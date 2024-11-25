Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
6:2
Конец матча
0'
1:0
1' ГолПек Габриэл
1:1
6' ГолЙебоа Келвин
2:1
18' ГолЙовелич Деян
3:1
37' ГолПэйнтсил Джозеф
45' Желтая карточкаПэйнтсил Джозеф
3:2
45' ПенальтиЙебоа Келвин
4:2
50' ГолПек Габриэл
53' Желтая карточкаХлонгвейн Бонгокуле
58' Желтая карточкаПуч Рикард
62' Желтая карточкаДотсон Хассани
68' Желтая карточкаJefferson Diaz
4:2
78' Не забитый пенальтиПек Габриэл
82' Вторая желтая карточкаJefferson Diaz
5:2
86' ГолПэйнтсил Джозеф
6:2
89' ГолЙовелич Деян
90' Желтая карточкаДельгадо Марко
90'+3
Ход матча
1'
1:0
6'
1:1
18'
2:1
37'
3:1
45'
45'
3:2
50'
4:2
58'
62'
68'
78'
4:2
82'
86'
5:2
89'
6:2
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Нельсон
Джон
18
Ройс
Марко
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
67
Харви
Карлос
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
-
18 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
-
67 Харви КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
-
90 Месанви ЛоикНападающий
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.71
1.44
Среднее время на гол
33
62
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
2
Среднее время на гол
57
45
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
2.06
1.69
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
43
53
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пек Габриэл
|19 (1)
|0.51
|Йовелич Деян
|19
|0.51
|Пуч Рикард
|17 (1)
|0.46
|Пэйнтсил Джозеф
|13 (1)
|0.35
|Фагундес Диего
|4
|0.11
|Берри Мигель
|2
|0.05
|Йосида Мая
|2
|0.05
|Дельгадо Марко
|1
|0.03
|Ройс Марко
|1
|0.03
|Ауде Хулиан
|1
|0.03
|Нельсон Джон
|1
|0.03
|Куэвас Маурисио
|1
|0.03
|Савалета Эрик
|1
|0.03
|Серрильо Эдвин
|1
|0.03
|Яманэ Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
|Гарсес Карлос
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|11
|0.3
|Йебоа Келвин
|9 (4)
|0.24
|Олувасейи Тани
|8
|0.22
|Лод Робин
|7
|0.19
|Чжон Сан Бин
|6
|0.16
|Дотсон Хассани
|5 (1)
|0.14
|Пукки Теэму
|4
|0.11
|Ариага Кервин
|3
|0.08
|Росалес Джозеф
|1
|0.03
|Фрагапане Франко
|1
|0.03
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.03
|Боксолл Михаэл
|1
|0.03
|Бран Алехандро
|1
|0.03
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|10
|0
|Дельгадо Марко
|7
|1
|Пэйнтсил Джозеф
|8
|0
|Серрильо Эдвин
|8
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Нил Джален
|4
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Нельсон Джон
|3
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Йосида Мая
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Яманэ Мики
|2
|0
|Савалета Эрик
|0
|1
|Маккарти Джон
|1
|0
|Пек Габриэл
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Мичович Новак
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|9
|0
|Росалес Джозеф
|6
|1
|Jefferson Diaz
|6
|1
|Тапиас Мигель
|5
|1
|Трапп Уилл
|6
|0
|Дотсон Хассани
|4
|1
|Чжон Сан Бин
|4
|0
|Олувасейи Тани
|4
|0
|Паделфорд Девин
|4
|0
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Йебоа Келвин
|3
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Бран Алехандро
|3
|0
|Лод Робин
|2
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|2
|0
|Сент-Клэр Дейн
|2
|0
|Joaquin Pereyra1
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
8
12
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Миннесота Юнайтед
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
24
22
Лос-Анджелес Гэлакси
73.3%
26.7%
22 победы 8 поражений
Первый тайм
54% (20)
30% (11)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
38% (14)
41% (15)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
36
20
Упущенные победы
32
34
Голы по времени матча
Забито
54
29
20 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 9
18 Не забивали 23
6
11%
4
14%
1-15
4
7%
4
14%
16-30
10
19%
7
24%
31-45
14
26%
5
17%
46-60
6
11%
5
17%
61-75
14
26%
4
14%
76-90
Пропущено
27
33
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
3
11%
3
9%
1-15
4
15%
6
18%
16-30
7
26%
5
15%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
5
19%
5
15%
61-75
3
11%
11
33%
76-90
Забито
30
30
8 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
2
7%
2
7%
1-15
2
7%
7
23%
16-30
4
13%
3
10%
31-45
6
20%
4
13%
46-60
7
23%
5
17%
61-75
9
30%
9
30%
76-90
Пропущено
26
25
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
3
12%
4
16%
1-15
5
19%
4
16%
16-30
7
27%
5
20%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
3
12%
5
20%
61-75
4
15%
5
20%
76-90
Забито
84
59
28 В 1-м тайме 27
56 Во 2-м тайме 32
21 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
8
10%
6
10%
1-15
6
7%
11
19%
16-30
14
17%
10
17%
31-45
20
24%
9
15%
46-60
13
15%
10
17%
61-75
23
27%
13
22%
76-90
Пропущено
53
58
29 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 30
6
11%
7
12%
1-15
9
17%
10
17%
16-30
14
26%
10
17%
31-45
9
17%
5
9%
46-60
8
15%
10
17%
61-75
7
13%
16
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 5:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
Точный счет
2:1
3 раза 16%
4:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
4
4 раза 21%
1
3 раза 16%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
4:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 24%
3
9 раз 24%
1
8 раз 22%
4
5 раз 14%
0
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
13 раз 35%
1
10 раз 27%
3
7 раз 19%
0
6 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
108
109
315
613
117
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
145
99
118
612
514
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
334
Больше Меньше
316
2512
2116
1621
829
730
136
235
136
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|21 (12)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Пек Габриэл
|19 (18)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12