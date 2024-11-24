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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Стадион: .
Вернаму
1:0
Второй тайм: 72'
Ландскруна
0'
1:0
37' Гол
Albin Lohikangas
45' Желтая карточка
Штайнвендер Михаэль

Ход матча

37'
Albin Lohikangas
(Энгвалль Густав)
1:0
45'
Штайнвендер Михаэль
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Ландскруна
4.05
6.20
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6.80
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Все Коэффициенты
39
Андерссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
23
Samuel
Kotto
16
Albin
Lohikangas
22
Терн
Симон
11
Оливейра
Вендерсон
21
Ле
Ру
Люк
19
Бастос
Марко
25
Перссон
Йоэль
14
Энгвалль
Густав
29
Хильдеман
Сванте
16
Jesper
Strid
4
Gustaf
Bruzelius
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
8
Дзабич
Робин
7
Карлссон
Виктор
22
Christian
Stark
19
Vincent
Sundberg
Вернаму
4-3-3
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Ландскруна

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

А
2:2
ТМК
2:1
С
2:0
С
2:0
Э(
0:0
Э(
1:4
ПД
4:0
ПД
2:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:3
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Среднее время на гол

73
81

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
77

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.22
Зелькович Айдин 7 (3) 0.22
Энгвалль Густав 3 0.09
Терн Симон 3 0.09
Берг Виктор 2 0.06
Ларссон Виктор 2 0.06
Юханссон Карл 1 0.03
Грозданич Эмин 1 0.03
Оливейра Вендерсон 1 0.03
Перссон Йоэль 1 0.03
Hampus Naesstroem 1 0.03
Albin Lohikangas 1 0.03
Ле Ру Люк 1 0.03
Штайнвендер Михаэль 1 0.03
Samuel Kotto 1 0.03
Frank Junior Adjei 0 0
Бастос Марко 0 0
Аль-Салхади Мохаммад 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kofi Fosuhene Asare 1 0.5
Дзабич Робин 1 0.5
Эгнелль Адам 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Вендерсон 7 0
Frank Junior Adjei 6 0
Samuel Kotto 5 0
Энгвалль Густав 4 0
Штайнвендер Михаэль 4 0
Грозданич Эмин 2 1
Albin Lohikangas 3 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Бастос Марко 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Ле Ру Люк 2 0
Ларссон Виктор 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Юханссон Карл 1 0
Рапп Йохан 1 0
Берг Виктор 1 0
Аль-Салхади Мохаммад 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Stark 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Vincent Sundberg 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Вернаму
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
0
Вернаму
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

17
2
Вернаму
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
26% (8)
52% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

8
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

28
2

Голы по времени матча

Забито

15
0
5 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
21 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

26
0
16 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 0
8
31%
0
0%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
19%
0
0%
76-90

Забито

18
2
7 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 0
20 Не забивали 0
4
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
50%
46-60
4
22%
1
50%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Пропущено

15
2
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 1
2
13%
1
50%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
1
50%
76-90

Забито

33
2
12 В 1-м тайме 0
21 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 0
10 Не забивали 0
5
15%
0
0%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
6
18%
0
0%
31-45
8
24%
1
50%
46-60
7
21%
1
50%
61-75
6
18%
0
0%
76-90

Пропущено

41
2
23 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 1
17 Пропускали первыми 1
22 Не пропускали 1
10
24%
1
50%
1-15
7
17%
0
0%
16-30
6
15%
0
0%
31-45
4
10%
0
0%
46-60
8
20%
0
0%
61-75
6
15%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Вернаму 2:2 Вернаму - Эльфсборг 0:0 Броммапойкарна - Вернаму 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:2
ГАИС - Вернаму 0:0 Мальмё - Вернаму 1:1 Вернаму - Юргорден 1:1 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0
Ландскруна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Вернаму 2:2 Утсиктенс - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Дегерфорс 1:1 Ландскруна - Браге 3:0
Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 4:1 Эребру - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0

Результаты матчей

Вернаму
Ландскруна

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
4
1 раз 3%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
4
11
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
5
11
1.5
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
9
22
1.5
1
30
2.5
1
30
3.5

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Юргорден Хуммет Денис 14 (4)
АИК Питтас Яннис 14 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 12
Юргорден Сабович Бесард 11
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 8
Хальмстад Баффо Джозеф 9
АИК Беширович Дино 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Штайнвендер Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Энгвалль Густав сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Albin Lohikangas бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Ландскруна
4.05
6.20
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Где смотреть матч Вернаму 1:0 Ландскруна онлайн

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