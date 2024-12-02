  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
16' Гол
Milton Gimenez
32' Желтая карточка
Коласо Николас
43' Желтая карточка
Leandro Mamut
66' Желтая карточка
Салазар Давид
71' Желтая карточка
Martin Fernandez
78' Желтая карточка
Milton Delgado
81' Желтая карточка
Рохо Маркос
90'+7
12
Брей
Леандро
24
Баринага
Хуан
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
3
Сараччи
Марсело
22
Сенон
Кевин
30
Tomas
Belmonte
8
Фернандес
Пол
7
Себальос
Эсекиэль
9
Milton
Gimenez
10
Кавани
Эдинсон
13
Ледесма
Маркос
20
Кабрал
Джонатан
4
Моралес
Леонардо
21
Enzo
Martinez3
15
Пинтадо
Хуан
18
Коласо
Николас
19
Кастро
Лукас
16
Макс
Аугусто
34
Leandro
Mamut
30
Rodrigo
Castillo
31
Santino
Primante
Бока Хуниорс
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
5-3-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

21 матч

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:1
ЛП
1:3
ЛП
1:2
ЛП
0:1
КПЛ
2:2
С
1:0
С
2:1
К
0:1
С
2:2
П
0:3
П
1:2
П
0:2
П
0:1
П
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
4:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПАК
0:1

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.1
1.55

Среднее время на гол

81
58

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.91
1.1

Среднее время на гол

99
81

Всего голов

21
28

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 7 (1) 0.28
Milton Gimenez 6 0.24
Кавани Эдинсон 4 0.16
Фернандес Игнасио 3 0.12
Сараччи Марсело 2 0.08
Агирре Брайан I 2 0.08
Себальос Эсекиэль 1 0.04
Сенон Кевин 1 0.04
Медина Кристиан 1 0.04
Лема Кристиан 1 0.04
Jabes Saralegui 1 0.04
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 6 0.24
Абальдо Матиас 3 0.12
Кастро Лукас 2 0.08
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.08
Де Бласис Пабло 2 (2) 0.08
Коласо Николас 1 0.04
Троянски Франко 1 0.04
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Leandro Mamut 1 0.04
Салазар Давид 1 0.04
Пинтадо Хуан 0 0
Santino Primante 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 8 1
Фигаль Хорхе 8 0
Рохо Маркос 5 1
Лема Кристиан 5 1
Медель Гари 5 0
Бланко Лаутаро 5 0
Milton Gimenez 3 1
Мерентиель Мигель 4 0
Кавани Эдинсон 2 1
Сараччи Марсело 2 1
Адвинкула Луис 3 0
Tomas Belmonte 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Мирамон Игнасио 2 0
Медина Кристиан 2 0
Баринага Хуан 2 0
Ди Лолло Лаутаро 2 0
Ромеро Серхио 1 0
Фабра Франк 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Сенон Кевин 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Горосито Дилан 1 0
Milton Delgado 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 8 1
Martin Fernandez 6 1
Nicolas Garayalde 5 1
Моралес Леонардо 6 0
Кастро Лукас 4 0
Enzo Martinez3 2 1
Канто Густаво 3 0
Макс Аугусто 3 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Коласо Николас 2 0
Manuel Panaro Miramon 2 0
Родригес Йонатан 2 0
Домингес Бенжамин 2 0
Салазар Давид 2 0
Де Бласис Пабло 1 0
Троянски Франко 1 0
Rodrigo Gallo 1 0
Leandro Mamut 1 0
Родригес Валентин 1 0
Juan Cortazzo 1 0
Santino Primante 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4
Бока Хуниорс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Химнасия Ла-Плата
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

9
12
Бока Хуниорс
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Химнасия Ла-Плата
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

18
6
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
22%
3
50%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
2
33%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Забито

10
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
50%
5
36%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
12%
1
11%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
3
33%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
6
35%
3
33%
76-90

Забито

28
20
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 11
4
14%
5
25%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
2
7%
2
10%
31-45
7
25%
2
10%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
9
32%
7
35%
76-90

Пропущено

24
22
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
17%
1
5%
1-15
6
25%
3
14%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
2
8%
7
32%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
8
33%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 3:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2
Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
5 раз 42%

Точный счет

1:0
7 раз 28%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
4
9
3
9
2.5
2
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
5
3
10
1.5
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
15
10
7
18
1.5
4
21
4
21
2.5
2
23
2
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 25 13 9 3 36 - 15 48
2.
Расинг Авельянеда
 24 13 4 7 36 - 22 43
3.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
4.
Тальерес Кордоба
 24 11 9 4 31 - 24 42
5.
Ривер Плейт
 24 10 9 5 33 - 19 39
6.
Бока Хуниорс
 25 10 8 7 29 - 23 38
7.
Унион Санта-Фе
 24 10 6 8 26 - 25 36
8.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
9.
Институто Кордоба
 25 10 6 9 31 - 26 36
10.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
11.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
12.
Платенсе
 24 8 9 7 18 - 17 33
13.
Депортиво Риестра
 25 8 9 8 26 - 27 33
14.
Химнасия Ла-Плата
 25 8 8 9 21 - 21 32
15.
Ланус
 25 7 11 7 23 - 28 32
16.
Индепендьенте Ривадавия
 24 8 7 9 19 - 24 31
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 24 7 10 7 27 - 26 31
18.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
19.
Дефенса и Хустисия
 25 7 9 9 26 - 32 30
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Годой Крус
 25 6 11 8 25 - 28 29
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 7 7 10 20 - 24 28
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 7 11 26 - 33 28
24.
Архентинос Хуниорс
 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 6 6 12 19 - 33 24
26.
Сармьенто
 25 5 9 11 16 - 26 24
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
3.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
4.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
7.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
8.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
9.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
10.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
11.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
12.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
13.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
15.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
16.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
17.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
18.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
22.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
8.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
9.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
23.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
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