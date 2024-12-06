  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Лилль
2:1
Второй тайм: 50'
Брест
0'
6' Желтая карточка
Ле Кардинал Жюльен
1:0
7' Пенальти
Дэвид Джонатан
2:0
44' Гол
Харальдссон Хакон-Арнар
2:1
48' Гол
Ажорк Людовик

Ход матча

6'
 
Ле Кардинал Жюльен
7'
Дэвид Джонатан
1:0
44'
Харальдссон Хакон-Арнар
(Дэвид Джонатан)
2:0
46'
 
Дель Кастильо Ромен
Бальде Мама
48'
2:1
Ажорк Людовик

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 268 Количество передач 201
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 125
Лилль 86.4% (108)
X 8.8% (11)
Брест 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Брест
3.70
Реклама, zenit.win
6.10
Реклама, fon.bet
6.15
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
2
Манди
Аисса
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
17
Мукау
Нгалайель
23
Жегрова
Эдон
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
19
Фернандес-Пардо
Матиас
9
Дэвид
Джонатан
40
Бизот
Марко
12
Зогбе
Люк
5
Шардонне
Брендан
25
Ле
Кардинал
Жюльен
22
Айдара
Массадио
45
Камара
Махди
8
Маньетти
Уго
14
Бальде
Мама
9
Думбия
Камори
26
Перейра-Лаже
Матиаш
19
Ажорк
Людовик
Лилль
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Лилль
Брест

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
3:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
1.13

Среднее время на гол

69
80

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.7

Среднее время на гол

65
128

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
101

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 10 (5) 0.71
Жегрова Эдон 4 0.29
Баккер Митчел 2 0.14
Байо Мохамед 2 0.14
Гомес Анхель 1 0.07
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.07
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.07
Мёнье Тома 1 0.07
Диаките Бафоде 1 0.07
Сахрауи Осам 0 0
Кабелла Реми 0 0
Андре Бенжамин 0 0
Рибейро Алешандро 0 0
Буадди Айюб 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 4 (3) 0.29
Ажорк Людовик 3 0.21
Бальде Мама 2 0.14
Февр Ромен 2 (1) 0.14
Лала Кенни 2 (2) 0.14
Камара Махди 2 0.14
Салах Ибрагим 1 0.07
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.07
Сима Абдалла 1 0.07
Мартен Жонас 1 0.07
Ле Кардинал Жюльен 0 0
Думбия Камори 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Алешандро 5 0
Андре Бенжамин 4 0
Мукау Нгалайель 4 0
Манди Аисса 2 0
Мёнье Тома 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Фернандес-Пардо Матиас 2 0
Баккер Митчел 0 1
Сантос Тьяго II 1 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кабелла Реми 1 0
Гомеш Андре 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Байо Мохамед 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Bruno Genesio 1 0
Мбаппе Этан 1 0
Буадди Айюб 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрик Рой 0 2
Ажорк Людовик 3 0
Айдара Массадио 1 1
Мартен Жонас 2 0
Лала Кенни 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Амави Жордан 2 0
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Н'Диайе Ньякат 2 0
Ле Кардинал Жюльен 2 0
Бизот Марко 1 0
Бальде Мама 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Камара Махди 1 0

Результаты матчей

Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Брест
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
5
Лилль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

11
12
Лилль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Брест
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
4
50%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
5
38%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

21
20
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
5%
4
20%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
5
24%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
6
30%
76-90

Пропущено

13
22
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
4
18%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
5
38%
4
18%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
31%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Монпелье - Лилль 2:2 Болонья - Лилль 1:2 Лилль - Ренн 1:0 Ницца - Лилль 2:2
Лилль - Ювентус 1:1 Лилль - Лион 1:1 Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2
Брест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брест - Страсбург 3:1 Барселона - Брест 3:0 Монако - Брест 3:2 Монпелье - Брест 3:1
Спарта Прага - Брест 1:2 Брест - Ницца 0:1 Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0

Результаты матчей

Лилль
Брест

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лилль
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
3
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 10 3 0 37 - 11 33
2.
Марсель
 Заявка 13 8 2 3 29 - 17 26
3.
Монако
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Лилль
 2:1 Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5.
Лион
 Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
6.
Ницца
 Заявка 13 5 5 3 24 - 16 20
7.
Ланс
 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
8.
Осер
 Заявка 13 6 1 6 21 - 21 19
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Тулуза
 Заявка 13 5 3 5 15 - 14 18
11.
Брест
 1:2 Заявка 14 5 1 8 20 - 25 16
12.
Ренн
 Заявка 13 4 2 7 18 - 19 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 22 - 27 13
14.
Анже
 Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
15.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
16.
Гавр
 Заявка 13 4 0 9 10 - 24 12
17.
Нант
 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Монпелье
 Заявка 13 2 2 9 13 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Осер
 Заявка 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Лилль
 2:1 Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
5.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
6.
Брест
 1:2 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
7.
Лион
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
9.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
10.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
11.
Тулуза
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Марсель
 Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
16.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
4.
Лилль
 2:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
6.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Анже
 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
12.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 1:2 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 9 (1)
Марсель Луис Энрике I 6 (4)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Монако Вандерсон V 1 4
Ницца Данте Бонфим 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Монпелье Модибо Саньян 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Бальде Мама уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 46.4% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 125
    Лилль 86.4% (108)
    X 8.8% (11)
    Брест 4.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Брест
    3.70
    Реклама, zenit.win
    6.10
    Реклама, fon.bet
    6.15
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лилль 2:1 Брест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 2:1 Брест

    Исход игры
    Лилль
    86.4% (108)
    Ничья
    8.8% (11)
    Брест
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (68)
    Меньше
    40.35% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    46.4% (58)
    1:0 Лилль
    19.2% (24)
    2:0 Лилль
    12% (15)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Брест
    1.6% (2)
    3:1 Лилль
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лилль
    Брест
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный