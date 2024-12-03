  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Осер
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 57
Осер 5.3% (3)
X 5.3% (3)
ПСЖ 89.5% (51)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Осер
Ничья
ПСЖ
7.20
Реклама, bettery.ru
7.25
Реклама, zenit.win
1.43
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Осер
ПСЖ

История личных встреч

Осер
ПСЖ

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
5:0
К
0:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
1:1
К
0:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
3:1
КЛ
3:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.63
1.43

Среднее время на гол

144
63

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.57
1

Среднее время на гол

35
90

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Хамед 6 0.46
Перрен Гаэтан 4 0.31
Синайоко Лассин 2 (1) 0.15
Диоманде Синали 2 0.15
Онаиву Адо 2 0.15
Овусу Элиша 1 0.08
Равелсон Райан 1 0.08
Бейр Телониус 1 0.08
Кулибали Лассо 1 0.08
Жубал Мендес 1 (1) 0.08
Леон Донован 0 0
Менса Гидеон 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Жоли Поль 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 10 0.77
Кан-Ин Ли 6 0.46
Дембеле Усман 5 0.38
Невеш Жоау 2 0.15
Асенсио Марко 2 0.15
Хакими Ашраф 2 0.15
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.15
Витинья II 2 (1) 0.15
Мендеш Нуну 1 0.08
Заир-Эмери Уоррен 1 0.08
Руис Фабиан 1 0.08
Бералдо Лукас 1 0.08
Маюлу Сенни 1 0.08
Рамуш Гонсалу 0 0
Пачо Вильян 0 0
Дуэ Дезире 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Элиша 4 0
Жубал Мендес 3 0
Равелсон Райан 3 0
Диоманде Синали 3 0
Хувер Ки-Джана 1 1
Леон Донован 2 0
Траоре Хамед 2 0
Синайоко Лассин 2 0
Акпа Клеман 2 0
Онаиву Адо 0 1
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Бейр Телониус 1 0
Жоли Поль 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 4 0
Маркиньос Маркос 3 0
Хакими Ашраф 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0
Пачо Вильян 1 0

Результаты матчей

Осер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
2
Осер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
ПСЖ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

5
21
Осер
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
ПСЖ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

5
23

Голы по времени матча

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
3
25%
5
33%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Забито

10
21
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
10%
3
14%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
5
33%
1
20%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Забито

22
36
12 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
1
5%
5
14%
1-15
6
27%
5
14%
16-30
5
23%
7
19%
31-45
3
14%
6
17%
46-60
4
18%
5
14%
61-75
3
14%
8
22%
76-90

Пропущено

20
12
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
3
15%
1
8%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
5
25%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тулуза - Осер 2:0 Осер - Анже 1:0 Марсель - Осер 1:3 Осер - Ренн 4:0
Лион - Осер 2:2 Осер - Реймс 2:1 Сент-Этьен - Осер 3:1 Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1
ПСЖ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Нант 1:1 Бавария - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Тулуза 3:0 Анже - ПСЖ 2:4
ПСЖ - Атлетико М 1:2 ПСЖ - Ланс 1:0 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2

Результаты матчей

Осер
ПСЖ

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Осер
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
5
2
2
4
2.5
5
2
1
5
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
2
1
6
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
9
4
3
10
2.5
9
4
1
12
3.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 10 3 0 37 - 11 33
2.
Марсель
 Заявка 13 8 2 3 29 - 17 26
3.
Монако
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
5.
Лион
 Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
6.
Ницца
 Заявка 13 5 5 3 24 - 16 20
7.
Ланс
 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
8.
Осер
 Заявка 13 6 1 6 21 - 21 19
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Тулуза
 Заявка 13 5 3 5 15 - 14 18
11.
Брест
 Заявка 13 5 1 7 19 - 23 16
12.
Ренн
 Заявка 13 4 2 7 18 - 19 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 22 - 27 13
14.
Анже
 Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
15.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
16.
Гавр
 Заявка 13 4 0 9 10 - 24 12
17.
Нант
 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Монпелье
 Заявка 13 2 2 9 13 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Осер
 Заявка 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
5.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Лион
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
8.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
9.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
10.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
11.
Тулуза
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Марсель
 Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
16.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
6.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Анже
 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
12.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 9 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 9
Марсель Луис Энрике I 6 (4)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Монако Вандерсон V 1 4
Ницца Данте Бонфим 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Монпелье Модибо Саньян 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Осер - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2024, осталось 2 дня 14 часов 7 минут.

    Главный судья: Пиньяр Жереми

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 57
    Осер 5.3% (3)
    X 5.3% (3)
    ПСЖ 89.5% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осер
    Ничья
    ПСЖ
    7.20
    Реклама, bettery.ru
    7.25
    Реклама, zenit.win
    1.43
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осер - ПСЖ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Осер - ПСЖ

    Исход игры
    Осер
    5.3% (3)
    Ничья
    5.3% (3)
    ПСЖ
    89.5% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.63% (35)
    Меньше
    31.37% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (33)
    Нет
    35.29% (18)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    28.1% (16)
    1:3 ПСЖ
    24.6% (14)
    0:2 ПСЖ
    19.3% (11)
    0:3 ПСЖ
    5.3% (3)
    0:1 ПСЖ
    5.3% (3)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Осер
    ПСЖ
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный