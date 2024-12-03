Тур: 19. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Хиль Хесус
Ход матча
3'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Маффео
Пабло
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
8
Педри
17
Касадо
Марк
19
Ямаль
Ламин
20
Ольмо
Дани
11
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ШикиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
20 Ольмо ДаниПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Щесны ВойцехВратарь
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
32 Форт ЭкторЗащитник
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
- Защитник
-
6 ГавиПолузащитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Мальорка
Барселона
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
22 матча
9.1%
13.6%
77.3%
2 победы 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
9.1%
22.7%
68.2%
2 победы 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.64
0.91
Среднее время на гол
141
99
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.82
1.45
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
49
61
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль I
|3
|0.2
|Ларин Кайл
|2
|0.13
|Мурики Ведат
|2
|0.13
|Фернандес Валери
|2
|0.13
|Пратс Абдон
|2 (1)
|0.13
|Мохика Хоан
|1
|0.07
|Раильо Антонио
|1
|0.07
|Наварро Роберто
|1
|0.07
|Саму Кошта
|0
|0
|Дардер Серхи
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|1
|Рафинья Диас
|9
|0.6
|Ямаль Ламин
|5
|0.33
|Ольмо Дани
|5
|0.33
|Педри
|3
|0.2
|Торре Пабло
|3
|0.2
|Кунде Жюль
|1
|0.07
|Торрес Ферран
|1
|0.07
|Виктор Пау
|1
|0.07
|Касадо Марк
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Иньиго Мартинес
|0
|0
|Гарсия Эрик
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
|Мартин Жерар
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саму Кошта
|5
|1
|Ману Морланес
|4
|0
|Аррасате Ягоба
|3
|0
|Мурики Ведат
|1
|1
|Шикинью
|2
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Маскарель Омар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Вальент Мартин
|2
|0
|Ларин Кайл
|2
|0
|Копете Хосе
|2
|0
|Лато Тони
|0
|1
|Родригес Даниэль I
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Раильо Антонио
|1
|0
|Морей Матеу
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касадо Марк
|2
|1
|Иньиго Мартинес
|3
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Виктор Пау
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Мартин Жерар
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Пенья Иньяки
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Гави
|1
|0
|Форт Эктор
|1
|0
|Домингес Серхи
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Барселона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
1
4
Мальорка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Барселона
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
18
Мальорка
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Барселона
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
5
24
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
40%
4
17%
31-45
1
20%
7
29%
29%
46-60
1
20%
3
13%
61-75
1
20%
5
21%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Забито
9
19
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
11%
1
5%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
3
33%
4
21%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Забито
14
43
4 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
1
7%
3
7%
1-15
0
0%
10
23%
16-30
3
21%
7
16%
31-45
4
29%
7
16%
46-60
2
14%
7
16%
61-75
4
29%
9
21%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
5
36%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мальорка - Валенсия 2:1 Лас-Пальмас - Мальорка 2:3 Мальорка - Атлетико М 0:1 Алавес - Мальорка 1:0
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3
Барселона
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Барселона - Лас-Пальмас 1:2 Барселона - Брест 3:0 Сельта - Барселона 2:2 Реал Сосьедад - Барселона 1:0
Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2
Результаты матчей
Мальорка
Барселона
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
81
34
81
16
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
411
123
114
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 16
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 11
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 14
|26
|6.
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|15 - 13
|25
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 18
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|0:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|10.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|6 - 5
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 11
|20
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|9 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Барселона
Исход игры
Мальорка
5.3% (8)
Ничья
4% (6)
Барселона
90.7% (137)
Тотал 2.5
Больше
70.8% (80)
Меньше
29.2% (33)
Обе команды забьют
Да
65.49% (74)
Нет
34.51% (39)
Популярный счёт
1:2 Барселона
35.1% (53)
0:2 Барселона
13.2% (20)
1:3 Барселона
10.6% (16)
0:1 Барселона
7.9% (12)
0:3 Барселона
4.6% (7)
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