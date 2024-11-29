Тур: 21.
История личных встреч
Ротор
Шинник
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.75
Среднее время на гол
80
120
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.06
0.94
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
84
96
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мальцев Михаил
|3
|0.15
|Прищепа Дмитрий
|3
|0.15
|Касимов Тимур
|3
|0.15
|Лаврищев Дмитрий
|2
|0.1
|Шумских Алексей
|1
|0.05
|Кухарчук Илья
|1
|0.05
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.05
|Болотов Евгений
|1
|0.05
|Морозов Владислав
|1
|0.05
|Таликин Дамир
|1
|0.05
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алейников Василий
|2
|0.1
|Малахов Артём
|2
|0.1
|Фёдоров Захар
|2
|0.1
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.05
|Косогоров Артемий
|1
|0.05
|Загре Бен Азиз
|1
|0.05
|Самойлов Дмитрий
|1 (1)
|0.05
|Сухомлинов Данила
|1 (1)
|0.05
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болотов Евгений
|4
|0
|Прищепа Дмитрий
|4
|0
|Мальцев Михаил
|2
|1
|Шумских Алексей
|3
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|3
|0
|Касимов Тимур
|3
|0
|Плотников Никита
|3
|0
|Завезён Юрий
|2
|0
|Швецов Максим
|2
|0
|Тюрин Владислав
|2
|0
|Кухарчук Илья
|1
|0
|Плиев Заурбек
|1
|0
|Чагров Никита
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
|Пяткин Иван
|1
|0
|Шильников Глеб
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джон Джонатан
|3
|1
|Скворцов Лев
|4
|0
|Косогоров Артемий
|4
|0
|Загре Бен Азиз
|4
|0
|Алейников Василий
|3
|0
|Чёрный Артур
|3
|0
|Сухомлинов Данила
|3
|0
|Самойлов Дмитрий
|2
|0
|Шакуро Павел
|2
|0
|Куль Руслан
|2
|0
|Малахов Артём
|2
|0
|Вамбольт Денис
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Якушевич Глеб
|1
|0
|Фёдоров Захар
|1
|0
|Гбамбле Нене
|1
|0
Результаты матчей
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Шинник
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Ротор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Шинник
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
9
6
Ротор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
55% (11)
10% (2)
Шинник
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
3
50%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
5
50%
76-90
Забито
9
7
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
4
44%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
56%
1
9%
76-90
Забито
17
11
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
7 Не забивали 12
4
24%
2
18%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Пропущено
15
21
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
7%
4
19%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
7
47%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ротор - Нефтехимик 1:0 Алания - Ротор 1:3 Ротор - Сочи 1:1 Енисей - Ротор 2:0
Уфа - Ротор 2:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - Ротор 0:1 Ротор - Алания 0:0 Волга Ульяновск - Ротор 1:1 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1
Шинник
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шинник - Акрон 0:1 Енисей - Шинник 0:0 Шинник - Чайка 0:0 Шинник - Урал 0:2
Черноморец Нв - Шинник 0:1 Шинник - Чайка 0:0 Арсенал Тула - Шинник 1:1 Шинник - Балтика 1:3 Уфа - Шинник 0:1 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Енисей 2:0 КАМАЗ - Шинник 3:0 Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0
Результаты матчей
Ротор
Шинник
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
0:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
11 раз 55%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Ротор
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
56
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
45
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
911
317
317
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|26 - 13
|42
|2.
|Заявка
|20
|10
|10
|0
|38 - 16
|40
|3.
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 20
|36
|4.
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|34 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|29 - 26
|33
|6.
|Заявка
|20
|6
|12
|2
|18 - 14
|30
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|17 - 15
|29
|8.
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|23 - 22
|27
|9.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|27 - 30
|26
|10.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 26
|24
|11.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|19 - 19
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|17 - 21
|23
|13.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|18 - 17
|22
|14.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|21 - 29
|20
|15.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|12 - 20
|20
|16.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|11 - 25
|19
|17.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|12 - 21
|18
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|16 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|16 - 7
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|10 - 6
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 6
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|10.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 6
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 7
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 6
|14
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 7
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|14 - 8
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 14
|12
|9.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|8 - 8
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 11
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|4 - 13
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Енисей
|Ломакин Александр
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Урал
|Секулич Мартин
|7
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|7
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|2 6
|Уфа
|Перченок Александр
|8
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Алания
|Татаев Алексей
|1 5
Прогнозы на матч Ротор - Шинник
Исход игры
Ротор
79.5% (35)
Ничья
13.6% (6)
Шинник
6.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (12)
Меньше
71.43% (30)
Обе команды забьют
Да
40.48% (17)
Нет
59.52% (25)
Популярный счёт
1:0 Ротор
40.9% (18)
2:1 Ротор
25% (11)
1:1 Ничья
11.4% (5)
2:0 Ротор
9.1% (4)
0:1 Шинник
4.5% (2)
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