Тур: 25.
1:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаБотта Рубен
32' Желтая карточкаРамирес Эрик Иван
1:0
60' ГолНаварро Мигель
70' Желтая карточкаFabio Pereyra
84' Желтая карточкаТобио Фернандо
89' Желтая карточкаАбила Рамон
90'+8
Ход матча
24'
60'
70'
84'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Виго АлексЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Matias Gomez
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Медина Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Pablo Siles
-
26 Alejo Toledo
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Уракан
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.57
Среднее время на гол
108
157
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1
0.77
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
90
117
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.24
|Таррагона Кристиан
|4
|0.16
|Галарса Матиас
|3
|0.12
|Джиротти Федерико
|3 (1)
|0.12
|Портильо Маркос
|2
|0.08
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.08
|Соса Рамон
|2
|0.08
|Мартинес Алекс
|2
|0.08
|Juan Rodriguez2
|2
|0.08
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.04
|Наварро Мигель
|1
|0.04
|Паласиос Себастьян
|1
|0.04
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.04
|Каталан Матиас
|1
|0.04
|Депьетри Валентин
|1
|0.04
|Портильо Хуан Карлос
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.2
|Фертоли Эктор
|4 (1)
|0.16
|Walter Mazzanti
|3
|0.12
|Аларкон Вильям
|3
|0.12
|Эчеверрия Родриго
|3
|0.12
|Тобио Фернандо
|2
|0.08
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0.08
|Rodrigo Cabral
|2
|0.08
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.04
|Соньора Алан
|1
|0.04
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Pablo Siles
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галарса Матиас
|6
|1
|Ботта Рубен
|7
|0
|Портильо Хуан Карлос
|6
|0
|Портильо Маркос
|6
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|5
|0
|Ортегоса Диего
|3
|1
|Паласиос Себастьян
|2
|1
|Alexander Medina
|0
|2
|Эррера Гидо
|3
|0
|Таррагона Кристиан
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Депьетри Валентин
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|2
|0
|Juan Rodriguez2
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Бартиччотто Бруно
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|8
|0
|Guillermo Benitez1
|5
|1
|Аларкон Вильям
|4
|1
|Frank Kudelka
|2
|2
|Cesar Ibanez
|5
|0
|Walter Mazzanti
|3
|1
|Абила Рамон
|4
|0
|Rodrigo Cabral
|4
|0
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Federico Fattori
|3
|0
|Рамирес Эрик Иван
|3
|0
|Эчеверрия Родриго
|3
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Fabio Pereyra
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0
|Franco Alfonso
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Уракан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
6
Тальерес Кордоба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Уракан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
17
12
Тальерес Кордоба
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (5)
64% (16)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Уракан
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
21
18
Голы по времени матча
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
6%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
5
29%
29%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
2
12%
4
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Пропущено
16
5
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
3
60%
76-90
Забито
33
26
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
6
18%
5
19%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
4
12%
6
23%
31-45
6
18%
6
23%
46-60
7
21%
1
4%
61-75
7
21%
5
19%
76-90
Пропущено
23
17
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
6
26%
2
12%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
6
26%
2
12%
61-75
5
22%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 2:3 Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2
Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1
Уракан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уракан - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Уракан 4:2 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4
Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Уракан
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
0:0
5 раз 38%
1:0
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
6 раз 24%
1:0
6 раз 24%
1:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
76
57
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
93
49
39
310
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
169
916
619
322
421
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|13
|9
|3
|36 - 15
|48
|2.
|25
|12
|9
|4
|32 - 24
|45
|3.
|24
|13
|4
|7
|36 - 22
|43
|4.
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|5.
|24
|10
|9
|5
|33 - 19
|39
|6.
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|7.
|0:0
|25
|10
|7
|8
|25 - 25
|37
|8.
|25
|10
|6
|9
|31 - 26
|36
|9.
|25
|10
|6
|9
|26 - 26
|36
|10.
|25
|9
|9
|7
|19 - 17
|36
|11.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|12.
|2:1
|25
|9
|7
|9
|21 - 25
|34
|13.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|14.
|25
|8
|9
|8
|26 - 27
|33
|15.
|25
|8
|8
|9
|21 - 21
|32
|16.
|25
|7
|11
|7
|23 - 28
|32
|17.
|24
|7
|10
|7
|27 - 26
|31
|18.
|25
|7
|10
|8
|26 - 28
|31
|19.
|25
|7
|9
|9
|26 - 32
|30
|20.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|21.
|25
|6
|11
|8
|25 - 28
|29
|22.
|24
|7
|7
|10
|20 - 24
|28
|23.
|25
|7
|7
|11
|26 - 33
|28
|24.
|1:2
|25
|7
|5
|13
|19 - 26
|26
|25.
|0:0
|25
|6
|7
|12
|19 - 33
|25
|26.
|25
|5
|9
|11
|16 - 26
|24
|27.
|25
|5
|8
|12
|21 - 31
|23
|28.
|25
|4
|9
|12
|12 - 30
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|4.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|5.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|6.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|7.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|9.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|10.
|1:2
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|11.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|12.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|13.
|2:1
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|14.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|15.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|16.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|17.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|18.
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|19.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|22.
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|23.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|4.
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|16.
|2:1
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|17.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|24.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|1:2
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9