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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Лас-Пальмас
2:1
Второй тайм: 71'
Вальядолид
0'
1:0
20' Гол
Рамирес Сандро
26' Желтая карточка
Силва Фабио
1:1
45' Гол
Андре Маркос
49' Желтая карточка
Кёмерт Эрай
2:1
64' Гол
Рамирес Сандро

Ход матча

20'
Рамирес Сандро
(Силва Фабио)
1:0
26'
Силва Фабио
 
45'
1:1
Андре Маркос
49'
 
Кёмерт Эрай
58'
Парк Марвин
Росада Виктор
 
58'
Кампанья Хосе
Эссугу Дариу
 
64'
Рамирес Сандро
(Кампанья Хосе)
2:1
68'
 
Латаса Хуан
Андре Маркос
68'
 
Месегер Виктор
Мартин Марио

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 292 Количество передач 168
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 118
Лас-Пальмас 77.1% (91)
X 16.9% (20)
Вальядолид 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лас-Пальмас
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
18
Росада
Виктор
4
Суарес
Алехандро
15
Маккенна
Скотт
3
Мармоль
Мика
20
Родригес
Кирьян
29
Эссугу
Дариу
19
Рамирес
Сандро
5
Муньос
Хави
10
Молейро
Альберто
37
Силва
Фабио
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
15
Кёмерт
Эрай
5
Санчес
Хавьер
22
Роза
Лукас
20
Юрич
Станко
10
Санчес
Иван
12
Мартин
Марио
8
Перес
Кике
7
Силла
Мамаду
9
Андре
Маркос
Лас-Пальмас
4-2-3-1
Вальядолид
4-1-4-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Вальядолид

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:1
КК
3:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
3:0
КК
5:3

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

15
2

Голов в среднем за матч

2.14
0.4

Среднее время на гол

42
225

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
98

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 5 0.31
Силва Фабио 5 (1) 0.31
Молейро Альберто 4 0.25
Муньос Алекс 3 0.19
Фустер Мануэль 1 0.06
Эссугу Дариу 1 0.06
Макбарни Оливер 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Муньос Хави 0 0
Кампанья Хосе 0 0
Янузай Аднан 0 0
Росада Виктор 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 3 0.19
Амалла Селим 2 (1) 0.13
Силла Мамаду 2 (2) 0.13
Санчес Иван 1 0.06
Тухами Ануар 1 0.06
Перес Кике 1 0.06
Андре Маркос 1 0.06
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Фабио 5 0
Суарес Алехандро 4 0
Эссугу Дариу 4 0
Кампанья Хосе 3 0
Мата Хайме 3 0
Росада Виктор 3 0
Молейро Альберто 3 0
Рамирес Сандро 2 0
Родригес Кирьян 2 0
Мармоль Мика 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Бенито Рамирес 1 0
Янузай Аднан 1 0
Муньос Хави 1 0
Муньос Алекс 1 0
Маккенна Скотт 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Хоркаш Динко 1 0
Парк Марвин 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paulo Pezzolano 8 1
Кёмерт Эрай 5 0
Роза Лукас 5 0
Мартин Марио 3 1
Торрес Давид 4 0
Перес Кике 4 0
Юрич Станко 4 0
Латаса Хуан 4 0
Тухами Ануар 3 0
Санчес Иван 3 0
Луис Перез 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Андре Маркос 2 0
Силла Мамаду 1 0
Амалла Селим 1 0
Моро Рауль 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Вальядолид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
3
Лас-Пальмас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Вальядолид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

8
2
Лас-Пальмас
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Вальядолид
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

16
5

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
2
18%
4
21%
61-75
2
18%
7
37%
76-90

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
5
42%
76-90

Забито

20
11
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
3
15%
1
9%
31-45
4
20%
4
36%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
6
30%
3
27%
76-90

Пропущено

26
31
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
12%
1
3%
1-15
2
8%
6
19%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
8
31%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Европа Барселона - Лас-Пальмас 1:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Мальорка 2:3 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3
Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 Онтиньена - Лас-Пальмас 0:7 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0
Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Реал Авила - Вальядолид 2:4 Вальядолид - Атлетико М 0:5 Хетафе - Вальядолид 2:0 Вальядолид - АВС 2:0
Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Осасуна - Вальядолид 1:0 Астур - Вальядолид 1:4 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Вальядолид

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
5
1.5
1
6
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
1
14
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 48 - 17 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 3 2 31 - 13 33
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 24 - 15 29
5.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
6.
Мальорка
 Заявка 17 7 3 7 16 - 20 24
7.
Осасуна
 Заявка 15 6 5 4 20 - 23 23
8.
Жирона
 Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 3 6 13 - 11 21
10.
Сельта
 Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
11.
Бетис
 Заявка 15 5 5 5 16 - 18 20
12.
Севилья
 Заявка 15 5 4 6 14 - 19 19
13.
Лас-Пальмас
 2:1 Заявка 16 5 3 8 22 - 27 18
14.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 14 - 16 16
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 1:2 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
3.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Сельта
 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
10.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
17.
Лас-Пальмас
 2:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
18.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
19.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
20.
Вальядолид
 1:2 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
5.
Мальорка
 Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Лас-Пальмас
 2:1 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
9.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Осасуна
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
17.
Вальядолид
 1:2 Заявка 8 1 0 7 6 - 22 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 11 (6)
Осасуна Будимир Анте 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
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    Прогнозы 118
    Лас-Пальмас 77.1% (91)
    X 16.9% (20)
    Вальядолид 5.9% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Вальядолид
    3.75
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    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:1 Вальядолид

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    77.1% (91)
    Ничья
    16.9% (20)
    Вальядолид
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    54.87% (62)
    Нет
    45.13% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Лас-Пальмас
    36.4% (43)
    1:0 Лас-Пальмас
    29.7% (35)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    2:0 Лас-Пальмас
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Вальядолид
    1.7% (2)
    0:2 Вальядолид
    1.7% (2)
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