Тур: 14. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
1:0
55' ПенальтиЛаборд Гаэтан
64' Желтая карточкаБудауи Хишем
2:0
75' ГолБуанани Бадредин
82' Желтая карточкаЛьорис Готье
86' Желтая карточкаН'Домбеле Тангай
88' Желтая карточкаПембеле Тимоте
2:1
90' ГолЛьорис Готье
90' Желтая карточкаГессан Эванн
90'+9
Ход матча
55'
1:0
64'
67'
75'
82'
86'
88'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
405 Количество передач 381
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лоше
Том
42
Нанджу
Йаэль
10
Диоп
Софьян
29
Гессан
Эванн
30
Десма
Артур
77
Нгура
Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лоше ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Нанджу ЙаэльЗащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
-
44 Думбуя АмидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Сальи ИльессПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Илие РарешНападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Нгура СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
-
18 Зуауи ЯнисПолузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Айю АндреНападающий
-
46 Хусни ИлиесНападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Гавр
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Среднее время на гол
45
360
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гессан Эванн
|6
|0.43
|Диоп Софьян
|3
|0.21
|Лаборд Гаэтан
|2 (1)
|0.14
|Шо Мохамед-Али
|2
|0.14
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.14
|Клосс Жонатан
|1
|0.07
|Абди Али
|1
|0.07
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.07
|Будауи Хишем
|1
|0.07
|Бар Мельвен
|1
|0.07
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.07
|Лоше Том
|1
|0.07
|Буанани Бадредин
|1
|0.07
|Росарио Пабло
|1 (1)
|0.07
|Бога Жереми
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Абдулайе
|3 (3)
|0.21
|Льорис Готье
|2
|0.14
|Касимир Хосуэ
|1
|0.07
|Кузяев Далер
|1
|0.07
|Н'диайе Рассул
|1
|0.07
|Санганте Аруна
|1
|0.07
|Нгура Стив
|1
|0.07
|Опери Кристофер
|0
|0
|Зуауи Янис
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Бомбито Мойзе
|1
|1
|Росарио Пабло
|2
|0
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Абдель Монем Мохамед
|2
|0
|Абди Али
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Шо Мохамед-Али
|1
|0
|Менди Антуан
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
|Буанани Бадредин
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|3
|1
|Льорис Готье
|3
|0
|Туре Абдулайе
|3
|0
|Сальмье Йоанн
|3
|0
|Касимир Хосуэ
|3
|0
|Опери Кристофер
|1
|1
|Десма Артур
|2
|0
|Санганте Аруна
|2
|0
|Кехта Ясин
|2
|0
|Дигар Дидье
|0
|1
|Него Лоик
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|Н'диайе Рассул
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гавр
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
1
Ницца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Гавр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
6
3
Ницца
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Гавр
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
0% (0)
46% (6)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
10
4
Голы по времени матча
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
7%
1
20%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
40%
2
12%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
1
10%
5
29%
29%
76-90
Забито
22
9
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
2
9%
1
11%
1-15
5
23%
1
11%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
4
18%
3
33%
61-75
3
14%
1
11%
76-90
Пропущено
18
25
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
2
11%
4
16%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
5
28%
2
8%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
6
33%
5
20%
61-75
1
6%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лион - Ницца 4:1 Ницца - Рейнджерс 1:4 Ницца - Страсбург 2:1 Ницца - Лилль 2:2
Ницца - Твенте 2:2 Брест - Ницца 0:1 Ницца - Монако 2:1 Ференцварош - Ницца 1:0 Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3
Гавр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гавр - Анже 0:1 Нант - Гавр 0:2 Гавр - Реймс 0:3 Гавр - Монпелье 1:0
Ренн - Гавр 1:0 Гавр - Лион 0:4 Брест - Гавр 2:0 Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1
Результаты матчей
Ницца
Гавр
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
8
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ницца
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
16
15
16
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
16
24
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
67
58
310
211
112
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|37 - 11
|34
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 12
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 17
|26
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 17
|23
|6.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 17
|23
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 19
|14
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|22 - 27
|13
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|16.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|11 - 26
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|8.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 17
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 16
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|18.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|9 (1)
|Марсель
|Луис Энрике I
|6 (4)
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|6
|Монако
|Вандерсон V
|1 4
|Ницца
|Данте Бонфим
|5
|Лилль
|Андре Бенжамин
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 2:1 Гавр
Исход игры
Ницца
90.3% (102)
Ничья
8% (9)
Гавр
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (38)
Меньше
66.07% (74)
Обе команды забьют
Да
40.18% (45)
Нет
59.82% (67)
Популярный счёт
2:0 Ницца
29.2% (33)
2:1 Ницца
28.3% (32)
1:0 Ницца
28.3% (32)
1:1 Ничья
7.1% (8)
3:2 Ницца
1.8% (2)
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