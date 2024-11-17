Стадион: Бислетт.
1:0
Перерыв
Ход матча
38'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
14
Eron
Isufi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Eron IsufiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
77 Brage Hylen
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Oien Damhaug
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Люн
Конгсвингер
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|11 (2)
|0.35
|Mathias Johansen
|9
|0.29
|Хеллум Андреас
|7
|0.23
|Jacob Hanstad
|7
|0.23
|Julius Friberg Skaug
|4
|0.13
|Adrian Berntsen
|3
|0.1
|Селл Вильям
|2
|0.06
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0.06
|Daniel Schneider
|2
|0.06
|Salim Laghzaoui
|2
|0.06
|Joergen Vedal Sjoel
|1
|0.03
|Henrik Kristiansen
|1
|0.03
|Brage Hylen
|1
|0.03
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.03
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Even Bydal
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
|Eron Isufi
|0
|0
|Mame Alassane Niang
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|11
|0.35
|Уильямс Ноа
|6
|0.19
|Jesper Grundt
|6
|0.19
|Adem Gueven
|5
|0.16
|Нильссон Джоэл
|4
|0.13
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.13
|Harald Holter
|4
|0.13
|Eric Taylor
|2
|0.06
|Капскармо Оскар
|2
|0.06
|Ludvig Langrekken
|1
|0.03
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.03
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.03
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|4
|0
|Even Bydal
|4
|0
|Julius Friberg Skaug
|4
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|4
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|4
|0
|Хеллум Андреас
|2
|0
|Henrik Kristiansen
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Adrian Berntsen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
|Haavard Meinseth
|1
|0
|Mathias Johansen
|1
|0
|Jacob Hanstad
|1
|0
|Eron Isufi
|1
|0
|Jan Halvor Halvorsen
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|7
|0
|Harald Holter
|5
|1
|Ludvig Langrekken
|6
|0
|Холме Фредрик
|4
|1
|Andreas Dybevik
|4
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|4
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Мбоу Мапенда
|3
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Арлиг Вильхельм
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
Результаты матчей
Люн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
11
Люн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Конгсвингер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
18
22
Люн
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Конгсвингер
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
17
Упущенные победы
27
33
Голы по времени матча
Забито
30
24
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
5
17%
3
13%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
7
23%
6
25%
31-45
5
17%
4
17%
46-60
3
10%
7
29%
29%
61-75
5
17%
1
4%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
13%
1
5%
1-15
5
31%
6
29%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Забито
23
24
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
13%
2
8%
1-15
5
22%
4
17%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
2
9%
5
21%
46-60
3
13%
5
21%
61-75
6
26%
5
21%
76-90
Пропущено
27
28
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
4%
2
7%
1-15
4
15%
5
18%
16-30
5
19%
5
18%
31-45
6
22%
4
14%
46-60
4
15%
6
21%
61-75
7
26%
6
21%
76-90
Забито
53
48
29 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 15
3 Не забивали 6
8
15%
5
10%
1-15
10
19%
7
15%
16-30
11
21%
9
19%
31-45
7
13%
9
19%
46-60
6
11%
12
25%
61-75
11
21%
6
13%
76-90
Пропущено
43
49
19 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
3
7%
3
6%
1-15
9
21%
11
22%
16-30
7
16%
8
16%
31-45
9
21%
9
18%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
10
23%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Люн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Люн - Мосс 1:2 Осане - Люн 3:2 Люн - Брюне 1:0 Санднес - Люн 0:1
Ранхейм - Люн 1:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Люн - Рёуфосс 1:2 Левангер - Люн 1:3 Согндаль - Люн 0:1 Люн - Олесунн 0:0 Волеренга - Люн 4:2 Люн - ИК Старт 2:2 Конгсвингер - Люн 1:1 Люн - Стабек 7:1 Мьёндален - Люн 1:2 Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1
Конгсвингер
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ИК Старт - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Согндаль 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Стабек 1:3
Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1
Результаты матчей
Люн
Конгсвингер
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
3:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:2
4 раза 13%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Люн
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
69
78
411
510
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
87
78
411
213
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
246
1416
1416
822
723
327
228
228
129
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|19 (10)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|16 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 9
|Брюне
|Christian Landu Landu
|8
|Брюне
|Andreas Dybevik
|8
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|8
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|8