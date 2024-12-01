Тур: 25.
0:2
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаАриас Габриэль
45' Желтая карточкаБроун Хорхе
45' Желтая карточкаСигали Леонардо
0:1
48' ГолВьетто Лусиано
62' Желтая карточкаJonathan David Gomez
67' Желтая карточкаСоса Сантьяго
68' Желтая карточкаMiguel Barbieri
69' Желтая карточкаСандез Агустин
78' Желтая карточкаМартинес Адриан
79' Вторая желтая карточкаСандез Агустин
81' Желтая карточкаДи Чезаре Марко
82' Желтая карточкаTomas O'Connor
0:2
90' ГолМартинес Адриан
90' Желтая карточкаSantiago Quiros
90'+10
Ход матча
45'
45'
45'
48'
67'
68'
69'
78'
79'
81'
82'
90'
0:2
90'
24
Хименес
Хуан
25
Копетти
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin Ortiz
-
-
47 Luca Raffin
-
-
-
-
-
-
18 Ciro Armoa
-
Главный тренер: Ariel Holan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
-
-
19 Juan Elordi
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
20 матчей
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.3
0.8
Среднее время на гол
69
112
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.55
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|3 (3)
|0.12
|Кампас Хаминтон
|3
|0.12
|Agustin Modica
|3
|0.12
|Carlos Quintana
|2
|0.08
|Facundo Mallo
|2
|0.08
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.08
|Копетти Энцо
|1
|0.04
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.04
|Рубен Марко
|1
|0.04
|Хименес Хуан
|1
|0.04
|Tomas O'Connor
|1
|0.04
|Alan Rodriguez2
|1
|0.04
|Сандез Агустин
|1
|0.04
|Kevin Ortiz
|1
|0.04
|Fabricio Oviedo
|1
|0.04
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Gaspar Duarte
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|7
|0.29
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.21
|Gaston Martirena
|3
|0.13
|Мура Факундо
|3
|0.13
|Альмендра Агустин
|2
|0.08
|Кинтеро Хуан
|2 (1)
|0.08
|Maximiliano Salas
|2
|0.08
|Карбонеро Йохан
|2
|0.08
|Соса Сантьяго
|2
|0.08
|Солари Сантьяго
|1
|0.04
|Рохас Габриэль
|1
|0.04
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Вьетто Лусиано
|1
|0.04
|Nazareno Colombo
|1
|0.04
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.04
|Santiago Quiros
|1
|0.04
|Сукулини Бруно
|0
|0
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|6
|1
|Kevin Ortiz
|7
|0
|Сандез Агустин
|5
|1
|Carlos Quintana
|5
|0
|Jonathan David Gomez
|5
|0
|Рубен Марко
|5
|0
|Miguel Barbieri
|5
|0
|Facundo Mallo
|5
|0
|Emanuel Coronel
|5
|0
|Tomas O'Connor
|4
|0
|Хименес Хуан
|4
|0
|Броун Хорхе
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Laurtaro Giaccone
|3
|0
|Солари Аугусто
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Копетти Энцо
|2
|0
|Elias Ocampo
|2
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Samuel Beltran
|1
|0
|Gaspar Duarte
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|7
|1
|Maximiliano Salas
|5
|0
|Солари Сантьяго
|3
|1
|Соса Сантьяго
|4
|0
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Elordi
|3
|0
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Рохас Габриэль
|3
|0
|Ди Чезаре Марко
|3
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Santiago Quiros
|2
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Вьетто Лусиано
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Расинг Авельянеда
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
4
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Расинг Авельянеда
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
7
20
Росарио Сентраль
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Расинг Авельянеда
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
12
24
Голы по времени матча
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
50%
3
20%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
3
25%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
3
30%
3
15%
1-15
1
10%
6
30%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
4
40%
5
25%
76-90
Пропущено
14
8
12 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
6
43%
3
38%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
24
35
11 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 8
3
13%
4
11%
1-15
4
17%
8
23%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
1
4%
4
11%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
11
46%
8
23%
76-90
Пропущено
26
23
17 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 14
8
31%
5
22%
1-15
6
23%
5
22%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
3
12%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
0:1
5 раз 20%
1:0
5 раз 20%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
92
39
74
210
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
211
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
168
520
1212
223
519
124
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|12
|9
|3
|35 - 15
|45
|2.
|24
|13
|4
|7
|36 - 22
|43
|3.
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|4.
|24
|11
|9
|4
|31 - 24
|42
|5.
|24
|10
|9
|5
|33 - 19
|39
|6.
|24
|10
|6
|8
|26 - 25
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|25 - 25
|36
|8.
|1:0
|25
|9
|9
|7
|26 - 25
|36
|9.
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|10.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|11.
|24
|8
|9
|7
|18 - 17
|33
|12.
|24
|7
|12
|5
|21 - 16
|33
|13.
|0:1
|25
|9
|6
|10
|29 - 26
|33
|14.
|24
|8
|8
|8
|21 - 20
|32
|15.
|25
|7
|11
|7
|23 - 28
|32
|16.
|24
|8
|7
|9
|19 - 24
|31
|17.
|24
|7
|10
|7
|27 - 26
|31
|18.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|19.
|2:1
|25
|7
|9
|9
|26 - 32
|30
|20.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|21.
|1:2
|25
|6
|11
|8
|25 - 28
|29
|22.
|24
|7
|7
|10
|20 - 24
|28
|23.
|24
|7
|7
|10
|26 - 31
|28
|24.
|24
|7
|5
|12
|18 - 24
|26
|25.
|24
|6
|6
|12
|19 - 33
|24
|26.
|24
|5
|9
|10
|16 - 25
|24
|27.
|25
|5
|8
|12
|21 - 31
|23
|28.
|24
|4
|8
|12
|12 - 30
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|6.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|8.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|0:1
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|12.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|13.
|2:1
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|14.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|15.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|16.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|17.
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|18.
|1:2
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|19.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|20.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|21.
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|22.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|4.
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|17.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|22.
|1:2
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|23.
|2:1
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|24.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|1:0
|12
|1
|5
|6
|7 - 16
|8
|26.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|27.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9