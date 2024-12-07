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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Лас-Пальмас
2:1
Конец матча
Вальядолид
0'
1:0
20' Гол
Рамирес Сандро
26' Желтая карточка
Силва Фабио
1:1
45' Гол
Андре Маркос
49' Желтая карточка
Кёмерт Эрай
2:1
64' Гол
Рамирес Сандро
76' Желтая карточка
Суарес Алехандро
78' Желтая карточка
Месегер Виктор
80' Желтая карточка
Маккенна Скотт
90' Желтая карточка
Парк Марвин
90' Желтая карточка
Дьедью Амат
90'+10

Ход матча

20'
Рамирес Сандро
(Силва Фабио)
1:0
26'
Силва Фабио
 
45'
1:1
Андре Маркос
49'
 
Кёмерт Эрай
58'
Парк Марвин
Росада Виктор
 
58'
Кампанья Хосе
Эссугу Дариу
 
64'
Рамирес Сандро
(Кампанья Хосе)
2:1
68'
 
Латаса Хуан
Андре Маркос
68'
 
Месегер Виктор
Мартин Марио
75'
 
Мачис Дарвин
Перес Кике
76'
Суарес Алехандро
 
78'
 
Месегер Виктор
79'
Мата Хайме
Силва Фабио
 
80'
Маккенна Скотт
 
86'
 
Ба Джума
Кёмерт Эрай
86'
 
Дьедью Амат
Санчес Иван
87'
Муньос Хави
Рамирес Сандро
 
87'
Бенито Рамирес
Луаодис Энзо
 
90'
Парк Марвин
 
90'
 
Дьедью Амат

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 292 Количество передач 168
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 118
Лас-Пальмас 77.1% (91)
X 16.9% (20)
Вальядолид 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
18
Росада
Виктор
4
Суарес
Алехандро
15
Маккенна
Скотт
3
Мармоль
Мика
20
Родригес
Кирьян
29
Эссугу
Дариу
19
Рамирес
Сандро
5
Муньос
Хави
10
Молейро
Альберто
37
Силва
Фабио
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
15
Кёмерт
Эрай
5
Санчес
Хавьер
22
Роза
Лукас
20
Юрич
Станко
10
Санчес
Иван
12
Мартин
Марио
8
Перес
Кике
7
Силла
Мамаду
9
Андре
Маркос
Лас-Пальмас
4-2-3-1
Вальядолид
4-1-4-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Вальядолид

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:1
КК
3:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
3:0
КК
5:3

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

15
2

Голов в среднем за матч

2.14
0.4

Среднее время на гол

42
225

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
98

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 6 0.38
Силва Фабио 5 (1) 0.31
Молейро Альберто 4 0.25
Муньос Алекс 3 0.19
Фустер Мануэль 1 0.06
Эссугу Дариу 1 0.06
Макбарни Оливер 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Кампанья Хосе 0 0
Муньос Хави 0 0
Янузай Аднан 0 0
Росада Виктор 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 3 0.19
Амалла Селим 2 (1) 0.13
Силла Мамаду 2 (2) 0.13
Санчес Иван 1 0.06
Тухами Ануар 1 0.06
Перес Кике 1 0.06
Андре Маркос 1 0.06
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Фабио 5 0
Суарес Алехандро 5 0
Эссугу Дариу 4 0
Кампанья Хосе 3 0
Мата Хайме 3 0
Росада Виктор 3 0
Молейро Альберто 3 0
Рамирес Сандро 2 0
Маккенна Скотт 2 0
Родригес Кирьян 2 0
Мармоль Мика 2 0
Парк Марвин 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Бенито Рамирес 1 0
Янузай Аднан 1 0
Муньос Хави 1 0
Муньос Алекс 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Хоркаш Динко 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paulo Pezzolano 8 1
Кёмерт Эрай 5 0
Роза Лукас 5 0
Мартин Марио 3 1
Торрес Давид 4 0
Перес Кике 4 0
Юрич Станко 4 0
Латаса Хуан 4 0
Тухами Ануар 3 0
Санчес Иван 3 0
Луис Перез 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Андре Маркос 2 0
Силла Мамаду 1 0
Амалла Селим 1 0
Дьедью Амат 1 0
Моро Рауль 1 0
Месегер Виктор 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Вальядолид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
4
Лас-Пальмас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Вальядолид
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

8
2
Лас-Пальмас
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Вальядолид
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

16
6

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

12
21
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
5
24%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
5
24%
61-75
2
17%
7
33%
76-90

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
5
42%
76-90

Забито

22
12
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
4
18%
4
33%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
6
27%
3
25%
76-90

Пропущено

27
33
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
3
11%
1
3%
1-15
2
7%
7
21%
16-30
6
22%
4
12%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
5
19%
5
15%
61-75
8
30%
30%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Европа Барселона - Лас-Пальмас 1:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Мальорка 2:3 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3
Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 Онтиньена - Лас-Пальмас 0:7 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0
Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Реал Авила - Вальядолид 2:4 Вальядолид - Атлетико М 0:5 Хетафе - Вальядолид 2:0 Вальядолид - АВС 2:0
Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Осасуна - Вальядолид 1:0 Астур - Вальядолид 1:4 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Вальядолид

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:3
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
1
15
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 17 13 1 3 49 - 17 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 3 2 31 - 13 33
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 24 - 15 29
5.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
6.
Мальорка
 Заявка 17 7 3 7 16 - 20 24
7.
Осасуна
 Заявка 15 6 5 4 20 - 23 23
8.
Жирона
 Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 3 6 13 - 11 21
10.
Сельта
 Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
11.
Бетис
 0:1 Заявка 16 5 5 6 16 - 19 20
12.
Севилья
 Заявка 15 5 4 6 14 - 19 19
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 5 3 8 22 - 27 18
14.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 14 - 16 16
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
3.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Сельта
 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Барселона
 1:0 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7.
Бетис
 0:1 Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
10.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
18.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
19.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 11 8 1 2 30 - 12 25
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
5.
Мальорка
 Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
9.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Осасуна
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Бетис
 0:1 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
17.
Вальядолид
 Заявка 8 1 0 7 6 - 22 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 16 (2)
Барселона Рафинья Диас 11 (6)
Осасуна Будимир Анте 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 118
    Лас-Пальмас 77.1% (91)
    X 16.9% (20)
    Вальядолид 5.9% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:1 Вальядолид

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    77.1% (91)
    Ничья
    16.9% (20)
    Вальядолид
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    54.87% (62)
    Нет
    45.13% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Лас-Пальмас
    36.4% (43)
    1:0 Лас-Пальмас
    29.7% (35)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    2:0 Лас-Пальмас
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Вальядолид
    1.7% (2)
    0:2 Вальядолид
    1.7% (2)
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