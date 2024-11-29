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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 21.
Ротор
 
Позже
Шинник
Прогнозы 42
Ротор 78.6% (33)
X 14.3% (6)
Шинник 7.1% (3)
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История личных встреч

Ротор
Шинник

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

МПЛ
0:1
К
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
КФ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
КФ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Среднее время на гол

80
120

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.06
0.94

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

84
96

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мальцев Михаил 3 0.15
Прищепа Дмитрий 3 0.15
Касимов Тимур 3 0.15
Лаврищев Дмитрий 2 0.1
Шумских Алексей 1 0.05
Кухарчук Илья 1 0.05
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.05
Болотов Евгений 1 0.05
Морозов Владислав 1 0.05
Таликин Дамир 1 0.05
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алейников Василий 2 0.1
Малахов Артём 2 0.1
Фёдоров Захар 2 0.1
Жамалетдинов Тимур 1 0.05
Косогоров Артемий 1 0.05
Загре Бен Азиз 1 0.05
Самойлов Дмитрий 1 (1) 0.05
Сухомлинов Данила 1 (1) 0.05

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болотов Евгений 4 0
Прищепа Дмитрий 4 0
Мальцев Михаил 2 1
Шумских Алексей 3 0
Семёнов Андрей Игоревич 3 0
Касимов Тимур 3 0
Плотников Никита 3 0
Завезён Юрий 2 0
Швецов Максим 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Кухарчук Илья 1 0
Плиев Заурбек 1 0
Чагров Никита 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Пяткин Иван 1 0
Шильников Глеб 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джон Джонатан 3 1
Скворцов Лев 4 0
Косогоров Артемий 4 0
Загре Бен Азиз 4 0
Алейников Василий 3 0
Чёрный Артур 3 0
Сухомлинов Данила 3 0
Самойлов Дмитрий 2 0
Шакуро Павел 2 0
Куль Руслан 2 0
Малахов Артём 2 0
Вамбольт Денис 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Якушевич Глеб 1 0
Фёдоров Захар 1 0
Гбамбле Нене 1 0

Результаты матчей

Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Шинник
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Ротор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Шинник
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

9
6
Ротор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
55% (11)
10% (2)
Шинник
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
3
50%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
5
50%
76-90

Забито

9
7
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
4
44%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
56%
1
9%
76-90

Забито

17
11
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
7 Не забивали 12
4
24%
2
18%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Пропущено

15
21
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
7%
4
19%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
7
47%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ротор - Нефтехимик 1:0 Алания - Ротор 1:3 Ротор - Сочи 1:1 Енисей - Ротор 2:0
Уфа - Ротор 2:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - Ротор 0:1 Ротор - Алания 0:0 Волга Ульяновск - Ротор 1:1 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1
Шинник
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шинник - Акрон 0:1 Енисей - Шинник 0:0 Шинник - Чайка 0:0 Шинник - Урал 0:2
Черноморец Нв - Шинник 0:1 Шинник - Чайка 0:0 Арсенал Тула - Шинник 1:1 Шинник - Балтика 1:3 Уфа - Шинник 0:1 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Енисей 2:0 КАМАЗ - Шинник 3:0 Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0

Результаты матчей

Ротор
Шинник

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
0:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
11 раз 55%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ротор
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
6
1
9
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
5
2
8
1.5
1
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
9
11
3
17
1.5
3
17
1
19
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 20 12 6 2 26 - 13 42
2.
Торпедо Москва
 Заявка 20 10 10 0 38 - 16 40
3.
Урал
 Заявка 20 10 6 4 30 - 20 36
4.
Сочи
 Заявка 20 9 7 4 34 - 21 34
5.
Черноморец Нв
 Заявка 20 10 3 7 29 - 26 33
6.
Арсенал Тула
 Заявка 20 6 12 2 18 - 14 30
7.
Ротор
 Заявка 20 7 8 5 17 - 15 29
8.
Чайка
 Заявка 20 6 9 5 23 - 22 27
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 20 6 8 6 27 - 30 26
10.
Енисей
 Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
11.
Родина Москва
 Заявка 20 5 9 6 19 - 19 24
12.
Нефтехимик
 Заявка 20 5 8 7 17 - 21 23
13.
КАМАЗ
 Заявка 20 6 4 10 18 - 17 22
14.
Уфа
 Заявка 20 5 5 10 21 - 29 20
15.
Шинник
 Заявка 20 4 8 8 12 - 20 20
16.
Сокол
 Заявка 20 4 7 9 11 - 25 19
17.
Алания
 Заявка 20 4 6 10 12 - 21 18
18.
Тюмень
 Заявка 20 3 3 14 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Урал
 Заявка 10 6 4 0 16 - 7 22
3.
Балтика
 Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
4.
Сочи
 Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
5.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 5 1 10 - 6 20
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 5 4 2 13 - 8 19
8.
Енисей
 Заявка 9 5 2 2 12 - 6 17
9.
Черноморец Нв
 Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
10.
Чайка
 Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 4 2 3 11 - 6 14
12.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 7 14
13.
Ротор
 Заявка 10 3 5 2 8 - 6 14
14.
Уфа
 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
15.
Сокол
 Заявка 10 3 3 4 6 - 7 12
16.
Шинник
 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
17.
Алания
 Заявка 11 1 3 7 6 - 14 6
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 4 6 0 14 - 8 18
3.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
4.
Ротор
 Заявка 10 4 3 3 9 - 9 15
5.
Урал
 Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
6.
Сочи
 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
7.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
8.
Чайка
 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
9.
Арсенал Тула
 Заявка 9 1 7 1 8 - 8 10
10.
Родина Москва
 Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
11.
Шинник
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
12.
КАМАЗ
 Заявка 11 2 2 7 7 - 11 8
13.
Тюмень
 Заявка 10 2 1 7 9 - 19 7
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 1 4 5 8 - 18 7
15.
Сокол
 Заявка 10 1 4 5 5 - 18 7
16.
Енисей
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
17.
Уфа
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
18.
Нефтехимик
 Заявка 9 0 4 5 4 - 13 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Енисей Ломакин Александр 7
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Урал Секулич Мартин 7
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 7
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 2 6
Уфа Перченок Александр 8
Алания Плиев Константин 2 4
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Алания Татаев Алексей 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 2 дня 6 часов 39 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 42
    Ротор 78.6% (33)
    X 14.3% (6)
    Шинник 7.1% (3)
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    Ротор
    Ничья
    Шинник
    2.95
    3.00
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    4.30
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    Прогнозы на матч Ротор - Шинник

    Исход игры
    Ротор
    79.5% (35)
    Ничья
    13.6% (6)
    Шинник
    6.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (12)
    Меньше
    71.43% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    40.48% (17)
    Нет
    59.52% (25)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    40.9% (18)
    2:1 Ротор
    25% (11)
    1:1 Ничья
    11.4% (5)
    2:0 Ротор
    9.1% (4)
    0:1 Шинник
    4.5% (2)
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