До матча

— Также не нужно забывать, что теперь серии будут состоять всего из одного матча, а поэтому сегодня права на ошибку у футболистов нет.

— В 1/8 финала плей-офф "Орландо Сити" только в серии пенальти смог выявить победителя в противостоянии с "Шарлотт" в третьем матче. "Атланта Юнайтед" в свою очередь в трёх матчах смогла сенсационно выбить "Интер Майами" и конечно же команда Роба Валентино попытается продолжить свою сказку в этом сезоне.

— Напомним, что матч начнётся не ранее 23:40 по московскому времени.

— Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на четвертьфинальном матче плей-офф MLS между "Орландо Сити" и "Атлантой Юнайтед". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.