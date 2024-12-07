Левандовски готовился получить мяч на чужой половине поля, вот только поляк чуть раньше нарушил правила против Бартры. Рефери всё прекрасно видел и сразу же дал свисток.

Бартра увидел, что Пенья вышел к радиусу штрафной и из центрального круга пальнул по воротам. Мяч полетел левее цели, да и голкипер "Барселоны" всё контролировал в этом эпизоде.

МОМЕНТИЩЕ! Стандарт на правом фланге заработали футболисты "Бетиса". Мяч после навеса Ло Чельсо зацепил голову Левандовски и пришёл в центр вратарской, откуда Алтимира пробил рядом с правой штангой!

И ЕЩЁ ШАНС! Перро с левого фланга навесил в центр к линии вратарской, откуда Эз Абде плечом пробил рядом с правой штангой. Шикарный момент упустили хозяева!

Педри подхватил игровой снаряд на чужой половине поля и по правому флангу пытался продвинуться вперёд, но его руками придержал Перро. Право на перспективный стандарт получают гости.

Ламин Ямаль с правого фланга со стандарта навесил в дальнюю часть штрафной, а там Кубарси выиграл верховое единоборство и головой отправил игровой снаряд за лицевую.

ПЕНЬЯ! КАКОЙ СЕЙВ! Эз Абде пролетел вперёд по левому флангу и прострелил к одиннадцатиметровой отметке на Авилу. Футболист "Бетиса" пробил в левый нижний угол, но Пенья невероятным образом спас свою команду!

Ольмо подхватил мяч на чужой половине поля и сделал передачу на левый край, откуда в одно касание по воротам пробил Бальде, однако игровой снаряд полетел значительно выше перекладины.

Левандовски выполнил передачу на правый край атаки, а там Ламин Ямаль забрался в положение вне игры, о чём сразу же сигнализировал линейный арбитр.

Невероятно важное событие удалось совершить футболистам "Барселоны" в концовке первого тайма. Теперь хозяевам придётся раскрываться, что позволит каталонцам проводить свои быстрые атаки.

ОПАСНО! Бартра справился с навесом Ламина Ямаля и выбил мяч на Рафинью, а тот с 10 метров пробил по воротам соперника, но эту попытку успел заблокировать Сабали!

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Барселоны". Ольмо выполнил плохой кросс к ближней штанге, и Сабали спокойно справился с этой угрозой, выбив мяч от владений Руи Силвы.

Ло Чельсо классно разобрался в центральной части поля и выполнил передачу на левый фланг атаки, откуда Перро в одно касание прострелил в штрафную, но эту попытку остановил Кубарси.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Бетиса". Ло Чельсо выполнил кросс в центр штрафной, а там Кунде сыграл внимательно и не позволил Бартре пробить по воротам.

Ольмо зацепился за мяч в центральном круге и пытался начать движение к штрафной соперника, но его откровенно руками прихватил Бартра. Арбитр пока обходится без карточек.

Неприятные новости для тренерского штаба "Барселоны". Кубарси прилёг на газон и нуждается в медицинской помощи. В одном из предыдущих моментов защитник гостевой команды получил повреждение.

Всё в порядке с Кубарси, и игра продолжается. Футболисты "Барселоны" продолжают действовать с преимуществом, однако острых моментов у владений Руи Силвы минимальное количество.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Льоренте наказан предупреждением в составе "Бетиса". Ламин Ямаль по правому флангу рвался в быструю атаку, а защитник домашней команды очевидно уронил его на газон.

Классную комбинацию на чужой половине поля разыграли хозяева, после чего Перро слева ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр, вот только эту попытку перехватил Педри.

Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Футболисты "Барселоны" владеют преимуществом, но хозяева в любой момент готовы ответить своей быстро атакой.

Затяжная позиционная атака получилась у каталонцев, в ходе которой Педри с правого фланга навесил в центр вратарской, а там внимательно на перехвате сыграл Бартра.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЛЕВАНДОВСКИ! Педри сделал передачу к правому краю штрафной на Кунде, который зряче прострелил в центр вратарской, а Левандовски отправил игровой снаряд уже в пустую цель. Классная атака от футболистов "Барселоны"!

29' Бальде слева вошёл в штрафную соперника, но удержать мяч в своих ногах под прессингом Авилы ему не удалось. С преимуществом в эти минуты играют "сине-гранатовые".

28' Иньиго Мартинес готовился выбить мяч головой, но в него жёстко врезался Авила. Досталось футболисту "Барселоны", и самостоятельно подняться он пока не может.

27' Бальде пролетел вперёд по левому флангу и отдал пас в центр на Ольмо. Футболисты "Барселоны" с 23 метров плотно пальнул по воротам, однако игровой снаряд прошёл выше перекладины.

26' Размашистая атака получилась у каталонцев, в ходе которой Рафинья получил игровой снаряд у левого края штрафной и пытался навесить в центр, вот только эту попытку заблокировал Бартра.

25' Витор Роке по правому флангу прорвался вперёд и выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Касадо совершил перехват.

24' Ольмо оказался с мячом в центральной части поля и сделал перспективный заброс в правую часть штрафной "Бетиса" на Левандовски, однако поляк до этой передачи добраться не сумел.

23' К середине подобралась первая половина встречи. Активный футбол мы наблюдаем, в котором оба коллектива имеют отличные моменты для взятия ворот, вот только реализовать свои шансы игроки пока не могут.

22' Ольмо слишком активно пытался перехватить мяч на чужой половине поля и нарушил правила против Перро. Муньис Руис находился рядом с эпизодом и сразу же дал свисток.

21' С преимуществом в эти минуты действуют футболисты "Барселоны". Кунде с правого фланга перспективно прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но эту передачу перехватил Сабали.

20' Рафинья подхватил мяч на своей половине поля и по левому флангу пытался начать быструю атаку, но его недозволенным приёмом на газон уложил Сабали. Рефери обошёлся без карточки для защитника "Бетиса".

19' Левандовски получил игровой снаряд у штрафной "Бетиса" и готовился начать движение к воротам, вот только поляк забрался в положение вне игры, о чём сразу же сигнализировал линейный арбитр.

18' МОМЕНТИЩЕ! Бальде по левому флангу продвинулся вперёд и выполнил кросс к дальнему краю вратарской, откуда Ламин Ямаль в одно касание пробил по воротам, но мяч пролетел рядом с правой штангой!

17' Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Ламин Ямаль получил мяч у правого края штрафной и прострелил в центр на открытого Рафинью, но эту передачу в падении перехватил Руи Силва.

16' Кунде по правому флангу на высокой скорости пролетел вперёд и выполнил перспективный кросс к дальней штанге на Левандовски, а вот поляк до этой передачи немного дотянуться не сумел.

14' Рафинья подхватил мяч в центральной части поля и по левому флангу пытался продвинуться вперёд, но против него нарушил правила Сабали. Повезло футболисту "Бетиса", что рефери не наказал его карточкой.

13' Удалось футболистам гостевого коллектива отодвинуться игру от своих ворот. Каталонцы сейчас расположились на чужой половине поля и пытаются придумать что-то интересное у владений Руи Силвы.

12' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Барселоны". Рафинья выполнил слишком неудачный кросс к ближней штанге, и Руи Силва спокойно эту попытку перехватил.

11' Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Витор Роке левее центра прорвался к штрафной соперника и с 20 метров пальнул значительно выше намеченной цели.

10' Ламин Ямаль подхватил игровой снаряд на правом фланге, сместился немного в центр и с 25 метров пробил в дальний угол. Руи Силва всё прекрасно видел и мяч в руки забрал.

9' ОПАСНО! Ольмо выполнил классный заброс за спину защитникам "Бетиса" на Кунде, а тот с правого края вратарской сумел пробить в ближний угол, но Руи Силва в падении парировал эту угрозу!

8' Ло Чельсо по центру ворвался в штрафную соперника, и его в спину подтолкнул Ольмо. Муньис Руис сразу же показал, что пенальти назначать не планирует. Недовольны болельщики.

7' Витор Роке готовился получить мяч в центральной части поля, но его руками придержал Касадо. Рефери посчитал, что футболист "Барселоны" правила в этом эпизоде не нарушал.

6' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Бетиса". Ло Чельсо выполнил перспективный кросс в центр вратарской, а там внимательно сыграл Пенья, забравший игровой снаряд в руки.

5' КАКОЙ ШАНС! Невероятно активны хозяева на старте матча. Эз Абде левее центра вырвался на рандеву с голкипером и с 12 метров низом пробил в дальний угол, однако Пенья в прыжке свою команду выручил!

4' МОМЕНТИЩЕ! Корнер на левом фланге заработали хозяева. После навеса от Ло Чельсо мяч пришёл к дальней штанге, откуда головой в створ пробил Льоренте, но этот выстрел с "ленточки" вытащил Рафинья!

3' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Бетиса". Ло Чельсо выполнил кросс к ближней штанге, откуда Бартра головой перевёл мяч в центр, но никто из партнёров до этой передачи не добрался.

2' Футболисты "Бетиса" вышли на эту встречу в бело-зелёном комплекте формы, каталонцы играют в форме сине-красного цвета. Ворота Пеньи в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.