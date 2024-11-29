Тур: 25.
0:1
Перерыв
0'
15' Желтая карточкаФачелло Франсиско
28' Желтая карточкаМетильи Франсиско Гонсалес
0:1
29' ГолNicolas Fernandez I
45' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
Ход матча
29'
22
Кампи
Гастон
80
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Orlando Gill
-
-
37 Elias Baez
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
-
-
52 Maximo Oses
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Бельграно
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
16 матчей
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.67
Среднее время на гол
50
135
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.33
0.8
Среднее время на гол
270
112
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэльо Алексис
|4
|0.17
|Ivan Leguizamon
|3 (2)
|0.13
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.08
|Ирала Элиан
|2
|0.08
|Гиай Агустин
|2
|0.08
|Ezequiel Cerutti
|1
|0.04
|Кампи Гастон
|1
|0.04
|Таррагона Кристиан
|1
|0.04
|Бустос Науэль
|1
|0.04
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.04
|Бланко Себастьян
|1
|0.04
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.04
|Ремеди Эрик
|0
|0
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|11
|0.44
|Nicolas Fernandez I
|5
|0.2
|Рейна Брайан
|2
|0.08
|Суарес Матиас
|2
|0.08
|Чаварриа Пабло
|2
|0.08
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.04
|Эстебан Ролон
|1
|0.04
|Anibal Leguizamon
|1
|0.04
|Баринага Хуан
|1
|0.04
|Mariano Troilo
|1
|0.04
|Geronimo Heredia
|1
|0.04
|Лукко Жеремиас
|1
|0.04
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
|Эспинола Хуан
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романа Джохан
|7
|0
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Кампи Гастон
|4
|0
|Ирала Элиан
|2
|1
|Браида Малком
|3
|0
|Феррейра Кристиан I
|3
|0
|Elias Baez
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Вомбергар Андрес
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Fabricio Lopez
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Daniel Herrera
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|7
|0
|Чаварриа Пабло
|5
|1
|Дельгадо Рафаэль
|6
|0
|Хара Франко
|5
|0
|Факундо-Томас Киньон
|5
|0
|Gabriel Compagnucci
|4
|0
|Ребола Алехандро
|2
|1
|Эстебан Ролон
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|2
|0
|Anibal Leguizamon
|2
|0
|Фачелло Франсиско
|2
|0
|Juan Velazquez
|2
|0
|Чикко Игнасио
|1
|0
|Эспинола Хуан
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Лукко Жеремиас
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Бельграно
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
6
Сан-Лоренсо Альмагро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
6
18
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Бельграно
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
11
24
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
0
0%
3
30%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Забито
9
19
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
3
16%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
7
37%
61-75
1
11%
5
26%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Забито
19
29
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
0
0%
6
21%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
3
16%
8
28%
61-75
3
16%
7
24%
76-90
Пропущено
21
27
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
4
19%
1
4%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
6
29%
7
26%
31-45
2
10%
7
26%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
6
29%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Бельграно
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Барракас Сентраль - Бельграно 1:1 Бельграно - Институто Кордоба 3:1 Банфилд - Бельграно 1:1
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Бельграно
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
6 раз 26%
1:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
103
29
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
65
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
168
419
717
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|12
|9
|3
|35 - 15
|45
|2.
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|3.
|24
|11
|9
|4
|31 - 24
|42
|4.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|5.
|23
|9
|9
|5
|31 - 18
|36
|6.
|24
|10
|6
|8
|26 - 25
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|25 - 25
|36
|8.
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|9.
|1:0
|25
|8
|10
|7
|29 - 28
|34
|10.
|24
|9
|6
|9
|29 - 25
|33
|11.
|24
|8
|9
|7
|18 - 17
|33
|12.
|24
|8
|9
|7
|25 - 25
|33
|13.
|24
|7
|12
|5
|21 - 16
|33
|14.
|24
|8
|8
|8
|21 - 20
|32
|15.
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|16.
|24
|8
|7
|9
|19 - 24
|31
|17.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|18.
|24
|7
|8
|9
|25 - 23
|29
|19.
|24
|6
|11
|7
|24 - 26
|29
|20.
|24
|6
|11
|7
|22 - 28
|29
|21.
|0:1
|24
|7
|7
|10
|20 - 23
|28
|22.
|24
|7
|7
|10
|26 - 31
|28
|23.
|24
|6
|9
|9
|24 - 31
|27
|24.
|24
|7
|5
|12
|18 - 24
|26
|25.
|24
|6
|6
|12
|19 - 33
|24
|26.
|24
|5
|9
|10
|16 - 25
|24
|27.
|24
|5
|8
|11
|21 - 30
|23
|28.
|24
|4
|8
|12
|12 - 30
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|6.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|8.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|12.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|13.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|14.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|15.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|16.
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|17.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|18.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|19.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|20.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|21.
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|22.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|23.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|26.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|27.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|10 - 11
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|4.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|11.
|1:0
|12
|2
|7
|3
|11 - 13
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|13.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|16.
|11
|2
|5
|4
|7 - 10
|11
|17.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|18.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|19.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|20.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|22.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|23.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|24.
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|25.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9