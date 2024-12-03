Первый тайм

11' С угла поля Рафинья навесил в центр штрафной, где пробил с лету Ламаль, но угодил в защитника.

10' Прострелил низом с левого фланга Бальде в штрафную, но мяч от ноги Маффео полетел на угловой.

9' Ольмо протащил мяч к штрафной по центру и отдал поперек на Рафинью, но тому пробить помешал защитник.

8' Ворвался в штрафную соперника Дардер после заброса от Саму и пробил в дальний нижний угол, но в падении Пенья спас свою команду.

7' С центра поля Педри забросил в штрафную на Рафинью, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.

6' Ворвался в штрафную соперника на скорости Ламаль, накрутил финтом защитника и покатил поперек на Торреса, но перехватил этот пас Раильо.