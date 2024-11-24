Стадион: Citi Field.
0:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолКарбальо Фелипе
0:2
25' ГолВанзер Данте
28' Желтая карточкаЭдельман Даниэль
34' Желтая карточкаСэндс Джеймс
39' Желтая карточкаО'Тул Кевин
90'+10
Ход матча
16'
0:1
25'
0:2
28'
34'
39'
Прогноз на матч от Liveresult
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
80
Хаак
Джастин
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
13
Ванзер
Данте
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ванзер ДантеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Нгома СержНападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
29 матчей
34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.58
0.76
Среднее время на гол
56
117
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
48
31
Голов в среднем за матч
1.66
1.07
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алонсо
|17
|0.45
|Родригес Сантьяго
|13 (4)
|0.34
|Вольф Ханнес
|5
|0.13
|Бакрар Монсеф
|4
|0.11
|Перея Андрес
|3
|0.08
|Охеда Агустин
|3
|0.08
|Фернандес Джулиан
|2
|0.05
|Паркс Китон
|2
|0.05
|Грей Тэйвон
|1
|0.03
|Моралес Максимильяно
|1
|0.03
|О'Тул Кевин
|1
|0.03
|Мартинс Тьяго II
|1
|0.03
|Сэндс Джеймс
|1
|0.03
|Иленчич Митя
|1
|0.03
|Джонс Малачи
|1
|0.03
|Магно Таллес
|1 (1)
|0.03
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|13 (2)
|0.35
|Форсберг Эмиль
|10 (6)
|0.27
|Маноэль Элиас
|8 (1)
|0.22
|Ванзер Данте
|6
|0.16
|Харпер Кэмерон
|5
|0.14
|Кармона Викельман
|3
|0.08
|Толкин Джон
|2
|0.05
|Холл Джулиан
|2
|0.05
|Карбальо Фелипе
|2
|0.05
|Гьенгор Деннис
|2
|0.05
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Бёрк Кори
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Рейес Андрес
|1
|0.03
|Нгома Серж
|1
|0.03
|Нилис Дилан
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Страуд Питер
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|13
|1
|Паркс Китон
|8
|1
|Родригес Сантьяго
|9
|0
|Грей Тэйвон
|4
|1
|Моралес Максимильяно
|5
|0
|Мартинс Тьяго II
|5
|0
|Танасиевич Страхиня
|5
|0
|Перея Андрес
|5
|0
|Хаак Джастин
|5
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Вольф Ханнес
|3
|0
|О'Тул Кевин
|3
|0
|Фриз Мэтт
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|1
|Риса Бирк
|2
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|9
|1
|Эйле Ноа
|7
|1
|Нилис Шон
|4
|2
|Рейес Андрес
|3
|1
|Нилис Дилан
|3
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Ванзер Данте
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Нгома Серж
|2
|0
|Страуд Питер
|2
|0
|Донкор Рональд
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Мира Райан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
8
13
Нью-Йорк Сити
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
16
29
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (16)
39% (15)
18% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
29% (11)
29% (11)
Нью-Йорк Ред Буллз
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
38% (14)
43% (16)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
26
14
Упущенные победы
24
42
Голы по времени матча
Забито
38
28
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
6
16%
0
0%
1-15
7
18%
7
25%
16-30
7
18%
5
18%
31-45
3
8%
6
21%
46-60
4
11%
3
11%
61-75
11
29%
7
25%
76-90
Пропущено
28
26
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
3
11%
7
27%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
7
25%
10
38%
61-75
8
29%
4
15%
76-90
Забито
19
32
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
28 Не забивали 22
5
26%
3
9%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
5
26%
3
9%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
4
21%
10
31%
76-90
Пропущено
25
26
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
3
12%
8
31%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
5
20%
3
12%
31-45
7
28%
3
12%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
2
8%
6
23%
76-90
1
0%
0%
Забито
57
60
32 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 37
20 Забивали первыми 16
11 Не забивали 7
11
19%
3
5%
1-15
9
16%
12
20%
16-30
12
21%
8
13%
31-45
4
7%
12
20%
46-60
6
11%
8
13%
61-75
15
26%
17
28%
76-90
Пропущено
53
52
21 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 17
32 Не пропускали 26
6
11%
15
29%
1-15
8
15%
2
4%
16-30
7
13%
5
10%
31-45
11
21%
6
12%
46-60
10
19%
14
27%
61-75
10
19%
10
19%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:0
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
4
2 раза 11%
Точный счет
2:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:5
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 29%
2
11 раз 29%
1
9 раз 24%
3
4 раза 11%
5
2 раза 5%
4
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
11 раз 30%
0
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
153
136
117
514
513
217
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
154
514
811
217
217
118
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2711
Больше Меньше
307
1820
1918
731
730
335
433
236
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|21 (12)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12