Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
18
Амадор
Педру
29
Тьяре
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Амадор ПедруПолузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Коэн ДжошВратарь
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
-
28 Вулфф ТайлерПолузащитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Валентино Роб
История личных встреч
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
85.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед
22 матча
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.7
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.32
1.18
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
76
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|16 (2)
|0.43
|Макгуайр Данкан
|10
|0.27
|Энрике Рамиро
|8
|0.22
|Охеда Мартин
|5
|0.14
|Ангуло Иван
|5
|0.14
|Муриэль Луис
|5 (2)
|0.14
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.05
|Линн Джек
|2
|0.05
|Лодейро Николас
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Брекало Давид
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Смит Кайл
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобжанидзе Саба
|10
|0.26
|Тьяре Джамал
|8
|0.21
|Риос Даниэль
|7
|0.18
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.16
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.13
|Миранчук Алексей
|3 (2)
|0.08
|Силва Алешандре
|3
|0.08
|Грегерсен Стиан
|3
|0.08
|Слиш Бартош
|2
|0.05
|Леннон Брукс
|1
|0.03
|Москера Эдвин
|1
|0.03
|Форчун Аджани
|1
|0.03
|Уайли Калеб
|1
|0.03
|Уильямс Дэррик
|1
|0.03
|Вулфф Тайлер
|1
|0.03
|Амадор Педру
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Маккарти Дэкс
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|12
|0
|Вильдер Картахена
|9
|0
|Янссон Робин
|9
|0
|Шлегель Родриго
|6
|1
|Макгуайр Данкан
|6
|0
|Энрике Рамиро
|5
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Торрес Факундо
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Муриэль Луис
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Охеда Мартин
|2
|0
|Смит Кайл
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|8
|1
|Леннон Брукс
|7
|0
|Уильямс Дэррик
|5
|0
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Гузан Брэд
|3
|1
|Слиш Бартош
|4
|0
|Форчун Аджани
|4
|0
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Силва Алешандре
|3
|0
|Маккарти Дэкс
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Лобжанидзе Саба
|1
|0
|Амадор Педру
|1
|0
|Бреннан Люк
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Атланта Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
10
Орландо Сити
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Атланта Юнайтед
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
24
25
Орландо Сити
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Атланта Юнайтед
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (9)
47% (18)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
32% (12)
34% (13)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
23
21
Упущенные победы
30
35
Голы по времени матча
Забито
30
22
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
4
13%
1
5%
1-15
5
17%
4
18%
16-30
6
20%
5
23%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
5
17%
4
18%
61-75
6
20%
5
23%
76-90
Пропущено
20
28
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 17
3
15%
4
14%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
3
15%
6
21%
61-75
7
35%
6
21%
76-90
Забито
29
32
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 10
24 Не забивали 22
2
7%
2
6%
1-15
6
21%
2
6%
16-30
1
3%
7
22%
31-45
5
17%
8
25%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
10
34%
8
25%
76-90
Пропущено
34
28
19 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
8
24%
2
7%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
3
9%
7
25%
46-60
6
18%
6
21%
61-75
6
18%
7
25%
76-90
Забито
59
54
24 В 1-м тайме 21
35 Во 2-м тайме 33
16 Забивали первыми 15
10 Не забивали 8
6
10%
3
6%
1-15
11
19%
6
11%
16-30
7
12%
12
22%
31-45
9
15%
11
20%
46-60
10
17%
9
17%
61-75
16
27%
13
24%
76-90
Пропущено
54
56
27 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 36
18 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 33
11
20%
6
11%
1-15
6
11%
4
7%
16-30
10
19%
10
18%
31-45
5
9%
11
20%
46-60
9
17%
12
21%
61-75
13
24%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2
Цинциннати - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2
Результаты матчей
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
Точный счет
2:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
2:2
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
11 раз 61%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
2 раза 11%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Точный счет
1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
2:2
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
9 раз 24%
1
8 раз 22%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
15 раз 39%
1
11 раз 29%
0
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
162
910
135
415
216
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
146
117
614
711
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
308
2017
1919
1126
434
235
137
136
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|21 (12)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Орландо Сити - Атланта Юнайтед
Исход игры
Орландо Сити
32.5% (37)
Ничья
22.8% (26)
Атланта Юнайтед
44.7% (51)
Тотал 2.5
Больше
71.3% (77)
Меньше
28.7% (31)
Обе команды забьют
Да
87.04% (94)
Нет
12.96% (14)
Популярный счёт
1:2 Атланта Юнайтед
32.5% (37)
2:1 Орландо Сити
24.6% (28)
1:1 Ничья
15.8% (18)
1:0 Орландо Сити
5.3% (6)
2:2 Ничья
4.4% (5)
1:3 Атланта Юнайтед
2.6% (3)
0:2 Атланта Юнайтед
2.6% (3)
0:1 Атланта Юнайтед
1.8% (2)
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