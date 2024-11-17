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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Стадион: .
Люн
1:0
Перерыв
Конгсвингер
0'
1:0
38' Гол в свои ворота
Торкельссон Роберт-Орри

Ход матча

38'
Торкельссон Роберт-Орри
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Люн
Ничья
Конгсвингер
2.37
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3.45
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2.90
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Все Коэффициенты
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
3
Joergen
Vedal
Sjoel
21
Julius
Friberg
Skaug
25
Malvin
Ingebrigtsen
14
Eron
Isufi
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
10
Mathias
Johansen
20
Jacob
Hanstad
41
Anders
Klemensson
22
Ludvig
Langrekken
5
Холме
Фредрик
3
Торкельссон
Роберт-Орри
2
Нильссон
Джоэл
6
Harald
Holter
14
Lucas
Ravn-Haren
20
Jesper
Grundt
27
Andreas
Dybevik
11
Уильямс
Ноа
9
Adem
Gueven
Люн
4-3-3
Конгсвингер
4-1-4-1

История личных встреч

Люн
Конгсвингер

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 11 (2) 0.35
Mathias Johansen 9 0.29
Хеллум Андреас 7 0.23
Jacob Hanstad 7 0.23
Julius Friberg Skaug 4 0.13
Adrian Berntsen 3 0.1
Селл Вильям 2 0.06
Зольберг-Нильсен Герман 2 0.06
Daniel Schneider 2 0.06
Salim Laghzaoui 2 0.06
Joergen Vedal Sjoel 1 0.03
Henrik Kristiansen 1 0.03
Brage Hylen 1 0.03
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.03
Alexander Pedersen 0 0
Even Bydal 0 0
Haavard Meinseth 0 0
Eron Isufi 0 0
Mame Alassane Niang 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 11 0.35
Уильямс Ноа 6 0.19
Jesper Grundt 6 0.19
Adem Gueven 5 0.16
Нильссон Джоэл 4 0.13
Моберг Вегар 4 (1) 0.13
Harald Holter 4 0.13
Eric Taylor 2 0.06
Капскармо Оскар 2 0.06
Ludvig Langrekken 1 0.03
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.03
Albert Leer Sandstad 1 0.03
Andreas Dybevik 0 0
Daniel Lysgaard 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 4 0
Even Bydal 4 0
Julius Friberg Skaug 4 0
Зольберг-Нильсен Герман 4 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 4 0
Хеллум Андреас 2 0
Henrik Kristiansen 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Adrian Berntsen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Haavard Meinseth 1 0
Mathias Johansen 1 0
Jacob Hanstad 1 0
Eron Isufi 1 0
Jan Halvor Halvorsen 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 7 0
Harald Holter 5 1
Ludvig Langrekken 6 0
Холме Фредрик 4 1
Andreas Dybevik 4 0
Emil Adrendrup Nielsen 4 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Мбоу Мапенда 3 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Арлиг Вильхельм 1 0
Marius Trengereid 1 0

Результаты матчей

Люн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
11
Люн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Конгсвингер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

18
22
Люн
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Конгсвингер
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
17

Упущенные победы

27
33

Голы по времени матча

Забито

30
24
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
5
17%
3
13%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
7
23%
6
25%
31-45
5
17%
4
17%
46-60
3
10%
7
29%
29%
61-75
5
17%
1
4%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
13%
1
5%
1-15
5
31%
6
29%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Забито

23
24
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
13%
2
8%
1-15
5
22%
4
17%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
2
9%
5
21%
46-60
3
13%
5
21%
61-75
6
26%
5
21%
76-90

Пропущено

27
28
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
4%
2
7%
1-15
4
15%
5
18%
16-30
5
19%
5
18%
31-45
6
22%
4
14%
46-60
4
15%
6
21%
61-75
7
26%
6
21%
76-90

Забито

53
48
29 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 15
3 Не забивали 6
8
15%
5
10%
1-15
10
19%
7
15%
16-30
11
21%
9
19%
31-45
7
13%
9
19%
46-60
6
11%
12
25%
61-75
11
21%
6
13%
76-90

Пропущено

43
49
19 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
3
7%
3
6%
1-15
9
21%
11
22%
16-30
7
16%
8
16%
31-45
9
21%
9
18%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
10
23%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Люн - Мосс 1:2 Осане - Люн 3:2 Люн - Брюне 1:0 Санднес - Люн 0:1
Ранхейм - Люн 1:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Люн - Рёуфосс 1:2 Левангер - Люн 1:3 Согндаль - Люн 0:1 Люн - Олесунн 0:0 Волеренга - Люн 4:2 Люн - ИК Старт 2:2 Конгсвингер - Люн 1:1 Люн - Стабек 7:1 Мьёндален - Люн 1:2 Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1
Конгсвингер
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ИК Старт - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Согндаль 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Стабек 1:3
Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1

Результаты матчей

Люн
Конгсвингер

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
3:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:2
4 раза 13%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Люн
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
7
8
4
11
2.5
5
10
2
13
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
7
8
4
11
2.5
2
13
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
24
6
14
16
1.5
14
16
8
22
2.5
7
23
3
27
3.5
2
28
2
28
4.5
1
29
5.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 19 (10)
Стабек Bassekou Diabate 16 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 9
Брюне Christian Landu Landu 8
Брюне Andreas Dybevik 8
Рёуфосс Форс Виктор 8
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 8
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Г О О О О Л - Роберт Торкельссон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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Люн
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