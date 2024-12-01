  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Банфилд
0:1
Конец матча
Ланус
0'
25' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
58' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
64' Желтая карточка
Лосада Науэль
65' Желтая карточка
Ramiro Di Luciano
71' Желтая карточка
Juan Iribarren
75' Желтая карточка
Искиэрдос Карлос
0:1
81' Гол
Leandro Diaz III
84' Красная карточка
Juan Bisanz
90'+7
1
Facundo
Sanguinetti
34
Ramiro
Di
Luciano
2
Alexis
Maldonado
4
Alejandro
Maciel
33
Инсуа
Эмануэль
7
Geronimo
Rivera
8
Jesus
Soraire
35
Santiago
Esquivel
11
Ignacio
Rodriguez
17
Juan
Bisanz
39
Marcos
Echeverria
26
Лосада
Науэль
24
Искиэрдос
Карлос
2
Муньос
Эсекьель
22
Солер
Хулио
21
Касерес
Хуан
4
Перес
Гонсало
14
Сальвио
Эдуардо
5
Пенья
Фелипе
10
Морено
Марселино
7
Акоста
Лаутаро
27
Торрес
Джонатан
Банфилд
4-4-2
Ланус
5-4-1

История личных встреч

Банфилд
Ланус

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
1:0
ЛП
2:2
ЛП
1:2
КПЛ
0:1
ЛП
1:1
КПЛ
2:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
П
1:0
П
4:2
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
1:2
П
1:0
П
2:1
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПАК
0:5

Голы

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1
0.91

Среднее время на гол

90
99

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

90
83

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 6 (1) 0.24
Milton Gimenez 4 (1) 0.16
Гарате Леандро 3 (1) 0.12
Ignacio Rodriguez 2 0.08
Geronimo Rivera 1 0.04
Диас Дамиан 1 0.04
Jesus Soraire 1 0.04
Alejandro Maciel 1 0.04
Martin Ezequiel Canete 1 0.04
Де Ритис Матиас 1 0.04
Juan Alvarez2 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Гальван Бриан 0 0
Ramiro Di Luciano 0 0
Juan Bisanz 0 0
Mauricio Roldan 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.24
Морено Марселино 5 0.2
Торрес Джонатан 3 0.12
Сальвио Эдуардо 3 0.12
Каррера Рамиро 1 0.04
Санабрия Матео 1 0.04
Муньос Эсекьель 1 0.04
Leandro Diaz III 1 0.04
Пенья Фелипе 1 0.04
Родригес Агустин 1 0.04
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nunez 9 1
Alejandro Maciel 7 1
Инсуа Эмануэль 6 0
Juan Bisanz 2 2
Родригес Йонатан 4 0
Де Ритис Матиас 4 0
Ezequiel Bonifacio 3 0
Jesus Soraire 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Ramiro Di Luciano 3 0
Ignacio Rodriguez 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Gabriel Aranda 1 1
Мунуа Густаво 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Facundo Sanguinetti 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Juan Iribarren 2 0
Мигель Эрнандез 1 0
Матиас Гонсалез 1 0
Milton Gimenez 1 0
Гальван Бриан 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Geronimo Rivera 1 0
Хулио Фальсьони 1 0
Santiago Esquivel 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Торрес Джонатан 3 1
Родригес Агустин 3 1
Морено Марселино 4 0
Лусиатти Брайан 2 1
Боджо Лусиано 2 1
Акоста Лаутаро 3 0
Каррера Рамиро 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Перес Гонсало 2 0
Искиэрдос Карлос 2 0
Альварес Фавио 2 0
Агуэрре Алан 2 0
Домингес Нери 2 0
Солер Хулио 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Лосада Науэль 1 0
Касерес Хуан 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0
Онтиверо Октавио 1 0
Leonel Cardozo 1 0

Результаты матчей

Банфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Ланус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
6
Банфилд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Ланус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

4
15
Банфилд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
32% (8)
16% (4)
Ланус
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

14
9
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
5
36%
1
11%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
31%
5
31%
76-90

Забито

7
15
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
1
6%
1
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
5
28%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
28%
5
45%
76-90

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 13
8 Не забивали 10
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
4
19%
5
21%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

31
27
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 17
2
6%
2
7%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
7
23%
1
4%
31-45
7
23%
7
26%
46-60
2
6%
5
19%
61-75
9
29%
29%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Депортиво Риестра - Банфилд 1:1 Банфилд - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 1:0 Банфилд - Бельграно 1:1
Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Ланус
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ланус - Дефенса и Хустисия 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 0:0 Ланус - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2
Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2

Результаты матчей

Банфилд
Ланус

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 52%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
15
10
4
21
1.5
6
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Расинг Авельянеда
 24 13 4 7 36 - 22 43
3.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
4.
Тальерес Кордоба
 24 11 9 4 31 - 24 42
5.
Ривер Плейт
 24 10 9 5 33 - 19 39
6.
Унион Санта-Фе
 24 10 6 8 26 - 25 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Депортиво Риестра
 1:0 25 9 9 7 26 - 25 36
9.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
10.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
11.
Платенсе
 24 8 9 7 18 - 17 33
12.
Индепендьенте Авельянеда
 24 7 12 5 21 - 16 33
13.
Институто Кордоба
 0:1 25 9 6 10 29 - 26 33
14.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
15.
Ланус
 25 7 11 7 23 - 28 32
16.
Индепендьенте Ривадавия
 24 8 7 9 19 - 24 31
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 24 7 10 7 27 - 26 31
18.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
19.
Дефенса и Хустисия
 2:1 25 7 9 9 26 - 32 30
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Годой Крус
 1:2 25 6 11 8 25 - 28 29
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 7 7 10 20 - 24 28
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 7 10 26 - 31 28
24.
Архентинос Хуниорс
 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 6 6 12 19 - 33 24
26.
Сармьенто
 24 5 9 10 16 - 25 24
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 1:0 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
5.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 0:1 12 6 3 3 17 - 9 21
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
13.
Дефенса и Хустисия
 2:1 12 5 6 1 13 - 10 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
15.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
16.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
17.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
18.
Годой Крус
 1:2 13 4 7 2 16 - 11 19
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
22.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
8.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
10.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 0:1 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Годой Крус
 1:2 12 2 4 6 9 - 17 10
23.
Дефенса и Хустисия
 2:1 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Депортиво Риестра
 1:0 12 1 5 6 7 - 16 8
26.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Банфилд 0:1 Ланус онлайн

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