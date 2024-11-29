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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Сан-Лоренсо Альмагро
0:1
Перерыв
Бельграно
0'
15' Желтая карточка
Фачелло Франсиско
28' Желтая карточка
Метильи Франсиско Гонсалес
0:1
29' Гол
Nicolas Fernandez I
45' Желтая карточка
Gabriel Compagnucci

Ход матча

15'
 
Фачелло Франсиско
28'
 
Метильи Франсиско Гонсалес
29'
0:1
Nicolas Fernandez I
(Эспинола Хуан)
45'
 
Gabriel Compagnucci
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Сан-Лоренсо Альмагро
Ничья
Бельграно
2.90
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Все Коэффициенты
13
Альтамирано
Факундо
35
Лухан
Гонсало
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
21
Браида
Малком
5
Ремеди
Эрик
40
Соса
Сантьяго
7
Ezequiel
Cerutti
80
Муньяин
Икер
11
Ivan
Leguizamon
28
Куэльо
Алексис
25
Эспинола
Хуан
35
Фачелло
Франсиско
2
Anibal
Leguizamon
37
Mariano
Troilo
33
Дельгадо
Рафаэль
8
Gabriel
Compagnucci
23
Факундо-Томас
Киньон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
53
Juan
Velazquez
22
Nicolas
Fernandez
I
29
Хара
Франко
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1
Бельграно
4-4-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Бельграно

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
1:1
К
1:0
КПЛ
2:2
ЛП
0:1
С
0:0
С
2:0
П
2:1
П
3:2
П
0:0
П
4:0
П
0:0
П
4:2
П
0:0
П
0:0
ПА
1:2
ПА
0:1

Голы

Всего голов

18
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.67

Среднее время на гол

50
135

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.33
0.8

Среднее время на гол

270
112

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэльо Алексис 4 0.17
Ivan Leguizamon 3 (2) 0.13
Муньяин Икер 2 (1) 0.08
Ирала Элиан 2 0.08
Гиай Агустин 2 0.08
Ezequiel Cerutti 1 0.04
Кампи Гастон 1 0.04
Таррагона Кристиан 1 0.04
Бустос Науэль 1 0.04
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.04
Бланко Себастьян 1 0.04
Феррейра Кристиан I 1 0.04
Ремеди Эрик 0 0
Nicolas Tripicchio 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 11 0.44
Nicolas Fernandez I 5 0.2
Рейна Брайан 2 0.08
Суарес Матиас 2 0.08
Чаварриа Пабло 2 0.08
Факундо-Томас Киньон 1 0.04
Эстебан Ролон 1 0.04
Anibal Leguizamon 1 0.04
Баринага Хуан 1 0.04
Mariano Troilo 1 0.04
Geronimo Heredia 1 0.04
Лукко Жеремиас 1 0.04
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Juan Velazquez 0 0
Эспинола Хуан 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 7 0
Ремеди Эрик 5 0
Кампи Гастон 4 0
Ирала Элиан 2 1
Браида Малком 3 0
Феррейра Кристиан I 3 0
Elias Baez 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Вомбергар Андрес 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Fabricio Lopez 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Муньяин Икер 1 0
Карлос Санчес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Гомес Гастон 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Бустос Науэль 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Daniel Herrera 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 7 0
Чаварриа Пабло 5 1
Дельгадо Рафаэль 6 0
Хара Франко 5 0
Факундо-Томас Киньон 5 0
Gabriel Compagnucci 4 0
Ребола Алехандро 2 1
Эстебан Ролон 3 0
Рейна Брайан 3 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Метильи Франсиско Гонсалес 2 0
Anibal Leguizamon 2 0
Фачелло Франсиско 2 0
Juan Velazquez 2 0
Чикко Игнасио 1 0
Эспинола Хуан 1 0
Марин Матиас 1 0
Лукко Жеремиас 1 0
Juan Cruz Real 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Бельграно
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
6
Сан-Лоренсо Альмагро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
18
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Бельграно
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

11
24

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
0
0%
3
30%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Забито

9
19
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
3
16%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
7
37%
61-75
1
11%
5
26%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Забито

19
29
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
0
0%
6
21%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
3
16%
8
28%
61-75
3
16%
7
24%
76-90

Пропущено

21
27
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
4
19%
1
4%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
6
29%
7
26%
31-45
2
10%
7
26%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
6
29%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Бельграно
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Барракас Сентраль - Бельграно 1:1 Бельграно - Институто Кордоба 3:1 Банфилд - Бельграно 1:1
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Бельграно

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
6 раз 26%
1:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
3
2
9
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
5
2
10
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
16
8
4
19
1.5
7
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
3.
Тальерес Кордоба
 24 11 9 4 31 - 24 42
4.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
5.
Ривер Плейт
 23 9 9 5 31 - 18 36
6.
Унион Санта-Фе
 24 10 6 8 26 - 25 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
9.
Бельграно
 1:0 25 8 10 7 29 - 28 34
10.
Институто Кордоба
 24 9 6 9 29 - 25 33
11.
Платенсе
 24 8 9 7 18 - 17 33
12.
Депортиво Риестра
 24 8 9 7 25 - 25 33
13.
Индепендьенте Авельянеда
 24 7 12 5 21 - 16 33
14.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
16.
Индепендьенте Ривадавия
 24 8 7 9 19 - 24 31
17.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
18.
Росарио Сентраль
 24 7 8 9 25 - 23 29
19.
Годой Крус
 24 6 11 7 24 - 26 29
20.
Ланус
 24 6 11 7 22 - 28 29
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 24 7 7 10 20 - 23 28
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 7 10 26 - 31 28
23.
Дефенса и Хустисия
 24 6 9 9 24 - 31 27
24.
Архентинос Хуниорс
 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 6 6 12 19 - 33 24
26.
Сармьенто
 24 5 9 10 16 - 25 24
27.
Банфилд
 24 5 8 11 21 - 30 23
28.
Барракас Сентраль
 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
5.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
13.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
14.
Бельграно
 1:0 13 6 3 4 18 - 15 21
15.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
17.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
19.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
22.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
23.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 12 3 4 5 10 - 11 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
4.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
8.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
11.
Бельграно
 1:0 12 2 7 3 11 - 13 13
12.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
13.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
14.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
15.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
16.
Ривер Плейт
 11 2 5 4 7 - 10 11
17.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
18.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
19.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
20.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
23.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
24.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
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