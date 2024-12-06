Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Матч возобновлен

91' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' Удар от ворот произведет Лилль

88' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Манди Аисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

83' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Лилль

81' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Гудмундссон Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Гудмундссон Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Андре Бенжамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

75' Шардонне Брендан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Лилль

73' Хорошую попытку сделал Буадди Айюб . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

72' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает ударом с левой ноги!

69' Жегрова Эдон пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

68' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Зогбе Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Лилль

68' Сима Абдалла из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

68' Шардонне Брендан из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Андре Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Харальдссон Хакон-Арнар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Гудмундссон Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

57' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Лилль

55' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Лилль

53' Думбия Камори из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Ажорк Людовик бьет со штрафного в створ, но Лукас Шевалье держит все под контролем

51' Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.

50' Удар от ворот произведет Лилль

50' Зогбе Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Г О О О О Л - Ажорк Людовик забивает с левой ноги!

46' Удар от ворот произведет Лилль

46' Камара Махди из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.