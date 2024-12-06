Тур: 16. Стадион: Балаидос. Зрители: 22861 Главный судья: Де Бургос Рикардо
0'
1:0
32' ГолАльварес Уго
44' Желтая карточкаРодригес Хави
78' Красная карточкаРаильо Антонио
2:0
82' ГолАспас Яго
90'+8
Ход матча
32'
1:0
44'
78'
82'
2:0
89'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
508 Количество передач 501
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Альварес
Уго
28
Fer
Lopez
12
Саму
Кошта
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Альварес УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Fer LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуран ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Yoel Lago
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
23 Маффео ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ШикиньюПолузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Мальорка
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Среднее время на гол
64
225
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|6 (2)
|0.38
|Иглесиас Борха
|4
|0.25
|Альварес Уго
|3
|0.19
|Дувикас Анастасиос
|3
|0.19
|Мингеса Оскар
|2
|0.13
|Сведберг Виллиот
|2
|0.13
|Родригес Хави
|1
|0.06
|Старфельт Карл
|1
|0.06
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.06
|Гонсалес Альфонсо
|1
|0.06
|Илайш Мориба
|0
|0
|Дуран Пабло
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль I
|3
|0.18
|Мурики Ведат
|3
|0.18
|Ларин Кайл
|2
|0.12
|Фернандес Валери
|2
|0.12
|Пратс Абдон
|2 (1)
|0.12
|Мохика Хоан
|1
|0.06
|Раильо Антонио
|1
|0.06
|Наварро Роберто
|1
|0.06
|Саму Кошта
|0
|0
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илайш Мориба
|4
|1
|Аспас Яго
|3
|1
|Альварес Уго
|4
|0
|Родригес Хави
|4
|0
|Сотело Хьюго
|4
|0
|Алонсо Маркос
|3
|0
|Мингеса Оскар
|3
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Дувикас Анастасиос
|2
|0
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Гонсалес Альфонсо
|0
|1
|Манкильо Хави
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саму Кошта
|5
|1
|Ману Морланес
|4
|0
|Раильо Антонио
|2
|1
|Пратс Абдон
|3
|0
|Мохика Хоан
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|3
|0
|Мурики Ведат
|1
|1
|Шикинью
|2
|0
|Маскарель Омар
|2
|0
|Вальент Мартин
|2
|0
|Ларин Кайл
|2
|0
|Маффео Пабло
|2
|0
|Копете Хосе
|2
|0
|Лато Тони
|0
|1
|Родригес Даниэль I
|1
|0
|Морей Матеу
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
1
Сельта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Мальорка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
3
5
Сельта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Мальорка
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
6
40%
3
33%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
5
50%
76-90
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
6%
2
18%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
7
41%
3
27%
76-90
Забито
26
15
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
3
12%
1
7%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
2
8%
4
27%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
9
35%
4
27%
76-90
Пропущено
26
21
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
12%
3
14%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
4
15%
4
19%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
8
31%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саламанка-2 - Сельта 0:7 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Барселона 2:2 Бетис - Сельта 2:2
Сельта - Хетафе 1:0 Сан-Педро III - Сельта 1:5 Леганес - Сельта 3:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0
Мальорка
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мальорка - Барселона 1:5 Мальорка - Валенсия 2:1 Лас-Пальмас - Мальорка 2:3 Мальорка - Атлетико М 0:1
Алавес - Мальорка 1:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1
Результаты матчей
Сельта
Мальорка
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сельта
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
34
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
116
88
413
313
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|48 - 17
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 13
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 15
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 20
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 18
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|6.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|11 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 2:0 Мальорка
Исход игры
Сельта
69.3% (88)
Ничья
23.6% (30)
Мальорка
7.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (50)
Меньше
56.14% (64)
Обе команды забьют
Да
63.16% (72)
Нет
36.84% (42)
Популярный счёт
2:1 Сельта
31.5% (40)
1:0 Сельта
26.8% (34)
1:1 Ничья
17.3% (22)
1:2 Мальорка
3.9% (5)
2:0 Сельта
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:1 Мальорка
2.4% (3)
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