matias Reali
|1
|0.04
|Francisco Petrasso
|1
|0.04
|Diego Ruben Tonetto
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|7
|0
|Чаварриа Пабло
|5
|1
|Дельгадо Рафаэль
|6
|0
|Хара Франко
|5
|0
|Факундо-Томас Киньон
|5
|0
|Gabriel Compagnucci
|4
|0
|Ребола Алехандро
|2
|1
|Эстебан Ролон
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Anibal Leguizamon
|2
|0
|Juan Velazquez
|2
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
|Чикко Игнасио
|1
|0
|Эспинола Хуан
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Лукко Жеремиас
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Villalba
|5
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Франко Ромеро
|4
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Luis Sequeira
|4
|0
|Вилья Себастьян
|4
|0
|Sheyko Studer
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Бургос Эстебан
|2
|0
|Мило Федерико
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Lautaro Rios
|2
|0
|Tobias Ostchega
|2
|0
|Mauricio Cardillo
|2
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Центурион Эзекиль
|1
|0
|Сеговия Иманоль
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Индепендьенте Ривадавия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
4
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Индепендьенте Ривадавия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
8
9
Бельграно
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Индепендьенте Ривадавия
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
16
13
Голы по времени матча
Забито
19
9
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
3
16%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
7
37%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90
Пропущено
14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
3
21%
5
28%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
4
29%
2
11%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
3
21%
3
17%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
3
30%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
38%
1
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Забито
29
18
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
6
21%
7
39%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
5
17%
3
17%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
8
28%
1
6%
61-75
7
24%
4
22%
76-90
Пропущено
27
25
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
1
4%
4
16%
1-15
3
11%
6
24%
16-30
7
26%
4
16%
31-45
7
26%
2
8%
46-60
2
7%
4
16%
61-75
7
26%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Барракас Сентраль - Бельграно 1:1 Бельграно - Институто Кордоба 3:1 Банфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2
Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1
Результаты матчей
Бельграно
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
13 раз 54%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
83
58
110
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
85
29
211
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
168
717
321
321
222
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.90 Победа «Бельграно»
-