  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 24.
Расинг Авельянеда
4:5
Конец матча
Эстудиантес Ла-Плата
0'
0:1
3' Гол
Боселли Себастьян
21' Желтая карточка
Facundo Rodriguez2
1:1
22' Пенальти
Maximiliano Salas
2:1
37' Гол
Солари Сантьяго
2:2
52' Гол в свои ворота
Nazareno Colombo
2:3
59' Гол
Паласиос Тьяго
2:4
68' Гол
Каррильо Гидо
73' Желтая карточка
Боселли Себастьян
3:4
78' Гол
Вьетто Лусиано
4:4
84' Гол
Вьетто Лусиано
4:5
85' Гол
Edwin Cetre
90' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
90'+7
21
Ариас
Габриэль
15
Gaston
Martirena
3
Ди
Чезаре
Марко
6
Nazareno
Colombo
27
Рохас
Габриэль
5
Juan
Ignacio
Nardoni
13
Соса
Сантьяго
36
Сукулини
Бруно
28
Солари
Сантьяго
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
14
Боселли
Себастьян
2
Facundo
Rodriguez2
15
Арзамендия
Сантьяго
22
Перес
Энцо
5
Аскасибар
Сантьяго
7
Соса
Хосе
32
Паласиос
Тьяго
19
Маньома
Алексис
38
Joaquin
Tobio
Burgos
Расинг Авельянеда
4-3-3
Эстудиантес Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Эстудиантес Ла-Плата

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

31 матч

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.7%
54.8%
6.5%
12 побед 17 ничьих 2 победы

Второй тайм

9.7%
54.8%
35.5%
3 победы 17 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
2:1
ЛП
0:0
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
0:0
КДМЭП
1:1
С
1:2
КДЛС
0:0
КДЛС
1:1
С
1:0
С
1:2
П
2:1
П
0:0
ТМК
4:2
П
2:1
П
1:1
П
0:4
П
3:3
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
4:0
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПАК
1:2

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.15
0.83

Среднее время на гол

78
108

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.06
0.85

Среднее время на гол

85
106

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.1
0.84

Тотал матчей

2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

82
107

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 7 0.28
Мартинес Рохер 5 (1) 0.2
Gaston Martirena 3 0.12
Maximiliano Salas 3 (1) 0.12
Вьетто Лусиано 3 0.12
Мура Факундо 3 0.12
Солари Сантьяго 2 0.08
Альмендра Агустин 2 0.08
Кинтеро Хуан 2 (1) 0.08
Соса Сантьяго 2 0.08
Карбонеро Йохан 2 0.08
Рохас Габриэль 1 0.04
Сигали Леонардо 1 0.04
Nazareno Colombo 1 0.04
Juan Ignacio Nardoni 1 0.04
Santiago Quiros 1 0.04
Сукулини Бруно 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 7 0.28
Маньома Алексис 3 0.12
Соса Хосе 3 (2) 0.12
Edwin Cetre 3 (1) 0.12
Паласиос Тьяго 2 0.08
Пьятти Пабло 2 0.08
Аскасибар Сантьяго 2 0.08
Joaquin Tobio Burgos 2 0.08
Javier Correa 1 0.04
Eros Mancuso 1 0.04
Mauro Menzdez 1 0.04
Facundo Rodriguez2 1 0.04
Ромеро Саид 1 0.04
Gaston Benedetti 1 0.04
Боселли Себастьян 1 0.04
Luciano Gimenez 0 0
Eric Meza 0 0
Santiago Flores 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 7 1
Maximiliano Salas 5 0
Солари Сантьяго 3 1
Соса Сантьяго 4 0
Сигали Леонардо 3 0
Мартинес Рохер 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Juan Elordi 3 0
Nazareno Colombo 3 0
Рохас Габриэль 3 0
Ди Чезаре Марко 3 0
Мура Факундо 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Gaston Martirena 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Santiago Quiros 2 0
Сукулини Бруно 1 0
Вьетто Лусиано 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Бассо Агустин 1 0
Барриос Мартин 1 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 9 1
Gaston Benedetti 7 0
Перес Энцо 6 0
Facundo Rodriguez2 6 0
Паласиос Тьяго 5 0
Лолло Лусиано 4 0
Невес Габриэль 3 0
Bautista Kociubinski 3 0
Eric Meza 3 0
Javier Correa 2 0
Luciano Gimenez 2 0
Eros Mancuso 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Matias Mansilla 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Edwin Cetre 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Ромеро Саид 1 0
Маньома Алексис 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

6
4
Расинг Авельянеда
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Эстудиантес Ла-Плата
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

14
16
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Эстудиантес Ла-Плата
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

20
20

Голы по времени матча

Забито

25
15
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
12%
4
27%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
4
16%
3
20%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
7
28%
3
20%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
4
33%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
5
26%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
7%
3
18%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
4
27%
5
29%
29%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
20%
4
24%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
3
27%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
4
27%
1
9%
76-90

Забито

40
32
20 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
4
10%
7
22%
1-15
9
23%
2
6%
16-30
7
18%
5
16%
31-45
5
13%
8
25%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
10
25%
7
22%
76-90

Пропущено

27
30
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 20
6
22%
5
17%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
1
4%
6
20%
31-45
2
7%
6
20%
46-60
6
22%
4
13%
61-75
7
26%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Эстудиантес Ла-Плата

Точный счет

2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
1:1
8 раз 32%
2:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
4 раза 16%
4
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Эстудиантес Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
3
9
4
8
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
3
10
2
11
2.5
2
11
2
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
18
7
13
12
1.5
6
19
6
19
2.5
4
21
4
21
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 25 13 9 3 36 - 15 48
2.
Тальерес Кордоба
 25 12 9 4 32 - 24 45
3.
Расинг Авельянеда
 25 13 4 8 40 - 27 43
4.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
5.
Ривер Плейт
 0:0 25 10 10 5 33 - 19 40
6.
Бока Хуниорс
 25 10 8 7 29 - 23 38
7.
Атлетико Тукуман
 25 10 7 8 25 - 25 37
8.
Институто Кордоба
 25 10 6 9 31 - 26 36
9.
Унион Санта-Фе
 25 10 6 9 26 - 26 36
10.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
11.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
12.
Индепендьенте Ривадавия
 25 9 7 9 21 - 25 34
13.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 25 8 10 7 32 - 30 34
15.
Депортиво Риестра
 25 8 9 8 26 - 27 33
16.
Химнасия Ла-Плата
 25 8 8 9 21 - 21 32
17.
Ланус
 25 7 11 7 23 - 28 32
18.
Тигре
 25 7 10 8 26 - 28 31
19.
Дефенса и Хустисия
 25 7 9 9 26 - 32 30
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 25 7 8 10 20 - 24 29
22.
Годой Крус
 25 6 11 8 25 - 28 29
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 7 11 26 - 33 28
24.
Архентинос Хуниорс
 25 7 5 13 19 - 26 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 6 7 12 19 - 33 25
26.
Сармьенто
 25 5 9 11 16 - 26 24
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 25 4 9 12 12 - 30 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
3.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
4.
Атлетико Тукуман
 13 8 3 2 18 - 11 27
5.
Расинг Авельянеда
 12 8 2 2 24 - 13 26
6.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
7.
Ривер Плейт
 0:0 13 7 5 1 24 - 8 26
8.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
9.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
14.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
15.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
16.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
17.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
18.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
19.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
22.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 13 4 4 5 10 - 12 16
9.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
10.
Ривер Плейт
 0:0 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Эстудиантес Ла-Плата Аскасибар Сантьяго 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Гастон Мартирена сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Солари Сантьяго бьет в цель!
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