Стадион: Ландскрона.
2:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолГрозданич Эмин
21' Желтая карточкаVincent Sundberg
21' Желтая карточкаГрозданич Эмин
26' Желтая карточкаConstantino Capotondi
33' Желтая карточкаMax Nilsson
37' Вторая желтая карточкаГрозданич Эмин
38' Желтая карточкаChristian Stark
1:1
50' ГолДзабич Робин
59' Желтая карточкаОливейра Вендерсон
2:1
69' ГолKofi Fosuhene Asare
78' Желтая карточкаЛарссон Виктор
2:2
86' ГолПерссон Йоэль
90'+8
Ход матча
13'
0:1
21'
21'
33'
37'
38'
50'
1:1
69'
78'
86'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 7
-
9 Угловые 1
-
6 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
23
Max
Nilsson
10
Эгнелль
Адам
16
Jesper
Strid
23
Samuel
Kotto
22
Терн
Симон
21
Ле
Ру
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Jesper StridНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Паули ХампусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Samuel KottoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ferran Sibila
История личных встреч
Ландскруна
Вернаму
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.88
1.22
Среднее время на гол
48
73
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.53
1.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
80
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|1
|Дзабич Робин
|1
|1
|Эгнелль Адам
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.23
|Зелькович Айдин
|7 (3)
|0.23
|Энгвалль Густав
|3
|0.1
|Терн Симон
|3
|0.1
|Берг Виктор
|2
|0.06
|Ларссон Виктор
|2
|0.06
|Юханссон Карл
|1
|0.03
|Грозданич Эмин
|1
|0.03
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.03
|Перссон Йоэль
|1
|0.03
|Hampus Naesstroem
|1
|0.03
|Ле Ру Люк
|1
|0.03
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.03
|Samuel Kotto
|1
|0.03
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Бастос Марко
|0
|0
|Аль-Салхади Мохаммад
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Stark
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Vincent Sundberg
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Вендерсон
|7
|0
|Frank Junior Adjei
|6
|0
|Samuel Kotto
|5
|0
|Энгвалль Густав
|4
|0
|Грозданич Эмин
|2
|1
|Albin Lohikangas
|3
|0
|Штайнвендер Михаэль
|3
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Бастос Марко
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Ларссон Виктор
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Юханссон Карл
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Аль-Салхади Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вернаму
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
6
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вернаму
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
23
Упущенные победы
0
9
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вернаму
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (15)
27% (8)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Сухие победы
0
8
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
0
24
Упущенные победы
0
15
Голы по времени матча
Забито
0
16
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 6
0 Не забивали 20
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
0
13
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 7
0 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
0
15
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 20
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
0
26
0 В 1-м тайме 16
0 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 10
0 Не пропускали 12
0
0%
8
31%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
0
0%
5
19%
76-90
Забито
0
31
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 20
0 Забивали первыми 10
0 Не забивали 10
0
0%
4
13%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
0
0%
8
26%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
0
0%
5
16%
76-90
Пропущено
0
39
0 В 1-м тайме 23
0 Во 2-м тайме 16
0 Пропускали первыми 17
0 Не пропускали 21
0
0%
10
26%
1-15
0
0%
7
18%
16-30
0
0%
6
15%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
0
0%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утсиктенс - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Дегерфорс 1:1 Ландскруна - Браге 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 2:1
Ландскруна - Сковде АИК 4:1 Эребру - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3
Вернаму
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Вернаму - Эльфсборг 0:0 Броммапойкарна - Вернаму 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:2 ГАИС - Вернаму 0:0
Мальмё - Вернаму 1:1 Вернаму - Юргорден 1:1 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2
Результаты матчей
Ландскруна
Вернаму
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|14 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|14 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|12
|Юргорден
|Сабович Бесард
|11
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 8
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|АИК
|Беширович Дино
|8