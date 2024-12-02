Тур: 25.
1:0
Второй тайм: 61'
Ход матча
16'
1:0
32'
43'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Брей
Леандро
22
Сенон
Кевин
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
16
Макс
Аугусто
- Основной состав
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Mateo Mendia
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
-
16 Макс АугустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
История личных встреч
Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
21 матч
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.1
1.55
Среднее время на гол
81
58
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.91
1.1
Среднее время на гол
99
81
Всего голов
21
28
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|0.28
|Milton Gimenez
|6
|0.24
|Кавани Эдинсон
|4
|0.16
|Фернандес Игнасио
|3
|0.12
|Сараччи Марсело
|2
|0.08
|Агирре Брайан I
|2
|0.08
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.04
|Сенон Кевин
|1
|0.04
|Медина Кристиан
|1
|0.04
|Лема Кристиан
|1
|0.04
|Jabes Saralegui
|1
|0.04
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|6
|0.24
|Абальдо Матиас
|3
|0.12
|Кастро Лукас
|2
|0.08
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.08
|Де Бласис Пабло
|2 (2)
|0.08
|Коласо Николас
|1
|0.04
|Троянски Франко
|1
|0.04
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Leandro Mamut
|1
|0.04
|Салазар Давид
|1
|0.04
|Пинтадо Хуан
|0
|0
|Santino Primante
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|8
|1
|Фигаль Хорхе
|8
|0
|Лема Кристиан
|5
|1
|Рохо Маркос
|4
|1
|Медель Гари
|5
|0
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Мерентиель Мигель
|4
|0
|Кавани Эдинсон
|2
|1
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Мирамон Игнасио
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Баринага Хуан
|2
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Сенон Кевин
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|8
|1
|Martin Fernandez
|5
|1
|Nicolas Garayalde
|5
|1
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Кастро Лукас
|4
|0
|Enzo Martinez3
|2
|1
|Канто Густаво
|3
|0
|Макс Аугусто
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Коласо Николас
|2
|0
|Manuel Panaro Miramon
|2
|0
|Родригес Йонатан
|2
|0
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Троянски Франко
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Салазар Давид
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
|Santino Primante
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
4
Бока Хуниорс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
9
12
Бока Хуниорс
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Химнасия Ла-Плата
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
17
6
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
24%
3
50%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
2
33%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Забито
10
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
50%
5
36%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
12%
1
11%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
3
33%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
6
35%
3
33%
76-90
Забито
27
20
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
9 Не забивали 10
4
15%
5
25%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
2
7%
2
10%
31-45
7
26%
2
10%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
9
33%
7
35%
76-90
Пропущено
24
21
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
4
17%
1
5%
1-15
6
25%
2
10%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
2
8%
7
33%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
8
33%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 3:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2
Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%
Точный счет
1:0
6 раз 25%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
85
47
49
38
211
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
74
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
159
717
420
420
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|13
|9
|3
|36 - 15
|48
|2.
|24
|13
|4
|7
|36 - 22
|43
|3.
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|4.
|24
|11
|9
|4
|31 - 24
|42
|5.
|24
|10
|9
|5
|33 - 19
|39
|6.
|1:0
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|7.
|24
|10
|6
|8
|26 - 25
|36
|8.
|24
|10
|6
|8
|25 - 25
|36
|9.
|25
|10
|6
|9
|31 - 26
|36
|10.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|11.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|12.
|24
|8
|9
|7
|18 - 17
|33
|13.
|25
|8
|9
|8
|26 - 27
|33
|14.
|0:1
|25
|8
|8
|9
|21 - 21
|32
|15.
|25
|7
|11
|7
|23 - 28
|32
|16.
|24
|8
|7
|9
|19 - 24
|31
|17.
|24
|7
|10
|7
|27 - 26
|31
|18.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|19.
|25
|7
|9
|9
|26 - 32
|30
|20.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|21.
|25
|6
|11
|8
|25 - 28
|29
|22.
|24
|7
|7
|10
|20 - 24
|28
|23.
|25
|7
|7
|11
|26 - 33
|28
|24.
|24
|7
|5
|12
|18 - 24
|26
|25.
|24
|6
|6
|12
|19 - 33
|24
|26.
|25
|5
|9
|11
|16 - 26
|24
|27.
|25
|5
|8
|12
|21 - 31
|23
|28.
|24
|4
|8
|12
|12 - 30
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|3.
|1:0
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|4.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|7.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|9.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|10.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|11.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|12.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|13.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|14.
|0:1
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|15.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|16.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|17.
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|18.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|19.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|20.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|21.
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|22.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|4.
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|17.
|0:1
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|1:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|23.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|24.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9