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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Бетис
 
Позже
Барселона
Прогнозы 50
Бетис 10% (5)
X 0% (0)
Барселона 90% (45)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Бетис
Барселона

История личных встреч

Бетис
Барселона

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

24 матча

100%
0 побед 0 ничьих 24 победы

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 22 победы

31 матч

12.9%
9.7%
77.4%
4 победы 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

12.9%
16.1%
71%
4 победы 5 ничьих 22 победы

История матчей

ЛЛ
2:4
ЛЛ
5:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
С
2:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
П
1:4
П
3:4
П
0:5
П
2:0
П
1:1
П
6:2
П
0:2
П
4:0
П
3:1
П
1:4
П
4:2
П
1:2
П
2:2
П
4:2
КК
3:1
КК
5:0
П
2:2
П
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

56
41

Голов в среднем за матч

3.73
2.56

Среднее время на гол

24
35

Всего голов

80
59

Голов в среднем за матч

2.58
1.9

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

34
47

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.33
Роке Витор 3 0.2
Бартра Марк 2 0.13
Авила Эсекьель 2 0.13
Форнальс Пабло 1 0.07
Эз Абде 1 0.07
Диао Ассане 0 0
Кардозо Джонни 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 15 (2) 0.94
Рафинья Диас 11 (1) 0.69
Ямаль Ламин 5 0.31
Ольмо Дани 5 0.31
Педри 3 0.19
Торре Пабло 3 0.19
Торрес Ферран 2 0.13
Виктор Пау 2 0.13
Кунде Жюль 1 0.06
Де Йонг Френки 1 0.06
Касадо Марк 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Иньиго Мартинес 0 0
Гарсия Эрик 0 0
Кубарси Пау 0 0
Мартин Жерар 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 4 0
Авила Эсекьель 4 0
Натан 2 1
Рока Марк 3 0
Хуанми Мигель 2 0
Адриан Сан-Мигель 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Алтимира Серхи 2 0
Кардозо Джонни 1 0
Бартра Марк 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Эз Абде 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касадо Марк 3 1
Иньиго Мартинес 3 0
Кубарси Пау 3 0
Кунде Жюль 2 0
Педри 2 0
Виктор Пау 2 0
Лопес Фермин 2 0
Берналь Марк 2 0
Мартин Жерар 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Пенья Иньяки 1 0
Фати Ансу 1 0
Гави 1 0
Форт Эктор 1 0
Домингес Серхи 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Бетис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Барселона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
4
Бетис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Барселона
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
18
Бетис
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Барселона
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

8
22

Голы по времени матча

Забито

9
29
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
2
22%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
11%
4
14%
31-45
0
0%
8
28%
46-60
3
33%
4
14%
61-75
3
33%
7
24%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
4
33%
76-90

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
33%
1
5%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
4
21%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
5
42%
1
20%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
48
6 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
4
27%
4
8%
1-15
0
0%
10
21%
16-30
2
13%
7
15%
31-45
1
7%
8
17%
46-60
5
33%
8
17%
61-75
3
20%
11
23%
76-90

Пропущено

19
17
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
6
32%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
3
16%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сант Андреу - Бетис 1:3 Реал Сосьедад - Бетис 2:0 Млада-Болеслав - Бетис 2:1 Валенсия - Бетис 4:2
Бетис - Сельта 2:2 Бетис - Целе 2:1 Атлетик Б - Бетис 1:1 СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0
Барселона
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мальорка - Барселона 1:5 Барселона - Лас-Пальмас 1:2 Барселона - Брест 3:0 Сельта - Барселона 2:2
Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1

Результаты матчей

Бетис
Барселона

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
1:5
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
5 раз 31%
5
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бетис
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
6
1.5
9
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
15
1
5
10
1.5
13
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 48 - 17 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 3 2 31 - 13 33
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 24 - 15 29
5.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
6.
Мальорка
 Заявка 16 7 3 6 16 - 18 24
7.
Осасуна
 Заявка 15 6 5 4 20 - 23 23
8.
Жирона
 Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 3 6 13 - 11 21
10.
Бетис
 Заявка 15 5 5 5 16 - 18 20
11.
Севилья
 Заявка 15 5 4 6 14 - 19 19
12.
Сельта
 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 14 - 16 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 15 2 3 10 10 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
3.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
10.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
17.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
18.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
5.
Реал Мадрид
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
9.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Осасуна
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 11 (6)
Осасуна Будимир Анте 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2024, осталось 2 дня 7 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 50
    Бетис 10% (5)
    X 0% (0)
    Барселона 90% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Барселона
    5.20
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    5.05
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    1.64
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    Прогнозы на матч Бетис - Барселона

    Исход игры
    Бетис
    10% (5)
    Ничья
    0% (0)
    Барселона
    90% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (32)
    Меньше
    30.43% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (30)
    Нет
    34.78% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    38% (19)
    1:3 Барселона
    20% (10)
    0:2 Барселона
    18% (9)
    0:1 Барселона
    8% (4)
    0:3 Барселона
    4% (2)
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