Тур: 16. Стадион: Месталья. Зрители: 40968 Главный судья: Мунуэра Хосе
0:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолСисс Пате
52' Желтая карточкаНтекья Ранди
52' Желтая карточкаМамардашвили Георгий
71' Желтая карточкаПаласон Иси
72' Желтая карточкаГасиоровски Ярек
90'+7
Ход матча
7'
0:1
52'
71'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
458 Количество передач 305
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гайя
Хосе
22
Риоха
Луис
9
Дуро
Уго
16
Мумин
Абдул
11
Нтекья
Ранди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лопес ДиегоЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
22 Риоха ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Перес ФранЗащитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мир РафаНападающий
-
38 Iker Cordoba
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Валенсия
Райо Вальекано
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.9
1.2
Среднее время на гол
47
75
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.9
1
Среднее время на гол
100
90
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|4
|0.29
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.14
|Таррега Сесар
|2
|0.14
|Пепелу
|1 (1)
|0.07
|Гомес Даниэль
|1
|0.07
|Барренечеа Энцо
|1
|0.07
|Риоха Луис
|1 (1)
|0.07
|Гайя Хосе
|0
|0
|Мир Рафа
|0
|0
|Герра Хавьер
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0.2
|Лопес Унаи
|2
|0.13
|Камелло Серхио
|2
|0.13
|Паласон Иси
|1
|0.07
|Мумин Абдул
|1
|0.07
|Сисс Пате
|1
|0.07
|Рациу Андрей
|1
|0.07
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0.07
|Нтекья Ранди
|1
|0.07
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|5
|1
|Риоха Луис
|3
|0
|Москера Кристиан
|3
|0
|Таррега Сесар
|3
|0
|Барренечеа Энцо
|3
|0
|Васкес Хесус
|2
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Гильямон Уго
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Каньос Серхи
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0
|Герра Хавьер
|1
|0
|Абахас Родриго
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Унаи
|5
|1
|Мумин Абдул
|4
|1
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Лежён Флорьян
|2
|0
|Балью Иван
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Гумбау Херард
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Баталья Аугусто
|1
|0
|Эспино Альфонсо
|1
|0
|Диас Педро
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Валентин Оскар
|1
|0
|Рациу Андрей
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
1
Валенсия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Райо Вальекано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
1
5
Валенсия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Райо Вальекано
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
30%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
33%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
38%
4
36%
76-90
Забито
13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
4
31%
5
36%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Пропущено
22
17
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
5
23%
4
24%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
6
27%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эхеа - Валенсия 1:3 Мальорка - Валенсия 2:1 СД Парла Эскуэла - Валенсия 0:1 Валенсия - Бетис 4:2
Хетафе - Валенсия 1:1 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унионистас - Райо Вальекано 2:3 Райо Вальекано - Атлетик Б 1:2 Севилья - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3
Вильямуриэль - Райо Вальекано 0:5 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0
Результаты матчей
Валенсия
Райо Вальекано
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
6 раз 86%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
114
311
312
113
114
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|50 - 19
|38
|2.
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 13
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 15
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 20
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 23
|23
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 20
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|6.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|8.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|19.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|16 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|11 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 0:1 Райо Вальекано
Исход игры
Валенсия
74.1% (86)
Ничья
18.1% (21)
Райо Вальекано
7.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (52)
Меньше
53.57% (60)
Обе команды забьют
Да
63.39% (71)
Нет
36.61% (41)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
38.8% (45)
1:0 Валенсия
25% (29)
1:1 Ничья
16.4% (19)
2:0 Валенсия
6.9% (8)
0:1 Райо Вальекано
2.6% (3)
1:2 Райо Вальекано
2.6% (3)
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