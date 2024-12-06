Тур: 14. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
6' Желтая карточкаЛе Кардинал Жюльен
1:0
7' ПенальтиДэвид Джонатан
2:0
44' ГолХаральдссон Хакон-Арнар
2:1
48' ГолАжорк Людовик
Ход матча
7'
1:0
44'
48'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
268 Количество передач 201
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
23
Жегрова
Эдон
40
Бизот
Марко
12
Зогбе
Люк
45
Камара
Махди
14
Бальде
Мама
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
11 Сахрауи ОсамПолузащитник
-
26 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
-
33 Saliou Diop
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лилль
Брест
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
1.13
Среднее время на гол
69
80
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.7
Среднее время на гол
65
128
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
101
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|10 (5)
|0.71
|Жегрова Эдон
|4
|0.29
|Баккер Митчел
|2
|0.14
|Байо Мохамед
|2
|0.14
|Гомес Анхель
|1
|0.07
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.07
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.07
|Мёнье Тома
|1
|0.07
|Диаките Бафоде
|1
|0.07
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Андре Бенжамин
|0
|0
|Рибейро Алешандро
|0
|0
|Буадди Айюб
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|4 (3)
|0.29
|Ажорк Людовик
|3
|0.21
|Бальде Мама
|2
|0.14
|Февр Ромен
|2 (1)
|0.14
|Лала Кенни
|2 (2)
|0.14
|Камара Махди
|2
|0.14
|Салах Ибрагим
|1
|0.07
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.07
|Сима Абдалла
|1
|0.07
|Мартен Жонас
|1
|0.07
|Ле Кардинал Жюльен
|0
|0
|Думбия Камори
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Алешандро
|5
|0
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Мукау Нгалайель
|4
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|2
|0
|Баккер Митчел
|0
|1
|Сантос Тьяго II
|1
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кабелла Реми
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
|Мбаппе Этан
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрик Рой
|0
|2
|Ажорк Людовик
|3
|0
|Айдара Массадио
|1
|1
|Мартен Жонас
|2
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Амави Жордан
|2
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Н'Диайе Ньякат
|2
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Брест
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
5
Лилль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
11
12
Лилль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Брест
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
4
50%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
5
38%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Забито
21
20
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
5%
4
20%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
5
24%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
6
30%
76-90
Пропущено
13
22
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
4
18%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
5
38%
4
18%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
31%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Монпелье - Лилль 2:2 Болонья - Лилль 1:2 Лилль - Ренн 1:0 Ницца - Лилль 2:2
Лилль - Ювентус 1:1 Лилль - Лион 1:1 Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2
Брест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брест - Страсбург 3:1 Барселона - Брест 3:0 Монако - Брест 3:2 Монпелье - Брест 3:1
Спарта Прага - Брест 1:2 Брест - Ницца 0:1 Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0
Результаты матчей
Лилль
Брест
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лилль
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
52
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
85
67
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 17
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|2:1 Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 16
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|21 - 21
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|11.
|1:2 Заявка
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 19
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|22 - 27
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|16.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|10 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|6.
|1:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|9.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 17
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 16
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|4.
|2:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|14.
|1:2 Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|9 (1)
|Марсель
|Луис Энрике I
|6 (4)
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Монако
|Вандерсон V
|1 4
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Монпелье
|Модибо Саньян
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 2:1 Брест
Исход игры
Лилль
86.4% (108)
Ничья
8.8% (11)
Брест
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (68)
Меньше
40.35% (46)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
2:1 Лилль
46.4% (58)
1:0 Лилль
19.2% (24)
2:0 Лилль
12% (15)
1:1 Ничья
4.8% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:2 Брест
1.6% (2)
3:1 Лилль
1.6% (2)
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