  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Росарио Сентраль
0:1
Второй тайм: 65'
Расинг Авельянеда
0'
45' Желтая карточка
Ариас Габриэль
45' Желтая карточка
Броун Хорхе
0:1
48' Гол
Вьетто Лусиано
62' Желтая карточка
Jonathan David Gomez

Ход матча

45'
 
Ариас Габриэль
45'
Броун Хорхе
 
46'
 
Nazareno Colombo
Бассо Агустин
48'
0:1
Вьетто Лусиано
(Мартинес Адриан)
57'
Tomas O'Connor
Мартинес Маурисио
 
62'
Jonathan David Gomez
 
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Расинг Авельянеда
3.55
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3.15
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2.95
Все Коэффициенты
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
24
Хименес
Хуан
6
Miguel
Barbieri
3
Сандез
Агустин
8
Jonathan
David
Gomez
16
Мартинес
Маурисио
5
Ибарра
Франко
7
Ловера
Максимилиано
9
Рубен
Марко
25
Копетти
Энцо
21
Ариас
Габриэль
3
Ди
Чезаре
Марко
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
15
Gaston
Martirena
5
Juan
Ignacio
Nardoni
36
Сукулини
Бруно
27
Рохас
Габриэль
28
Солари
Сантьяго
9
Мартинес
Адриан
12
Вьетто
Лусиано
Росарио Сентраль
4-3-3
Расинг Авельянеда
3-4-3

История личных встреч

Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

20 матчей

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

КПЛ
2:2
ЛП
1:1
ЛП
4:3
ЛП
2:1
КПЛ
1:0
С
1:1
ТДВ
1:0
С
2:0
С
0:2
П
4:1
КА
1:0
П
0:1
П
0:3
П
0:0
П
1:1
ПА
3:0
ПА
1:0
ПА
0:1
ПА
4:1
ПА
3:2

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Среднее время на гол

69
112

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 3 (3) 0.12
Кампас Хаминтон 3 0.12
Agustin Modica 3 0.12
Carlos Quintana 2 0.08
Facundo Mallo 2 0.08
Luca Martinez Dupuy 2 0.08
Копетти Энцо 1 0.04
Laurtaro Giaccone 1 0.04
Рубен Марко 1 0.04
Хименес Хуан 1 0.04
Tomas O'Connor 1 0.04
Alan Rodriguez2 1 0.04
Сандез Агустин 1 0.04
Kevin Ortiz 1 0.04
Fabricio Oviedo 1 0.04
Ловера Максимилиано 0 0
Комар Хуан 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Gaspar Duarte 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 6 0.25
Мартинес Рохер 5 (1) 0.21
Gaston Martirena 3 0.13
Мура Факундо 3 0.13
Альмендра Агустин 2 0.08
Кинтеро Хуан 2 (1) 0.08
Maximiliano Salas 2 0.08
Карбонеро Йохан 2 0.08
Соса Сантьяго 2 0.08
Солари Сантьяго 1 0.04
Рохас Габриэль 1 0.04
Сигали Леонардо 1 0.04
Вьетто Лусиано 1 0.04
Nazareno Colombo 1 0.04
Juan Ignacio Nardoni 1 0.04
Santiago Quiros 1 0.04
Сукулини Бруно 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 6 1
Kevin Ortiz 7 0
Carlos Quintana 5 0
Рубен Марко 5 0
Facundo Mallo 5 0
Emanuel Coronel 5 0
Jonathan David Gomez 4 0
Miguel Barbieri 4 0
Сандез Агустин 4 0
Хименес Хуан 4 0
Броун Хорхе 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Tomas O'Connor 3 0
Laurtaro Giaccone 3 0
Солари Аугусто 2 0
Мартинес Маурисио 2 0
Копетти Энцо 2 0
Elias Ocampo 2 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Samuel Beltran 1 0
Gaspar Duarte 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 6 1
Maximiliano Salas 5 0
Солари Сантьяго 3 1
Мартинес Рохер 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Juan Elordi 3 0
Nazareno Colombo 3 0
Рохас Габриэль 3 0
Сигали Леонардо 2 0
Мура Факундо 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Gaston Martirena 2 0
Ди Чезаре Марко 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сукулини Бруно 1 0
Вьетто Лусиано 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Бассо Агустин 1 0
Барриос Мартин 1 0
Santiago Quiros 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Расинг Авельянеда
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Расинг Авельянеда
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

7
20
Росарио Сентраль
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Расинг Авельянеда
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

12
24

Голы по времени матча

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
50%
2
15%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
3
30%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
30%
3
15%
1-15
1
10%
6
30%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
4
40%
5
25%
76-90

Пропущено

14
8
12 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
6
43%
3
38%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

24
33
11 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
3
13%
4
12%
1-15
4
17%
8
24%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
1
4%
5
15%
61-75
11
46%
7
21%
76-90

Пропущено

24
23
17 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
8
33%
5
22%
1-15
6
25%
5
22%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
2
8%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
0:1
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
7 раз 29%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
7
4
2
9
2.5
3
8
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
6
2
11
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
15
8
5
19
1.5
11
12
2
22
2.5
5
18
1
23
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Расинг Авельянеда
 1:0 24 13 4 7 35 - 22 43
3.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
4.
Тальерес Кордоба
 24 11 9 4 31 - 24 42
5.
Ривер Плейт
 24 10 9 5 33 - 19 39
6.
Унион Санта-Фе
 24 10 6 8 26 - 25 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
9.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
10.
Институто Кордоба
 24 9 6 9 29 - 25 33
11.
Платенсе
 24 8 9 7 18 - 17 33
12.
Депортиво Риестра
 24 8 9 7 25 - 25 33
13.
Индепендьенте Авельянеда
 24 7 12 5 21 - 16 33
14.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
15.
Индепендьенте Ривадавия
 24 8 7 9 19 - 24 31
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 24 7 10 7 27 - 26 31
17.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
18.
Ланус
 0:0 25 6 12 7 22 - 28 30
19.
Годой Крус
 24 6 11 7 24 - 26 29
20.
Росарио Сентраль
 0:1 25 7 8 10 25 - 24 29
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 7 7 10 20 - 24 28
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 7 10 26 - 31 28
23.
Дефенса и Хустисия
 24 6 9 9 24 - 31 27
24.
Архентинос Хуниорс
 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 6 6 12 19 - 33 24
26.
Сармьенто
 24 5 9 10 16 - 25 24
27.
Банфилд
 0:0 25 5 9 11 21 - 30 24
28.
Барракас Сентраль
 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 1:0 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
5.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
13.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
14.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
15.
Ланус
 0:0 13 5 6 2 14 - 12 21
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
17.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
18.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
22.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
23.
Росарио Сентраль
 0:1 12 4 4 4 14 - 11 16
24.
Банфилд
 0:0 12 3 6 3 14 - 12 15
25.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
4.
Расинг Авельянеда
 1:0 13 5 2 6 15 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
8.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
10.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 0:1 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
18.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
19.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
20.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Ланус
 0:0 12 1 6 5 8 - 16 9
23.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 0:0 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    Броун Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Ариас Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Г О О О О Л - Рубен Марко бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится ничьей.
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Росарио Сентраль
Ничья
Расинг Авельянеда
3.55
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3.15
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2.95
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