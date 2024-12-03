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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Индепендьенте Ривадавия
2:1
Второй тайм: 84'
Архентинос Хуниорс
0'
1:0
7' Гол
Luis Sequeira
2:0
30' Гол
Victorio Gabriel Ramis
35' Желтая карточка
Tobias Ostchega
2:1
43' Гол
Лескано Алан
45' Желтая карточка
Diego Ruben Tonetto

Ход матча

7'
Luis Sequeira
(Mauricio Cardillo)
1:0
30'
Victorio Gabriel Ramis
(Ivan Villalba)
2:0
35'
Tobias Ostchega
 
43'
2:1
Лескано Алан
45'
Diego Ruben Tonetto
 
46'
Luciano Gomez
Luciano Andres Abecasis
 
46'
 
Ороз Николас
E. Viveros
58'
Рамос Гонсало
Mauricio Cardillo
 
58'
Lautaro Rios
Diego Ruben Tonetto
 
73'
Fernando Romero III
Victorio Gabriel Ramis
 
77'
 
Nicolas Cordero
Santiago Rodriguez III
77'
 
Перелло Матиас
Сантамария Тьяго
83'
 
Хередиа Леонардо
Ромеро Максимильяно
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Индепендьенте Ривадавия
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Abecasis
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Ivan
Villalba
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Sheyko
Studer
16
Tobias
Ostchega
23
Mauricio
Cardillo
26
Франко
Ромеро
11
Diego
Ruben
Tonetto
24
Luis
Sequeira
7
Victorio
Gabriel
Ramis
22
Вилья
Себастьян
50
Родригес
Диего
II
16
Альварес
Франсиско
18
Меса
Фернандо
19
Гальван
Джонатан
23
Сантамария
Тьяго
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
30
Francis
Mac
Allister
29
E.
Viveros
7
Santiago
Rodriguez
III
9
Ромеро
Максимильяно
Индепендьенте Ривадавия
4-3-1-2
Архентинос Хуниорс
5-3-2

История личных встреч

Индепендьенте Ривадавия
Архентинос Хуниорс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
2:1
ПБ
2:1
ПБ
3:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 4 0.16
Victorio Gabriel Ramis 4 0.16
Ivan Villalba 2 0.08
Франко Ромеро 2 (2) 0.08
Хэм Эзекиль 1 0.04
Lautaro Rios 1 0.04
Рамос Гонсало 1 0.04
Ромеро Гастон 1 0.04
Luis Sequeira 1 0.04
Fernando Romero III 1 0.04
Matias Reali 1 0.04
Francisco Petrasso 1 0.04
Diego Ruben Tonetto 0 0
Luciano Andres Abecasis 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Gonzalo Alvez 0 0
Mauricio Cardillo 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 5 (1) 0.2
Ромеро Максимильяно 4 0.16
Хосе Херрейра 2 0.08
Ороз Николас 2 0.08
Альварес Франсиско 2 0.08
Гальван Джонатан 1 0.04
Родригес Алан 1 0.04
Меса Фернандо 1 0.04
Гонду Лусиано 1 0.04
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Kevin Coronel 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Villalba 5 0
Паласиос Тьяго 5 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Франко Ромеро 4 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Mauricio Asenjo 4 0
Luis Sequeira 4 0
Вилья Себастьян 4 0
Tobias Ostchega 3 0
Sheyko Studer 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Бургос Эстебан 2 0
Мило Федерико 2 0
Luciano Gomez 2 0
Lautaro Rios 2 0
Mauricio Cardillo 2 0
Diego Ruben Tonetto 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Центурион Эзекиль 1 0
Сеговия Иманоль 1 0
Agustin Mulet 1 0
Matias Reali 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 6 2
Хосе Херрейра 7 0
Альварес Франсиско 5 1
Francis Mac Allister 6 0
Kevin Coronel 2 2
Lucas Gomez 4 0
Вега Роман 4 0
Годой Эрик 2 1
Феррейра Кристиан I 2 1
Родригес Диего II 3 0
Лескано Алан 3 0
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Меса Фернандо 1 0
Tomas Molina 1 0
Прието Себастьян 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Родригес Алан 1 0
E. Viveros 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Перелло Матиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Tobias Ramirez 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Архентинос Хуниорс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Индепендьенте Ривадавия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

6
17
Индепендьенте Ривадавия
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Архентинос Хуниорс
10.5%
89.5%
2 победы 17 поражений
Первый тайм
8% (2)
54% (13)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
50% (12)
46% (11)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
13

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

9
2
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 1
16 Не забивали 22
4
44%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
2
29%
4
24%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
2
12%
76-90

Пропущено

18
6
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
11%
2
33%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
3
17%
2
33%
76-90

Забито

18
19
13 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
9 Не забивали 14
7
39%
2
11%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
22%
2
11%
76-90

Пропущено

25
23
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
4
16%
2
9%
1-15
6
24%
3
13%
16-30
4
16%
6
26%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Архентинос Хуниорс

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 45%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
9 раз 82%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 29%
0:0
4 раза 17%
3:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 54%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
0
14 раз 58%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
5
1
10
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
2
9
2
11
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
10
14
3
21
1.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 25 13 9 3 36 - 15 48
2.
Тальерес Кордоба
 25 12 9 4 32 - 24 45
3.
Расинг Авельянеда
 24 13 4 7 36 - 22 43
4.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
5.
Ривер Плейт
 24 10 9 5 33 - 19 39
6.
Бока Хуниорс
 25 10 8 7 29 - 23 38
7.
Атлетико Тукуман
 0:0 25 10 7 8 25 - 25 37
8.
Институто Кордоба
 25 10 6 9 31 - 26 36
9.
Унион Санта-Фе
 25 10 6 9 26 - 26 36
10.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
11.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
12.
Индепендьенте Ривадавия
 2:1 25 9 7 9 21 - 25 34
13.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
14.
Депортиво Риестра
 25 8 9 8 26 - 27 33
15.
Химнасия Ла-Плата
 25 8 8 9 21 - 21 32
16.
Ланус
 25 7 11 7 23 - 28 32
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 24 7 10 7 27 - 26 31
18.
Тигре
 25 7 10 8 26 - 28 31
19.
Дефенса и Хустисия
 25 7 9 9 26 - 32 30
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Годой Крус
 25 6 11 8 25 - 28 29
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 7 7 10 20 - 24 28
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 7 11 26 - 33 28
24.
Архентинос Хуниорс
 1:2 25 7 5 13 19 - 26 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 25 6 7 12 19 - 33 25
26.
Сармьенто
 25 5 9 11 16 - 26 24
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 25 4 9 12 12 - 30 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
3.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
4.
Атлетико Тукуман
 0:0 13 8 3 2 18 - 11 27
5.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
6.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
7.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
8.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
9.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
10.
Архентинос Хуниорс
 1:2 13 7 4 2 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Индепендьенте Ривадавия
 2:1 12 6 4 2 11 - 8 22
14.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
15.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
16.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
17.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
18.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
19.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 13 5 3 5 14 - 17 18
22.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
8.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
9.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 2:1 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 0:0 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 1:2 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
  • 46'
    Эмилиано Виверос уходит с поля. Ороз Николас выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Diego Ruben Tonetto получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Г О О О О Л - Лескано Алан бьет в цель!
  • 35'
    Тобиас Остчега получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Ivan Villalba сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Victorio Gabriel Ramis бьет в цель!
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    Индепендьенте Ривадавия
    Ничья
    Архентинос Хуниорс
    3.10
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    9.50
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    6.55
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    Архентинос Хуниорс
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