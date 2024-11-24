Стадион: Финнведсваллен.
1:0
Второй тайм: 72'
Ход матча
37'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
23
Samuel
Kotto
22
Терн
Симон
21
Ле
Ру
Люк
19
Бастос
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Samuel KottoЗащитник
- Защитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ferran Sibila
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Jesper StridЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
-
23 Max NilssonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Паули ХампусВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Вернаму
Ландскруна
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Среднее время на гол
73
81
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.89
1.22
Среднее время на гол
47
73
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.56
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
77
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.22
|Зелькович Айдин
|7 (3)
|0.22
|Энгвалль Густав
|3
|0.09
|Терн Симон
|3
|0.09
|Берг Виктор
|2
|0.06
|Ларссон Виктор
|2
|0.06
|Юханссон Карл
|1
|0.03
|Грозданич Эмин
|1
|0.03
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.03
|Перссон Йоэль
|1
|0.03
|Hampus Naesstroem
|1
|0.03
|Albin Lohikangas
|1
|0.03
|Ле Ру Люк
|1
|0.03
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.03
|Samuel Kotto
|1
|0.03
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Бастос Марко
|0
|0
|Аль-Салхади Мохаммад
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0.5
|Дзабич Робин
|1
|0.5
|Эгнелль Адам
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Вендерсон
|7
|0
|Frank Junior Adjei
|6
|0
|Samuel Kotto
|5
|0
|Энгвалль Густав
|4
|0
|Штайнвендер Михаэль
|4
|0
|Грозданич Эмин
|2
|1
|Albin Lohikangas
|3
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Бастос Марко
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Ларссон Виктор
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Юханссон Карл
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Аль-Салхади Мохаммад
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Stark
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Vincent Sundberg
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
0
Вернаму
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
17
2
Вернаму
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
26% (8)
52% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
8
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
28
2
Голы по времени матча
Забито
15
0
5 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
21 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
26
0
16 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 0
8
31%
0
0%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
19%
0
0%
76-90
Забито
18
2
7 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 0
20 Не забивали 0
4
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
50%
46-60
4
22%
1
50%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Пропущено
15
2
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 1
2
13%
1
50%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
1
50%
76-90
Забито
33
2
12 В 1-м тайме 0
21 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 0
10 Не забивали 0
5
15%
0
0%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
6
18%
0
0%
31-45
8
24%
1
50%
46-60
7
21%
1
50%
61-75
6
18%
0
0%
76-90
Пропущено
41
2
23 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 1
17 Пропускали первыми 1
22 Не пропускали 1
10
24%
1
50%
1-15
7
17%
0
0%
16-30
6
15%
0
0%
31-45
4
10%
0
0%
46-60
8
20%
0
0%
61-75
6
15%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Вернаму 2:2 Вернаму - Эльфсборг 0:0 Броммапойкарна - Вернаму 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:2
ГАИС - Вернаму 0:0 Мальмё - Вернаму 1:1 Вернаму - Юргорден 1:1 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0
Ландскруна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Вернаму 2:2 Утсиктенс - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Дегерфорс 1:1 Ландскруна - Браге 3:0
Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 4:1 Эребру - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0
Результаты матчей
Вернаму
Ландскруна
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
4
1 раз 3%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
922
130
130
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|14 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|14 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|12
|Юргорден
|Сабович Бесард
|11
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 8
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|АИК
|Беширович Дино
|8