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Стадион: .
Орландо Сити
 
Позже
Атланта Юнайтед
Прогнозы 42
Орландо Сити 31% (13)
X 14.3% (6)
Атланта Юнайтед 54.8% (23)
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История личных встреч

Орландо Сити
Атланта Юнайтед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
85.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед

22 матча

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

История матчей

М
1:2
М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
0:1
М
1:1
М
3:0
М
3:2
М
0:0
М
4:1
М
0:0
М
1:1
М
1:3
М
0:1
ОК
0:2
М
1:0
М
1:2
М
4:0
М
1:2
М
3:3
М
1:1
М
0:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.7
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.32
1.18

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
76

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 16 (2) 0.43
Макгуайр Данкан 10 0.27
Энрике Рамиро 8 0.22
Охеда Мартин 5 0.14
Ангуло Иван 5 0.14
Муриэль Луис 5 (2) 0.14
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.05
Линн Джек 2 0.05
Лодейро Николас 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Араухо Сесар 1 0.03
Брекало Давид 1 0.03
Шлегель Родриго 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Вильдер Картахена 0 0
Смит Кайл 0 0
Фриман Алекс 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 10 0.26
Тьяре Джамал 8 0.21
Риос Даниэль 7 0.18
Альмада Тьяго 6 (2) 0.16
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.13
Миранчук Алексей 3 (2) 0.08
Силва Алешандре 3 0.08
Грегерсен Стиан 3 0.08
Слиш Бартош 2 0.05
Леннон Брукс 1 0.03
Москера Эдвин 1 0.03
Форчун Аджани 1 0.03
Уайли Калеб 1 0.03
Уильямс Дэррик 1 0.03
Вулфф Тайлер 1 0.03
Амадор Педру 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Маккарти Дэкс 0 0
Эрнандес Рональд 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 12 0
Вильдер Картахена 9 0
Янссон Робин 9 0
Шлегель Родриго 6 1
Макгуайр Данкан 6 0
Энрике Рамиро 5 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 4 0
Ангуло Иван 4 0
Торрес Факундо 3 0
Фелипе 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Муриэль Луис 2 0
Гальесе Педро 2 0
Охеда Мартин 2 0
Смит Кайл 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Брекало Давид 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 8 1
Леннон Брукс 7 0
Уильямс Дэррик 5 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 3 1
Слиш Бартош 4 0
Форчун Аджани 4 0
Якумакис Георгиос 3 0
Силва Алешандре 3 0
Маккарти Дэкс 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Лобжанидзе Саба 1 0
Амадор Педру 1 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Атланта Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
10
Орландо Сити
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Атланта Юнайтед
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

24
25
Орландо Сити
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Атланта Юнайтед
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (9)
47% (18)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
32% (12)
34% (13)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

23
21

Упущенные победы

30
35

Голы по времени матча

Забито

30
22
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
4
13%
1
5%
1-15
5
17%
4
18%
16-30
6
20%
5
23%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
5
17%
4
18%
61-75
6
20%
5
23%
76-90

Пропущено

20
28
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 17
3
15%
4
14%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
3
15%
6
21%
61-75
7
35%
6
21%
76-90

Забито

29
32
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 10
24 Не забивали 22
2
7%
2
6%
1-15
6
21%
2
6%
16-30
1
3%
7
22%
31-45
5
17%
8
25%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
10
34%
8
25%
76-90

Пропущено

34
28
19 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
8
24%
2
7%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
3
9%
7
25%
46-60
6
18%
6
21%
61-75
6
18%
7
25%
76-90

Забито

59
54
24 В 1-м тайме 21
35 Во 2-м тайме 33
16 Забивали первыми 15
10 Не забивали 8
6
10%
3
6%
1-15
11
19%
6
11%
16-30
7
12%
12
22%
31-45
9
15%
11
20%
46-60
10
17%
9
17%
61-75
16
27%
13
24%
76-90

Пропущено

54
56
27 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 36
18 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 33
11
20%
6
11%
1-15
6
11%
4
7%
16-30
10
19%
10
18%
31-45
5
9%
11
20%
46-60
9
17%
12
21%
61-75
13
24%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2
Цинциннати - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2

Результаты матчей

Орландо Сити
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
2:2
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
11 раз 61%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
2 раза 11%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Точный счет

1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
2:2
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
9 раз 24%
1
8 раз 22%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
15 раз 39%
1
11 раз 29%
0
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
16
2
9
10
1.5
13
5
4
15
2.5
2
16
2
17
3.5
1
17
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
6
11
7
1.5
6
14
7
11
2.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
30
8
20
17
1.5
19
19
11
26
2.5
4
34
2
35
3.5
1
37
1
36
4.5
1/8 финала
1 Цинциннати
2 Нью-Йорк Сити
Коламбус Крю
2 Нью-Йорк Ред Буллз
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
2 Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
2 Орландо Сити
1 Шарлотт
1 Интер Майами
2 Атланта Юнайтед
2 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
2 Миннесота Юнайтед
1/4 финала
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 21 (12)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Орландо Сити - Атланта Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 25 минут.



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    Где смотреть матч Орландо Сити - Атланта Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Орландо Сити - Атланта Юнайтед

    Исход игры
    Орландо Сити
    31.8% (14)
    Ничья
    13.6% (6)
    Атланта Юнайтед
    54.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.81% (31)
    Меньше
    26.19% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Атланта Юнайтед
    36.4% (16)
    2:1 Орландо Сити
    22.7% (10)
    1:1 Ничья
    11.4% (5)
    0:2 Атланта Юнайтед
    4.5% (2)
    0:1 Атланта Юнайтед
    4.5% (2)
    1:0 Орландо Сити
    4.5% (2)
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