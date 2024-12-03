  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Платенсе
1:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
42' Желтая карточка
Домина Жеронимо
45' Желтая карточка
Leonel Picco
79' Желтая карточка
Mateo Del Blanco
79' Желтая карточка
Танда Патрисио
1:0
81' Пенальти
Mateo Pellegrino
82' Желтая карточка
Mateo Pellegrino
87' Желтая карточка
Шор Игнасио
90'+8
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
7
Guido
Mainero
14
Leonel
Picco
8
Fernando
Juarez
III
29
Franco
Minerva
9
Mateo
Pellegrino
77
Ronaldo
Martinez
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
32
Пас
Николас
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
11
Mateo
Del
Blanco
20
Simon
Rivero
5
Marcos
Mosqueira
28
Питтон
Мауро
77
Бальбоа
Адриан
30
Домина
Жеронимо
Платенсе
4-4-2
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Платенсе
Унион Санта-Фе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:0
ЛП
1:2
НБ
2:1
НБ
1:2
НБ
1:2
НБ
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.9
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

100
112

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 9 (4) 0.36
Guido Mainero 4 0.16
Ronaldo Martinez 3 0.12
Sasha Marcich 1 0.04
Franco Minerva 1 0.04
Шор Игнасио 1 0.04
Bautista Barros Schelotto 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальбоа Адриан 5 (2) 0.2
Орсини Николас 4 (1) 0.16
Хавьер Моралес 4 0.16
Домина Жеронимо 4 0.16
Питтон Мауро 2 0.08
Пардо Франко 2 0.08
Simon Rivero 1 0.04
Marcos Mosqueira 1 0.04
Гамба Лукас 1 0.04
Питтон Бруно 1 0.04
Верде Лионель 1 0.04
Mateo Del Blanco 0 0
Lautaro Vargas 0 0
Корвалан Клаудио 0 0
Диале Мауро Луна 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Juarez III 9 0
Sasha Marcich 5 1
Leonel Picco 6 0
Guido Mainero 5 0
Bautista Barros Schelotto 5 0
Carlos Villalba 3 1
Gaston Suso 4 0
Ignacio Vazquez 4 0
Juan Cozzani 2 1
Ivan Gomez 3 0
Ronaldo Martinez 3 0
Шор Игнасио 3 0
Vicente Taborda 3 0
Agustin Ocampo 2 0
Mateo Pellegrino 2 0
Gabriel Hachen 1 0
Juan Saborido 1 0
Franco Zapiola 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 12 1
Корвалан Клаудио 5 1
Marcos Mosqueira 5 0
Бальбоа Адриан 3 1
Пардо Франко 4 0
Домина Жеронимо 4 0
Питтон Бруно 2 1
Танда Патрисио 3 0
Торрен Мигель Анхель 2 0
Гамба Лукас 2 0
Кардосо Тьяго 2 0
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Simon Rivero 2 0
Mateo Del Blanco 2 0
Lautaro Vargas 2 0
Cristian Kily Gonzalez 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Джерометта Франсиско 1 0
Enzo Roldan 1 0
Фаскендини Валентин 1 0

Результаты матчей

Платенсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Унион Санта-Фе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
5
Платенсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Унион Санта-Фе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

11
15
Платенсе
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (3)
72% (18)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Унион Санта-Фе
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
56% (14)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

6
18
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
2
33%
2
11%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
5
28%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
25%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
17%
7
41%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
6
55%
2
25%
76-90

Забито

19
26
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
11 Не забивали 9
4
21%
3
12%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
21%
4
15%
31-45
4
21%
4
15%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
4
21%
8
31%
76-90

Пропущено

17
26
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
18%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
4
24%
5
19%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
7
41%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сармьенто - Платенсе 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:0 Ланус - Платенсе 0:0 Платенсе - Депортиво Риестра 0:0
Тигре - Платенсе 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 2:3 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1

Результаты матчей

Платенсе
Унион Санта-Фе

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 24%
1:0
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
4
1
11
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
10
1.5
1
11
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
16
9
4
21
1.5
7
18
1
24
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 25 13 9 3 36 - 15 48
2.
Тальерес Кордоба
 25 12 9 4 32 - 24 45
3.
Расинг Авельянеда
 24 13 4 7 36 - 22 43
4.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
5.
Ривер Плейт
 24 10 9 5 33 - 19 39
6.
Бока Хуниорс
 25 10 8 7 29 - 23 38
7.
Атлетико Тукуман
 0:0 25 10 7 8 25 - 25 37
8.
Институто Кордоба
 25 10 6 9 31 - 26 36
9.
Унион Санта-Фе
 25 10 6 9 26 - 26 36
10.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
11.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
12.
Индепендьенте Ривадавия
 2:1 25 9 7 9 21 - 25 34
13.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
14.
Депортиво Риестра
 25 8 9 8 26 - 27 33
15.
Химнасия Ла-Плата
 25 8 8 9 21 - 21 32
16.
Ланус
 25 7 11 7 23 - 28 32
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 24 7 10 7 27 - 26 31
18.
Тигре
 25 7 10 8 26 - 28 31
19.
Дефенса и Хустисия
 25 7 9 9 26 - 32 30
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Годой Крус
 25 6 11 8 25 - 28 29
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 7 7 10 20 - 24 28
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 7 11 26 - 33 28
24.
Архентинос Хуниорс
 1:2 25 7 5 13 19 - 26 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 25 6 7 12 19 - 33 25
26.
Сармьенто
 25 5 9 11 16 - 26 24
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 25 4 9 12 12 - 30 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
3.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
4.
Атлетико Тукуман
 0:0 13 8 3 2 18 - 11 27
5.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
6.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
7.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
8.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
9.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
10.
Архентинос Хуниорс
 1:2 13 7 4 2 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Индепендьенте Ривадавия
 2:1 12 6 4 2 11 - 8 22
14.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
15.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
16.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
17.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
18.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
19.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 13 5 3 5 14 - 17 18
22.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
8.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
9.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 2:1 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 0:0 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 1:2 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
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