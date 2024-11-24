Стадион: BMO Stadium.
1:2
Итог доп. времени
0'
42' Желтая карточкаШано Максим
1:0
50' ГолХоллингсхед Райан
1:1
59' Гол в свои воротаШано Максим
77' Желтая карточкаБогуш Матеуш
95' Желтая карточкаГомес Еймар
1:2
109' ГолМоррис Джордан
112' Желтая карточкаПауло Жуан I
Ход матча
42'
50'
59'
1:1
77'
95'
106'
109'
1:2
112'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
15
Белл
Джон
18
Варгас
Обед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хасал ТомасВратарь
-
5 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
15 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Кастро ЯкобВратарь
-
33 Бейкер КодиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
2
1.31
Среднее время на гол
45
68
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.89
Среднее время на гол
83
101
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.45
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
61
79
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|21 (8)
|0.55
|Богуш Матеуш
|16
|0.42
|Оливера Кристиан
|7
|0.18
|Тильман Тимоти
|4
|0.11
|Атуэста Эдуард
|4
|0.11
|Моралес Давид
|4
|0.11
|Камара Кей
|3
|0.08
|Холлингсхед Райан
|2
|0.05
|Лонг Аарон
|1
|0.03
|Ордаз Натан
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Марлон
|1
|0.03
|Анхель Томас
|1
|0.03
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
|Жиру Оливье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|О'Брайен Льюис
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|14
|0.38
|Руснак Альберт
|10 (3)
|0.27
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.22
|Ротрок Пол
|5
|0.14
|Раген Джексон
|3
|0.08
|Ролдан Кристиан
|2
|0.05
|Варгас Обед
|1
|0.03
|Чу Лео
|1
|0.03
|Мусовски Дэниел
|1
|0.03
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Белл Джон
|1
|0.03
|Тевес Дилан
|1
|0.03
|Georgi Minoungou
|1
|0.03
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Атенсио Джошуа
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паленсия Серги
|8
|1
|Атуэста Эдуард
|8
|1
|Тильман Тимоти
|8
|0
|Мурильо Хесус
|5
|1
|Шано Максим
|6
|0
|Холлингсхед Райан
|6
|0
|Богуш Матеуш
|6
|0
|Санчес Илье
|5
|0
|Сегура Эдди
|5
|0
|Лонг Аарон
|4
|0
|Буанга Денис
|4
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|1
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Оливера Кристиан
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|10
|1
|Раген Джексон
|6
|1
|Гомес Еймар
|6
|0
|Варгас Обед
|4
|1
|Reed Baker-Whiting
|3
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Пауло Жуан I
|4
|0
|Ротрок Пол
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Руснак Альберт
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Лейва Дэнни
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Сиэтл Саундерс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
8
7
Лос-Анджелес
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сиэтл Саундерс
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
22
24
Лос-Анджелес
64.5%
35.5%
20 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (17)
24% (9)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (17)
26% (10)
29% (11)
Сиэтл Саундерс
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (6)
41% (15)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
27
14
Упущенные победы
30
31
Голы по времени матча
Забито
41
28
18 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
5
12%
5
18%
1-15
5
12%
3
11%
16-30
8
20%
2
7%
31-45
8
20%
4
14%
46-60
8
20%
10
36%
61-75
7
17%
3
11%
76-90
0
0%
1
4%
91-120
Пропущено
20
24
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
25%
6
25%
31-45
3
15%
8
33%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
4
20%
3
13%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Забито
31
24
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
6
19%
3
13%
1-15
3
10%
6
25%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
7
23%
1
4%
61-75
7
23%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
15
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
4
17%
5
33%
61-75
4
17%
4
27%
76-90
Забито
72
52
32 В 1-м тайме 22
40 Во 2-м тайме 29
24 Забивали первыми 18
5 Не забивали 9
11
15%
8
15%
1-15
8
11%
9
17%
16-30
13
18%
5
10%
31-45
11
15%
8
15%
46-60
15
21%
11
21%
61-75
14
19%
10
19%
76-90
0
0%
1
2%
91-120
Пропущено
44
39
19 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
4
9%
3
8%
1-15
6
14%
8
21%
16-30
9
20%
6
15%
31-45
8
18%
9
23%
46-60
8
18%
6
15%
61-75
8
18%
7
18%
76-90
1
2%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
Точный счет
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 32%
1
11 раз 29%
3
7 раз 18%
0
6 раз 16%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 30%
2
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
135
119
810
614
216
218
117
218
117
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
154
108
910
315
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
326
Больше Меньше
289
2117
1720
929
631
236
235
236
136
137
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|21 (12)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12