  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Банфилд
0:0
Второй тайм: 66'
Ланус
0'
25' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
58' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
64' Желтая карточка
Лосада Науэль
65' Желтая карточка
Ramiro Di Luciano

Ход матча

25'
Инсуа Эмануэль
 
58'
 
Акоста Лаутаро
60'
 
Боджо Лусиано
Перес Гонсало
60'
 
Каррера Рамиро
Акоста Лаутаро
64'
 
Лосада Науэль
65'
Ramiro Di Luciano
 
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Ланус
3.95
Реклама, fon.bet
3.75
Реклама, zenit.win
2.57
Все Коэффициенты
1
Facundo
Sanguinetti
34
Ramiro
Di
Luciano
2
Alexis
Maldonado
4
Alejandro
Maciel
33
Инсуа
Эмануэль
7
Geronimo
Rivera
8
Jesus
Soraire
35
Santiago
Esquivel
11
Ignacio
Rodriguez
17
Juan
Bisanz
39
Marcos
Echeverria
26
Лосада
Науэль
24
Искиэрдос
Карлос
2
Муньос
Эсекьель
22
Солер
Хулио
21
Касерес
Хуан
4
Перес
Гонсало
14
Сальвио
Эдуардо
5
Пенья
Фелипе
10
Морено
Марселино
7
Акоста
Лаутаро
27
Торрес
Джонатан
Банфилд
4-4-2
Ланус
5-4-1

История личных встреч

Банфилд
Ланус

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
1:0
ЛП
2:2
ЛП
1:2
КПЛ
0:1
ЛП
1:1
КПЛ
2:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
П
1:0
П
4:2
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
1:2
П
1:0
П
2:1
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПАК
0:5

Голы

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1
0.91

Среднее время на гол

90
99

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

90
83

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 6 (1) 0.24
Milton Gimenez 4 (1) 0.16
Гарате Леандро 3 (1) 0.12
Ignacio Rodriguez 2 0.08
Geronimo Rivera 1 0.04
Диас Дамиан 1 0.04
Jesus Soraire 1 0.04
Alejandro Maciel 1 0.04
Martin Ezequiel Canete 1 0.04
Де Ритис Матиас 1 0.04
Juan Alvarez2 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Гальван Бриан 0 0
Ramiro Di Luciano 0 0
Juan Bisanz 0 0
Mauricio Roldan 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.24
Морено Марселино 5 0.2
Торрес Джонатан 3 0.12
Сальвио Эдуардо 3 0.12
Каррера Рамиро 1 0.04
Санабрия Матео 1 0.04
Муньос Эсекьель 1 0.04
Пенья Фелипе 1 0.04
Родригес Агустин 1 0.04
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nunez 9 1
Alejandro Maciel 7 1
Инсуа Эмануэль 6 0
Родригес Йонатан 4 0
Де Ритис Матиас 4 0
Juan Bisanz 2 1
Ezequiel Bonifacio 3 0
Jesus Soraire 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Ignacio Rodriguez 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Gabriel Aranda 1 1
Мунуа Густаво 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Facundo Sanguinetti 2 0
Ramiro Di Luciano 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Мигель Эрнандез 1 0
Матиас Гонсалез 1 0
Milton Gimenez 1 0
Гальван Бриан 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Geronimo Rivera 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0
Santiago Esquivel 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Торрес Джонатан 3 1
Родригес Агустин 3 1
Морено Марселино 4 0
Лусиатти Брайан 2 1
Боджо Лусиано 2 1
Каррера Рамиро 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Перес Гонсало 2 0
Альварес Фавио 2 0
Агуэрре Алан 2 0
Домингес Нери 2 0
Солер Хулио 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Искиэрдос Карлос 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0
Онтиверо Октавио 1 0
Leonel Cardozo 1 0

Результаты матчей

Банфилд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Ланус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
6
Банфилд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Ланус
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

4
15
Банфилд
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
33% (8)
13% (3)
Ланус
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
5
36%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
5
31%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Забито

7
15
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
1
6%
1
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
5
28%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
28%
5
45%
76-90

Забито

21
23
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
7 Не забивали 10
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
4
19%
5
22%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
6
26%
76-90

Пропущено

30
27
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 17
2
7%
2
7%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
7
23%
1
4%
31-45
7
23%
7
26%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
8
27%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Депортиво Риестра - Банфилд 1:1 Банфилд - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 1:0 Банфилд - Бельграно 1:1
Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Ланус
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ланус - Дефенса и Хустисия 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 0:0 Ланус - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2
Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2

Результаты матчей

Банфилд
Ланус

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 54%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
5
4
7
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
14
10
4
20
1.5
6
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Расинг Авельянеда
 1:0 24 13 4 7 35 - 22 43
3.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
4.
Тальерес Кордоба
 24 11 9 4 31 - 24 42
5.
Ривер Плейт
 24 10 9 5 33 - 19 39
6.
Унион Санта-Фе
 24 10 6 8 26 - 25 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
9.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
10.
Институто Кордоба
 24 9 6 9 29 - 25 33
11.
Платенсе
 24 8 9 7 18 - 17 33
12.
Депортиво Риестра
 24 8 9 7 25 - 25 33
13.
Индепендьенте Авельянеда
 24 7 12 5 21 - 16 33
14.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
15.
Индепендьенте Ривадавия
 24 8 7 9 19 - 24 31
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 24 7 10 7 27 - 26 31
17.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
18.
Ланус
 0:0 25 6 12 7 22 - 28 30
19.
Годой Крус
 24 6 11 7 24 - 26 29
20.
Росарио Сентраль
 0:1 25 7 8 10 25 - 24 29
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 7 7 10 20 - 24 28
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 7 10 26 - 31 28
23.
Дефенса и Хустисия
 24 6 9 9 24 - 31 27
24.
Архентинос Хуниорс
 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 6 6 12 19 - 33 24
26.
Сармьенто
 24 5 9 10 16 - 25 24
27.
Банфилд
 0:0 25 5 9 11 21 - 30 24
28.
Барракас Сентраль
 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 1:0 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
5.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
13.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
14.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
15.
Ланус
 0:0 13 5 6 2 14 - 12 21
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
17.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
18.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
22.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
23.
Росарио Сентраль
 0:1 12 4 4 4 14 - 11 16
24.
Банфилд
 0:0 12 3 6 3 14 - 12 15
25.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
4.
Расинг Авельянеда
 1:0 13 5 2 6 15 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
8.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
10.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 0:1 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
18.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
19.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
20.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Ланус
 0:0 12 1 6 5 8 - 16 9
23.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 0:0 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Ланус
3.95
Реклама, fon.bet
3.75
Реклама, zenit.win
2.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Банфилд 0:0 Ланус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Банфилд
Ланус
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный