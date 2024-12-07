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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Ницца
2:1
Конец матча
Гавр
0'
1:0
55' Пенальти
Лаборд Гаэтан
64' Желтая карточка
Будауи Хишем
2:0
75' Гол
Буанани Бадредин
82' Желтая карточка
Льорис Готье
86' Желтая карточка
Н'Домбеле Тангай
88' Желтая карточка
Пембеле Тимоте
2:1
90' Гол
Льорис Готье
90' Желтая карточка
Гессан Эванн
90'+9

Ход матча

55'
Лаборд Гаэтан
1:0
63'
Думбуя Амиду
Нанджу Йаэль
 
64'
Будауи Хишем
 
67'
 
Грандсир Самуэль
Н'диайе Рассул
67'
 
Айю Андре
Кехта Ясин
75'
Буанани Бадредин
(Лаборд Гаэтан)
2:0
79'
Бога Жереми
Буанани Бадредин
 
82'
 
Льорис Готье
86'
Н'Домбеле Тангай
 
87'
 
Хусни Илиес
Нгура Стив
87'
 
Зуауи Янис
Таргаллин Уссама
88'
 
Пембеле Тимоте
89'
Мукоко Юссуфа
Лаборд Гаэтан
 
89'
Камара Иссиага
Н'Домбеле Тангай
 
90'
2:1
Льорис Готье
(Зуауи Янис)
90'
Гессан Эванн
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 405 Количество передач 381
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 113
Ницца 90.3% (102)
X 8% (9)
Гавр 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
20
Лоше
Том
64
Бомбито
Мойзе
8
Росарио
Пабло
42
Нанджу
Йаэль
10
Диоп
Софьян
6
Будауи
Хишем
22
Н'Домбеле
Тангай
19
Буанани
Бадредин
24
Лаборд
Гаэтан
29
Гессан
Эванн
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
32
Пембеле
Тимоте
27
Опери
Кристофер
94
Туре
Абдулайе
5
Таргаллин
Уссама
19
Н'диайе
Рассул
8
Кехта
Ясин
77
Нгура
Стив
Ницца
4-3-1-2
Гавр
3-4-2-1

История личных встреч

Ницца
Гавр

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
0:0
КЛ
1:0
Л1
1:0
К
2:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гессан Эванн 6 0.43
Диоп Софьян 3 0.21
Лаборд Гаэтан 2 (1) 0.14
Шо Мохамед-Али 2 0.14
Мукоко Юссуфа 2 0.14
Клосс Жонатан 1 0.07
Абди Али 1 0.07
Н'Домбеле Тангай 1 0.07
Будауи Хишем 1 0.07
Бар Мельвен 1 0.07
Ндайишимийе Юссуф 1 0.07
Лоше Том 1 0.07
Буанани Бадредин 1 0.07
Росарио Пабло 1 (1) 0.07
Бога Жереми 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 3 (3) 0.21
Льорис Готье 2 0.14
Касимир Хосуэ 1 0.07
Кузяев Далер 1 0.07
Н'диайе Рассул 1 0.07
Санганте Аруна 1 0.07
Нгура Стив 1 0.07
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 0
Будауи Хишем 4 0
Бомбито Мойзе 1 1
Росарио Пабло 2 0
Клосс Жонатан 2 0
Бар Мельвен 2 0
Абдель Монем Мохамед 2 0
Абди Али 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Диоп Софьян 1 0
Гессан Эванн 1 0
Шо Мохамед-Али 1 0
Менди Антуан 1 0
Лоше Том 1 0
Франк Эз 1 0
Буанани Бадредин 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юте-Кинкуэ Этьенн 3 1
Льорис Готье 3 0
Туре Абдулайе 3 0
Сальмье Йоанн 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Опери Кристофер 1 1
Десма Артур 2 0
Санганте Аруна 2 0
Кехта Ясин 2 0
Дигар Дидье 0 1
Него Лоик 1 0
Кузяев Далер 1 0
Пембеле Тимоте 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гавр
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
1
Ницца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Гавр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

6
3
Ницца
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Гавр
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
0% (0)
46% (6)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
40%
2
12%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
1
10%
5
29%
29%
76-90

Забито

22
9
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
2
9%
1
11%
1-15
5
23%
1
11%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
4
18%
3
33%
61-75
3
14%
1
11%
76-90

Пропущено

18
25
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
2
11%
4
16%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
5
28%
2
8%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
6
33%
5
20%
61-75
1
6%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лион - Ницца 4:1 Ницца - Рейнджерс 1:4 Ницца - Страсбург 2:1 Ницца - Лилль 2:2
Ницца - Твенте 2:2 Брест - Ницца 0:1 Ницца - Монако 2:1 Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3
Гавр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гавр - Анже 0:1 Нант - Гавр 0:2 Гавр - Реймс 0:3 Гавр - Монпелье 1:0
Ренн - Гавр 1:0 Гавр - Лион 0:4 Брест - Гавр 2:0 Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1

Результаты матчей

Ницца
Гавр

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
8
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ницца
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
6
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
2
4
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
7
5
8
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 37 - 11 34
2.
Монако
 Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
3.
Марсель
 Заявка 13 8 2 3 29 - 17 26
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 24 - 14 26
5.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 26 - 17 23
6.
Лион
 0:0 Заявка 14 6 5 3 23 - 17 23
7.
Ланс
 Заявка 13 5 5 3 15 - 12 20
8.
Осер
 Заявка 14 6 2 6 21 - 21 20
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 15 - 16 18
11.
Брест
 Заявка 14 5 1 8 20 - 26 16
12.
Ренн
 Заявка 13 4 2 7 18 - 19 14
13.
Анже
 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
14.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 22 - 27 13
15.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
16.
Гавр
 Заявка 14 4 0 10 11 - 26 12
17.
Нант
 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Монпелье
 Заявка 13 2 2 9 13 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Осер
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
5.
Лилль
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
6.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
7.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Лион
 0:0 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
10.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
11.
Тулуза
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Ланс
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Марсель
 Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
16.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 0:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Монако
 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
6.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лион
 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8.
Анже
 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Тулуза
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
11.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
12.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 9 (1)
Марсель Луис Энрике I 6 (4)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Тулуза Кассерес Кристиан 6
Монако Вандерсон V 1 4
Ницца Данте Бонфим 5
Лилль Андре Бенжамин 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Лаборд Гаэтан из команды Ницца сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 99'
    Ницца заслуженно побеждает в отличном матче
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Ницца: 51%, Гавр: 49%.
  • 99'
    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 98'
    Гавр пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Ницца контролирует мяч.
    • 94'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гавр будет все-таки засчитан.
    • 94'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гавр.
    • 93'
      Забив гол, Гавр сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 93'
      Булка Марцин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 92'
      Опери Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Yanis Zouaoui навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Yanis Zouaoui сделал результативную передачу.
    • 92'
      ГОООООЛ - Льорис Готье Гавр забивает ударом головой
    • 92'
      Yanis Zouaoui из команды Гавр подал угловой справа.
    • Первый тайм
    • 47'
      Росарио Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Ницца: 50%, Гавр: 50%.
    • 46'
      Гавр контролирует мяч.
    • 46'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Rassoul Ndiaye из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
    • 45'
      Контроль мяча: Ницца: 49%, Гавр: 51%.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 44'
      Буанани Бадредин не смог попасть в створ ударом издали
    • 44'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Туре Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Ницца контролирует мяч.
    • 43'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 43'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 42'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Ницца контролирует мяч.
    • 42'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 42'
      Диоп Софьян возвращается на поле.
    • 41'
      Ницца контролирует мяч.
    • 41'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Ницца начинает контратаку
    • 41'
      Гессан Эванн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Ох, нехорошо это выглядит. Диоп Софьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 40'
      Диоп Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Ницца: 50%, Гавр: 50%.
    • 40'
      Шанс! Туре Абдулайе из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 40'
      Rassoul Ndiaye из команды Гавр подал угловой слева.
    • 39'
      Лоше Том успешно блокирует удар.
    • 39'
      Нгура Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Гавр контролирует мяч.
    • 38'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 37'
      Гавр контролирует мяч.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 36'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Гавр контролирует мяч.
    • 36'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Лоше Том!
    • 35'
      Контроль мяча: Ницца: 49%, Гавр: 51%.
    • 35'
      Таргаллин Уссама наказан за толчок Н'Домбеле Тангай
    • 35'
      Н'Домбеле Тангай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 34'
      Ницца контролирует мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 33'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 33'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Нанджу Йаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Ницца контролирует мяч.
    • 31'
      Бомбито Мойзе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 31'
      Ницца контролирует мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 30'
      Контроль мяча: Ницца: 54%, Гавр: 46%.
    • 30'
      Буанани Бадредин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Rassoul Ndiaye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Будауи Хишем ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Туре Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 29'
      Ницца контролирует мяч.
    • 28'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 27'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 27'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 27'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Ницца контролирует мяч.
    • 27'
      Н'Домбеле Тангай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Гавр контролирует мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 25'
      Гавр контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Ницца: 54%, Гавр: 46%.
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Нанджу Йаэль из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Таргаллин Уссама
    • 24'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 24'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 23'
      Нанджу Йаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Будауи Хишем из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Будауи Хишем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Юте-Кинкуэ Этьенн успешно блокирует удар.
    • 22'
      Буанани Бадредин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 21'
      Буанани Бадредин из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
    • 21'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Будауи Хишем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Туре Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Ницца: 57%, Гавр: 43%.
    • 19'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Ницца начинает контратаку
    • 19'
      Бомбито Мойзе из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 17'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 16'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 42%, Гавр: 58%.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Rassoul Ndiaye из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
    • 15'
      Ницца контролирует мяч.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 14'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Опери Кристофер из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Диоп Софьян
    • 13'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 13'
      Ницца контролирует мяч.
    • 12'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 12'
      Таргаллин Уссама не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      Таргаллин Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Сальмье Йоанн завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
    • 12'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Rassoul Ndiaye навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Диоп Софьян успешно блокирует удар.
    • 11'
      Опери Кристофер пробил со штрафного прямо в стенку
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Бомбито Мойзе из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пембеле Тимоте
    • 10'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 37%, Гавр: 63%.
    • 10'
      Ницца контролирует мяч.
    • 9'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Н'Домбеле Тангай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Диоп Софьян из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Кехта Ясин пострадал.
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Rassoul Ndiaye ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ницца контролирует мяч.
    • 7'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Нанджу Йаэль из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Пембеле Тимоте.
    • 7'
      Гавр контролирует мяч.
    • 6'
      Туре Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Ницца контролирует мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 6'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 14%, Гавр: 86%.
    • 5'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Rassoul Ndiaye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Лоше Том ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Гавр контролирует мяч.
    • 4'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Лоше Том ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Нгура Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Будауи Хишем ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Ницца контролирует мяч.
    • 2'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Гавр контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Гавр начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Ницца 90.3% (102)
    X 8% (9)
    Гавр 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Ницца 2:1 Гавр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 2:1 Гавр

    Исход игры
    Ницца
    90.3% (102)
    Ничья
    8% (9)
    Гавр
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    40.18% (45)
    Нет
    59.82% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Ницца
    29.2% (33)
    2:1 Ницца
    28.3% (32)
    1:0 Ницца
    28.3% (32)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    3:2 Ницца
    1.8% (2)
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