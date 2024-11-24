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Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
Первый тайм: 6'
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
1' Гол
Пек Габриэл

Ход матча

1'
Пек Габриэл
(Пуч Рикард)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Миннесота Юнайтед
1.77
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4.15
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4.40
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Все Коэффициенты
77
Маккарти
Джон
2
Яманэ
Мики
25
Гарсес
Карлос
4
Йосида
Мая
14
Нельсон
Джон
18
Ройс
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
28
Пэйнтсил
Джозеф
9
Йовелич
Деян
11
Пек
Габриэл
97
Сент-Клэр
Дейн
67
Харви
Карлос
15
Боксолл
Михаэл
28
Jefferson
Diaz
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
8
Росалес
Джозеф
17
Лод
Робин
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
26
Joaquin
Pereyra1
9
Йебоа
Келвин
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Миннесота Юнайтед
5-4-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

М
2:1
М
2:2
М
5:2
М
4:3
М
2:3
М
1:1
М
3:3
М
3:0
М
0:1
М
1:2
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
2:2
М
3:0
М
1:2

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.71
1.44

Среднее время на гол

33
62

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
2

Среднее время на гол

57
45

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

2.06
1.69

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

43
53

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пек Габриэл 17 (1) 0.47
Пуч Рикард 17 (1) 0.47
Йовелич Деян 17 0.47
Пэйнтсил Джозеф 11 (1) 0.31
Фагундес Диего 4 0.11
Берри Мигель 2 0.06
Йосида Мая 2 0.06
Дельгадо Марко 1 0.03
Ройс Марко 1 0.03
Ауде Хулиан 1 0.03
Куэвас Маурисио 1 0.03
Савалета Эрик 1 0.03
Серрильо Эдвин 1 0.03
Нельсон Джон 1 0.03
Яманэ Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 11 0.31
Олувасейи Тани 8 0.22
Лод Робин 7 0.19
Йебоа Келвин 7 (3) 0.19
Чжон Сан Бин 6 0.17
Дотсон Хассани 5 (1) 0.14
Пукки Теэму 4 0.11
Ариага Кервин 3 0.08
Росалес Джозеф 1 0.03
Фрагапане Франко 1 0.03
Трапп Уилл 1 (1) 0.03
Боксолл Михаэл 1 0.03
Бран Алехандро 1 0.03
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0
Joaquin Pereyra1 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 9 0
Серрильо Эдвин 8 0
Дельгадо Марко 6 1
Пэйнтсил Джозеф 7 0
Касерес Мартин 3 1
Нил Джален 4 0
Бругман Гастон 3 0
Нельсон Джон 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Йосида Мая 2 0
Фагундес Диего 2 0
Йовелич Деян 2 0
Яманэ Мики 2 0
Савалета Эрик 0 1
Маккарти Джон 1 0
Пек Габриэл 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0
Мичович Новак 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 9 0
Росалес Джозеф 6 1
Тапиас Мигель 5 1
Трапп Уилл 6 0
Jefferson Diaz 5 0
Дотсон Хассани 3 1
Чжон Сан Бин 4 0
Олувасейи Тани 4 0
Паделфорд Девин 4 0
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Йебоа Келвин 3 0
Кларк Кейден 3 0
Бран Алехандро 3 0
Лод Робин 2 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Сент-Клэр Дейн 2 0
Joaquin Pereyra1 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Фрагапане Франко 1 0
Харви Карлос 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

8
10
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Миннесота Юнайтед
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

24
22
Лос-Анджелес Гэлакси
72.4%
27.6%
21 победа 8 поражений
Первый тайм
53% (19)
31% (11)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
42% (15)
22% (8)
Миннесота Юнайтед
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (13)
31% (11)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
39% (14)
39% (14)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

34
20

Упущенные победы

32
32

Голы по времени матча

Забито

48
27
17 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 9
18 Не забивали 23
5
10%
3
11%
1-15
3
6%
4
15%
16-30
9
19%
6
22%
31-45
13
27%
5
19%
46-60
6
13%
5
19%
61-75
12
25%
4
15%
76-90

Пропущено

25
27
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
2
8%
2
7%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
6
24%
4
15%
31-45
5
20%
2
7%
46-60
5
20%
5
19%
61-75
3
12%
9
33%
76-90

Забито

30
30
8 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
2
7%
2
7%
1-15
2
7%
7
23%
16-30
4
13%
3
10%
31-45
6
20%
4
13%
46-60
7
23%
5
17%
61-75
9
30%
9
30%
76-90

Пропущено

26
25
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
3
12%
4
16%
1-15
5
19%
4
16%
16-30
7
27%
5
20%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
3
12%
5
20%
61-75
4
15%
5
20%
76-90

Забито

78
57
25 В 1-м тайме 25
53 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
7
9%
5
9%
1-15
5
6%
11
19%
16-30
13
17%
9
16%
31-45
19
24%
9
16%
46-60
13
17%
10
18%
61-75
21
27%
13
23%
76-90

Пропущено

51
52
27 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 29
5
10%
6
12%
1-15
9
18%
9
17%
16-30
13
25%
9
17%
31-45
9
18%
4
8%
46-60
8
16%
10
19%
61-75
7
14%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 5:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 17%
4:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
3 раза 17%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
4:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 25%
3
9 раз 25%
1
8 раз 22%
4
5 раз 14%
0
4 раза 11%
5
1 раз 3%
2
12 раз 33%
1
10 раз 28%
3
7 раз 19%
0
6 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
1.5
Больше Меньше
10
8
9
9
2.5
3
15
5
13
3.5
1
17
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
5
9
9
1.5
10
8
6
12
2.5
5
13
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
4
0.5
Больше Меньше
30
6
24
12
1.5
20
16
15
21
2.5
8
28
6
30
3.5
1
35
1
35
4.5
1/8 финала
1 Цинциннати
2 Нью-Йорк Сити
Коламбус Крю
2 Нью-Йорк Ред Буллз
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
2 Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
2 Орландо Сити
1 Шарлотт
1 Интер Майами
2 Атланта Юнайтед
2 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
2 Миннесота Юнайтед
1/4 финала
0 Нью-Йорк Сити
2 Нью-Йорк Ред Буллз
1 Лос-Анджелес
2 Сиэтл Саундерс
1 Орландо Сити
0 Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
1/2 финала
?
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Финал
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Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 21 (12)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Пуч Рикард сделал результативную передачу.
  • 1'
    Г О О О О Л - Пек Габриэл бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Миннесота Юнайтед
1.77
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4.15
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4.40
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Миннесота Юнайтед
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