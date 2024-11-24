Стадион: BMO Stadium.
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
42'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
15
Белл
Джон
18
Варгас
Обед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хасал ТомасВратарь
-
5 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
15 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Кастро ЯкобВратарь
-
33 Бейкер КодиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
2
1.31
Среднее время на гол
45
68
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.89
Среднее время на гол
83
101
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.45
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
61
79
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|21 (8)
|0.55
|Богуш Матеуш
|16
|0.42
|Оливера Кристиан
|7
|0.18
|Тильман Тимоти
|4
|0.11
|Атуэста Эдуард
|4
|0.11
|Моралес Давид
|4
|0.11
|Камара Кей
|3
|0.08
|Холлингсхед Райан
|1
|0.03
|Лонг Аарон
|1
|0.03
|Ордаз Натан
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Марлон
|1
|0.03
|Анхель Томас
|1
|0.03
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
|Жиру Оливье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|О'Брайен Льюис
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|13
|0.35
|Руснак Альберт
|10 (3)
|0.27
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.22
|Ротрок Пол
|5
|0.14
|Раген Джексон
|3
|0.08
|Ролдан Кристиан
|2
|0.05
|Варгас Обед
|1
|0.03
|Чу Лео
|1
|0.03
|Мусовски Дэниел
|1
|0.03
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Белл Джон
|1
|0.03
|Тевес Дилан
|1
|0.03
|Georgi Minoungou
|1
|0.03
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Атенсио Джошуа
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паленсия Серги
|8
|1
|Атуэста Эдуард
|8
|1
|Тильман Тимоти
|8
|0
|Мурильо Хесус
|5
|1
|Холлингсхед Райан
|6
|0
|Санчес Илье
|5
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Сегура Эдди
|5
|0
|Богуш Матеуш
|5
|0
|Лонг Аарон
|4
|0
|Буанга Денис
|4
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|1
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Оливера Кристиан
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|10
|1
|Раген Джексон
|6
|1
|Варгас Обед
|4
|1
|Гомес Еймар
|5
|0
|Reed Baker-Whiting
|3
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Ротрок Пол
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Пауло Жуан I
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Руснак Альберт
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Лейва Дэнни
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Сиэтл Саундерс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
6
7
Лос-Анджелес
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сиэтл Саундерс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
22
24
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (17)
22% (8)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
27% (10)
27% (10)
Сиэтл Саундерс
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
39% (14)
44% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
33% (12)
28% (10)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
27
12
Упущенные победы
28
31
Голы по времени матча
Забито
39
27
18 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
5
13%
5
19%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
8
21%
2
7%
31-45
6
15%
4
15%
46-60
8
21%
10
37%
61-75
7
18%
3
11%
76-90
Пропущено
19
22
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
5%
2
9%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
5
26%
6
27%
31-45
3
16%
6
27%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
4
21%
3
14%
76-90
Забито
31
24
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
22 Не забивали 23
6
19%
3
13%
1-15
3
10%
6
25%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
7
23%
1
4%
61-75
7
23%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
15
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
4
17%
5
33%
61-75
4
17%
4
27%
76-90
Забито
70
51
32 В 1-м тайме 22
38 Во 2-м тайме 29
23 Забивали первыми 18
5 Не забивали 9
11
16%
8
16%
1-15
8
11%
9
18%
16-30
13
19%
5
10%
31-45
9
13%
8
16%
46-60
15
21%
11
22%
61-75
14
20%
10
20%
76-90
Пропущено
43
37
19 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
4
9%
3
8%
1-15
6
14%
8
22%
16-30
9
21%
6
16%
31-45
8
19%
7
19%
46-60
8
19%
6
16%
61-75
8
19%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 32%
1
10 раз 27%
3
7 раз 19%
0
6 раз 16%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 31%
2
10 раз 28%
0
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
135
118
810
613
216
217
117
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
108
810
315
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
316
Больше Меньше
279
2116
1620
928
630
235
234
235
135
136
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|21 (12)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12