Тур: 16. Стадион: Гран Канария. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
2:1
Второй тайм: 71'
0'
1:0
20' ГолРамирес Сандро
26' Желтая карточкаСилва Фабио
1:1
45' ГолАндре Маркос
49' Желтая карточкаКёмерт Эрай
2:1
64' ГолРамирес Сандро
Ход матча
20'
1:0
26'
45'
1:1
49'
64'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
292 Количество передач 168
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Эссугу
Дариу
37
Силва
Фабио
15
Кёмерт
Эрай
22
Роза
Лукас
20
Юрич
Станко
10
Санчес
Иван
12
Мартин
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Муньос АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
-
17 Мата ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
22 Роза ЛукасЗащитник
-
20 Юрич СтанкоПолузащитник
-
10 Санчес ИванПолузащитник
-
12 Мартин МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ба ДжумаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
23 Тухами АнуарПолузащитник
-
28 ЧукиПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Alvaro Rubio
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Лас-Пальмас
Вальядолид
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
15
2
Голов в среднем за матч
2.14
0.4
Среднее время на гол
42
225
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
98
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Сандро
|5
|0.31
|Силва Фабио
|5 (1)
|0.31
|Молейро Альберто
|4
|0.25
|Муньос Алекс
|3
|0.19
|Фустер Мануэль
|1
|0.06
|Эссугу Дариу
|1
|0.06
|Макбарни Оливер
|0
|0
|Родригес Кирьян
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
|Кампанья Хосе
|0
|0
|Янузай Аднан
|0
|0
|Росада Виктор
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|3
|0.19
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.13
|Силла Мамаду
|2 (2)
|0.13
|Санчес Иван
|1
|0.06
|Тухами Ануар
|1
|0.06
|Перес Кике
|1
|0.06
|Андре Маркос
|1
|0.06
|Дьедью Амат
|0
|0
|Мартин Марио
|0
|0
|Марото Марио
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Фабио
|5
|0
|Суарес Алехандро
|4
|0
|Эссугу Дариу
|4
|0
|Кампанья Хосе
|3
|0
|Мата Хайме
|3
|0
|Росада Виктор
|3
|0
|Молейро Альберто
|3
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Родригес Кирьян
|2
|0
|Мармоль Мика
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Бенито Рамирес
|1
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Муньос Хави
|1
|0
|Муньос Алекс
|1
|0
|Маккенна Скотт
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Хоркаш Динко
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paulo Pezzolano
|8
|1
|Кёмерт Эрай
|5
|0
|Роза Лукас
|5
|0
|Мартин Марио
|3
|1
|Торрес Давид
|4
|0
|Перес Кике
|4
|0
|Юрич Станко
|4
|0
|Латаса Хуан
|4
|0
|Тухами Ануар
|3
|0
|Санчес Иван
|3
|0
|Луис Перез
|2
|0
|Санчес Хавьер
|2
|0
|Андре Маркос
|2
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Чуки
|1
|0
|Ба Джума
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Вальядолид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
3
Лас-Пальмас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Вальядолид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
8
2
Лас-Пальмас
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Вальядолид
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
16
5
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
2
18%
4
21%
61-75
2
18%
7
37%
76-90
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
5
42%
76-90
Забито
20
11
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
3
15%
1
9%
31-45
4
20%
4
36%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
6
30%
3
27%
76-90
Пропущено
26
31
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
12%
1
3%
1-15
2
8%
6
19%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
8
31%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Европа Барселона - Лас-Пальмас 1:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Мальорка 2:3 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3
Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 Онтиньена - Лас-Пальмас 0:7 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0
Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Реал Авила - Вальядолид 2:4 Вальядолид - Атлетико М 0:5 Хетафе - Вальядолид 2:0 Вальядолид - АВС 2:0
Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Осасуна - Вальядолид 1:0 Астур - Вальядолид 1:4 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Вальядолид
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
35
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
69
114
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|48 - 17
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 13
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 15
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 20
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 18
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|13.
|2:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 27
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|1:2 Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|6.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|17.
|2:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|18.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|19.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|20.
|1:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|2:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|17.
|1:2 Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|11 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:1 Вальядолид
Исход игры
Лас-Пальмас
77.1% (91)
Ничья
16.9% (20)
Вальядолид
5.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
54.87% (62)
Нет
45.13% (51)
Популярный счёт
2:1 Лас-Пальмас
36.4% (43)
1:0 Лас-Пальмас
29.7% (35)
1:1 Ничья
8.5% (10)
2:0 Лас-Пальмас
7.6% (9)
2:2 Ничья
4.2% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:1 Вальядолид
1.7% (2)
0:2 Вальядолид
1.7% (2)
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