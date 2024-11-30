Тур: 25.
1:2
Второй тайм: 65'
0'
0:1
4' ГолКолидио Факундо
0:2
9' ГолМеса Максимильяно
35' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
1:2
61' ГолКаррильо Гидо
Ход матча
4'
9'
61'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
31 Roman Gomez
-
-
-
-
-
18 Edwin Cetre
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Ривер Плейт
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
27 матчей
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
0.83
1.07
Среднее время на гол
108
84
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.53
0.92
Среднее время на гол
58
98
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|5
|0.21
|Маньома Алексис
|3
|0.13
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.13
|Пьятти Пабло
|2
|0.08
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0.08
|Edwin Cetre
|2 (1)
|0.08
|Joaquin Tobio Burgos
|2
|0.08
|Паласиос Тьяго
|1
|0.04
|Javier Correa
|1
|0.04
|Eros Mancuso
|1
|0.04
|Mauro Menzdez
|1
|0.04
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.04
|Ромеро Саид
|1
|0.04
|Gaston Benedetti
|1
|0.04
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Santiago Flores
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|10 (3)
|0.42
|Колидио Факундо
|7 (1)
|0.29
|Солари Пабло
|4
|0.17
|Меса Максимильяно
|3
|0.13
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.08
|Диас Пауло
|2
|0.08
|Фернандес Игнасио
|1
|0.04
|Мастантуоно Франко
|1
|0.04
|Лансини Мануэль
|1
|0.04
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Барко Эсекьель
|1
|0.04
|Мартинес Гонсало
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|8
|1
|Gaston Benedetti
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Facundo Rodriguez2
|5
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Лолло Лусиано
|4
|0
|Невес Габриэль
|3
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Боселли Себастьян
|3
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Matias Mansilla
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Ромеро Саид
|1
|0
|Luciano Gimenez
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борха Мигель
|5
|0
|Фонсека Николас
|5
|0
|Гаттони Федерико
|3
|1
|Песселья Херман
|4
|0
|Краневиттер Матиас
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Колидио Факундо
|3
|0
|Диас Энцо Эрнан
|3
|0
|Солари Пабло
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Меса Максимильяно
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Эчеверри Клаудио
|2
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Мастантуоно Франко
|1
|0
|Забала Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ривер Плейт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
3
Эстудиантес Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Ривер Плейт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
10
24
Эстудиантес Ла-Плата
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
57% (13)
13% (3)
Ривер Плейт
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
57% (13)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
52% (12)
43% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
15
27
Голы по времени матча
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
3
19%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Забито
11
24
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
3
27%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
2
18%
9
38%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
14%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Забито
27
31
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
6
22%
4
13%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
6
22%
6
19%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
6
22%
10
32%
76-90
Пропущено
23
18
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
3
13%
3
17%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
4
17%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстрелла - Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 3:0 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 2:1
Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Ривер Плейт
Точный счет
1:1
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
8 раз 35%
2:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
3
6 раз 26%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
38
75
29
66
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
56
210
110
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
158
518
815
320
716
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|12
|9
|3
|35 - 15
|45
|2.
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|3.
|24
|11
|9
|4
|31 - 24
|42
|4.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|5.
|2:1
|24
|10
|9
|5
|33 - 19
|39
|6.
|24
|10
|6
|8
|26 - 25
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|25 - 25
|36
|8.
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|9.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|10.
|24
|9
|6
|9
|29 - 25
|33
|11.
|24
|8
|9
|7
|18 - 17
|33
|12.
|24
|8
|9
|7
|25 - 25
|33
|13.
|24
|7
|12
|5
|21 - 16
|33
|14.
|24
|8
|8
|8
|21 - 20
|32
|15.
|24
|8
|7
|9
|19 - 24
|31
|16.
|1:2
|24
|7
|10
|7
|27 - 26
|31
|17.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|18.
|24
|7
|8
|9
|25 - 23
|29
|19.
|24
|6
|11
|7
|24 - 26
|29
|20.
|24
|6
|11
|7
|22 - 28
|29
|21.
|24
|7
|7
|10
|20 - 24
|28
|22.
|24
|7
|7
|10
|26 - 31
|28
|23.
|24
|6
|9
|9
|24 - 31
|27
|24.
|24
|7
|5
|12
|18 - 24
|26
|25.
|24
|6
|6
|12
|19 - 33
|24
|26.
|24
|5
|9
|10
|16 - 25
|24
|27.
|24
|5
|8
|11
|21 - 30
|23
|28.
|24
|4
|8
|12
|12 - 30
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|6.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|7.
|2:1
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|8.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|12.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|13.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|14.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|15.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|16.
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|17.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|18.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|19.
|1:2
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|20.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|21.
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|22.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|23.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|26.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|4.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|10.
|2:1
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|11.
|1:2
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|17.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|18.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|19.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|20.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|22.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|23.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|24.
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|25.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9