Тур: 25.
1:0
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаДомина Жеронимо
45' Желтая карточкаLeonel Picco
79' Желтая карточкаMateo Del Blanco
79' Желтая карточкаТанда Патрисио
1:0
81' ПенальтиMateo Pellegrino
82' Желтая карточкаMateo Pellegrino
87' Желтая карточкаШор Игнасио
90'+8
Ход матча
42'
45'
79'
79'
81'
1:0
82'
87'
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
34
Пардо
Франко
32
Пас
Николас
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
10 Enzo Roldan
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
История личных встреч
Платенсе
Унион Санта-Фе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.9
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
100
112
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|9 (4)
|0.36
|Guido Mainero
|4
|0.16
|Ronaldo Martinez
|3
|0.12
|Sasha Marcich
|1
|0.04
|Franco Minerva
|1
|0.04
|Шор Игнасио
|1
|0.04
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальбоа Адриан
|5 (2)
|0.2
|Орсини Николас
|4 (1)
|0.16
|Хавьер Моралес
|4
|0.16
|Домина Жеронимо
|4
|0.16
|Питтон Мауро
|2
|0.08
|Пардо Франко
|2
|0.08
|Simon Rivero
|1
|0.04
|Marcos Mosqueira
|1
|0.04
|Гамба Лукас
|1
|0.04
|Питтон Бруно
|1
|0.04
|Верде Лионель
|1
|0.04
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Juarez III
|9
|0
|Sasha Marcich
|5
|1
|Leonel Picco
|6
|0
|Guido Mainero
|5
|0
|Bautista Barros Schelotto
|5
|0
|Carlos Villalba
|3
|1
|Gaston Suso
|4
|0
|Ignacio Vazquez
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Шор Игнасио
|3
|0
|Vicente Taborda
|3
|0
|Agustin Ocampo
|2
|0
|Mateo Pellegrino
|2
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|12
|1
|Корвалан Клаудио
|5
|1
|Marcos Mosqueira
|5
|0
|Бальбоа Адриан
|3
|1
|Пардо Франко
|4
|0
|Домина Жеронимо
|4
|0
|Питтон Бруно
|2
|1
|Танда Патрисио
|3
|0
|Торрен Мигель Анхель
|2
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Simon Rivero
|2
|0
|Mateo Del Blanco
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Cristian Kily Gonzalez
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Унион Санта-Фе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
5
Платенсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Унион Санта-Фе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
11
15
Платенсе
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (3)
72% (18)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Унион Санта-Фе
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
56% (14)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
6
18
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
2
33%
2
11%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
5
28%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
25%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
17%
7
41%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
6
55%
2
25%
76-90
Забито
19
26
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
11 Не забивали 9
4
21%
3
12%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
21%
4
15%
31-45
4
21%
4
15%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
4
21%
8
31%
76-90
Пропущено
17
26
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
18%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
4
24%
5
19%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
7
41%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Платенсе 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:0 Ланус - Платенсе 0:0 Платенсе - Депортиво Риестра 0:0
Тигре - Платенсе 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 2:3 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1
Результаты матчей
Платенсе
Унион Санта-Фе
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
6 раз 24%
1:0
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
94
111
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
75
310
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
169
421
718
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|13
|9
|3
|36 - 15
|48
|2.
|25
|12
|9
|4
|32 - 24
|45
|3.
|24
|13
|4
|7
|36 - 22
|43
|4.
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|5.
|24
|10
|9
|5
|33 - 19
|39
|6.
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|7.
|0:0
|25
|10
|7
|8
|25 - 25
|37
|8.
|25
|10
|6
|9
|31 - 26
|36
|9.
|25
|10
|6
|9
|26 - 26
|36
|10.
|25
|9
|9
|7
|19 - 17
|36
|11.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|12.
|2:1
|25
|9
|7
|9
|21 - 25
|34
|13.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|14.
|25
|8
|9
|8
|26 - 27
|33
|15.
|25
|8
|8
|9
|21 - 21
|32
|16.
|25
|7
|11
|7
|23 - 28
|32
|17.
|24
|7
|10
|7
|27 - 26
|31
|18.
|25
|7
|10
|8
|26 - 28
|31
|19.
|25
|7
|9
|9
|26 - 32
|30
|20.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|21.
|25
|6
|11
|8
|25 - 28
|29
|22.
|24
|7
|7
|10
|20 - 24
|28
|23.
|25
|7
|7
|11
|26 - 33
|28
|24.
|1:2
|25
|7
|5
|13
|19 - 26
|26
|25.
|0:0
|25
|6
|7
|12
|19 - 33
|25
|26.
|25
|5
|9
|11
|16 - 26
|24
|27.
|25
|5
|8
|12
|21 - 31
|23
|28.
|25
|4
|9
|12
|12 - 30
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|4.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|5.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|6.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|7.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|9.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|10.
|1:2
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|11.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|12.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|13.
|2:1
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|14.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|15.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|16.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|17.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|18.
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|19.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|22.
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|23.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|4.
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|16.
|2:1
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|17.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|24.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|1:2
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9