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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Атлетико Тукуман
0:0
Второй тайм: 52'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
28' Желтая карточка
Ваньони Леонель
37' Желтая карточка
Josue Reinatti
39' Желтая карточка
Adrian Sanchez

Ход матча

28'
 
Ваньони Леонель
37'
 
Josue Reinatti
39'
Adrian Sanchez
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико Тукуман
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
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25
Tomas
Durso
15
Nestor
Breitenbruch
6
Gianluca
Ferrari
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
5
Adrian
Sanchez
8
Guillermo
Acosta
9
Баямич
Матео
37
Mateo
Agustin
Coronel
19
Marcelo
Estigarribia2
30
Josue
Reinatti
14
Мендес
Армандо
55
Якоб
Томас
6
Сальседо
Сауль
25
Веласкес
Густаво
21
Ваньони
Леонель
41
Tomas
Perez
10
Банега
Эвер
38
Кьяверано
Джовани
19
Милевич
Матко
24
Mateo
Silvetti
Атлетико Тукуман
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
5-2-3

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:0
КПЛ
4:0
ЛП
1:2
КПЛ
2:2
С
2:2
К
0:0
С
1:2
С
1:1
П
3:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
3:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.69
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9

Среднее время на гол

53
97

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcelo Estigarribia2 6 0.24
Renzo Tesuri 6 0.24
Mateo Agustin Coronel 4 (1) 0.16
Luis Miguel Rodriguez 2 (1) 0.08
Gianluca Ferrari 2 0.08
Баямич Матео 2 0.08
Перуцци Джино 1 0.04
Каштру Томаш 1 0.04
Franco Nicola 1 0.04
Joaquin Pereyra1 0 0
Juan Infante 0 0
Guillermo Acosta 0 0
Moises Brandan 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Silvetti 4 0.16
Рамирес Игнасио 4 (1) 0.16
Банега Эвер 2 (2) 0.08
Гарсия Хуан Мануэль 2 0.08
Милевич Матко 2 0.08
Мендес Армандо 1 0.04
Сальседо Сауль 1 0.04
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.04
Агирре Брайан I 1 0.04
Tomas Perez 1 0.04
Gabriel Carabajal 0 0
Веласкес Густаво 0 0
Мартино Анджело 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Кьяверано Джовани 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 7 0
Renzo Tesuri 5 0
Adrian Sanchez 5 0
Nicolas Romero 5 0
Gianluca Ferrari 3 1
Matias De los Santos II 4 0
Mateo Agustin Coronel 3 0
Juan Infante 3 0
Nicolas Castro1 3 0
Nestor Breitenbruch 2 0
Tomas Durso 2 0
Marcelo Estigarribia2 2 0
Francisco Flores 1 0
Luis Miguel Rodriguez 1 0
Justo Giani 1 0
Баямич Матео 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Franco Nicola 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 9 1
Фернандес Родриго 7 1
Веласкес Густаво 5 0
Рамирес Игнасио 5 0
Ваньони Леонель 2 1
Фернандес Джулиан 3 0
Мендез Начо 3 0
Милевич Матко 3 0
Мендес Армандо 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Tomas Perez 3 0
Кардосо Фернандо 2 0
Сальседо Сауль 2 0
Шотт Аугусто 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Mateo Silvetti 2 0
Pablo Altamirano 2 0
Банега Эвер 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Диас Франко I 1 0
Жеремиас Перес 1 0
Якоб Томас 1 0
Главинович Ян 1 0
Акунья Валентино 1 0
Josue Reinatti 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
4
Атлетико Тукуман
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

6
9
Атлетико Тукуман
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

19
5
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 21
2
11%
2
40%
1-15
4
21%
1
20%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
2
40%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
30%
4
25%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
5
31%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
5
33%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
7%
3
19%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
6
38%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
1
6%
76-90

Забито

26
20
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 12
4
15%
4
20%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
7
27%
7
35%
76-90

Пропущено

24
32
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
3
13%
5
16%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
5
21%
6
19%
31-45
3
13%
8
25%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
6
25%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Уракан 4:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0
Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:3 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
8 раз 33%
1:1
5 раз 21%
2:0
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 54%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
1.5
Больше Меньше
5
8
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
3
8
1
11
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
12
12
5
19
1.5
6
18
1
23
2.5
1
23
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 25 13 9 3 36 - 15 48
2.
Тальерес Кордоба
 25 12 9 4 32 - 24 45
3.
Расинг Авельянеда
 24 13 4 7 36 - 22 43
4.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
5.
Ривер Плейт
 24 10 9 5 33 - 19 39
6.
Бока Хуниорс
 25 10 8 7 29 - 23 38
7.
Атлетико Тукуман
 0:0 25 10 7 8 25 - 25 37
8.
Институто Кордоба
 25 10 6 9 31 - 26 36
9.
Унион Санта-Фе
 25 10 6 9 26 - 26 36
10.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
11.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
12.
Индепендьенте Ривадавия
 2:1 25 9 7 9 21 - 25 34
13.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
14.
Депортиво Риестра
 25 8 9 8 26 - 27 33
15.
Химнасия Ла-Плата
 25 8 8 9 21 - 21 32
16.
Ланус
 25 7 11 7 23 - 28 32
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 24 7 10 7 27 - 26 31
18.
Тигре
 25 7 10 8 26 - 28 31
19.
Дефенса и Хустисия
 25 7 9 9 26 - 32 30
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Годой Крус
 25 6 11 8 25 - 28 29
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 7 7 10 20 - 24 28
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 7 11 26 - 33 28
24.
Архентинос Хуниорс
 1:2 25 7 5 13 19 - 26 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 25 6 7 12 19 - 33 25
26.
Сармьенто
 25 5 9 11 16 - 26 24
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 25 4 9 12 12 - 30 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
3.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
4.
Атлетико Тукуман
 0:0 13 8 3 2 18 - 11 27
5.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
6.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
7.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
8.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
9.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
10.
Архентинос Хуниорс
 1:2 13 7 4 2 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Индепендьенте Ривадавия
 2:1 12 6 4 2 11 - 8 22
14.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
15.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
16.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
17.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
18.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
19.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 13 5 3 5 14 - 17 18
22.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
8.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
9.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 2:1 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 0:0 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 1:2 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Адриан Санчес получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Josue Reinatti получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Ваньони Леонель получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
1.95
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5.60
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