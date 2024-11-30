Тур: 25.
0:1
Второй тайм: 65'
0'
45' Желтая карточкаАриас Габриэль
45' Желтая карточкаБроун Хорхе
0:1
48' ГолВьетто Лусиано
62' Желтая карточкаJonathan David Gomez
Ход матча
45'
45'
48'
24
Хименес
Хуан
25
Копетти
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin Ortiz
-
-
47 Luca Raffin
-
-
-
-
-
-
18 Ciro Armoa
-
Главный тренер: Ariel Holan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
-
-
19 Juan Elordi
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
20 матчей
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.3
0.8
Среднее время на гол
69
112
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.55
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|3 (3)
|0.12
|Кампас Хаминтон
|3
|0.12
|Agustin Modica
|3
|0.12
|Carlos Quintana
|2
|0.08
|Facundo Mallo
|2
|0.08
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.08
|Копетти Энцо
|1
|0.04
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.04
|Рубен Марко
|1
|0.04
|Хименес Хуан
|1
|0.04
|Tomas O'Connor
|1
|0.04
|Alan Rodriguez2
|1
|0.04
|Сандез Агустин
|1
|0.04
|Kevin Ortiz
|1
|0.04
|Fabricio Oviedo
|1
|0.04
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Gaspar Duarte
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|6
|0.25
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.21
|Gaston Martirena
|3
|0.13
|Мура Факундо
|3
|0.13
|Альмендра Агустин
|2
|0.08
|Кинтеро Хуан
|2 (1)
|0.08
|Maximiliano Salas
|2
|0.08
|Карбонеро Йохан
|2
|0.08
|Соса Сантьяго
|2
|0.08
|Солари Сантьяго
|1
|0.04
|Рохас Габриэль
|1
|0.04
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Вьетто Лусиано
|1
|0.04
|Nazareno Colombo
|1
|0.04
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.04
|Santiago Quiros
|1
|0.04
|Сукулини Бруно
|0
|0
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|6
|1
|Kevin Ortiz
|7
|0
|Carlos Quintana
|5
|0
|Рубен Марко
|5
|0
|Facundo Mallo
|5
|0
|Emanuel Coronel
|5
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Miguel Barbieri
|4
|0
|Сандез Агустин
|4
|0
|Хименес Хуан
|4
|0
|Броун Хорхе
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Laurtaro Giaccone
|3
|0
|Солари Аугусто
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Копетти Энцо
|2
|0
|Elias Ocampo
|2
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Samuel Beltran
|1
|0
|Gaspar Duarte
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|6
|1
|Maximiliano Salas
|5
|0
|Солари Сантьяго
|3
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Juan Elordi
|3
|0
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Рохас Габриэль
|3
|0
|Сигали Леонардо
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Вьетто Лусиано
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Расинг Авельянеда
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
4
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Расинг Авельянеда
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
7
20
Росарио Сентраль
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Расинг Авельянеда
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
12
24
Голы по времени матча
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
50%
2
15%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
3
30%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
30%
3
15%
1-15
1
10%
6
30%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
4
40%
5
25%
76-90
Пропущено
14
8
12 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
6
43%
3
38%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
24
33
11 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
3
13%
4
12%
1-15
4
17%
8
24%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
1
4%
5
15%
61-75
11
46%
7
21%
76-90
Пропущено
24
23
17 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
8
33%
5
22%
1-15
6
25%
5
22%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
2
8%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
0:1
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
7 раз 29%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
38
74
29
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
66
211
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
158
519
1112
222
518
123
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|12
|9
|3
|35 - 15
|45
|2.
|1:0
|24
|13
|4
|7
|35 - 22
|43
|3.
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|4.
|24
|11
|9
|4
|31 - 24
|42
|5.
|24
|10
|9
|5
|33 - 19
|39
|6.
|24
|10
|6
|8
|26 - 25
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|25 - 25
|36
|8.
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|9.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|10.
|24
|9
|6
|9
|29 - 25
|33
|11.
|24
|8
|9
|7
|18 - 17
|33
|12.
|24
|8
|9
|7
|25 - 25
|33
|13.
|24
|7
|12
|5
|21 - 16
|33
|14.
|24
|8
|8
|8
|21 - 20
|32
|15.
|24
|8
|7
|9
|19 - 24
|31
|16.
|24
|7
|10
|7
|27 - 26
|31
|17.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|18.
|0:0
|25
|6
|12
|7
|22 - 28
|30
|19.
|24
|6
|11
|7
|24 - 26
|29
|20.
|0:1
|25
|7
|8
|10
|25 - 24
|29
|21.
|24
|7
|7
|10
|20 - 24
|28
|22.
|24
|7
|7
|10
|26 - 31
|28
|23.
|24
|6
|9
|9
|24 - 31
|27
|24.
|24
|7
|5
|12
|18 - 24
|26
|25.
|24
|6
|6
|12
|19 - 33
|24
|26.
|24
|5
|9
|10
|16 - 25
|24
|27.
|0:0
|25
|5
|9
|11
|21 - 30
|24
|28.
|24
|4
|8
|12
|12 - 30
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|3.
|1:0
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|6.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|8.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|12.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|13.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|14.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|15.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|16.
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|17.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|18.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|19.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|20.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|21.
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|22.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|23.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|24.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|14 - 12
|15
|25.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|26.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|4.
|1:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|0:1
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|17.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|18.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|19.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|20.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|22.
|0:0
|12
|1
|6
|5
|8 - 16
|9
|23.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|24.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9