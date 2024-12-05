Тур: 16. Стадион: Бенито Вильямарин.
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Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
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Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Бетис
Барселона
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
24 матча
100%
0 побед 0 ничьих 24 победы
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 22 победы
31 матч
12.9%
9.7%
77.4%
4 победы 3 ничьи 24 победы
Первый тайм
16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
12.9%
16.1%
71%
4 победы 5 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
56
41
Голов в среднем за матч
3.73
2.56
Среднее время на гол
24
35
Всего голов
80
59
Голов в среднем за матч
2.58
1.9
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
34
47
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ло Чельсо Джовани
|5 (1)
|0.33
|Роке Витор
|3
|0.2
|Бартра Марк
|2
|0.13
|Авила Эсекьель
|2
|0.13
|Форнальс Пабло
|1
|0.07
|Эз Абде
|1
|0.07
|Диао Ассане
|0
|0
|Кардозо Джонни
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Рока Марк
|0
|0
|Алтимира Серхи
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|0.94
|Рафинья Диас
|11 (1)
|0.69
|Ямаль Ламин
|5
|0.31
|Ольмо Дани
|5
|0.31
|Педри
|3
|0.19
|Торре Пабло
|3
|0.19
|Торрес Ферран
|2
|0.13
|Виктор Пау
|2
|0.13
|Кунде Жюль
|1
|0.06
|Де Йонг Френки
|1
|0.06
|Касадо Марк
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Иньиго Мартинес
|0
|0
|Гарсия Эрик
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
|Мартин Жерар
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перро Ромен
|4
|0
|Авила Эсекьель
|4
|0
|Натан
|2
|1
|Рока Марк
|3
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Адриан Сан-Мигель
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Алтимира Серхи
|2
|0
|Кардозо Джонни
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Эз Абде
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касадо Марк
|3
|1
|Иньиго Мартинес
|3
|0
|Кубарси Пау
|3
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Виктор Пау
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Мартин Жерар
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Пенья Иньяки
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Гави
|1
|0
|Форт Эктор
|1
|0
|Домингес Серхи
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Барселона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
4
Бетис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Барселона
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
18
Бетис
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Барселона
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
8
22
Голы по времени матча
Забито
9
29
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
2
22%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
11%
4
14%
31-45
0
0%
8
28%
46-60
3
33%
4
14%
61-75
3
33%
7
24%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
4
33%
76-90
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
33%
1
5%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
4
21%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
5
42%
1
20%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
15
48
6 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
4
27%
4
8%
1-15
0
0%
10
21%
16-30
2
13%
7
15%
31-45
1
7%
8
17%
46-60
5
33%
8
17%
61-75
3
20%
11
23%
76-90
Пропущено
19
17
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
6
32%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
3
16%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сант Андреу - Бетис 1:3 Реал Сосьедад - Бетис 2:0 Млада-Болеслав - Бетис 2:1 Валенсия - Бетис 4:2
Бетис - Сельта 2:2 Бетис - Целе 2:1 Атлетик Б - Бетис 1:1 СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0
Барселона
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мальорка - Барселона 1:5 Барселона - Лас-Пальмас 1:2 Барселона - Брест 3:0 Сельта - Барселона 2:2
Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1
Результаты матчей
Бетис
Барселона
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
1:5
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
5 раз 31%
5
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бетис
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
91
26
91
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
151
510
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|48 - 17
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 13
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 15
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 18
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 18
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|11 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогнозы на матч Бетис - Барселона
Исход игры
Бетис
10% (5)
Ничья
0% (0)
Барселона
90% (45)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (32)
Меньше
30.43% (14)
Обе команды забьют
Да
65.22% (30)
Нет
34.78% (16)
Популярный счёт
1:2 Барселона
38% (19)
1:3 Барселона
20% (10)
0:2 Барселона
18% (9)
0:1 Барселона
8% (4)
0:3 Барселона
4% (2)
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