  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Росарио Сентраль
0:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
45' Желтая карточка
Ариас Габриэль
45' Желтая карточка
Броун Хорхе
45' Желтая карточка
Сигали Леонардо
0:1
48' Гол
Вьетто Лусиано
62' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
67' Желтая карточка
Соса Сантьяго
68' Желтая карточка
Miguel Barbieri
69' Желтая карточка
Сандез Агустин
78' Желтая карточка
Мартинес Адриан
79' Вторая желтая карточка
Сандез Агустин
81' Желтая карточка
Ди Чезаре Марко
82' Желтая карточка
Tomas O'Connor
0:2
90' Гол
Мартинес Адриан
90' Желтая карточка
Santiago Quiros
90'+10
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
24
Хименес
Хуан
6
Miguel
Barbieri
3
Сандез
Агустин
8
Jonathan
David
Gomez
16
Мартинес
Маурисио
5
Ибарра
Франко
7
Ловера
Максимилиано
9
Рубен
Марко
25
Копетти
Энцо
21
Ариас
Габриэль
3
Ди
Чезаре
Марко
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
15
Gaston
Martirena
5
Juan
Ignacio
Nardoni
36
Сукулини
Бруно
27
Рохас
Габриэль
28
Солари
Сантьяго
9
Мартинес
Адриан
12
Вьетто
Лусиано
Росарио Сентраль
4-3-3
Расинг Авельянеда
3-4-3

История личных встреч

Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

20 матчей

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

КПЛ
2:2
ЛП
1:1
ЛП
4:3
ЛП
2:1
КПЛ
1:0
С
1:1
ТДВ
1:0
С
2:0
С
0:2
П
4:1
КА
1:0
П
0:1
П
0:3
П
0:0
П
1:1
ПА
3:0
ПА
1:0
ПА
0:1
ПА
4:1
ПА
3:2

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Среднее время на гол

69
112

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 3 (3) 0.12
Кампас Хаминтон 3 0.12
Agustin Modica 3 0.12
Carlos Quintana 2 0.08
Facundo Mallo 2 0.08
Luca Martinez Dupuy 2 0.08
Копетти Энцо 1 0.04
Laurtaro Giaccone 1 0.04
Рубен Марко 1 0.04
Хименес Хуан 1 0.04
Tomas O'Connor 1 0.04
Alan Rodriguez2 1 0.04
Сандез Агустин 1 0.04
Kevin Ortiz 1 0.04
Fabricio Oviedo 1 0.04
Ловера Максимилиано 0 0
Комар Хуан 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Gaspar Duarte 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 7 0.29
Мартинес Рохер 5 (1) 0.21
Gaston Martirena 3 0.13
Мура Факундо 3 0.13
Альмендра Агустин 2 0.08
Кинтеро Хуан 2 (1) 0.08
Maximiliano Salas 2 0.08
Карбонеро Йохан 2 0.08
Соса Сантьяго 2 0.08
Солари Сантьяго 1 0.04
Рохас Габриэль 1 0.04
Сигали Леонардо 1 0.04
Вьетто Лусиано 1 0.04
Nazareno Colombo 1 0.04
Juan Ignacio Nardoni 1 0.04
Santiago Quiros 1 0.04
Сукулини Бруно 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 6 1
Kevin Ortiz 7 0
Сандез Агустин 5 1
Carlos Quintana 5 0
Jonathan David Gomez 5 0
Рубен Марко 5 0
Miguel Barbieri 5 0
Facundo Mallo 5 0
Emanuel Coronel 5 0
Tomas O'Connor 4 0
Хименес Хуан 4 0
Броун Хорхе 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Laurtaro Giaccone 3 0
Солари Аугусто 2 0
Мартинес Маурисио 2 0
Копетти Энцо 2 0
Elias Ocampo 2 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Samuel Beltran 1 0
Gaspar Duarte 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 7 1
Maximiliano Salas 5 0
Солари Сантьяго 3 1
Соса Сантьяго 4 0
Сигали Леонардо 3 0
Мартинес Рохер 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Juan Elordi 3 0
Nazareno Colombo 3 0
Рохас Габриэль 3 0
Ди Чезаре Марко 3 0
Мура Факундо 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Gaston Martirena 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Santiago Quiros 2 0
Сукулини Бруно 1 0
Вьетто Лусиано 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Бассо Агустин 1 0
Барриос Мартин 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Расинг Авельянеда
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Расинг Авельянеда
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

7
20
Росарио Сентраль
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Расинг Авельянеда
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

12
24

Голы по времени матча

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
50%
3
20%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
3
25%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
3
30%
3
15%
1-15
1
10%
6
30%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
4
40%
5
25%
76-90

Пропущено

14
8
12 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
6
43%
3
38%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

24
35
11 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 8
3
13%
4
11%
1-15
4
17%
8
23%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
1
4%
4
11%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
11
46%
8
23%
76-90

Пропущено

26
23
17 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 14
8
31%
5
22%
1-15
6
23%
5
22%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
3
12%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
0:1
5 раз 20%
1:0
5 раз 20%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
7
4
2
10
2.5
3
8
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
16
8
5
20
1.5
12
12
2
23
2.5
5
19
1
24
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Расинг Авельянеда
 24 13 4 7 36 - 22 43
3.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
4.
Тальерес Кордоба
 24 11 9 4 31 - 24 42
5.
Ривер Плейт
 24 10 9 5 33 - 19 39
6.
Унион Санта-Фе
 24 10 6 8 26 - 25 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Депортиво Риестра
 1:0 25 9 9 7 26 - 25 36
9.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
10.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
11.
Платенсе
 24 8 9 7 18 - 17 33
12.
Индепендьенте Авельянеда
 24 7 12 5 21 - 16 33
13.
Институто Кордоба
 0:1 25 9 6 10 29 - 26 33
14.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
15.
Ланус
 25 7 11 7 23 - 28 32
16.
Индепендьенте Ривадавия
 24 8 7 9 19 - 24 31
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 24 7 10 7 27 - 26 31
18.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
19.
Дефенса и Хустисия
 2:1 25 7 9 9 26 - 32 30
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Годой Крус
 1:2 25 6 11 8 25 - 28 29
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 7 7 10 20 - 24 28
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 7 10 26 - 31 28
24.
Архентинос Хуниорс
 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 6 6 12 19 - 33 24
26.
Сармьенто
 24 5 9 10 16 - 25 24
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 1:0 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
5.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 0:1 12 6 3 3 17 - 9 21
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
13.
Дефенса и Хустисия
 2:1 12 5 6 1 13 - 10 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
15.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
16.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
17.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
18.
Годой Крус
 1:2 13 4 7 2 16 - 11 19
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
22.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
8.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
10.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 0:1 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Годой Крус
 1:2 12 2 4 6 9 - 17 10
23.
Дефенса и Хустисия
 2:1 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Депортиво Риестра
 1:0 12 1 5 6 7 - 16 8
26.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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