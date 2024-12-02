Тур: 25.
1:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолMilton Gimenez
32' Желтая карточкаКоласо Николас
43' Желтая карточкаLeandro Mamut
66' Желтая карточкаСалазар Давид
71' Желтая карточкаMartin Fernandez
78' Желтая карточкаMilton Delgado
81' Желтая карточкаРохо Маркос
90'+7
Ход матча
16'
1:0
32'
43'
66'
71'
78'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Брей
Леандро
22
Сенон
Кевин
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
16
Макс
Аугусто
- Основной состав
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Mateo Mendia
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
-
16 Макс АугустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
История личных встреч
Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
21 матч
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.1
1.55
Среднее время на гол
81
58
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.91
1.1
Среднее время на гол
99
81
Всего голов
21
28
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|0.28
|Milton Gimenez
|6
|0.24
|Кавани Эдинсон
|4
|0.16
|Фернандес Игнасио
|3
|0.12
|Сараччи Марсело
|2
|0.08
|Агирре Брайан I
|2
|0.08
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.04
|Сенон Кевин
|1
|0.04
|Медина Кристиан
|1
|0.04
|Лема Кристиан
|1
|0.04
|Jabes Saralegui
|1
|0.04
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|6
|0.24
|Абальдо Матиас
|3
|0.12
|Кастро Лукас
|2
|0.08
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.08
|Де Бласис Пабло
|2 (2)
|0.08
|Коласо Николас
|1
|0.04
|Троянски Франко
|1
|0.04
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Leandro Mamut
|1
|0.04
|Салазар Давид
|1
|0.04
|Пинтадо Хуан
|0
|0
|Santino Primante
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|8
|1
|Фигаль Хорхе
|8
|0
|Рохо Маркос
|5
|1
|Лема Кристиан
|5
|1
|Медель Гари
|5
|0
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Мерентиель Мигель
|4
|0
|Кавани Эдинсон
|2
|1
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Мирамон Игнасио
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Баринага Хуан
|2
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Сенон Кевин
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
|Milton Delgado
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|8
|1
|Martin Fernandez
|6
|1
|Nicolas Garayalde
|5
|1
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Кастро Лукас
|4
|0
|Enzo Martinez3
|2
|1
|Канто Густаво
|3
|0
|Макс Аугусто
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Коласо Николас
|2
|0
|Manuel Panaro Miramon
|2
|0
|Родригес Йонатан
|2
|0
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Салазар Давид
|2
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Троянски Франко
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
|Santino Primante
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
4
Бока Хуниорс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Химнасия Ла-Плата
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
9
12
Бока Хуниорс
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Химнасия Ла-Плата
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
18
6
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
22%
3
50%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
2
33%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
2
15%
76-90
Забито
10
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
50%
5
36%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
12%
1
11%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
3
33%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
6
35%
3
33%
76-90
Забито
28
20
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 11
4
14%
5
25%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
2
7%
2
10%
31-45
7
25%
2
10%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
9
32%
7
35%
76-90
Пропущено
24
22
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
17%
1
5%
1-15
6
25%
3
14%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
2
8%
7
32%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
8
33%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 3:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2
Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
5 раз 42%
Точный счет
1:0
7 раз 28%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
48
49
39
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
75
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
1510
718
421
421
223
223
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9