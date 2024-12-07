Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Хейн Карл-Якоб взял и забрал мяч на выходе

87' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Хорошую попытку сделал Мата Хайме . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

85' Мачис Дарвин из команды Вальядолид наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

84' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

82' Мачис Дарвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Мачис Дарвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Маккенна Скотт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Кампанья Хосе пробил со штрафного прямо в стенку

78' Месегер Виктор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Суарес Алехандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Вальядолид

68' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Хейн Карл-Якоб взял и забрал мяч на выходе

67' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Г О О О О Л - Рамирес Сандро забивает с левой ноги!

63' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Матч возобновлен

62' Молейро Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновлен

56' Росада Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Луис Перез выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Перес Кике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Рамирес Сандро бьет со штрафного в створ, но Карл Хайн держит все под контролем

49' Кёмерт Эрай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Вальядолид

47' Эссугу Дариу из команды Лас-Пальмас наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.