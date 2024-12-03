Тур: 14. Стадион: Аббе-Дешам. Главный судья: Пиньяр Жереми
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Осер
ПСЖ
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.63
1.43
Среднее время на гол
144
63
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.57
1
Среднее время на гол
35
90
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.53
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
58
75
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Хамед
|6
|0.46
|Перрен Гаэтан
|4
|0.31
|Синайоко Лассин
|2 (1)
|0.15
|Диоманде Синали
|2
|0.15
|Онаиву Адо
|2
|0.15
|Овусу Элиша
|1
|0.08
|Равелсон Райан
|1
|0.08
|Бейр Телониус
|1
|0.08
|Кулибали Лассо
|1
|0.08
|Жубал Мендес
|1 (1)
|0.08
|Леон Донован
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Жоли Поль
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|10
|0.77
|Кан-Ин Ли
|6
|0.46
|Дембеле Усман
|5
|0.38
|Невеш Жоау
|2
|0.15
|Асенсио Марко
|2
|0.15
|Хакими Ашраф
|2
|0.15
|Коло-Муани Рандаль
|2 (1)
|0.15
|Витинья II
|2 (1)
|0.15
|Мендеш Нуну
|1
|0.08
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.08
|Руис Фабиан
|1
|0.08
|Бералдо Лукас
|1
|0.08
|Маюлу Сенни
|1
|0.08
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Пачо Вильян
|0
|0
|Дуэ Дезире
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овусу Элиша
|4
|0
|Жубал Мендес
|3
|0
|Равелсон Райан
|3
|0
|Диоманде Синали
|3
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|1
|Леон Донован
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Синайоко Лассин
|2
|0
|Акпа Клеман
|2
|0
|Онаиву Адо
|0
|1
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Бейр Телониус
|1
|0
|Жоли Поль
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бералдо Лукас
|4
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Хакими Ашраф
|2
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Пачо Вильян
|1
|0
Результаты матчей
Осер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
0
2
Осер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
ПСЖ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
5
21
Осер
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
ПСЖ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
5
23
Голы по времени матча
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
3
25%
5
33%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Забито
10
21
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
10%
3
14%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Пропущено
15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
5
33%
1
20%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Забито
22
36
12 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
1
5%
5
14%
1-15
6
27%
5
14%
16-30
5
23%
7
19%
31-45
3
14%
6
17%
46-60
4
18%
5
14%
61-75
3
14%
8
22%
76-90
Пропущено
20
12
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
3
15%
1
8%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
5
25%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тулуза - Осер 2:0 Осер - Анже 1:0 Марсель - Осер 1:3 Осер - Ренн 4:0
Лион - Осер 2:2 Осер - Реймс 2:1 Сент-Этьен - Осер 3:1 Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1
ПСЖ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Нант 1:1 Бавария - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Тулуза 3:0 Анже - ПСЖ 2:4
ПСЖ - Атлетико М 1:2 ПСЖ - Ланс 1:0 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2
Результаты матчей
Осер
ПСЖ
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Осер
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
52
24
52
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
42
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
94
310
94
112
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 17
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 16
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|21 - 21
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 23
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 19
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|22 - 27
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|16.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|10 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 17
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 16
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|9 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9
|Марсель
|Луис Энрике I
|6 (4)
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Монако
|Вандерсон V
|1 4
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Монпелье
|Модибо Саньян
|5
Прогнозы на матч Осер - ПСЖ
Исход игры
Осер
5.3% (3)
Ничья
5.3% (3)
ПСЖ
89.5% (51)
Тотал 2.5
Больше
68.63% (35)
Меньше
31.37% (16)
Обе команды забьют
Да
64.71% (33)
Нет
35.29% (18)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
28.1% (16)
1:3 ПСЖ
24.6% (14)
0:2 ПСЖ
19.3% (11)
0:3 ПСЖ
5.3% (3)
0:1 ПСЖ
5.3% (3)
1:1 Ничья
3.5% (2)
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