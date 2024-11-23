  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Стадион: .
Нью-Йорк Сити
0:2
Второй тайм: 54'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
16' Гол
Карбальо Фелипе
0:2
25' Гол
Ванзер Данте
28' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
34' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
39' Желтая карточка
О'Тул Кевин
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
80
Хаак
Джастин
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
17
Вольф
Ханнес
27
Моралес
Максимильяно
10
Родригес
Сантьяго
16
Мартинес
Алонсо
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
17
Харпер
Кэмерон
47
Толкин
Джон
75
Эдельман
Даниэль
20
Карбальо
Фелипе
10
Форсберг
Эмиль
13
Ванзер
Данте
9
Морган
Льюис
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

29 матчей

34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

М
1:5
М
2:1
М
0:0
СИЦА
1:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
ОК
3:0
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
5:2
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
ОК
4:0
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
0:2
ОК
1:0
М
4:1
М
2:0
М
0:7
М
2:0
М
1:3
М
2:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.58
0.76

Среднее время на гол

56
117

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

48
31

Голов в среднем за матч

1.66
1.07

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алонсо 17 0.45
Родригес Сантьяго 13 (4) 0.34
Вольф Ханнес 5 0.13
Бакрар Монсеф 4 0.11
Перея Андрес 3 0.08
Охеда Агустин 3 0.08
Фернандес Джулиан 2 0.05
Паркс Китон 2 0.05
Грей Тэйвон 1 0.03
Моралес Максимильяно 1 0.03
О'Тул Кевин 1 0.03
Мартинс Тьяго II 1 0.03
Сэндс Джеймс 1 0.03
Иленчич Митя 1 0.03
Джонс Малачи 1 0.03
Магно Таллес 1 (1) 0.03
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 13 (2) 0.35
Форсберг Эмиль 10 (6) 0.27
Маноэль Элиас 8 (1) 0.22
Ванзер Данте 6 0.16
Харпер Кэмерон 5 0.14
Кармона Викельман 3 0.08
Толкин Джон 2 0.05
Холл Джулиан 2 0.05
Карбальо Фелипе 2 0.05
Гьенгор Деннис 2 0.05
Амайя Фрэнки 1 0.03
Бёрк Кори 1 0.03
Данкан Кайл 1 0.03
Рейес Андрес 1 0.03
Нгома Серж 1 0.03
Нилис Дилан 0 0
Нилис Шон 0 0
Эйле Ноа 0 0
Страуд Питер 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 13 1
Паркс Китон 8 1
Родригес Сантьяго 9 0
Грей Тэйвон 4 1
Моралес Максимильяно 5 0
Мартинс Тьяго II 5 0
Танасиевич Страхиня 5 0
Перея Андрес 5 0
Хаак Джастин 5 0
Иленчич Митя 2 1
Вольф Ханнес 3 0
О'Тул Кевин 3 0
Фриз Мэтт 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Фернандес Джулиан 1 1
Риса Бирк 2 0
Охеда Агустин 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 9 1
Эйле Ноа 7 1
Нилис Шон 4 2
Рейес Андрес 3 1
Нилис Дилан 3 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Карбальо Фелипе 3 0
Харпер Кэмерон 3 0
Толкин Джон 3 0
Форсберг Эмиль 2 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Ванзер Данте 2 0
Бёрк Кори 2 0
Кармона Викельман 2 0
Нгома Серж 2 0
Страуд Питер 2 0
Донкор Рональд 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Мира Райан 1 0
Маноэль Элиас 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

8
13
Нью-Йорк Сити
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

16
29
Нью-Йорк Сити
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (16)
41% (15)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
27% (10)
30% (11)
Нью-Йорк Ред Буллз
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
36% (13)
44% (16)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

26
14

Упущенные победы

24
42

Голы по времени матча

Забито

38
26
20 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
6
16%
0
0%
1-15
7
18%
5
19%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
3
8%
6
23%
46-60
4
11%
3
12%
61-75
11
29%
7
27%
76-90

Пропущено

26
26
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
3
12%
7
27%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
7
27%
10
38%
61-75
8
31%
4
15%
76-90

Забито

19
32
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
27 Не забивали 21
5
26%
3
9%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
5
26%
3
9%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
4
21%
10
31%
76-90

Пропущено

25
26
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
3
12%
8
31%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
5
20%
3
12%
31-45
7
28%
3
12%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
2
8%
6
23%
76-90
1
0%
0%

Забито

57
58
32 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 37
20 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
11
19%
3
5%
1-15
9
16%
10
17%
16-30
12
21%
8
14%
31-45
4
7%
12
21%
46-60
6
11%
8
14%
61-75
15
26%
17
29%
29%
76-90

Пропущено

51
52
19 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 26
6
12%
15
29%
1-15
6
12%
2
4%
16-30
7
14%
5
10%
31-45
11
22%
6
12%
46-60
10
20%
14
27%
61-75
10
20%
10
19%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:0
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
4
2 раза 11%

Точный счет

2:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:5
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 30%
0
10 раз 27%
1
9 раз 24%
3
4 раза 11%
5
2 раза 5%
4
1 раз 3%
2
11 раз 31%
1
11 раз 31%
0
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
3
13
5
1.5
11
7
5
13
2.5
5
13
2
16
3.5
2
16
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
14
4
5
14
1.5
7
11
2
17
2.5
2
16
1
18
3.5
2
16
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
29
7
18
19
1.5
18
18
7
30
2.5
7
29
3
34
3.5
4
32
2
35
4.5
1/8 финала
1 Цинциннати
2 Нью-Йорк Сити
Коламбус Крю
2 Нью-Йорк Ред Буллз
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
2 Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
2 Орландо Сити
1 Шарлотт
1 Интер Майами
2 Атланта Юнайтед
2 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
2 Миннесота Юнайтед
1/4 финала
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 21 (12)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Kevin O'Toole получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Сэндс Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Эдельман Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Г О О О О Л - Ванзер Данте бьет в цель!
  • 16'
    Ванзер Данте сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.25
Реклама, pari.ru
3.50
Реклама, betcity.ru
3.35
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный