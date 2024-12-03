Тур: 25.
0:0
Второй тайм: 52'
0'
28' Желтая карточкаВаньони Леонель
37' Желтая карточкаJosue Reinatti
39' Желтая карточкаAdrian Sanchez
Ход матча
28'
37'
39'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Tomas
Durso
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
55
Якоб
Томас
41
Tomas
Perez
10
Банега
Эвер
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
40 Justo Giani
-
-
41 Rodrigo Melo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mariano Soso
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.69
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
Среднее время на гол
53
97
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcelo Estigarribia2
|6
|0.24
|Renzo Tesuri
|6
|0.24
|Mateo Agustin Coronel
|4 (1)
|0.16
|Luis Miguel Rodriguez
|2 (1)
|0.08
|Gianluca Ferrari
|2
|0.08
|Баямич Матео
|2
|0.08
|Перуцци Джино
|1
|0.04
|Каштру Томаш
|1
|0.04
|Franco Nicola
|1
|0.04
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Guillermo Acosta
|0
|0
|Moises Brandan
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Silvetti
|4
|0.16
|Рамирес Игнасио
|4 (1)
|0.16
|Банега Эвер
|2 (2)
|0.08
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0.08
|Милевич Матко
|2
|0.08
|Мендес Армандо
|1
|0.04
|Сальседо Сауль
|1
|0.04
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.04
|Агирре Брайан I
|1
|0.04
|Tomas Perez
|1
|0.04
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Веласкес Густаво
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
|Кьяверано Джовани
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|7
|0
|Renzo Tesuri
|5
|0
|Adrian Sanchez
|5
|0
|Nicolas Romero
|5
|0
|Gianluca Ferrari
|3
|1
|Matias De los Santos II
|4
|0
|Mateo Agustin Coronel
|3
|0
|Juan Infante
|3
|0
|Nicolas Castro1
|3
|0
|Nestor Breitenbruch
|2
|0
|Tomas Durso
|2
|0
|Marcelo Estigarribia2
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Баямич Матео
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Franco Nicola
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|9
|1
|Фернандес Родриго
|7
|1
|Веласкес Густаво
|5
|0
|Рамирес Игнасио
|5
|0
|Ваньони Леонель
|2
|1
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Мендез Начо
|3
|0
|Милевич Матко
|3
|0
|Мендес Армандо
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Tomas Perez
|3
|0
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Сальседо Сауль
|2
|0
|Шотт Аугусто
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Mateo Silvetti
|2
|0
|Pablo Altamirano
|2
|0
|Банега Эвер
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Жеремиас Перес
|1
|0
|Якоб Томас
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
|Josue Reinatti
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
4
Атлетико Тукуман
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
6
9
Атлетико Тукуман
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
19
5
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 21
2
11%
2
40%
1-15
4
21%
1
20%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
2
40%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
30%
4
25%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
5
31%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
5
33%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
7%
3
19%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
6
38%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
1
6%
76-90
Забито
26
20
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 12
4
15%
4
20%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
7
27%
7
35%
76-90
Пропущено
24
32
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
3
13%
5
16%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
5
21%
6
19%
31-45
3
13%
8
25%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
6
25%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Уракан 4:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0
Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:3 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
8 раз 33%
1:1
5 раз 21%
2:0
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 54%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
58
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
1212
519
618
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|13
|9
|3
|36 - 15
|48
|2.
|25
|12
|9
|4
|32 - 24
|45
|3.
|24
|13
|4
|7
|36 - 22
|43
|4.
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|5.
|24
|10
|9
|5
|33 - 19
|39
|6.
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|7.
|0:0
|25
|10
|7
|8
|25 - 25
|37
|8.
|25
|10
|6
|9
|31 - 26
|36
|9.
|25
|10
|6
|9
|26 - 26
|36
|10.
|25
|9
|9
|7
|19 - 17
|36
|11.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|12.
|2:1
|25
|9
|7
|9
|21 - 25
|34
|13.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|14.
|25
|8
|9
|8
|26 - 27
|33
|15.
|25
|8
|8
|9
|21 - 21
|32
|16.
|25
|7
|11
|7
|23 - 28
|32
|17.
|24
|7
|10
|7
|27 - 26
|31
|18.
|25
|7
|10
|8
|26 - 28
|31
|19.
|25
|7
|9
|9
|26 - 32
|30
|20.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|21.
|25
|6
|11
|8
|25 - 28
|29
|22.
|24
|7
|7
|10
|20 - 24
|28
|23.
|25
|7
|7
|11
|26 - 33
|28
|24.
|1:2
|25
|7
|5
|13
|19 - 26
|26
|25.
|0:0
|25
|6
|7
|12
|19 - 33
|25
|26.
|25
|5
|9
|11
|16 - 26
|24
|27.
|25
|5
|8
|12
|21 - 31
|23
|28.
|25
|4
|9
|12
|12 - 30
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|4.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|5.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|6.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|7.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|9.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|10.
|1:2
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|11.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|12.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|13.
|2:1
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|14.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|15.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|16.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|17.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|18.
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|19.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|22.
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|23.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|4.
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|16.
|2:1
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|17.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|24.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|1:2
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9