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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
6:2
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
1' Гол
Пек Габриэл
1:1
6' Гол
Йебоа Келвин
2:1
18' Гол
Йовелич Деян
3:1
37' Гол
Пэйнтсил Джозеф
45' Желтая карточка
Пэйнтсил Джозеф
3:2
45' Пенальти
Йебоа Келвин
4:2
50' Гол
Пек Габриэл
53' Желтая карточка
Хлонгвейн Бонгокуле
58' Желтая карточка
Пуч Рикард
62' Желтая карточка
Дотсон Хассани
68' Желтая карточка
Jefferson Diaz
4:2
78' Не забитый пенальти
Пек Габриэл
82' Вторая желтая карточка
Jefferson Diaz
5:2
86' Гол
Пэйнтсил Джозеф
6:2
89' Гол
Йовелич Деян
90' Желтая карточка
Дельгадо Марко
90'+3

Ход матча

1'
Пек Габриэл
(Пуч Рикард)
1:0
6'
1:1
Йебоа Келвин
18'
Йовелич Деян
(Ройс Марко)
2:1
37'
Пэйнтсил Джозеф
(Яманэ Мики)
3:1
45'
Пэйнтсил Джозеф
 
45'
3:2
Йебоа Келвин
46'
 
Олувасейи Тани
Joaquin Pereyra1
50'
Пек Габриэл
(Гарсес Карлос)
4:2
53'
 
Хлонгвейн Бонгокуле
58'
Пуч Рикард
 
61'
 
Чжон Сан Бин
Трапп Уилл
62'
 
Дотсон Хассани
68'
 
Jefferson Diaz
69'
Дельгадо Марко
Ройс Марко
 
71'
 
Пукки Теэму
Хлонгвейн Бонгокуле
78'
Пек Габриэл
4:2
82'
 
Jefferson Diaz
86'
Пэйнтсил Джозеф
(Нельсон Джон)
5:2
87'
 
Марканич Энтони
Росалес Джозеф
87'
 
Месанви Лоик
Йебоа Келвин
89'
Йовелич Деян
6:2
90'
Пэйнтсил Джозеф
 
90'
Дельгадо Марко
 
90'
Фагундес Диего
Пек Габриэл
 
90'
Куэвас Маурисио
Йовелич Деян
 
90'
Берри Мигель
Пуч Рикард
 
90'
Бругман Гастон
 
Прогноз на матч от Liveresult
77
Маккарти
Джон
2
Яманэ
Мики
25
Гарсес
Карлос
4
Йосида
Мая
14
Нельсон
Джон
18
Ройс
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
28
Пэйнтсил
Джозеф
97
Сент-Клэр
Дейн
67
Харви
Карлос
15
Боксолл
Михаэл
28
Jefferson
Diaz
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
8
Росалес
Джозеф
17
Лод
Робин
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
26
Joaquin
Pereyra1
9
Йебоа
Келвин
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Миннесота Юнайтед
5-4-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

М
2:1
М
2:2
М
5:2
М
4:3
М
2:3
М
1:1
М
3:3
М
3:0
М
0:1
М
1:2
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
2:2
М
3:0
М
1:2

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.71
1.44

Среднее время на гол

33
62

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
2

Среднее время на гол

57
45

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

2.06
1.69

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

43
53

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пек Габриэл 19 (1) 0.51
Йовелич Деян 19 0.51
Пуч Рикард 17 (1) 0.46
Пэйнтсил Джозеф 13 (1) 0.35
Фагундес Диего 4 0.11
Берри Мигель 2 0.05
Йосида Мая 2 0.05
Дельгадо Марко 1 0.03
Ройс Марко 1 0.03
Ауде Хулиан 1 0.03
Нельсон Джон 1 0.03
Куэвас Маурисио 1 0.03
Савалета Эрик 1 0.03
Серрильо Эдвин 1 0.03
Яманэ Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0
Гарсес Карлос 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 11 0.3
Йебоа Келвин 9 (4) 0.24
Олувасейи Тани 8 0.22
Лод Робин 7 0.19
Чжон Сан Бин 6 0.16
Дотсон Хассани 5 (1) 0.14
Пукки Теэму 4 0.11
Ариага Кервин 3 0.08
Росалес Джозеф 1 0.03
Фрагапане Франко 1 0.03
Трапп Уилл 1 (1) 0.03
Боксолл Михаэл 1 0.03
Бран Алехандро 1 0.03
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0
Joaquin Pereyra1 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 10 0
Дельгадо Марко 7 1
Пэйнтсил Джозеф 8 0
Серрильо Эдвин 8 0
Касерес Мартин 3 1
Нил Джален 4 0
Бругман Гастон 3 0
Нельсон Джон 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Йосида Мая 2 0
Фагундес Диего 2 0
Йовелич Деян 2 0
Яманэ Мики 2 0
Савалета Эрик 0 1
Маккарти Джон 1 0
Пек Габриэл 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0
Мичович Новак 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 9 0
Росалес Джозеф 6 1
Jefferson Diaz 6 1
Тапиас Мигель 5 1
Трапп Уилл 6 0
Дотсон Хассани 4 1
Чжон Сан Бин 4 0
Олувасейи Тани 4 0
Паделфорд Девин 4 0
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Йебоа Келвин 3 0
Хлонгвейн Бонгокуле 3 0
Кларк Кейден 3 0
Бран Алехандро 3 0
Лод Робин 2 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Сент-Клэр Дейн 2 0
Joaquin Pereyra1 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Фрагапане Франко 1 0
Харви Карлос 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

8
12
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Миннесота Юнайтед
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

24
22
Лос-Анджелес Гэлакси
73.3%
26.7%
22 победы 8 поражений
Первый тайм
54% (20)
30% (11)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
38% (14)
41% (15)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

36
20

Упущенные победы

32
34

Голы по времени матча

Забито

54
29
20 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 9
18 Не забивали 23
6
11%
4
14%
1-15
4
7%
4
14%
16-30
10
19%
7
24%
31-45
14
26%
5
17%
46-60
6
11%
5
17%
61-75
14
26%
4
14%
76-90

Пропущено

27
33
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
3
11%
3
9%
1-15
4
15%
6
18%
16-30
7
26%
5
15%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
5
19%
5
15%
61-75
3
11%
11
33%
76-90

Забито

30
30
8 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
2
7%
2
7%
1-15
2
7%
7
23%
16-30
4
13%
3
10%
31-45
6
20%
4
13%
46-60
7
23%
5
17%
61-75
9
30%
9
30%
76-90

Пропущено

26
25
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
3
12%
4
16%
1-15
5
19%
4
16%
16-30
7
27%
5
20%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
3
12%
5
20%
61-75
4
15%
5
20%
76-90

Забито

84
59
28 В 1-м тайме 27
56 Во 2-м тайме 32
21 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
8
10%
6
10%
1-15
6
7%
11
19%
16-30
14
17%
10
17%
31-45
20
24%
9
15%
46-60
13
15%
10
17%
61-75
23
27%
13
22%
76-90

Пропущено

53
58
29 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 30
6
11%
7
12%
1-15
9
17%
10
17%
16-30
14
26%
10
17%
31-45
9
17%
5
9%
46-60
8
15%
10
17%
61-75
7
13%
16
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 5:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 16%
4:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
4
4 раза 21%
1
3 раза 16%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
4:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 24%
3
9 раз 24%
1
8 раз 22%
4
5 раз 14%
0
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
13 раз 35%
1
10 раз 27%
3
7 раз 19%
0
6 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
1.5
Больше Меньше
10
8
10
9
2.5
3
15
6
13
3.5
1
17
2
17
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
5
9
9
1.5
11
8
6
12
2.5
5
14
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
4
0.5
Больше Меньше
31
6
25
12
1.5
21
16
16
21
2.5
8
29
7
30
3.5
1
36
2
35
4.5
1
36
5.5
1/8 финала
1 Цинциннати
2 Нью-Йорк Сити
Коламбус Крю
2 Нью-Йорк Ред Буллз
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
2 Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
2 Орландо Сити
1 Шарлотт
1 Интер Майами
2 Атланта Юнайтед
2 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
2 Миннесота Юнайтед
1/4 финала
0 Нью-Йорк Сити
2 Нью-Йорк Ред Буллз
1 Лос-Анджелес
2 Сиэтл Саундерс
1 Орландо Сити
0 Атланта Юнайтед
6 Лос-Анджелес Гэлакси
2 Миннесота Юнайтед
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 21 (12)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Лос-Анджелес Гэлакси Пек Габриэл 19 (18)
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Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Весь список
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    • 57'
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