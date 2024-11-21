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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Стадион: .
Ландскруна
2:2
Конец матча
Вернаму
0'
0:1
13' Гол
Грозданич Эмин
21' Желтая карточка
Vincent Sundberg
21' Желтая карточка
Грозданич Эмин
26' Желтая карточка
Constantino Capotondi
33' Желтая карточка
Max Nilsson
37' Вторая желтая карточка
Грозданич Эмин
38' Желтая карточка
Christian Stark
1:1
50' Гол
Дзабич Робин
59' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
2:1
69' Гол
Kofi Fosuhene Asare
78' Желтая карточка
Ларссон Виктор
2:2
86' Гол
Перссон Йоэль
90'+8

Ход матча

13'
0:1
Грозданич Эмин
(Терн Симон)
21'
Vincent Sundberg
 
21'
 
Грозданич Эмин
26'
Constantino Capotondi
 
33'
Max Nilsson
 
37'
 
Грозданич Эмин
38'
Christian Stark
 
46'
Силисуфай Эди
Constantino Capotondi
 
46'
 
Albin Lohikangas
Юханссон Карл
50'
Дзабич Робин
1:1
59'
 
Оливейра Вендерсон
63'
Kofi Fosuhene Asare
Christian Stark
 
69'
Kofi Fosuhene Asare
(Эгнелль Адам)
2:1
71'
 
Энгвалль Густав
Frank Junior Adjei
71'
 
Бастос Марко
Зелькович Айдин
77'
 
Перссон Йоэль
Терн Симон
78'
 
Ларссон Виктор
85'
 
Винст Фредди
Ларссон Виктор
86'
2:2
Перссон Йоэль
(Бастос Марко)
88'
Карлссон Виктор
Эгнелль Адам
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 1
  • 6 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
29
Хильдеман
Сванте
23
Max
Nilsson
4
Gustaf
Bruzelius
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
18
Constantino
Capotondi
10
Эгнелль
Адам
8
Дзабич
Робин
16
Jesper
Strid
22
Christian
Stark
19
Vincent
Sundberg
39
Андерссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
23
Samuel
Kotto
15
Штайнвендер
Михаэль
24
Грозданич
Эмин
22
Терн
Симон
11
Оливейра
Вендерсон
21
Ле
Ру
Люк
7
Юханссон
Карл
10
Зелькович
Айдин
28
Frank
Junior
Adjei
Ландскруна
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Ландскруна
Вернаму

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
С
2:0
С
2:0
Э(
0:0
Э(
1:4
ПД
4:0
ПД
2:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:3
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.88
1.22

Среднее время на гол

48
73

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.53
1.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
80

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kofi Fosuhene Asare 1 1
Дзабич Робин 1 1
Эгнелль Адам 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.23
Зелькович Айдин 7 (3) 0.23
Энгвалль Густав 3 0.1
Терн Симон 3 0.1
Берг Виктор 2 0.06
Ларссон Виктор 2 0.06
Юханссон Карл 1 0.03
Грозданич Эмин 1 0.03
Оливейра Вендерсон 1 0.03
Перссон Йоэль 1 0.03
Hampus Naesstroem 1 0.03
Ле Ру Люк 1 0.03
Штайнвендер Михаэль 1 0.03
Samuel Kotto 1 0.03
Frank Junior Adjei 0 0
Бастос Марко 0 0
Аль-Салхади Мохаммад 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Stark 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Vincent Sundberg 1 0
Max Nilsson 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Вендерсон 7 0
Frank Junior Adjei 6 0
Samuel Kotto 5 0
Энгвалль Густав 4 0
Грозданич Эмин 2 1
Albin Lohikangas 3 0
Штайнвендер Михаэль 3 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Бастос Марко 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Ле Ру Люк 2 0
Ларссон Виктор 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Юханссон Карл 1 0
Рапп Йохан 1 0
Берг Виктор 1 0
Аль-Салхади Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вернаму
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
6
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вернаму
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
23

Упущенные победы

0
9
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вернаму
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (15)
27% (8)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)

Сухие победы

0
8

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

0
24

Упущенные победы

0
15

Голы по времени матча

Забито

0
16
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 6
0 Не забивали 20
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

0
13
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 7
0 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

0
15
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 20
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

0
26
0 В 1-м тайме 16
0 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 10
0 Не пропускали 12
0
0%
8
31%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
0
0%
5
19%
76-90

Забито

0
31
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 20
0 Забивали первыми 10
0 Не забивали 10
0
0%
4
13%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
0
0%
8
26%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
0
0%
5
16%
76-90

Пропущено

0
39
0 В 1-м тайме 23
0 Во 2-м тайме 16
0 Пропускали первыми 17
0 Не пропускали 21
0
0%
10
26%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
0
0%
6
15%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
0
0%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утсиктенс - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Дегерфорс 1:1 Ландскруна - Браге 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 2:1
Ландскруна - Сковде АИК 4:1 Эребру - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3
Вернаму
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Вернаму - Эльфсборг 0:0 Броммапойкарна - Вернаму 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:2 ГАИС - Вернаму 0:0
Мальмё - Вернаму 1:1 Вернаму - Юргорден 1:1 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2

Результаты матчей

Ландскруна
Вернаму

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Юргорден Хуммет Денис 14 (4)
АИК Питтас Яннис 14 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 12
Юргорден Сабович Бесард 11
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 8
Хальмстад Баффо Джозеф 9
АИК Беширович Дино 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Christian Stark получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Грозданич Эмин получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 37'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Максим Нильссон получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Constantino Capotondi получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Грозданич Эмин получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Vincent Sundberg получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Терн Симон сделал результативную передачу.
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