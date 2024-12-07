Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Риоха Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Удар от ворот произведет Валенсия

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Гарсия Альваро Ривера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Мумин Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Валенсия

36' Оооо... вот это был удар! Гарсия Альваро Ривера должен был забить с этой позиции.

35' Гарсия Альваро Ривера оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Рациу Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Дуро Уго нанес удар головой, но Аугусто Баталья спокойно отбил мяч.

31' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

29' Мамардашвили Георгий на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Валера Херман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Удар от ворот произведет Валенсия

23' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Валенсия

23' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

22' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Риоха Луис из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Валенсия

10' Мумин Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Риоха Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Гарсия Альваро Ривера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.