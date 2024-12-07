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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Ницца
0:0
Первый тайм: 26'
Гавр
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 113
Ницца 90.3% (102)
X 8% (9)
Гавр 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ницца
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
20
Лоше
Том
64
Бомбито
Мойзе
8
Росарио
Пабло
42
Нанджу
Йаэль
10
Диоп
Софьян
6
Будауи
Хишем
22
Н'Домбеле
Тангай
19
Буанани
Бадредин
24
Лаборд
Гаэтан
29
Гессан
Эванн
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
32
Пембеле
Тимоте
27
Опери
Кристофер
94
Туре
Абдулайе
5
Таргаллин
Уссама
19
Н'диайе
Рассул
8
Кехта
Ясин
77
Нгура
Стив
Ницца
4-3-1-2
Гавр
3-4-2-1

История личных встреч

Ницца
Гавр

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
0:0
КЛ
1:0
Л1
1:0
К
2:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гессан Эванн 6 0.43
Диоп Софьян 3 0.21
Шо Мохамед-Али 2 0.14
Мукоко Юссуфа 2 0.14
Клосс Жонатан 1 0.07
Абди Али 1 0.07
Лаборд Гаэтан 1 0.07
Н'Домбеле Тангай 1 0.07
Будауи Хишем 1 0.07
Бар Мельвен 1 0.07
Ндайишимийе Юссуф 1 0.07
Лоше Том 1 0.07
Росарио Пабло 1 (1) 0.07
Бога Жереми 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 3 (3) 0.21
Касимир Хосуэ 1 0.07
Льорис Готье 1 0.07
Кузяев Далер 1 0.07
Н'диайе Рассул 1 0.07
Санганте Аруна 1 0.07
Нгура Стив 1 0.07
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 0
Будауи Хишем 3 0
Бомбито Мойзе 1 1
Росарио Пабло 2 0
Клосс Жонатан 2 0
Бар Мельвен 2 0
Абдель Монем Мохамед 2 0
Абди Али 1 0
Диоп Софьян 1 0
Шо Мохамед-Али 1 0
Менди Антуан 1 0
Лоше Том 1 0
Франк Эз 1 0
Буанани Бадредин 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юте-Кинкуэ Этьенн 3 1
Туре Абдулайе 3 0
Сальмье Йоанн 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Опери Кристофер 1 1
Льорис Готье 2 0
Десма Артур 2 0
Санганте Аруна 2 0
Кехта Ясин 2 0
Дигар Дидье 0 1
Него Лоик 1 0
Кузяев Далер 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гавр
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
1
Ницца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Гавр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

6
3
Ницца
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Гавр
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
0% (0)
46% (6)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
40%
2
12%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
1
10%
5
29%
29%
76-90

Забито

22
9
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
2
9%
1
11%
1-15
5
23%
1
11%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
4
18%
3
33%
61-75
3
14%
1
11%
76-90

Пропущено

18
25
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
2
11%
4
16%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
5
28%
2
8%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
6
33%
5
20%
61-75
1
6%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лион - Ницца 4:1 Ницца - Рейнджерс 1:4 Ницца - Страсбург 2:1 Ницца - Лилль 2:2
Ницца - Твенте 2:2 Брест - Ницца 0:1 Ницца - Монако 2:1 Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3
Гавр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гавр - Анже 0:1 Нант - Гавр 0:2 Гавр - Реймс 0:3 Гавр - Монпелье 1:0
Ренн - Гавр 1:0 Гавр - Лион 0:4 Брест - Гавр 2:0 Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1

Результаты матчей

Ницца
Гавр

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
8
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ницца
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
6
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
2
4
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
7
5
8
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 37 - 11 34
2.
Монако
 Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
3.
Марсель
 Заявка 13 8 2 3 29 - 17 26
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 24 - 14 26
5.
Лион
 Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
6.
Ницца
 0:0 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
8.
Осер
 Заявка 14 6 2 6 21 - 21 20
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 15 - 16 18
11.
Брест
 Заявка 14 5 1 8 20 - 26 16
12.
Ренн
 Заявка 13 4 2 7 18 - 19 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 22 - 27 13
14.
Анже
 Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
15.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
16.
Гавр
 0:0 Заявка 14 4 1 9 10 - 24 13
17.
Нант
 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Монпелье
 Заявка 13 2 2 9 13 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Осер
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Лилль
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
5.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
6.
Ницца
 0:0 Заявка 7 3 4 0 16 - 6 13
7.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Лион
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
10.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
11.
Тулуза
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Марсель
 Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
16.
Гавр
 0:0 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Монако
 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
6.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Анже
 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Тулуза
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
11.
Гавр
 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
12.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
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ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 9 (1)
Марсель Луис Энрике I 6 (4)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Тулуза Кассерес Кристиан 6
Монако Вандерсон V 1 4
Ницца Данте Бонфим 5
Лилль Андре Бенжамин 5
Весь список
  • 23'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Гавр
  • 23'
    Нанджу Йаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 23'
    Будауи Хишем из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 23'
    Будауи Хишем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 22'
    Юте-Кинкуэ Этьенн успешно блокирует удар.
  • 22'
    Буанани Бадредин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • 19'
      Бомбито Мойзе из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 17'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 16'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 42%, Гавр: 58%.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Rassoul Ndiaye из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
    • 15'
      Ницца контролирует мяч.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 14'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Опери Кристофер из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Диоп Софьян
    • 13'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 13'
      Ницца контролирует мяч.
    • 12'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 12'
      Таргаллин Уссама не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      Сальмье Йоанн завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
    • 12'
      Таргаллин Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Н'Домбеле Тангай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Диоп Софьян успешно блокирует удар.
    • 11'
      Опери Кристофер пробил со штрафного прямо в стенку
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Бомбито Мойзе из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пембеле Тимоте
    • 10'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 37%, Гавр: 63%.
    • 10'
      Ницца контролирует мяч.
    • 9'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Н'Домбеле Тангай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Диоп Софьян из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Кехта Ясин пострадал.
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Rassoul Ndiaye ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ницца контролирует мяч.
    • 7'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Нанджу Йаэль из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Пембеле Тимоте.
    • 7'
      Гавр контролирует мяч.
    • 6'
      Туре Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Ницца контролирует мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 6'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 14%, Гавр: 86%.
    • 5'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Rassoul Ndiaye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Лоше Том ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Гавр контролирует мяч.
    • 4'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Лоше Том ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Нгура Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Будауи Хишем ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Ницца контролирует мяч.
    • 2'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Гавр контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Гавр начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 113
    Ницца 90.3% (102)
    X 8% (9)
    Гавр 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Гавр
    4.10
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    4.00
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    6.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 0:0 Гавр

    Исход игры
    Ницца
    90.3% (102)
    Ничья
    8% (9)
    Гавр
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    40.18% (45)
    Нет
    59.82% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Ницца
    29.2% (33)
    2:1 Ницца
    28.3% (32)
    1:0 Ницца
    28.3% (32)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    3:2 Ницца
    1.8% (2)
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