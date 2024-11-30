  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Эстудиантес Ла-Плата
1:2
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:1
4' Гол
Колидио Факундо
0:2
9' Гол
Меса Максимильяно
35' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
1:2
61' Гол
Каррильо Гидо
1:2
66' Не забитый пенальти
Каррильо Гидо
89' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
90' Желтая карточка
Вильягра Родриго
90' Желтая карточка
Luciano Gimenez
90' Желтая карточка
Армани Франко
90'+7
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
14
Боселли
Себастьян
6
Фернандес
Федерико
15
Арзамендия
Сантьяго
22
Перес
Энцо
5
Аскасибар
Сантьяго
32
Паласиос
Тьяго
7
Соса
Хосе
19
Маньома
Алексис
38
Joaquin
Tobio
Burgos
1
Армани
Франко
16
Бустос
Фабрисио
17
Диас
Пауло
22
Забала
Даниэль
20
Каско
Милтон
31
Симон
Сантьяго
23
Вильягра
Родриго
8
Меса
Максимильяно
10
Лансини
Мануэль
11
Колидио
Факундо
36
Солари
Пабло
Эстудиантес Ла-Плата
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Ривер Плейт

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

27 матчей

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:1
ЛП
3:1
ЛП
5:0
ЛП
1:1
КПЛ
2:1
С
0:2
К
2:0
С
1:0
С
2:0
П
1:1
П
2:1
ТМ(
0:0
П
0:1
КС
3:2
КС
1:2
П
0:0
ТМ(
1:1
П
1:2
П
1:0
П
0:2
ПА
1:1
ПА
0:4
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:1
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

0.83
1.07

Среднее время на гол

108
84

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.53
0.92

Среднее время на гол

58
98

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 6 0.25
Маньома Алексис 3 0.13
Соса Хосе 3 (2) 0.13
Пьятти Пабло 2 0.08
Аскасибар Сантьяго 2 0.08
Edwin Cetre 2 (1) 0.08
Joaquin Tobio Burgos 2 0.08
Паласиос Тьяго 1 0.04
Javier Correa 1 0.04
Eros Mancuso 1 0.04
Mauro Menzdez 1 0.04
Facundo Rodriguez2 1 0.04
Ромеро Саид 1 0.04
Gaston Benedetti 1 0.04
Luciano Gimenez 0 0
Eric Meza 0 0
Santiago Flores 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 10 (3) 0.42
Колидио Факундо 7 (1) 0.29
Солари Пабло 4 0.17
Меса Максимильяно 3 0.13
Эчеверри Клаудио 2 0.08
Диас Пауло 2 0.08
Фернандес Игнасио 1 0.04
Мастантуоно Франко 1 0.04
Лансини Мануэль 1 0.04
Пирес Леандро 1 0.04
Барко Эсекьель 1 0.04
Мартинес Гонсало 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Вильягра Родриго 0 0
Симон Сантьяго 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 8 1
Gaston Benedetti 7 0
Перес Энцо 6 0
Facundo Rodriguez2 5 0
Паласиос Тьяго 5 0
Лолло Лусиано 4 0
Невес Габриэль 3 0
Bautista Kociubinski 3 0
Eric Meza 3 0
Боселли Себастьян 3 0
Javier Correa 2 0
Luciano Gimenez 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Matias Mansilla 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Edwin Cetre 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Ромеро Саид 1 0
Маньома Алексис 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борха Мигель 5 0
Фонсека Николас 5 0
Гаттони Федерико 3 1
Песселья Херман 4 0
Краневиттер Матиас 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Колидио Факундо 3 0
Диас Энцо Эрнан 3 0
Вильягра Родриго 3 0
Солари Пабло 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Пирес Леандро 2 0
Меса Максимильяно 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Эчеверри Клаудио 2 0
Акунья Маркос 1 0
Армани Франко 1 0
Барейро Адам 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Мастантуоно Франко 1 0
Забала Даниэль 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ривер Плейт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
3
Эстудиантес Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Ривер Плейт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

10
24
Эстудиантес Ла-Плата
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
54% (13)
13% (3)
Ривер Плейт
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
50% (12)
46% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
18%
3
33%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Забито

11
24
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
3
27%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
2
18%
9
38%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
14%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Забито

28
33
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
6
21%
6
18%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
5
18%
4
12%
31-45
6
21%
6
18%
46-60
3
11%
4
12%
61-75
6
21%
10
30%
76-90

Пропущено

25
19
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
5
20%
3
16%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
5
20%
3
16%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
4
16%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстрелла - Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 3:0 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 2:1
Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Ривер Плейт

Точный счет

1:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
8 раз 33%
2:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
7 раз 29%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
3
6 раз 25%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
7
5
2
10
2.5
6
6
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
16
8
5
19
1.5
9
15
3
21
2.5
7
17
2
22
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
3.
Тальерес Кордоба
 24 11 9 4 31 - 24 42
4.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
5.
Ривер Плейт
 24 10 9 5 33 - 19 39
6.
Унион Санта-Фе
 24 10 6 8 26 - 25 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
9.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
10.
Институто Кордоба
 24 9 6 9 29 - 25 33
11.
Платенсе
 24 8 9 7 18 - 17 33
12.
Депортиво Риестра
 24 8 9 7 25 - 25 33
13.
Индепендьенте Авельянеда
 24 7 12 5 21 - 16 33
14.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
15.
Индепендьенте Ривадавия
 24 8 7 9 19 - 24 31
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 24 7 10 7 27 - 26 31
17.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
18.
Росарио Сентраль
 24 7 8 9 25 - 23 29
19.
Годой Крус
 24 6 11 7 24 - 26 29
20.
Ланус
 24 6 11 7 22 - 28 29
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 7 7 10 20 - 24 28
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 7 10 26 - 31 28
23.
Дефенса и Хустисия
 24 6 9 9 24 - 31 27
24.
Архентинос Хуниорс
 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 6 6 12 19 - 33 24
26.
Сармьенто
 24 5 9 10 16 - 25 24
27.
Банфилд
 24 5 8 11 21 - 30 23
28.
Барракас Сентраль
 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
5.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
13.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
14.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
15.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
17.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
18.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
22.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
23.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
4.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
8.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
10.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
18.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
19.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
20.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
23.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
24.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Г О О О О Л - Каррильо Гидо бьет в цель!
    • 61'
      Эрик Меза сделал результативную передачу.
    • 46'
      Соса Хосе уходит с поля. Каррильо Гидо выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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