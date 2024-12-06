  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 22861 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Сельта
2:0
Конец матча
Мальорка
0'
1:0
32' Гол
Альварес Уго
44' Желтая карточка
Родригес Хави
78' Красная карточка
Раильо Антонио
2:0
82' Гол
Аспас Яго
90'+8

Ход матча

32'
Альварес Уго
(Илайш Мориба)
1:0
43'
Аспас Яго
Fer Lopez
 
44'
Родригес Хави
 
58'
 
Мурики Ведат
Наварро Роберто
58'
 
Мохика Хоан
Льябрес Хавьер
65'
Дувикас Анастасиос
Иглесиас Борха
 
65'
Гонсалес Альфонсо
Сведберг Виллиот
 
78'
 
Раильо Антонио
82'
Аспас Яго
(Дувикас Анастасиос)
2:0
84'
 
Дардер Серхи
Ларин Кайл
84'
 
Асано Такума
Родригес Даниэль
87'
Де ла Торре Лука
Пейнадо Франсиско
 
87'
Ристич Михайло
Альварес Уго
 
89'
 
Шикинью
Саму Кошта

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 508 Количество передач 501
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 127
Сельта 69.3% (88)
X 23.6% (30)
Мальорка 7.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гуаита
Висенте
32
Родригес
Хави
2
Старфельт
Карл
20
Алонсо
Маркос
3
Мингеса
Оскар
30
Альварес
Уго
8
Пейнадо
Франсиско
6
Илайш
Мориба
28
Fer
Lopez
19
Сведберг
Виллиот
7
Иглесиас
Борха
1
Грейф
Доминик
2
Морей
Матеу
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
4
Ван
дер
Хейден
Сибе
5
Маскарель
Омар
12
Саму
Кошта
27
Наварро
Роберто
14
Родригес
Даниэль
I
19
Льябрес
Хавьер
17
Ларин
Кайл
Сельта
3-4-2-1
Мальорка
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Мальорка

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:3
ЛЛ
0:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
2:2
П
1:0
П
1:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Среднее время на гол

64
225

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 6 (2) 0.38
Иглесиас Борха 4 0.25
Альварес Уго 3 0.19
Дувикас Анастасиос 3 0.19
Мингеса Оскар 2 0.13
Сведберг Виллиот 2 0.13
Родригес Хави 1 0.06
Старфельт Карл 1 0.06
Пейнадо Франсиско 1 0.06
Гонсалес Альфонсо 1 0.06
Илайш Мориба 0 0
Дуран Пабло 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 3 0.18
Мурики Ведат 3 0.18
Ларин Кайл 2 0.12
Фернандес Валери 2 0.12
Пратс Абдон 2 (1) 0.12
Мохика Хоан 1 0.06
Раильо Антонио 1 0.06
Наварро Роберто 1 0.06
Саму Кошта 0 0
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илайш Мориба 4 1
Аспас Яго 3 1
Альварес Уго 4 0
Родригес Хави 4 0
Сотело Хьюго 4 0
Алонсо Маркос 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Старфельт Карл 2 0
Дувикас Анастасиос 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Манкильо Хави 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саму Кошта 5 1
Ману Морланес 4 0
Раильо Антонио 2 1
Пратс Абдон 3 0
Мохика Хоан 3 0
Аррасате Ягоба 3 0
Мурики Ведат 1 1
Шикинью 2 0
Маскарель Омар 2 0
Вальент Мартин 2 0
Ларин Кайл 2 0
Маффео Пабло 2 0
Копете Хосе 2 0
Лато Тони 0 1
Родригес Даниэль I 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0

Результаты матчей

Сельта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
1
Сельта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Мальорка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

3
5
Сельта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Мальорка
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
6
40%
3
33%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
5
50%
76-90

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
6%
2
18%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
7
41%
3
27%
76-90

Забито

26
15
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
3
12%
1
7%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
2
8%
4
27%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
9
35%
4
27%
76-90

Пропущено

26
21
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
12%
3
14%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
4
15%
4
19%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
8
31%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саламанка-2 - Сельта 0:7 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Барселона 2:2 Бетис - Сельта 2:2
Сельта - Хетафе 1:0 Сан-Педро III - Сельта 1:5 Леганес - Сельта 3:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0
Мальорка
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мальорка - Барселона 1:5 Мальорка - Валенсия 2:1 Лас-Пальмас - Мальорка 2:3 Мальорка - Атлетико М 0:1
Алавес - Мальорка 1:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1

Результаты матчей

Сельта
Мальорка

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сельта
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
1
8
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
6
8
8
1.5
4
13
3
13
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 48 - 17 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 3 2 31 - 13 33
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 24 - 15 29
5.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
6.
Мальорка
 Заявка 17 7 3 7 16 - 20 24
7.
Осасуна
 Заявка 15 6 5 4 20 - 23 23
8.
Жирона
 Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 3 6 13 - 11 21
10.
Сельта
 Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
11.
Бетис
 Заявка 15 5 5 5 16 - 18 20
12.
Севилья
 Заявка 15 5 4 6 14 - 19 19
13.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 14 - 16 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 15 2 3 10 10 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
3.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Сельта
 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
10.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
17.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
18.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
5.
Мальорка
 Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
9.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Осасуна
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 11 (6)
Осасуна Будимир Анте 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Ристич Михайло из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Контроль мяча: Сельта: 49%, Мальорка: 51%.
    • 95'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 94'
      Шикинью из команды Мальорка наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 93'
      Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 91'
      Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Сельта: 48%, Мальорка: 52%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Сельта 69.3% (88)
    X 23.6% (30)
    Мальорка 7.1% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сельта 2:0 Мальорка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 2:0 Мальорка

    Исход игры
    Сельта
    69.3% (88)
    Ничья
    23.6% (30)
    Мальорка
    7.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (50)
    Меньше
    56.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (72)
    Нет
    36.84% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    31.5% (40)
    1:0 Сельта
    26.8% (34)
    1:1 Ничья
    17.3% (22)
    1:2 Мальорка
    3.9% (5)
    2:0 Сельта
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:1 Мальорка
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный