Тур: 24.
4:5
Конец матча
0'
0:1
3' ГолБоселли Себастьян
21' Желтая карточкаFacundo Rodriguez2
1:1
22' ПенальтиMaximiliano Salas
2:1
37' ГолСолари Сантьяго
2:2
52' Гол в свои воротаNazareno Colombo
2:3
59' ГолПаласиос Тьяго
2:4
68' ГолКаррильо Гидо
73' Желтая карточкаБоселли Себастьян
3:4
78' ГолВьетто Лусиано
4:4
84' ГолВьетто Лусиано
4:5
85' ГолEdwin Cetre
90' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
90'+7
Ход матча
3'
0:1
22'
37'
52'
2:2
59'
2:3
68'
2:4
75'
78'
3:4
84'
4:4
85'
4:5
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
-
-
-
19 Juan Elordi
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
-
-
31 Roman Gomez
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Эстудиантес Ла-Плата
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
31 матч
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.7%
54.8%
6.5%
12 побед 17 ничьих 2 победы
Второй тайм
9.7%
54.8%
35.5%
3 победы 17 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.15
0.83
Среднее время на гол
78
108
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.06
0.85
Среднее время на гол
85
106
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.1
0.84
Тотал матчей
2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
82
107
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|7
|0.28
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.2
|Gaston Martirena
|3
|0.12
|Maximiliano Salas
|3 (1)
|0.12
|Вьетто Лусиано
|3
|0.12
|Мура Факундо
|3
|0.12
|Солари Сантьяго
|2
|0.08
|Альмендра Агустин
|2
|0.08
|Кинтеро Хуан
|2 (1)
|0.08
|Соса Сантьяго
|2
|0.08
|Карбонеро Йохан
|2
|0.08
|Рохас Габриэль
|1
|0.04
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Nazareno Colombo
|1
|0.04
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.04
|Santiago Quiros
|1
|0.04
|Сукулини Бруно
|0
|0
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|7
|0.28
|Маньома Алексис
|3
|0.12
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.12
|Edwin Cetre
|3 (1)
|0.12
|Паласиос Тьяго
|2
|0.08
|Пьятти Пабло
|2
|0.08
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0.08
|Joaquin Tobio Burgos
|2
|0.08
|Javier Correa
|1
|0.04
|Eros Mancuso
|1
|0.04
|Mauro Menzdez
|1
|0.04
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.04
|Ромеро Саид
|1
|0.04
|Gaston Benedetti
|1
|0.04
|Боселли Себастьян
|1
|0.04
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Santiago Flores
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|7
|1
|Maximiliano Salas
|5
|0
|Солари Сантьяго
|3
|1
|Соса Сантьяго
|4
|0
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Elordi
|3
|0
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Рохас Габриэль
|3
|0
|Ди Чезаре Марко
|3
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Santiago Quiros
|2
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Вьетто Лусиано
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|9
|1
|Gaston Benedetti
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Facundo Rodriguez2
|6
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Лолло Лусиано
|4
|0
|Невес Габриэль
|3
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Luciano Gimenez
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Matias Mansilla
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Ромеро Саид
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
6
4
Расинг Авельянеда
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Эстудиантес Ла-Плата
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
14
16
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Эстудиантес Ла-Плата
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
20
20
Голы по времени матча
Забито
25
15
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
12%
4
27%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
4
16%
3
20%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
7
28%
3
20%
76-90
Пропущено
12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
4
33%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
5
26%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
7%
3
18%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
4
27%
5
29%
29%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
20%
4
24%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
3
27%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Забито
40
32
20 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
4
10%
7
22%
1-15
9
23%
2
6%
16-30
7
18%
5
16%
31-45
5
13%
8
25%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
10
25%
7
22%
76-90
Пропущено
27
30
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 20
6
22%
5
17%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
1
4%
6
20%
31-45
2
7%
6
20%
46-60
6
22%
4
13%
61-75
7
26%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Эстудиантес Ла-Плата
Точный счет
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
1:1
8 раз 32%
2:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
4 раза 16%
4
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Эстудиантес Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
84
39
48
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
58
310
211
211
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
187
1312
619
619
421
421
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|13
|9
|3
|36 - 15
|48
|2.
|25
|12
|9
|4
|32 - 24
|45
|3.
|25
|13
|4
|8
|40 - 27
|43
|4.
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|5.
|0:0
|25
|10
|10
|5
|33 - 19
|40
|6.
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|7.
|25
|10
|7
|8
|25 - 25
|37
|8.
|25
|10
|6
|9
|31 - 26
|36
|9.
|25
|10
|6
|9
|26 - 26
|36
|10.
|25
|9
|9
|7
|19 - 17
|36
|11.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|12.
|25
|9
|7
|9
|21 - 25
|34
|13.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|14.
|25
|8
|10
|7
|32 - 30
|34
|15.
|25
|8
|9
|8
|26 - 27
|33
|16.
|25
|8
|8
|9
|21 - 21
|32
|17.
|25
|7
|11
|7
|23 - 28
|32
|18.
|25
|7
|10
|8
|26 - 28
|31
|19.
|25
|7
|9
|9
|26 - 32
|30
|20.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|21.
|0:0
|25
|7
|8
|10
|20 - 24
|29
|22.
|25
|6
|11
|8
|25 - 28
|29
|23.
|25
|7
|7
|11
|26 - 33
|28
|24.
|25
|7
|5
|13
|19 - 26
|26
|25.
|25
|6
|7
|12
|19 - 33
|25
|26.
|25
|5
|9
|11
|16 - 26
|24
|27.
|25
|5
|8
|12
|21 - 31
|23
|28.
|25
|4
|9
|12
|12 - 30
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|4.
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|5.
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|6.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|7.
|0:0
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|8.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|9.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|10.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|11.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|12.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|13.
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|14.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|15.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|16.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|17.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|18.
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|19.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|22.
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|23.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|4.
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|8.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|10.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|17.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|24.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Эстудиантес Ла-Плата
|Аскасибар Сантьяго
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9