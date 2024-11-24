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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Нью-Йорк Сити
0:2
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
16' Гол
Карбальо Фелипе
0:2
25' Гол
Ванзер Данте
28' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
34' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
39' Желтая карточка
О'Тул Кевин
90'+10
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
80
Хаак
Джастин
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
17
Вольф
Ханнес
27
Моралес
Максимильяно
10
Родригес
Сантьяго
16
Мартинес
Алонсо
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
17
Харпер
Кэмерон
47
Толкин
Джон
75
Эдельман
Даниэль
20
Карбальо
Фелипе
10
Форсберг
Эмиль
13
Ванзер
Данте
9
Морган
Льюис
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

29 матчей

34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

М
1:5
М
2:1
М
0:0
СИЦА
1:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
ОК
3:0
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
5:2
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
ОК
4:0
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
0:2
ОК
1:0
М
4:1
М
2:0
М
0:7
М
2:0
М
1:3
М
2:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.58
0.76

Среднее время на гол

56
117

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

48
31

Голов в среднем за матч

1.66
1.07

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алонсо 17 0.45
Родригес Сантьяго 13 (4) 0.34
Вольф Ханнес 5 0.13
Бакрар Монсеф 4 0.11
Перея Андрес 3 0.08
Охеда Агустин 3 0.08
Фернандес Джулиан 2 0.05
Паркс Китон 2 0.05
Грей Тэйвон 1 0.03
Моралес Максимильяно 1 0.03
О'Тул Кевин 1 0.03
Мартинс Тьяго II 1 0.03
Сэндс Джеймс 1 0.03
Иленчич Митя 1 0.03
Джонс Малачи 1 0.03
Магно Таллес 1 (1) 0.03
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 13 (2) 0.35
Форсберг Эмиль 10 (6) 0.27
Маноэль Элиас 8 (1) 0.22
Ванзер Данте 6 0.16
Харпер Кэмерон 5 0.14
Кармона Викельман 3 0.08
Толкин Джон 2 0.05
Холл Джулиан 2 0.05
Карбальо Фелипе 2 0.05
Гьенгор Деннис 2 0.05
Амайя Фрэнки 1 0.03
Бёрк Кори 1 0.03
Данкан Кайл 1 0.03
Рейес Андрес 1 0.03
Нгома Серж 1 0.03
Нилис Дилан 0 0
Нилис Шон 0 0
Эйле Ноа 0 0
Страуд Питер 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 13 1
Паркс Китон 8 1
Родригес Сантьяго 9 0
Грей Тэйвон 4 1
Моралес Максимильяно 5 0
Мартинс Тьяго II 5 0
Танасиевич Страхиня 5 0
Перея Андрес 5 0
Хаак Джастин 5 0
Иленчич Митя 2 1
Вольф Ханнес 3 0
О'Тул Кевин 3 0
Фриз Мэтт 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Фернандес Джулиан 1 1
Риса Бирк 2 0
Охеда Агустин 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 9 1
Эйле Ноа 7 1
Нилис Шон 4 2
Рейес Андрес 3 1
Нилис Дилан 3 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Карбальо Фелипе 3 0
Харпер Кэмерон 3 0
Толкин Джон 3 0
Форсберг Эмиль 2 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Ванзер Данте 2 0
Бёрк Кори 2 0
Кармона Викельман 2 0
Нгома Серж 2 0
Страуд Питер 2 0
Донкор Рональд 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Мира Райан 1 0
Маноэль Элиас 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

8
13
Нью-Йорк Сити
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

16
29
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (16)
39% (15)
18% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
29% (11)
29% (11)
Нью-Йорк Ред Буллз
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
38% (14)
43% (16)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

26
14

Упущенные победы

24
42

Голы по времени матча

Забито

38
28
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
6
16%
0
0%
1-15
7
18%
7
25%
16-30
7
18%
5
18%
31-45
3
8%
6
21%
46-60
4
11%
3
11%
61-75
11
29%
7
25%
76-90

Пропущено

28
26
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
3
11%
7
27%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
7
25%
10
38%
61-75
8
29%
4
15%
76-90

Забито

19
32
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
28 Не забивали 22
5
26%
3
9%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
5
26%
3
9%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
4
21%
10
31%
76-90

Пропущено

25
26
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
3
12%
8
31%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
5
20%
3
12%
31-45
7
28%
3
12%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
2
8%
6
23%
76-90
1
0%
0%

Забито

57
60
32 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 37
20 Забивали первыми 16
11 Не забивали 7
11
19%
3
5%
1-15
9
16%
12
20%
16-30
12
21%
8
13%
31-45
4
7%
12
20%
46-60
6
11%
8
13%
61-75
15
26%
17
28%
76-90

Пропущено

53
52
21 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 17
32 Не пропускали 26
6
11%
15
29%
1-15
8
15%
2
4%
16-30
7
13%
5
10%
31-45
11
21%
6
12%
46-60
10
19%
14
27%
61-75
10
19%
10
19%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:0
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
4
2 раза 11%

Точный счет

2:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:5
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 29%
2
11 раз 29%
1
9 раз 24%
3
4 раза 11%
5
2 раза 5%
4
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
11 раз 30%
0
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
15
3
13
6
1.5
11
7
5
14
2.5
5
13
2
17
3.5
2
16
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
15
4
5
14
1.5
8
11
2
17
2.5
2
17
1
18
3.5
2
17
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
11
0.5
Больше Меньше
30
7
18
20
1.5
19
18
7
31
2.5
7
30
3
35
3.5
4
33
2
36
4.5
1/8 финала
1 Цинциннати
2 Нью-Йорк Сити
Коламбус Крю
2 Нью-Йорк Ред Буллз
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
2 Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
2 Орландо Сити
1 Шарлотт
1 Интер Майами
2 Атланта Юнайтед
2 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
2 Миннесота Юнайтед
1/4 финала
0 Нью-Йорк Сити
2 Нью-Йорк Ред Буллз
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 21 (12)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Kevin O'Toole получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Сэндс Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Эдельман Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Г О О О О Л - Ванзер Данте бьет в цель!
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