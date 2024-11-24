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  3. США
  4. МЛС 2024
Стадион: .
Лос-Анджелес
1:2
Итог доп. времени
Сиэтл Саундерс
0'
42' Желтая карточка
Шано Максим
1:0
50' Гол
Холлингсхед Райан
1:1
59' Гол в свои ворота
Шано Максим
77' Желтая карточка
Богуш Матеуш
95' Желтая карточка
Гомес Еймар
1:2
109' Гол
Моррис Джордан
112' Желтая карточка
Пауло Жуан I
1
Льорис
Уго
3
Мурильо
Хесус
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
14
Паленсия
Серги
8
О'Брайен
Льюис
20
Атуэста
Эдуард
24
Холлингсхед
Райан
19
Богуш
Матеуш
9
Жиру
Оливье
99
Буанга
Денис
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
15
Белл
Джон
16
Рольдан
Александер
21
Reed
Baker-Whiting
7
Ролдан
Кристиан
18
Варгас
Обед
11
Руснак
Альберт
10
Де
Ла
Вега
Педро
13
Моррис
Джордан
Лос-Анджелес
3-4-3
Сиэтл Саундерс
3-4-1-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ОК
0:1
КЛ
0:3
М
0:3
М
2:1
М
0:1
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
1:1
М
3:1
М
3:1
М
3:0
М
3:1
ЧМ
1:4
М
1:3
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
0:1

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

2
1.31

Среднее время на гол

45
68

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.89

Среднее время на гол

83
101

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.45
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

61
79

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 21 (8) 0.55
Богуш Матеуш 16 0.42
Оливера Кристиан 7 0.18
Тильман Тимоти 4 0.11
Атуэста Эдуард 4 0.11
Моралес Давид 4 0.11
Камара Кей 3 0.08
Холлингсхед Райан 2 0.05
Лонг Аарон 1 0.03
Ордаз Натан 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Марлон 1 0.03
Анхель Томас 1 0.03
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0
Жиру Оливье 0 0
Шано Максим 0 0
О'Брайен Льюис 0 0
Сегура Эдди 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 14 0.38
Руснак Альберт 10 (3) 0.27
Руидиас Рауль 8 (4) 0.22
Ротрок Пол 5 0.14
Раген Джексон 3 0.08
Ролдан Кристиан 2 0.05
Варгас Обед 1 0.03
Чу Лео 1 0.03
Мусовски Дэниел 1 0.03
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Белл Джон 1 0.03
Тевес Дилан 1 0.03
Georgi Minoungou 1 0.03
Пауло Жуан I 0 0
Толо Нуху 0 0
Атенсио Джошуа 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паленсия Серги 8 1
Атуэста Эдуард 8 1
Тильман Тимоти 8 0
Мурильо Хесус 5 1
Шано Максим 6 0
Холлингсхед Райан 6 0
Богуш Матеуш 6 0
Санчес Илье 5 0
Сегура Эдди 5 0
Лонг Аарон 4 0
Буанга Денис 4 0
Дуэньяс Эрик 3 0
О'Брайен Льюис 1 1
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Льорис Уго 1 0
Оливера Кристиан 1 0
Марлон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 10 1
Раген Джексон 6 1
Гомес Еймар 6 0
Варгас Обед 4 1
Reed Baker-Whiting 3 1
Моррис Джордан 4 0
Пауло Жуан I 4 0
Ротрок Пол 4 0
Рольдан Александер 2 1
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Руснак Альберт 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Лейва Дэнни 2 0
Фрай Стефан 0 1
Ролдан Кристиан 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Сиэтл Саундерс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

8
7
Лос-Анджелес
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сиэтл Саундерс
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

22
24
Лос-Анджелес
64.5%
35.5%
20 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (17)
24% (9)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (17)
26% (10)
29% (11)
Сиэтл Саундерс
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (6)
41% (15)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

27
14

Упущенные победы

30
31

Голы по времени матча

Забито

41
28
18 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
5
12%
5
18%
1-15
5
12%
3
11%
16-30
8
20%
2
7%
31-45
8
20%
4
14%
46-60
8
20%
10
36%
61-75
7
17%
3
11%
76-90
0
0%
1
4%
91-120

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
25%
6
25%
31-45
3
15%
8
33%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
4
20%
3
13%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Забито

31
24
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
6
19%
3
13%
1-15
3
10%
6
25%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
7
23%
1
4%
61-75
7
23%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

24
15
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
4
17%
5
33%
61-75
4
17%
4
27%
76-90

Забито

72
52
32 В 1-м тайме 22
40 Во 2-м тайме 29
24 Забивали первыми 18
5 Не забивали 9
11
15%
8
15%
1-15
8
11%
9
17%
16-30
13
18%
5
10%
31-45
11
15%
8
15%
46-60
15
21%
11
21%
61-75
14
19%
10
19%
76-90
0
0%
1
2%
91-120

Пропущено

44
39
19 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
4
9%
3
8%
1-15
6
14%
8
21%
16-30
9
20%
6
15%
31-45
8
18%
9
23%
46-60
8
18%
6
15%
61-75
8
18%
7
18%
76-90
1
2%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс

Точный счет

1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 32%
1
11 раз 29%
3
7 раз 18%
0
6 раз 16%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 30%
2
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
13
5
11
9
1.5
8
10
6
14
2.5
2
16
2
18
3.5
1
17
2
18
4.5
1
17
1
19
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
4
10
8
1.5
9
10
3
15
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
6
0.5
Больше Меньше
28
9
21
17
1.5
17
20
9
29
2.5
6
31
2
36
3.5
2
35
2
36
4.5
1
36
1
37
5.5
1/8 финала
1 Цинциннати
2 Нью-Йорк Сити
Коламбус Крю
2 Нью-Йорк Ред Буллз
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
2 Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
2 Орландо Сити
1 Шарлотт
1 Интер Майами
2 Атланта Юнайтед
2 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
2 Миннесота Юнайтед
1/4 финала
0 Нью-Йорк Сити
2 Нью-Йорк Ред Буллз
1 Лос-Анджелес
2 Сиэтл Саундерс
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 21 (12)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (11)
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Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Шано Максим получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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