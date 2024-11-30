Тур: 25.
0'
25' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
58' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
64' Желтая карточкаЛосада Науэль
65' Желтая карточкаRamiro Di Luciano
Ход матча
25'
58'
64'
17
Juan
Bisanz
22
Солер
Хулио
21
Касерес
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miguel Hernandez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Банфилд
Ланус
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1
0.91
Среднее время на гол
90
99
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1
1.08
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
90
83
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|6 (1)
|0.24
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.16
|Гарате Леандро
|3 (1)
|0.12
|Ignacio Rodriguez
|2
|0.08
|Geronimo Rivera
|1
|0.04
|Диас Дамиан
|1
|0.04
|Jesus Soraire
|1
|0.04
|Alejandro Maciel
|1
|0.04
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.04
|Де Ритис Матиас
|1
|0.04
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Гальван Бриан
|0
|0
|Ramiro Di Luciano
|0
|0
|Juan Bisanz
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.24
|Морено Марселино
|5
|0.2
|Торрес Джонатан
|3
|0.12
|Сальвио Эдуардо
|3
|0.12
|Каррера Рамиро
|1
|0.04
|Санабрия Матео
|1
|0.04
|Муньос Эсекьель
|1
|0.04
|Пенья Фелипе
|1
|0.04
|Родригес Агустин
|1
|0.04
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nunez
|9
|1
|Alejandro Maciel
|7
|1
|Инсуа Эмануэль
|6
|0
|Родригес Йонатан
|4
|0
|Де Ритис Матиас
|4
|0
|Juan Bisanz
|2
|1
|Ezequiel Bonifacio
|3
|0
|Jesus Soraire
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Ignacio Rodriguez
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Gabriel Aranda
|1
|1
|Мунуа Густаво
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Facundo Sanguinetti
|2
|0
|Ramiro Di Luciano
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Мигель Эрнандез
|1
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Гальван Бриан
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
|Santiago Esquivel
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Торрес Джонатан
|3
|1
|Родригес Агустин
|3
|1
|Морено Марселино
|4
|0
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Боджо Лусиано
|2
|1
|Каррера Рамиро
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Перес Гонсало
|2
|0
|Альварес Фавио
|2
|0
|Агуэрре Алан
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Солер Хулио
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
|Онтиверо Октавио
|1
|0
|Leonel Cardozo
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Ланус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
6
Банфилд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Ланус
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
4
15
Банфилд
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
33% (8)
13% (3)
Ланус
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
5
36%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
5
31%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Забито
7
15
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
1
6%
1
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
5
28%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
28%
5
45%
76-90
Забито
21
23
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
7 Не забивали 10
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
4
19%
5
22%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
6
26%
76-90
Пропущено
30
27
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 17
2
7%
2
7%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
7
23%
1
4%
31-45
7
23%
7
26%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
8
27%
10
37%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Депортиво Риестра - Банфилд 1:1 Банфилд - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 1:0 Банфилд - Бельграно 1:1
Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Ланус
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ланус - Дефенса и Хустисия 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 0:0 Ланус - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2
Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2
Результаты матчей
Банфилд
Ланус
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 54%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
85
47
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
1410
420
618
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|12
|9
|3
|35 - 15
|45
|2.
|1:0
|24
|13
|4
|7
|35 - 22
|43
|3.
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|4.
|24
|11
|9
|4
|31 - 24
|42
|5.
|24
|10
|9
|5
|33 - 19
|39
|6.
|24
|10
|6
|8
|26 - 25
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|25 - 25
|36
|8.
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|9.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|10.
|24
|9
|6
|9
|29 - 25
|33
|11.
|24
|8
|9
|7
|18 - 17
|33
|12.
|24
|8
|9
|7
|25 - 25
|33
|13.
|24
|7
|12
|5
|21 - 16
|33
|14.
|24
|8
|8
|8
|21 - 20
|32
|15.
|24
|8
|7
|9
|19 - 24
|31
|16.
|24
|7
|10
|7
|27 - 26
|31
|17.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|18.
|0:0
|25
|6
|12
|7
|22 - 28
|30
|19.
|24
|6
|11
|7
|24 - 26
|29
|20.
|0:1
|25
|7
|8
|10
|25 - 24
|29
|21.
|24
|7
|7
|10
|20 - 24
|28
|22.
|24
|7
|7
|10
|26 - 31
|28
|23.
|24
|6
|9
|9
|24 - 31
|27
|24.
|24
|7
|5
|12
|18 - 24
|26
|25.
|24
|6
|6
|12
|19 - 33
|24
|26.
|24
|5
|9
|10
|16 - 25
|24
|27.
|0:0
|25
|5
|9
|11
|21 - 30
|24
|28.
|24
|4
|8
|12
|12 - 30
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|3.
|1:0
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|6.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|8.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|12.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|13.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|14.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|15.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|16.
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|17.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|18.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|19.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|20.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|21.
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|22.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|23.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|24.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|14 - 12
|15
|25.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|26.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|4.
|1:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|0:1
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|17.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|18.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|19.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|20.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|22.
|0:0
|12
|1
|6
|5
|8 - 16
|9
|23.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|24.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9