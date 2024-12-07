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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Валенсия
0:1
Перерыв
Райо Вальекано
0'
0:1
7' Гол
Сисс Пате

Ход матча

7'
0:1
Сисс Пате
(Паласон Иси)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 249 Количество передач 163
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 116
Валенсия 74.1% (86)
X 18.1% (21)
Райо Вальекано 7.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Валенсия
Ничья
Райо Вальекано
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
3
Москера
Кристиан
15
Таррега
Сесар
24
Гасиоровски
Ярек
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
14
Гайя
Хосе
22
Риоха
Луис
8
Герра
Хавьер
5
Барренечеа
Энцо
30
Валера
Херман
9
Дуро
Уго
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
24
Лежён
Флорьян
16
Мумин
Абдул
3
Чаваррия
Пеп
19
Де
Фрутос
Хорхе
6
Сисс
Пате
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
11
Нтекья
Ранди
7
Паласон
Иси
Валенсия
5-4-1
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Валенсия
Райо Вальекано

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
П
2:0
П
3:0
П
2:2
П
0:0
П
1:1
КК
4:4
П
3:0
КК
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:4
П
0:1
П
4:1
П
1:2

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.9
1.2

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.9
1

Среднее время на гол

100
90

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 4 0.29
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.14
Таррега Сесар 2 0.14
Пепелу 1 (1) 0.07
Гомес Даниэль 1 0.07
Барренечеа Энцо 1 0.07
Риоха Луис 1 (1) 0.07
Гайя Хосе 0 0
Мир Рафа 0 0
Герра Хавьер 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 3 0.2
Лопес Унаи 2 0.13
Камелло Серхио 2 0.13
Паласон Иси 1 0.07
Мумин Абдул 1 0.07
Сисс Пате 1 0.07
Рациу Андрей 1 0.07
Гарсия Альваро Ривера 1 0.07
Нтекья Ранди 1 0.07
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 5 1
Риоха Луис 3 0
Москера Кристиан 3 0
Таррега Сесар 3 0
Барренечеа Энцо 3 0
Васкес Хесус 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Дуро Уго 2 0
Гильямон Уго 2 0
Бараха Рубен 1 0
Гайя Хосе 1 0
Каньос Серхи 1 0
Мир Рафа 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Герра Хавьер 1 0
Абахас Родриго 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Унаи 5 1
Мумин Абдул 4 1
Гарсия Альваро Ривера 3 0
Сисс Пате 3 0
Лежён Флорьян 2 0
Балью Иван 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Гумбау Херард 2 0
Родригес Хамес 1 0
Баталья Аугусто 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Паласон Иси 1 0
Диас Педро 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Валентин Оскар 1 0
Рациу Андрей 1 0
Камелло Серхио 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Валенсия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
1
Валенсия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

1
5
Валенсия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Райо Вальекано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
33%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
38%
4
36%
76-90

Забито

13
13
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
4
31%
4
31%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
5%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
5
24%
4
24%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
6
29%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эхеа - Валенсия 1:3 Мальорка - Валенсия 2:1 СД Парла Эскуэла - Валенсия 0:1 Валенсия - Бетис 4:2
Хетафе - Валенсия 1:1 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унионистас - Райо Вальекано 2:3 Райо Вальекано - Атлетик Б 1:2 Севилья - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3
Вильямуриэль - Райо Вальекано 0:5 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0

Результаты матчей

Валенсия
Райо Вальекано

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
6 раз 86%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
6
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
10
1.5
3
11
1
12
2.5
1
13
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 12 2 3 50 - 19 38
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 3 2 31 - 13 33
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 24 - 15 29
5.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
6.
Мальорка
 Заявка 17 7 3 7 16 - 20 24
7.
Осасуна
 Заявка 15 6 5 4 20 - 23 23
8.
Жирона
 Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 3 6 13 - 11 21
10.
Сельта
 Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
11.
Бетис
 Заявка 16 5 6 5 18 - 20 21
12.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 16 19
13.
Севилья
 Заявка 15 5 4 6 14 - 19 19
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 5 3 8 22 - 27 18
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 0:1 Заявка 14 2 4 8 13 - 22 10
20.
Вальядолид
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
3.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Сельта
 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7.
Бетис
 Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
10.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
19.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 7 2 2 31 - 14 23
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
5.
Мальорка
 Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
10.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Осасуна
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
17.
Вальядолид
 Заявка 8 1 0 7 6 - 22 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 0:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 16 (2)
Барселона Рафинья Диас 11 (6)
Осасуна Будимир Анте 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
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    Прогнозы 116
    Валенсия 74.1% (86)
    X 18.1% (21)
    Райо Вальекано 7.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Райо Вальекано
    6.10
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    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 0:1 Райо Вальекано

    Исход игры
    Валенсия
    74.1% (86)
    Ничья
    18.1% (21)
    Райо Вальекано
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    63.39% (71)
    Нет
    36.61% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    38.8% (45)
    1:0 Валенсия
    25% (29)
    1:1 Ничья
    16.4% (19)
    2:0 Валенсия
    6.9% (8)
    0:1 Райо Вальекано
    2.6% (3)
    1:2 Райо Вальекано
    2.6% (3)
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    Валенсия
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