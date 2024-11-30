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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 19. Стадион: .
Мальорка
 
Позже
Барселона
Прогнозы 46
Мальорка 4.3% (2)
X 2.2% (1)
Барселона 93.5% (43)
Все прогнозы
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Мальорка
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Мальорка
Барселона

История личных встреч

Мальорка
Барселона

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

22 матча

9.1%
13.6%
77.3%
2 победы 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

9.1%
22.7%
68.2%
2 победы 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:4
ЛЛ
5:2
П
5:0
П
2:4
П
0:2
П
5:0
П
0:3
П
1:1
П
0:1
П
4:2
П
2:1
КК
1:1
КК
2:0
П
3:1
ПД
2:3
ПД
0:2

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.64
0.91

Среднее время на гол

141
99

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.82
1.45

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

49
61

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 3 0.2
Ларин Кайл 2 0.13
Мурики Ведат 2 0.13
Фернандес Валери 2 0.13
Пратс Абдон 2 (1) 0.13
Мохика Хоан 1 0.07
Раильо Антонио 1 0.07
Наварро Роберто 1 0.07
Саму Кошта 0 0
Дардер Серхи 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 15 (2) 1
Рафинья Диас 9 0.6
Ямаль Ламин 5 0.33
Ольмо Дани 5 0.33
Педри 3 0.2
Торре Пабло 3 0.2
Кунде Жюль 1 0.07
Торрес Ферран 1 0.07
Виктор Пау 1 0.07
Касадо Марк 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Иньиго Мартинес 0 0
Гарсия Эрик 0 0
Кубарси Пау 0 0
Мартин Жерар 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саму Кошта 5 1
Ману Морланес 4 0
Аррасате Ягоба 3 0
Мурики Ведат 1 1
Шикинью 2 0
Пратс Абдон 2 0
Маскарель Омар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Вальент Мартин 2 0
Ларин Кайл 2 0
Копете Хосе 2 0
Лато Тони 0 1
Родригес Даниэль I 1 0
Маффео Пабло 1 0
Раильо Антонио 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касадо Марк 2 1
Иньиго Мартинес 3 0
Кунде Жюль 2 0
Виктор Пау 2 0
Лопес Фермин 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Мартин Жерар 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Пенья Иньяки 1 0
Педри 1 0
Фати Ансу 1 0
Гави 1 0
Форт Эктор 1 0
Домингес Серхи 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Барселона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

1
4
Мальорка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Барселона
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
18
Мальорка
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Барселона
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

9
22

Голы по времени матча

Забито

5
24
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
40%
4
17%
31-45
1
20%
7
29%
29%
46-60
1
20%
3
13%
61-75
1
20%
5
21%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Забито

9
19
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
11%
1
5%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
3
33%
4
21%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Забито

14
43
4 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
1
7%
3
7%
1-15
0
0%
10
23%
16-30
3
21%
7
16%
31-45
4
29%
7
16%
46-60
2
14%
7
16%
61-75
4
29%
9
21%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
5
36%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мальорка - Валенсия 2:1 Лас-Пальмас - Мальорка 2:3 Мальорка - Атлетико М 0:1 Алавес - Мальорка 1:0
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3
Барселона
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Барселона - Лас-Пальмас 1:2 Барселона - Брест 3:0 Сельта - Барселона 2:2 Реал Сосьедад - Барселона 1:0
Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2

Результаты матчей

Мальорка
Барселона

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
4
1.5
8
1
1
6
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
12
3
1
14
2.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 43 - 16 34
2.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
3.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 28 - 11 30
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Мальорка
 Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
7.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
8.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
11.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
12.
Сельта
 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 15 2 3 10 10 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
11.
Мальорка
 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
12.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
8.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
10.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
11.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
12.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 9 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2024, осталось 2 дня 11 часов 54 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 46
    Мальорка 4.3% (2)
    X 2.2% (1)
    Барселона 93.5% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Барселона
    5.20
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    4.10
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    5.30
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    Прогнозы на матч Мальорка - Барселона

    Исход игры
    Мальорка
    4.3% (2)
    Ничья
    2.2% (1)
    Барселона
    93.5% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.61% (31)
    Меньше
    24.39% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    41.3% (19)
    0:2 Барселона
    15.2% (7)
    1:3 Барселона
    13% (6)
    0:3 Барселона
    10.9% (5)
    0:1 Барселона
    6.5% (3)
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    Мальорка
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