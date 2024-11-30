Тур: 25.
1:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолКолидио Факундо
0:2
9' ГолМеса Максимильяно
35' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
1:2
61' ГолКаррильо Гидо
1:2
66' Не забитый пенальтиКаррильо Гидо
89' Желтая карточкаФернандес Игнасио
90' Желтая карточкаВильягра Родриго
90' Желтая карточкаLuciano Gimenez
90' Желтая карточкаАрмани Франко
90'+7
Ход матча
4'
9'
61'
1:2
66'
1:2
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
31 Roman Gomez
-
-
-
-
-
18 Edwin Cetre
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Ривер Плейт
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
27 матчей
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
0.83
1.07
Среднее время на гол
108
84
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.53
0.92
Среднее время на гол
58
98
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|6
|0.25
|Маньома Алексис
|3
|0.13
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.13
|Пьятти Пабло
|2
|0.08
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0.08
|Edwin Cetre
|2 (1)
|0.08
|Joaquin Tobio Burgos
|2
|0.08
|Паласиос Тьяго
|1
|0.04
|Javier Correa
|1
|0.04
|Eros Mancuso
|1
|0.04
|Mauro Menzdez
|1
|0.04
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.04
|Ромеро Саид
|1
|0.04
|Gaston Benedetti
|1
|0.04
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Santiago Flores
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|10 (3)
|0.42
|Колидио Факундо
|7 (1)
|0.29
|Солари Пабло
|4
|0.17
|Меса Максимильяно
|3
|0.13
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.08
|Диас Пауло
|2
|0.08
|Фернандес Игнасио
|1
|0.04
|Мастантуоно Франко
|1
|0.04
|Лансини Мануэль
|1
|0.04
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Барко Эсекьель
|1
|0.04
|Мартинес Гонсало
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|8
|1
|Gaston Benedetti
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Facundo Rodriguez2
|5
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Лолло Лусиано
|4
|0
|Невес Габриэль
|3
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Боселли Себастьян
|3
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Luciano Gimenez
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Matias Mansilla
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Ромеро Саид
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борха Мигель
|5
|0
|Фонсека Николас
|5
|0
|Гаттони Федерико
|3
|1
|Песселья Херман
|4
|0
|Краневиттер Матиас
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Колидио Факундо
|3
|0
|Диас Энцо Эрнан
|3
|0
|Вильягра Родриго
|3
|0
|Солари Пабло
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Меса Максимильяно
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Эчеверри Клаудио
|2
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Мастантуоно Франко
|1
|0
|Забала Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ривер Плейт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
3
Эстудиантес Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Ривер Плейт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
10
24
Эстудиантес Ла-Плата
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
54% (13)
13% (3)
Ривер Плейт
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
50% (12)
46% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
18%
3
33%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Забито
11
24
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
3
27%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
2
18%
9
38%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
14%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Забито
28
33
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
6
21%
6
18%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
5
18%
4
12%
31-45
6
21%
6
18%
46-60
3
11%
4
12%
61-75
6
21%
10
30%
76-90
Пропущено
25
19
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
5
20%
3
16%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
5
20%
3
16%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
4
16%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстрелла - Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 3:0 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 2:1
Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Ривер Плейт
Точный счет
1:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
8 раз 33%
2:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
7 раз 29%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
3
6 раз 25%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
39
75
210
66
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
210
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
168
519
915
321
717
222
123
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9