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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Фраппар Стефани
Монако
 
Позже
Тулуза
Прогнозы 117
Монако 95.7% (112)
X 2.6% (3)
Тулуза 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Монако
Ничья
Тулуза
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маецки
Радослав
2
Вандерсон
V
17
Синго
Вилфред
5
Керер
Тило
12
Кайо
Энрике
6
Закария
Денис
15
Камара
Ламин
11
Аклиуш
Магнес
18
Минамино
Такуми
10
Головин
Александр
21
Иленикена
Джордж
50
Ресте
Гийом
19
Сидибе
Джибриль
4
Крессвел
Чарли
3
Маккензи
Марк
15
Доннум
Арон
17
Суасо
Габриэль
23
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
7
Абухляль
Закария
10
Гбоо
Янн
13
Кинг
Джошуа
Монако
4-2-3-1
Тулуза
3-4-2-1

История личных встреч

Монако
Тулуза

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

27 матчей

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:3
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
0:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.77
1.21

Среднее время на гол

50
74

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.93
1.08

Среднее время на гол

96
83

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.33
1.15

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

67
78

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Сегир Элисс 4 (1) 0.31
Балогун Фоларин 3 0.23
Аклиуш Магнес 2 0.15
Закария Денис 2 0.15
Камара Ламин 2 0.15
Головин Александр 2 0.15
Керер Тило 2 0.15
Эмболо Брель 1 0.08
Иленикена Джордж 1 0.08
Минамино Такуми 1 0.08
Вандерсон V 1 0.08
Тезе Джордан 1 0.08
Кайо Энрике 0 0
Синго Вилфред 0 0
Уаттара Кассум 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 4 0.31
Кинг Джошуа 4 0.31
Бабика Шави 3 0.23
Гбоо Янн 2 0.15
Сьерро Венсан 1 (1) 0.08
Доннум Арон 1 0.08
Сидибе Джибриль 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Ламин 5 1
Вандерсон V 4 1
Тезе Джордан 1 1
Закария Денис 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Синго Вилфред 2 0
Магасса Сунгуту 2 0
Минамино Такуми 1 0
Кён Филипп 1 0
Эмболо Брель 1 0
Маецки Радослав 1 0
Кайо Энрике 1 0
Уаттара Кассум 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 5 0
Доннум Арон 4 0
Магри Франк 1 1
Мартинес Карлес 2 0
Абухляль Закария 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Зайц Миха 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Маккензи Марк 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0

Результаты матчей

Монако
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Тулуза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2
Монако
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Тулуза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
6
Монако
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Тулуза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
20%
3
43%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
5
42%
3
30%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
4
18%
4
24%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
8
36%
3
18%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
4
33%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Марсель - Монако 2:1 Монако - Бенфика 2:3 Монако - Брест 3:2 Страсбург - Монако 1:3
Болонья - Монако 0:1 Монако - Анже 0:1 Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2
Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Осер 2:0 ПСЖ - Тулуза 3:0 Ренн - Тулуза 0:2 Тулуза - Реймс 1:0
Монпелье - Тулуза 0:3 Тулуза - Анже 1:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3

Результаты матчей

Монако
Тулуза

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Монако
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
4
9
4
9
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 37 - 11 34
2.
Марсель
 Заявка 13 8 2 3 29 - 17 26
3.
Монако
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 24 - 14 26
5.
Лион
 Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
6.
Ницца
 Заявка 13 5 5 3 24 - 16 20
7.
Ланс
 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
8.
Осер
 Заявка 14 6 2 6 21 - 21 20
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Тулуза
 Заявка 13 5 3 5 15 - 14 18
11.
Брест
 Заявка 14 5 1 8 20 - 26 16
12.
Ренн
 Заявка 13 4 2 7 18 - 19 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 22 - 27 13
14.
Анже
 Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
15.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
16.
Гавр
 Заявка 13 4 0 9 10 - 24 12
17.
Нант
 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Монпелье
 Заявка 13 2 2 9 13 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Осер
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Лилль
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
5.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
6.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
7.
Лион
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
9.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
10.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
11.
Тулуза
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Марсель
 Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
16.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Монако
 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
6.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Анже
 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Тулуза
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
12.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 9 (1)
Марсель Луис Энрике I 6 (4)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Монако Вандерсон V 1 4
Ницца Данте Бонфим 5
Лилль Андре Бенжамин 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча четырнадцатого тура Французской Лиги 1, в котором сыграют «Монако» и «Тулуза». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Тулуза от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2024, осталось 8 минут.

    Главный судья: Фраппар Стефани

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 117
Монако 95.7% (112)
X 2.6% (3)
Тулуза 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Тулуза
4.00
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4.10
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4.30
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Монако - Тулуза

Исход игры
Монако
95.8% (114)
Ничья
2.5% (3)
Тулуза
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
59.82% (67)
Нет
40.18% (45)
Популярный счёт
2:1 Монако
46.2% (55)
2:0 Монако
23.5% (28)
1:0 Монако
12.6% (15)
3:2 Монако
4.2% (5)
3:1 Монако
3.4% (4)
1:2 Тулуза
1.7% (2)
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