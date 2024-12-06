Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Команда Сельта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Аспас Яго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Родригес Хави получает желтую карточку за неспортивное поведение

44' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Хорошую попытку сделал Ларин Кайл . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Наварро Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Ларин Кайл нанес удар головой, но Висенте Гуаита спокойно отбил мяч.

40' Ох, нехорошо это выглядит. Fer Lopez получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

39' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Раильо Антонио нанес удар головой, но Висенте Гуаита спокойно отбил мяч.

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Саму Кошта из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Родригес Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Команда Сельта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Г О О О О Л - Альварес Уго забивает с правой ноги!

32' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Илайш Мориба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Вальент Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Грейф Доминик взял и забрал мяч на выходе

24' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Старфельт Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

13' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Льябрес Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Илайш Мориба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ларин Кайл нанес удар головой, но Висенте Гуаита спокойно отбил мяч.

7' Льябрес Хавьер из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Удар от ворот произведет Мальорка

6' Илайш Мориба не смог попасть в створ ударом издали

3' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Мальорка начинает с центра поля