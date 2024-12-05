Тур: 24.
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
33'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
36
Солари
Пабло
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
80
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Муньяин ИкерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
37 Elias Baez
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Ривер Плейт
Сан-Лоренсо Альмагро
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
54.5%
4.6%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
37 матчей
43.2%
24.3%
32.5%
16 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.3%
59.5%
16.2%
9 побед 22 ничьи 6 побед
Второй тайм
32.4%
37.8%
29.8%
12 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.16
1.11
Среднее время на гол
77
81
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.33
0.79
Среднее время на гол
67
114
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.24
0.95
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
72
95
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|10 (3)
|0.4
|Колидио Факундо
|7 (1)
|0.28
|Солари Пабло
|4
|0.16
|Меса Максимильяно
|3
|0.12
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.08
|Диас Пауло
|2
|0.08
|Фернандес Игнасио
|1
|0.04
|Мастантуоно Франко
|1
|0.04
|Лансини Мануэль
|1
|0.04
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Барко Эсекьель
|1
|0.04
|Мартинес Гонсало
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэльо Алексис
|4
|0.16
|Ivan Leguizamon
|3 (2)
|0.12
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.08
|Ирала Элиан
|2
|0.08
|Гиай Агустин
|2
|0.08
|Ezequiel Cerutti
|1
|0.04
|Кампи Гастон
|1
|0.04
|Таррагона Кристиан
|1
|0.04
|Бустос Науэль
|1
|0.04
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.04
|Бланко Себастьян
|1
|0.04
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.04
|Ремеди Эрик
|0
|0
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борха Мигель
|5
|0
|Фонсека Николас
|5
|0
|Гаттони Федерико
|3
|1
|Песселья Херман
|4
|0
|Краневиттер Матиас
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Колидио Факундо
|3
|0
|Диас Энцо Эрнан
|3
|0
|Вильягра Родриго
|3
|0
|Солари Пабло
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Меса Максимильяно
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Эчеверри Клаудио
|2
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Мастантуоно Франко
|1
|0
|Забала Даниэль
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романа Джохан
|7
|0
|Ремеди Эрик
|6
|0
|Кампи Гастон
|4
|0
|Бустос Науэль
|2
|1
|Ирала Элиан
|2
|1
|Браида Малком
|3
|0
|Феррейра Кристиан I
|3
|0
|Elias Baez
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Вомбергар Андрес
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Fabricio Lopez
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Daniel Herrera
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
4
Ривер Плейт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
7
9
Ривер Плейт
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
50% (12)
4% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
24
9
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
3
13%
0
0%
1-15
2
8%
3
33%
16-30
3
13%
3
33%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
2
22%
61-75
9
38%
1
11%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Забито
33
19
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
6
18%
0
0%
1-15
3
9%
7
37%
16-30
4
12%
4
21%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
4
12%
3
16%
61-75
10
30%
3
16%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
3
16%
4
17%
1-15
4
21%
2
9%
16-30
3
16%
6
26%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
5
26%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Эстрелла - Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 3:0
Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 2:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
6 раз 25%
1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
3
6 раз 25%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
2
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
210
66
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
75
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
159
915
420
717
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|13
|9
|3
|36 - 15
|48
|2.
|25
|12
|9
|4
|32 - 24
|45
|3.
|25
|13
|4
|8
|40 - 27
|43
|4.
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|5.
|0:0
|25
|10
|10
|5
|33 - 19
|40
|6.
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|7.
|25
|10
|7
|8
|25 - 25
|37
|8.
|25
|10
|6
|9
|31 - 26
|36
|9.
|25
|10
|6
|9
|26 - 26
|36
|10.
|25
|9
|9
|7
|19 - 17
|36
|11.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|12.
|25
|9
|7
|9
|21 - 25
|34
|13.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|14.
|25
|8
|10
|7
|32 - 30
|34
|15.
|25
|8
|9
|8
|26 - 27
|33
|16.
|25
|8
|8
|9
|21 - 21
|32
|17.
|25
|7
|11
|7
|23 - 28
|32
|18.
|25
|7
|10
|8
|26 - 28
|31
|19.
|25
|7
|9
|9
|26 - 32
|30
|20.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|21.
|0:0
|25
|7
|8
|10
|20 - 24
|29
|22.
|25
|6
|11
|8
|25 - 28
|29
|23.
|25
|7
|7
|11
|26 - 33
|28
|24.
|25
|7
|5
|13
|19 - 26
|26
|25.
|25
|6
|7
|12
|19 - 33
|25
|26.
|25
|5
|9
|11
|16 - 26
|24
|27.
|25
|5
|8
|12
|21 - 31
|23
|28.
|25
|4
|9
|12
|12 - 30
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|4.
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|5.
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|6.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|7.
|0:0
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|8.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|9.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|10.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|11.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|12.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|13.
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|14.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|15.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|16.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|17.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|18.
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|19.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|22.
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|23.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|4.
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|8.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|10.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|17.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|24.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Эстудиантес Ла-Плата
|Аскасибар Сантьяго
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9