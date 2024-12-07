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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 40968 Главный судья: Мунуэра Хосе
Валенсия
0:1
Конец матча
Райо Вальекано
0'
0:1
7' Гол
Сисс Пате
52' Желтая карточка
Нтекья Ранди
52' Желтая карточка
Мамардашвили Георгий
71' Желтая карточка
Паласон Иси
72' Желтая карточка
Гасиоровски Ярек
90'+7

Ход матча

7'
0:1
Сисс Пате
(Паласон Иси)
46'
Васкес Хесус
Гайя Хосе
 
52'
 
Нтекья Ранди
52'
Мамардашвили Георгий
 
59'
 
Эмбарба Адриан
Де Фрутос Хорхе
60'
 
Камелло Серхио
Нтекья Ранди
60'
Мир Рафа
Валера Херман
 
60'
Пепелу
Барренечеа Энцо
 
71'
 
Паласон Иси
72'
Гасиоровски Ярек
 
72'
 
Диас Педро
Паласон Иси
78'
 
Балью Иван
Гарсия Альваро
78'
 
Лопес Унаи
Валентин Оскар
89'
Каньос Серхи
Риоха Луис
 
89'
Перес Фран
Гасиоровски Ярек
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 458 Количество передач 305
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 116
Валенсия 74.1% (86)
X 18.1% (21)
Райо Вальекано 7.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
3
Москера
Кристиан
15
Таррега
Сесар
24
Гасиоровски
Ярек
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
14
Гайя
Хосе
22
Риоха
Луис
8
Герра
Хавьер
5
Барренечеа
Энцо
30
Валера
Херман
9
Дуро
Уго
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
24
Лежён
Флорьян
16
Мумин
Абдул
3
Чаваррия
Пеп
19
Де
Фрутос
Хорхе
6
Сисс
Пате
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
11
Нтекья
Ранди
7
Паласон
Иси
Валенсия
5-4-1
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Валенсия
Райо Вальекано

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
П
2:0
П
3:0
П
2:2
П
0:0
П
1:1
КК
4:4
П
3:0
КК
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:4
П
0:1
П
4:1
П
1:2

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.9
1.2

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.9
1

Среднее время на гол

100
90

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 4 0.29
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.14
Таррега Сесар 2 0.14
Пепелу 1 (1) 0.07
Гомес Даниэль 1 0.07
Барренечеа Энцо 1 0.07
Риоха Луис 1 (1) 0.07
Гайя Хосе 0 0
Мир Рафа 0 0
Герра Хавьер 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 3 0.2
Лопес Унаи 2 0.13
Камелло Серхио 2 0.13
Паласон Иси 1 0.07
Мумин Абдул 1 0.07
Сисс Пате 1 0.07
Рациу Андрей 1 0.07
Гарсия Альваро Ривера 1 0.07
Нтекья Ранди 1 0.07
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 5 1
Риоха Луис 3 0
Москера Кристиан 3 0
Таррега Сесар 3 0
Барренечеа Энцо 3 0
Васкес Хесус 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Дуро Уго 2 0
Гильямон Уго 2 0
Бараха Рубен 1 0
Гайя Хосе 1 0
Каньос Серхи 1 0
Мир Рафа 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Герра Хавьер 1 0
Абахас Родриго 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Унаи 5 1
Мумин Абдул 4 1
Гарсия Альваро Ривера 3 0
Сисс Пате 3 0
Лежён Флорьян 2 0
Балью Иван 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Гумбау Херард 2 0
Паласон Иси 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Родригес Хамес 1 0
Баталья Аугусто 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Диас Педро 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Валентин Оскар 1 0
Рациу Андрей 1 0
Камелло Серхио 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Валенсия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
1
Валенсия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Райо Вальекано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

1
5
Валенсия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Райо Вальекано
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
30%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
33%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
38%
4
36%
76-90

Забито

13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
4
31%
5
36%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Пропущено

22
17
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
5
23%
4
24%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
6
27%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эхеа - Валенсия 1:3 Мальорка - Валенсия 2:1 СД Парла Эскуэла - Валенсия 0:1 Валенсия - Бетис 4:2
Хетафе - Валенсия 1:1 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унионистас - Райо Вальекано 2:3 Райо Вальекано - Атлетик Б 1:2 Севилья - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3
Вильямуриэль - Райо Вальекано 0:5 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0

Результаты матчей

Валенсия
Райо Вальекано

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
6 раз 86%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
4
3
11
1.5
3
12
1
13
2.5
1
14
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 12 2 3 50 - 19 38
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 16 10 4 2 31 - 13 34
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 24 - 15 29
5.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
6.
Мальорка
 Заявка 17 7 3 7 16 - 20 24
7.
Осасуна
 Заявка 15 6 5 4 20 - 23 23
8.
Жирона
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 20 23
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 3 6 13 - 11 21
10.
Сельта
 Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
11.
Бетис
 Заявка 16 5 6 5 18 - 20 21
12.
Райо Вальекано
 Заявка 15 5 4 6 15 - 16 19
13.
Севилья
 Заявка 15 5 4 6 14 - 19 19
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 5 3 8 22 - 27 18
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 14 2 4 8 13 - 22 10
20.
Вальядолид
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
3.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Сельта
 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7.
Бетис
 Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
8.
Жирона
 0:0 Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Севилья
 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
10.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
18.
Валенсия
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
19.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 7 2 2 31 - 14 23
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 6 13
5.
Мальорка
 Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
10.
Жирона
 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Осасуна
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
17.
Вальядолид
 Заявка 8 1 0 7 6 - 22 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 16 (2)
Барселона Рафинья Диас 11 (6)
Осасуна Будимир Анте 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 116
    Валенсия 74.1% (86)
    X 18.1% (21)
    Райо Вальекано 7.8% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 0:1 Райо Вальекано

    Исход игры
    Валенсия
    74.1% (86)
    Ничья
    18.1% (21)
    Райо Вальекано
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    63.39% (71)
    Нет
    36.61% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    38.8% (45)
    1:0 Валенсия
    25% (29)
    1:1 Ничья
    16.4% (19)
    2:0 Валенсия
    6.9% (8)
    0:1 Райо Вальекано
    2.6% (3)
    1:2 Райо Вальекано
    2.6% (3)
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