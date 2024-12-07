Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Yanis Zouaoui навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

91' Yanis Zouaoui навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Тактическая замена. Н'Домбеле Тангай уходит с поля и его заменяет Issiaga Camara

88' Пембеле Тимоте получил желтую карточку от судьи

88' Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

88' Сальмье Йоанн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Тактическая замена. Таргаллин Уссама уходит с поля и его заменяет Yanis Zouaoui

85' Диоп Софьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Диоп Софьян пробил со штрафного прямо в стенку

82' Льорис Готье тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

82' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Лоше Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Ницца

79' Юте-Кинкуэ Этьенн не смог попасть в створ ударом издали

77' Удар от ворот произведет Ницца

76' Сальмье Йоанн плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

75' Г О О О О Л - Буанани Бадредин забивает с левой ноги!

75' Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Ох, нехорошо это выглядит. Будауи Хишем получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Будауи Хишем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Тактическая замена. Rassoul Ndiaye уходит с поля и его заменяет Грандсир Самуэль

66' Хорошую попытку сделал Гессан Эванн . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Будауи Хишем - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Нанджу Йаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Удар от ворот произведет Ницца

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Кехта Ясин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Будауи Хишем пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

58' Буанани Бадредин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

55' 'Г О О О О О Л - Лаборд Гаэтан из команды Ницца забивает с пенальти! Он пробил левой. Артур Десмас был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

53' После проверки VAR судья изменил решение - Ницца пробьет пенальти!

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ницца

52' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Гавр

50' Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Гавр

50' Н'Домбеле Тангай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Гессан Эванн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля