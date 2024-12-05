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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 24.
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 43'
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
33' Желтая карточка
Ремеди Эрик

Ход матча

33'
 
Ремеди Эрик
Прогноз на матч от Liveresult
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Ривер Плейт
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Армани
Франко
16
Бустос
Фабрисио
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
31
Симон
Сантьяго
23
Вильягра
Родриго
8
Меса
Максимильяно
10
Лансини
Мануэль
36
Солари
Пабло
11
Колидио
Факундо
25
Гомес
Гастон
4
Романа
Джохан
35
Лухан
Гонсало
22
Кампи
Гастон
24
Nicolas
Tripicchio
5
Ремеди
Эрик
17
Ирала
Элиан
21
Браида
Малком
7
Ezequiel
Cerutti
80
Муньяин
Икер
28
Куэльо
Алексис
Ривер Плейт
4-3-1-2
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-3

История личных встреч

Ривер Плейт
Сан-Лоренсо Альмагро

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
54.5%
4.6%
9 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

37 матчей

43.2%
24.3%
32.5%
16 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.3%
59.5%
16.2%
9 побед 22 ничьи 6 побед

Второй тайм

32.4%
37.8%
29.8%
12 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:1
КПЛ
0:1
ЛП
3:1
КПЛ
1:2
С
0:1
С
1:1
С
2:0
П
2:1
П
2:1
ТМК
3:2
П
1:0
РС
0:1
РС
1:0
П
1:3
П
0:1
П
1:0
ТМ(
1:3
КС
0:0
П
1:0
КС
0:1
П
2:0
П
0:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:0
КС
0:1
КС
0:1
ПА
2:1
ПА
5:1
TPDV
2:2
ПА
0:0
ТМС
6:5
КЛ
2:2
КЛ
2:1
ПАК
2:0
TPDV
1:0

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.16
1.11

Среднее время на гол

77
81

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.33
0.79

Среднее время на гол

67
114

Всего голов

46
35

Голов в среднем за матч

1.24
0.95

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

72
95

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 10 (3) 0.4
Колидио Факундо 7 (1) 0.28
Солари Пабло 4 0.16
Меса Максимильяно 3 0.12
Эчеверри Клаудио 2 0.08
Диас Пауло 2 0.08
Фернандес Игнасио 1 0.04
Мастантуоно Франко 1 0.04
Лансини Мануэль 1 0.04
Пирес Леандро 1 0.04
Барко Эсекьель 1 0.04
Мартинес Гонсало 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Вильягра Родриго 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэльо Алексис 4 0.16
Ivan Leguizamon 3 (2) 0.12
Муньяин Икер 2 (1) 0.08
Ирала Элиан 2 0.08
Гиай Агустин 2 0.08
Ezequiel Cerutti 1 0.04
Кампи Гастон 1 0.04
Таррагона Кристиан 1 0.04
Бустос Науэль 1 0.04
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.04
Бланко Себастьян 1 0.04
Феррейра Кристиан I 1 0.04
Ремеди Эрик 0 0
Nicolas Tripicchio 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борха Мигель 5 0
Фонсека Николас 5 0
Гаттони Федерико 3 1
Песселья Херман 4 0
Краневиттер Матиас 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Колидио Факундо 3 0
Диас Энцо Эрнан 3 0
Вильягра Родриго 3 0
Солари Пабло 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Пирес Леандро 2 0
Меса Максимильяно 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Эчеверри Клаудио 2 0
Акунья Маркос 1 0
Армани Франко 1 0
Барейро Адам 1 0
Мастантуоно Франко 1 0
Забала Даниэль 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 7 0
Ремеди Эрик 6 0
Кампи Гастон 4 0
Бустос Науэль 2 1
Ирала Элиан 2 1
Браида Малком 3 0
Феррейра Кристиан I 3 0
Elias Baez 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Вомбергар Андрес 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Fabricio Lopez 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Муньяин Икер 1 0
Карлос Санчес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Гомес Гастон 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Daniel Herrera 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
4
Ривер Плейт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

7
9
Ривер Плейт
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
50% (12)
4% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

24
9
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
3
13%
0
0%
1-15
2
8%
3
33%
16-30
3
13%
3
33%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
2
22%
61-75
9
38%
1
11%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Забито

33
19
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
6
18%
0
0%
1-15
3
9%
7
37%
16-30
4
12%
4
21%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
4
12%
3
16%
61-75
10
30%
3
16%
76-90

Пропущено

19
23
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
3
16%
4
17%
1-15
4
21%
2
9%
16-30
3
16%
6
26%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
5
26%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Эстрелла - Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 3:0
Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 2:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
6 раз 25%
1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
3
6 раз 25%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
2
10
6
6
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
2
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
15
9
9
15
1.5
4
20
7
17
2.5
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 25 13 9 3 36 - 15 48
2.
Тальерес Кордоба
 25 12 9 4 32 - 24 45
3.
Расинг Авельянеда
 25 13 4 8 40 - 27 43
4.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
5.
Ривер Плейт
 0:0 25 10 10 5 33 - 19 40
6.
Бока Хуниорс
 25 10 8 7 29 - 23 38
7.
Атлетико Тукуман
 25 10 7 8 25 - 25 37
8.
Институто Кордоба
 25 10 6 9 31 - 26 36
9.
Унион Санта-Фе
 25 10 6 9 26 - 26 36
10.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
11.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
12.
Индепендьенте Ривадавия
 25 9 7 9 21 - 25 34
13.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 25 8 10 7 32 - 30 34
15.
Депортиво Риестра
 25 8 9 8 26 - 27 33
16.
Химнасия Ла-Плата
 25 8 8 9 21 - 21 32
17.
Ланус
 25 7 11 7 23 - 28 32
18.
Тигре
 25 7 10 8 26 - 28 31
19.
Дефенса и Хустисия
 25 7 9 9 26 - 32 30
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 25 7 8 10 20 - 24 29
22.
Годой Крус
 25 6 11 8 25 - 28 29
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 7 11 26 - 33 28
24.
Архентинос Хуниорс
 25 7 5 13 19 - 26 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 6 7 12 19 - 33 25
26.
Сармьенто
 25 5 9 11 16 - 26 24
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 25 4 9 12 12 - 30 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
3.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
4.
Атлетико Тукуман
 13 8 3 2 18 - 11 27
5.
Расинг Авельянеда
 12 8 2 2 24 - 13 26
6.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
7.
Ривер Плейт
 0:0 13 7 5 1 24 - 8 26
8.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
9.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
14.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
15.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
16.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
17.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
18.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
19.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
22.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 13 4 4 5 10 - 12 16
9.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
10.
Ривер Плейт
 0:0 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Эстудиантес Ла-Плата Аскасибар Сантьяго 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Ремеди Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Ривер Плейт
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
1.62
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Сан-Лоренсо Альмагро
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