Тур: 14. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
6' Желтая карточкаЛе Кардинал Жюльен
1:0
7' ПенальтиДэвид Джонатан
2:0
44' ГолХаральдссон Хакон-Арнар
2:1
48' ГолАжорк Людовик
3:1
69' ГолДэвид Джонатан
80' Желтая карточкаАндре Бенжамин
90'+8
Ход матча
7'
1:0
44'
48'
2:1
69'
3:1
80'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
623 Количество передач 386
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
23
Жегрова
Эдон
40
Бизот
Марко
12
Зогбе
Люк
45
Камара
Махди
14
Бальде
Мама
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
11 Сахрауи ОсамПолузащитник
-
26 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
-
33 Saliou Diop
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лилль
Брест
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
1.13
Среднее время на гол
69
80
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.7
Среднее время на гол
65
128
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
101
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|11 (5)
|0.79
|Жегрова Эдон
|4
|0.29
|Баккер Митчел
|2
|0.14
|Байо Мохамед
|2
|0.14
|Гомес Анхель
|1
|0.07
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.07
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.07
|Мёнье Тома
|1
|0.07
|Диаките Бафоде
|1
|0.07
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Андре Бенжамин
|0
|0
|Рибейро Алешандро
|0
|0
|Буадди Айюб
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|4 (3)
|0.29
|Ажорк Людовик
|4
|0.29
|Бальде Мама
|2
|0.14
|Камара Махди
|2
|0.14
|Февр Ромен
|2 (1)
|0.14
|Лала Кенни
|2 (2)
|0.14
|Салах Ибрагим
|1
|0.07
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.07
|Сима Абдалла
|1
|0.07
|Мартен Жонас
|1
|0.07
|Ле Кардинал Жюльен
|0
|0
|Думбия Камори
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|5
|0
|Рибейро Алешандро
|5
|0
|Мукау Нгалайель
|4
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|2
|0
|Баккер Митчел
|0
|1
|Сантос Тьяго II
|1
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кабелла Реми
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
|Мбаппе Этан
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрик Рой
|0
|2
|Ажорк Людовик
|3
|0
|Айдара Массадио
|1
|1
|Мартен Жонас
|2
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Амави Жордан
|2
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Н'Диайе Ньякат
|2
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Брест
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
6
Лилль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
11
12
Лилль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Брест
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
24%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
4
44%
3
18%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
2
12%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
5
38%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Забито
24
21
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
8%
4
19%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
6
25%
4
19%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
29%
29%
6
29%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
7%
5
20%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
5
36%
5
20%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
4
29%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Монпелье - Лилль 2:2 Болонья - Лилль 1:2 Лилль - Ренн 1:0 Ницца - Лилль 2:2
Лилль - Ювентус 1:1 Лилль - Лион 1:1 Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2
Брест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брест - Страсбург 3:1 Барселона - Брест 3:0 Монако - Брест 3:2 Монпелье - Брест 3:1
Спарта Прага - Брест 1:2 Брест - Ницца 0:1 Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0
Результаты матчей
Лилль
Брест
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лилль
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
52
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
95
68
311
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|37 - 11
|34
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 17
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 16
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 19
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|22 - 27
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|16.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|10 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|9.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 17
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 16
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|9 (1)
|Марсель
|Луис Энрике I
|6 (4)
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Монако
|Вандерсон V
|1 4
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лилль
|Андре Бенжамин
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 3:1 Брест
Исход игры
Лилль
86.4% (108)
Ничья
8.8% (11)
Брест
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (68)
Меньше
40.35% (46)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
2:1 Лилль
46.4% (58)
1:0 Лилль
19.2% (24)
2:0 Лилль
12% (15)
1:1 Ничья
4.8% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:2 Брест
1.6% (2)
3:1 Лилль
1.6% (2)
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