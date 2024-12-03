  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Тальерес Кордоба
1:0
Конец матча
Уракан
0'
24' Желтая карточка
Ботта Рубен
32' Желтая карточка
Рамирес Эрик Иван
1:0
60' Гол
Наварро Мигель
70' Желтая карточка
Fabio Pereyra
84' Желтая карточка
Тобио Фернандо
89' Желтая карточка
Абила Рамон
90'+8
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
28
Портильо
Хуан
Карлос
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
27
Портилья
Хуан
14
Мартинес
Алекс
10
Ботта
Рубен
8
Галарса
Матиас
25
Таррагона
Кристиан
1
Галиндес
Эрнан
4
Lucas
Souto
6
Fabio
Pereyra
2
Тобио
Фернандо
13
Guillermo
Benitez1
20
Эчеверрия
Родриго
24
Federico
Fattori
5
Аларкон
Вильям
10
Walter
Mazzanti
43
Рамирес
Эрик
Иван
16
Rodrigo
Cabral
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Уракан
4-3-3

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Уракан

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

КПЛ
1:2
КПЛ
2:1
ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:1
КДЛС
0:3
С
4:2
С
0:0
С
0:0
П
1:0
ПБ
0:0
ПБ
2:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.57

Среднее время на гол

108
157

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1
0.77

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
117

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.24
Таррагона Кристиан 4 0.16
Галарса Матиас 3 0.12
Джиротти Федерико 3 (1) 0.12
Портильо Маркос 2 0.08
Ботта Рубен 2 (1) 0.08
Соса Рамон 2 0.08
Мартинес Алекс 2 0.08
Juan Rodriguez2 2 0.08
Бенавидес Гастон Америко 1 0.04
Наварро Мигель 1 0.04
Паласиос Себастьян 1 0.04
Альбаррасин Густаво 1 0.04
Каталан Матиас 1 0.04
Депьетри Валентин 1 0.04
Портильо Хуан Карлос 0 0
Риверос Блас 0 0
Боу Густаво 0 0
Портилья Хуан 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.2
Фертоли Эктор 4 (1) 0.16
Walter Mazzanti 3 0.12
Аларкон Вильям 3 0.12
Эчеверрия Родриго 3 0.12
Тобио Фернандо 2 0.08
Рамирес Эрик Иван 2 0.08
Rodrigo Cabral 2 0.08
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0.04
Соньора Алан 1 0.04
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Pablo Siles 0 0
Francisco Ramirez 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галарса Матиас 6 1
Ботта Рубен 7 0
Портильо Хуан Карлос 6 0
Портильо Маркос 6 0
Бенавидес Гастон Америко 5 0
Ортегоса Диего 3 1
Паласиос Себастьян 2 1
Alexander Medina 0 2
Эррера Гидо 3 0
Таррагона Кристиан 3 0
Наварро Мигель 3 0
Депьетри Валентин 3 0
Lucas Suarez II 2 0
Ramiro Ruiz 2 0
Juan Rodriguez2 2 0
Портилья Хуан 2 0
Мойяно Франко 0 1
Каталан Матиас 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Бартиччотто Бруно 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 8 0
Guillermo Benitez1 5 1
Аларкон Вильям 4 1
Frank Kudelka 2 2
Cesar Ibanez 5 0
Walter Mazzanti 3 1
Абила Рамон 4 0
Rodrigo Cabral 4 0
Тобио Фернандо 3 0
Federico Fattori 3 0
Рамирес Эрик Иван 3 0
Эчеверрия Родриго 3 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Fabio Pereyra 2 0
Lucas Souto 2 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0
Franco Alfonso 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Уракан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
6
Тальерес Кордоба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Уракан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

17
12
Тальерес Кордоба
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (5)
64% (16)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Уракан
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

21
18

Голы по времени матча

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
6%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
5
29%
29%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
2
12%
4
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Пропущено

16
5
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
3
60%
76-90

Забито

33
26
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
6
18%
5
19%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
4
12%
6
23%
31-45
6
18%
6
23%
46-60
7
21%
1
4%
61-75
7
21%
5
19%
76-90

Пропущено

23
17
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
6
26%
2
12%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
6
26%
2
12%
61-75
5
22%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 2:3 Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2
Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1
Уракан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уракан - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Уракан 4:2 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4
Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Уракан

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
0:0
5 раз 38%
1:0
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
6 раз 24%
1:0
6 раз 24%
1:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
6
5
7
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
3
9
3
10
2.5
1
11
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
16
9
9
16
1.5
6
19
3
22
2.5
4
21
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 25 13 9 3 36 - 15 48
2.
Тальерес Кордоба
 25 12 9 4 32 - 24 45
3.
Расинг Авельянеда
 24 13 4 7 36 - 22 43
4.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
5.
Ривер Плейт
 24 10 9 5 33 - 19 39
6.
Бока Хуниорс
 25 10 8 7 29 - 23 38
7.
Атлетико Тукуман
 0:0 25 10 7 8 25 - 25 37
8.
Институто Кордоба
 25 10 6 9 31 - 26 36
9.
Унион Санта-Фе
 25 10 6 9 26 - 26 36
10.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
11.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
12.
Индепендьенте Ривадавия
 2:1 25 9 7 9 21 - 25 34
13.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
14.
Депортиво Риестра
 25 8 9 8 26 - 27 33
15.
Химнасия Ла-Плата
 25 8 8 9 21 - 21 32
16.
Ланус
 25 7 11 7 23 - 28 32
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 24 7 10 7 27 - 26 31
18.
Тигре
 25 7 10 8 26 - 28 31
19.
Дефенса и Хустисия
 25 7 9 9 26 - 32 30
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Годой Крус
 25 6 11 8 25 - 28 29
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 7 7 10 20 - 24 28
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 7 11 26 - 33 28
24.
Архентинос Хуниорс
 1:2 25 7 5 13 19 - 26 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 25 6 7 12 19 - 33 25
26.
Сармьенто
 25 5 9 11 16 - 26 24
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 25 4 9 12 12 - 30 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
3.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
4.
Атлетико Тукуман
 0:0 13 8 3 2 18 - 11 27
5.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
6.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
7.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
8.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
9.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
10.
Архентинос Хуниорс
 1:2 13 7 4 2 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Индепендьенте Ривадавия
 2:1 12 6 4 2 11 - 8 22
14.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
15.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
16.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
17.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
18.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
19.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 13 5 3 5 14 - 17 18
22.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
8.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
9.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 2:1 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 0:0 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 1:2 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
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    • 60'
      Г О О О О Л - Наварро Мигель бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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