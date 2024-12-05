Тур: 14. Стадион: Луи II. Главный судья: Фраппар Стефани
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Тулуза
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
27 матчей
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.77
1.21
Среднее время на гол
50
74
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
0.93
1.08
Среднее время на гол
96
83
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.33
1.15
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
67
78
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Сегир Элисс
|4 (1)
|0.31
|Балогун Фоларин
|3
|0.23
|Аклиуш Магнес
|2
|0.15
|Закария Денис
|2
|0.15
|Камара Ламин
|2
|0.15
|Головин Александр
|2
|0.15
|Керер Тило
|2
|0.15
|Эмболо Брель
|1
|0.08
|Иленикена Джордж
|1
|0.08
|Минамино Такуми
|1
|0.08
|Вандерсон V
|1
|0.08
|Тезе Джордан
|1
|0.08
|Кайо Энрике
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Уаттара Кассум
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|4
|0.31
|Кинг Джошуа
|4
|0.31
|Бабика Шави
|3
|0.23
|Гбоо Янн
|2
|0.15
|Сьерро Венсан
|1 (1)
|0.08
|Доннум Арон
|1
|0.08
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Ламин
|5
|1
|Вандерсон V
|4
|1
|Тезе Джордан
|1
|1
|Закария Денис
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Синго Вилфред
|2
|0
|Магасса Сунгуту
|2
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кён Филипп
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|5
|0
|Доннум Арон
|4
|0
|Магри Франк
|1
|1
|Мартинес Карлес
|2
|0
|Абухляль Закария
|2
|0
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Бабика Шави
|1
|0
Результаты матчей
Монако
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Тулуза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
2
Монако
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Тулуза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
6
Монако
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Тулуза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
20%
3
43%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
5
42%
3
30%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
4
18%
4
24%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
8
36%
3
18%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
4
33%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Марсель - Монако 2:1 Монако - Бенфика 2:3 Монако - Брест 3:2 Страсбург - Монако 1:3
Болонья - Монако 0:1 Монако - Анже 0:1 Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2
Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Осер 2:0 ПСЖ - Тулуза 3:0 Ренн - Тулуза 0:2 Тулуза - Реймс 1:0
Монпелье - Тулуза 0:3 Тулуза - Анже 1:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3
Результаты матчей
Монако
Тулуза
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Монако
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
76
49
49
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 17
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 16
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|21 - 21
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 23
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 19
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|22 - 27
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|16.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|10 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 17
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 16
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|9 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9
|Марсель
|Луис Энрике I
|6 (4)
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Монако
|Вандерсон V
|1 4
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Монпелье
|Модибо Саньян
|5
Прогнозы на матч Монако - Тулуза
Исход игры
Монако
97.8% (44)
Ничья
2.2% (1)
Тулуза
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.16% (22)
Меньше
48.84% (21)
Обе команды забьют
Да
51.16% (22)
Нет
48.84% (21)
Популярный счёт
2:1 Монако
40% (18)
2:0 Монако
26.7% (12)
1:0 Монако
17.8% (8)
3:1 Монако
4.4% (2)
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