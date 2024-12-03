Тур: 25.
2:1
Второй тайм: 84'
0'
1:0
7' ГолLuis Sequeira
2:0
30' ГолVictorio Gabriel Ramis
35' Желтая карточкаTobias Ostchega
2:1
43' ГолЛескано Алан
45' Желтая карточкаDiego Ruben Tonetto
Ход матча
7'
30'
35'
43'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Lautaro Rios
-
45 Tiago Andino
-
15 Mateo Ortale
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
29 E. ViverosПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Архентинос Хуниорс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|4
|0.16
|Victorio Gabriel Ramis
|4
|0.16
|Ivan Villalba
|2
|0.08
|Франко Ромеро
|2 (2)
|0.08
|Хэм Эзекиль
|1
|0.04
|Lautaro Rios
|1
|0.04
|Рамос Гонсало
|1
|0.04
|Ромеро Гастон
|1
|0.04
|Luis Sequeira
|1
|0.04
|Fernando Romero III
|1
|0.04
|Matias Reali
|1
|0.04
|Francisco Petrasso
|1
|0.04
|Diego Ruben Tonetto
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
|Mauricio Cardillo
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|5 (1)
|0.2
|Ромеро Максимильяно
|4
|0.16
|Хосе Херрейра
|2
|0.08
|Ороз Николас
|2
|0.08
|Альварес Франсиско
|2
|0.08
|Гальван Джонатан
|1
|0.04
|Родригес Алан
|1
|0.04
|Меса Фернандо
|1
|0.04
|Гонду Лусиано
|1
|0.04
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
|Kevin Coronel
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Villalba
|5
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Франко Ромеро
|4
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Luis Sequeira
|4
|0
|Вилья Себастьян
|4
|0
|Tobias Ostchega
|3
|0
|Sheyko Studer
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Бургос Эстебан
|2
|0
|Мило Федерико
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Lautaro Rios
|2
|0
|Mauricio Cardillo
|2
|0
|Diego Ruben Tonetto
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Центурион Эзекиль
|1
|0
|Сеговия Иманоль
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|6
|2
|Хосе Херрейра
|7
|0
|Альварес Франсиско
|5
|1
|Francis Mac Allister
|6
|0
|Kevin Coronel
|2
|2
|Lucas Gomez
|4
|0
|Вега Роман
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Феррейра Кристиан I
|2
|1
|Родригес Диего II
|3
|0
|Лескано Алан
|3
|0
|Ороз Николас
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Меса Фернандо
|1
|0
|Tomas Molina
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|E. Viveros
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Перелло Матиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
|Tobias Ramirez
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Архентинос Хуниорс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Индепендьенте Ривадавия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
6
17
Индепендьенте Ривадавия
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Архентинос Хуниорс
10.5%
89.5%
2 победы 17 поражений
Первый тайм
8% (2)
54% (13)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
50% (12)
46% (11)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
13
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
9
2
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 1
16 Не забивали 22
4
44%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
2
29%
4
24%
76-90
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
2
12%
76-90
Пропущено
18
6
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
11%
2
33%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
3
17%
2
33%
76-90
Забито
18
19
13 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
9 Не забивали 14
7
39%
2
11%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
22%
2
11%
76-90
Пропущено
25
23
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
4
16%
2
9%
1-15
6
24%
3
13%
16-30
4
16%
6
26%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Архентинос Хуниорс
Точный счет
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 45%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
9 раз 82%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 29%
0:0
4 раза 17%
3:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 54%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
0
14 раз 58%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
85
110
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
29
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
1014
321
519
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|13
|9
|3
|36 - 15
|48
|2.
|25
|12
|9
|4
|32 - 24
|45
|3.
|24
|13
|4
|7
|36 - 22
|43
|4.
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|5.
|24
|10
|9
|5
|33 - 19
|39
|6.
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|7.
|0:0
|25
|10
|7
|8
|25 - 25
|37
|8.
|25
|10
|6
|9
|31 - 26
|36
|9.
|25
|10
|6
|9
|26 - 26
|36
|10.
|25
|9
|9
|7
|19 - 17
|36
|11.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|12.
|2:1
|25
|9
|7
|9
|21 - 25
|34
|13.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|14.
|25
|8
|9
|8
|26 - 27
|33
|15.
|25
|8
|8
|9
|21 - 21
|32
|16.
|25
|7
|11
|7
|23 - 28
|32
|17.
|24
|7
|10
|7
|27 - 26
|31
|18.
|25
|7
|10
|8
|26 - 28
|31
|19.
|25
|7
|9
|9
|26 - 32
|30
|20.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|21.
|25
|6
|11
|8
|25 - 28
|29
|22.
|24
|7
|7
|10
|20 - 24
|28
|23.
|25
|7
|7
|11
|26 - 33
|28
|24.
|1:2
|25
|7
|5
|13
|19 - 26
|26
|25.
|0:0
|25
|6
|7
|12
|19 - 33
|25
|26.
|25
|5
|9
|11
|16 - 26
|24
|27.
|25
|5
|8
|12
|21 - 31
|23
|28.
|25
|4
|9
|12
|12 - 30
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|4.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|5.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|6.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|7.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|9.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|10.
|1:2
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|11.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|12.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|13.
|2:1
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|14.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|15.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|16.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|17.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|18.
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|19.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|22.
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|23.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|4.
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|16.
|2:1
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|17.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|24.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|1:2
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9